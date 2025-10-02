Liga Europa: Nottingham Forest a fost învinsă, acasă, de danezii de la Midtjylland, scor 3-2

18:30

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre documentul privind anularea alegerilor, pe care l-a prezentat la Copenhaga, că a existat interes şi foarte mulţi din cei cu care a vorbit i-au cerut o copie şi au spus că o vor citi pe avion, la întoarcere. El a menţionat că Comisia Europeană şi-a propus că, până la sfârşitul acestui an, să propună, cel puţin în dezbatere, un aşa numit scut democratic şi probabil că în săptămânile următoare vom discuta despre ce înseamnă asta. Preşedintele a mai spus că, dacă vom avea alegeri, un fenomen cum a fost cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla, dar, în general, pe zona de comunicare publică, reţele sociale, mai avem lucruri de făcut.