VIDEO | ”N-aş spune că este o seară neagră”. Mirel Rădoi nu face o tragedie din eşecul cu Rakow

Primasport.ro, 3 octombrie 2025 01:00

VIDEO | ”N-aş spune că este o seară neagră”. Mirel Rădoi nu face o tragedie din eşecul cu Rakow

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 2 ore
01:00
VIDEO | ”N-aş spune că este o seară neagră”. Mirel Rădoi nu face o tragedie din eşecul cu Rakow Primasport.ro
VIDEO | ”N-aş spune că este o seară neagră”. Mirel Rădoi nu face o tragedie din eşecul cu Rakow
00:40
VIDEO | Bogdan Racoviţan, evoluţie excelentă în apărare contra Craiovei. ”Tactica noastră nu a fost una specială” Primasport.ro
VIDEO | Bogdan Racoviţan, evoluţie excelentă în apărare contra Craiovei. ”Tactica noastră nu a fost una specială”
00:40
Verdictul serii, după ce Craiova nu a existat în meciul din Conference League: „De departe cel mai slab meci” | EXCLUSIV Primasport.ro
Verdictul serii, după ce Craiova nu a existat în meciul din Conference League: „De departe cel mai slab meci” | EXCLUSIV
Acum 4 ore
00:20
VIDEO | Celta Vigo - PAOK 3-1. Ionuţ Radu câştigă duelul contra lui Răzvan Lucescu din Europa League Primasport.ro
VIDEO | Celta Vigo - PAOK 3-1. Ionuţ Radu câştigă duelul contra lui Răzvan Lucescu din Europa League
00:10
Cine a fost desemnat cel mai slab jucător al FCSB-ului cu Young Boys Berna Primasport.ro
Cine a fost desemnat cel mai slab jucător al FCSB-ului cu Young Boys Berna
00:00
VIDEO | Rakow - Universitatea Craiova 2-0. Oltenii au picat în repriza secundă Primasport.ro
VIDEO | Rakow - Universitatea Craiova 2-0. Oltenii au picat în repriza secundă
2 octombrie 2025
23:50
VIDEO | Rakow - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Repka prinde un şut superb din afara careului Primasport.ro
VIDEO | Rakow - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Repka prinde un şut superb din afara careului
23:30
”Mergem înainte. Cred că putem face meciuri mult mai bune”. Ştefan Târnovanu rămâne optimist Primasport.ro
”Mergem înainte. Cred că putem face meciuri mult mai bune”. Ştefan Târnovanu rămâne optimist
23:20
”rgem înainte. Cred că putem face meciuri mult mai bune”. Ştefan Târnovanu rămâne optimist Primasport.ro
”rgem înainte. Cred că putem face meciuri mult mai bune”. Ştefan Târnovanu rămâne optimist
23:20
VIDEO | Rakow - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Pienko deschide scorul. Screciu e eliminat Primasport.ro
VIDEO | Rakow - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Pienko deschide scorul. Screciu e eliminat
23:10
Jucătorul care l-a impresionat pe MM Stoica, după FCSB - Young Boys 0-2: „E unul dintre remarcaţii acestui joc” | EXCLUSIV Primasport.ro
Jucătorul care l-a impresionat pe MM Stoica, după FCSB - Young Boys 0-2: „E unul dintre remarcaţii acestui joc” | EXCLUSIV
23:10
VIDEO | Rakow - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Pienko deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Rakow - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Pienko deschide scorul
23:00
Basarab Panduru nu l-a menajat deloc pe titularul FCSB-ului: „L-am văzut să facă orice, doar să joace cu coechipierii nu” | EXCLUSIV Primasport.ro
Basarab Panduru nu l-a menajat deloc pe titularul FCSB-ului: „L-am văzut să facă orice, doar să joace cu coechipierii nu” | EXCLUSIV
22:50
VIDEO | Rakow - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Baiaram a fost aproape să deschidă scorul Primasport.ro
VIDEO | Rakow - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Baiaram a fost aproape să deschidă scorul
22:40
Gigi Becali s-a decis! Eşecul din Europa League a făcut să anunţe prima plecare a iernii. ”Scap de el şi nu avem pe altul” Primasport.ro
Gigi Becali s-a decis! Eşecul din Europa League a făcut să anunţe prima plecare a iernii. ”Scap de el şi nu avem pe altul”
22:40
Tiradă la adresa lui Gigi Becali, imediat după înfrângerea cu Young Boys: „Face din FCSB propriul loc de joacă! Vina cea mai mare îi aparţine” | EXCLUSIV Primasport.ro
Tiradă la adresa lui Gigi Becali, imediat după înfrângerea cu Young Boys: „Face din FCSB propriul loc de joacă! Vina cea mai mare îi aparţine” | EXCLUSIV
22:30
VIDEO | Alibec, nemulţumit de statutul pe care îl are la FCSB. ”Nu-mi place situaţia în care mă aflu” Primasport.ro
VIDEO | Alibec, nemulţumit de statutul pe care îl are la FCSB. ”Nu-mi place situaţia în care mă aflu”
Acum 6 ore
22:20
VIDEO | AS Roma - Lille 0-1. Italienii au ratat de 3 ori din penalty în 2 minute! Primasport.ro
VIDEO | AS Roma - Lille 0-1. Italienii au ratat de 3 ori din penalty în 2 minute!
22:20
VIDEO | ”Suntem puţin supăraţi”. Dennis Politic, dezamăgit de faptul că nu a putut obţine mai mult Primasport.ro
VIDEO | ”Suntem puţin supăraţi”. Dennis Politic, dezamăgit de faptul că nu a putut obţine mai mult
22:10
Gigi Becali, prima reacţie după eşecul cu Young Boys. Critici pentru un jucător. ”Cele două goluri sunt ale lui” Primasport.ro
Gigi Becali, prima reacţie după eşecul cu Young Boys. Critici pentru un jucător. ”Cele două goluri sunt ale lui”
21:50
Daron Russell primeşte cetăţenia română şi va putea juca pentru naţionala de baschet a ţării noastre Primasport.ro
Daron Russell primeşte cetăţenia română şi va putea juca pentru naţionala de baschet a ţării noastre
21:40
VIDEO | FCSB – Young Boys Berna 0-2. Echipa de început a scufundat campioana în ploaia rece de pe Arena Naţională Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Young Boys Berna 0-2. Echipa de început a scufundat campioana în ploaia rece de pe Arena Naţională
21:20
VIDEO | Rakow - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Rakow - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Echipele de start
21:00
Momente frumoase pentru Radu Drăguşin.Şi-a cerut iubita în căsătorie Primasport.ro
Momente frumoase pentru Radu Drăguşin.Şi-a cerut iubita în căsătorie
21:00
Eduard Ionescu, eliminat de francezul Felix Lebrun, în optimi la China Smash 2025 Primasport.ro
Eduard Ionescu, eliminat de francezul Felix Lebrun, în optimi la China Smash 2025
20:50
”Ce face FCSB?”. Elveţienii au râs de campioana României după ce Young Boys s-a distrat în prima repriză pe „Arena Naţională” Primasport.ro
”Ce face FCSB?”. Elveţienii au râs de campioana României după ce Young Boys s-a distrat în prima repriză pe „Arena Naţională”
20:30
VIDEO | FCSB – Young Boys Berna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Monteiro face ”dubla” Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Young Boys Berna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Monteiro face ”dubla”
Acum 8 ore
20:20
VIDEO EXCLUSIV | Scandal cu fanii elveţieni înainte de Young Boys - FCSB. Jandarmii au fost nevoiţi să intervină Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Scandal cu fanii elveţieni înainte de Young Boys - FCSB. Jandarmii au fost nevoiţi să intervină
20:10
VIDEO | Veşti proaste pentru FCSB! Accidentare în minutul 10 cu Young Boys Berna. A fost nevoie de schimbare Primasport.ro
VIDEO | Veşti proaste pentru FCSB! Accidentare în minutul 10 cu Young Boys Berna. A fost nevoie de schimbare
20:00
VIDEO | FCSB – Young Boys Berna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Monteiro deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Young Boys Berna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Monteiro deschide scorul
19:50
Preşedintele Răzvan Burleanu şi alţi doi oficiali ai FRF sunt membri în comisii FIFA de importanţă strategică Primasport.ro
Preşedintele Răzvan Burleanu şi alţi doi oficiali ai FRF sunt membri în comisii FIFA de importanţă strategică
19:50
VIDEO | FCSB – Young Boys Berna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Young Boys Berna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:30
MM Stoica a numit jucătorul de la FCSB care poate decide soarta meciului cu Young Boys: „ E clar cel mai talentat jucător al nostruTrebuie să arate ca Yamal” | EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica a numit jucătorul de la FCSB care poate decide soarta meciului cu Young Boys: „ E clar cel mai talentat jucător al nostruTrebuie să arate ca Yamal” | EXCLUSIV
19:20
VIDEO | FCSB – Young Boys Berna, ora 19:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FCSB – Young Boys Berna, ora 19:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:20
Luca Zidane a fost convocat în premieră la naţionala Algeriei Primasport.ro
Luca Zidane a fost convocat în premieră la naţionala Algeriei
19:20
Fotbalul nu poate rezolva conflictele, dar transmite un mesaj de pace, spune preşedintele FIFA Primasport.ro
Fotbalul nu poate rezolva conflictele, dar transmite un mesaj de pace, spune preşedintele FIFA
19:10
CSA Steaua are un nou comandant. “Avem două obiective clare” Primasport.ro
CSA Steaua are un nou comandant. “Avem două obiective clare”
18:50
Surpriză! Farul a anunţat că Ianis Zicu nu e antrenor principal Primasport.ro
Surpriză! Farul a anunţat că Ianis Zicu nu e antrenor principal
18:50
Oficialul Craiovei vrea o victorie la scor cu Rakow: "Am zis că o să câştigăm cu 3-0!" | EXCLUSIV Primasport.ro
Oficialul Craiovei vrea o victorie la scor cu Rakow: "Am zis că o să câştigăm cu 3-0!" | EXCLUSIV
Acum 12 ore
17:30
Ovidiu Burcă, pe făraş la Sepsi! Favorit să îi ia locul este antrenorul unei echipe din SuperLiga Primasport.ro
Ovidiu Burcă, pe făraş la Sepsi! Favorit să îi ia locul este antrenorul unei echipe din SuperLiga
17:20
Leclerc spune că Ferrari are şanse mici să câştige o cursă în acest sezon. Primasport.ro
Leclerc spune că Ferrari are şanse mici să câştige o cursă în acest sezon.
17:10
Vremuri noi, obiceiuri vechi! Gigi Becali a anunţat echipa de start şi schimbările pe care FCSB le va face în meciul cu Young Boys: „Toţi cinci vor intra” | EXCLUSIV Primasport.ro
Vremuri noi, obiceiuri vechi! Gigi Becali a anunţat echipa de start şi schimbările pe care FCSB le va face în meciul cu Young Boys: „Toţi cinci vor intra” | EXCLUSIV
17:00
OUT de la FCSB! Gigi Becali nu mai vrea să audă de el: „De-abia aştept să vină iarna” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
OUT de la FCSB! Gigi Becali nu mai vrea să audă de el: „De-abia aştept să vină iarna” | VIDEO EXCLUSIV
16:40
Sheila Ebana, mama lui Lamine Yamal, dineu cu fanii pe sute de euro Primasport.ro
Sheila Ebana, mama lui Lamine Yamal, dineu cu fanii pe sute de euro
16:40
Zdenek Ondrasek, fostul atacant al celor de la FCSB, a semnat cu o nouă echipă Primasport.ro
Zdenek Ondrasek, fostul atacant al celor de la FCSB, a semnat cu o nouă echipă
16:30
Pilotul-record France îşi sărbătoreşte titlul de campion la Poiana Braşov: ”Momentul în care munca devine bucurie” Primasport.ro
Pilotul-record France îşi sărbătoreşte titlul de campion la Poiana Braşov: ”Momentul în care munca devine bucurie”
16:10
Cine o va arbitra pe Dinamo vineri Primasport.ro
Cine o va arbitra pe Dinamo vineri
16:00
Rădoi, avertizat de conducere înainte de debutul în Conference League: ”Nu ştiu dacă a fost un antrenor care să se bucure de atâtea achiziţii!” Primasport.ro
Rădoi, avertizat de conducere înainte de debutul în Conference League: ”Nu ştiu dacă a fost un antrenor care să se bucure de atâtea achiziţii!”
15:40
Reacţia lui Gigi Becali la aflararea veştii că Istvan Kovacs va arbitra FCSB – Universitatea Craiova Primasport.ro
Reacţia lui Gigi Becali la aflararea veştii că Istvan Kovacs va arbitra FCSB – Universitatea Craiova
15:20
Vremea din capitală nu i-a dat în spate pe fanii FCSB-ului! Câţi spectator sunt aşteptaţi la meciul cu Young Boys Berna Primasport.ro
Vremea din capitală nu i-a dat în spate pe fanii FCSB-ului! Câţi spectator sunt aşteptaţi la meciul cu Young Boys Berna
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.