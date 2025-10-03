RECORD Cel mai mic preț din Europa pentru Dacia Spring: 3.900 de euro

22:00

OMV Petrom, care are un portofoliu de proiecte de construire de unități de producție de energie regenerabilă, eoliană și fotovoltaică, de circa 2.500 MW, gândite să fie finalizate și puse în funcțiune treptat, până în 2030, vrea să vândă în avans electricitatea care va fi generată de acestea, la pachet cu cea a centralei sale pe gaze existente, de 860 MW, de la Brazi, potrivit unui document analizat de Profit.ro.