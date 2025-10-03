EXCLUSIV SURPRIZĂ Fondatorul Superbet, Sacha Dragic, a depus ofertă pentru One Tower. Posibilă tranzacție la un preț record
Omul de afaceri Sacha Dragic, fondatorul Superbet, a avansat o ofertă dezvoltatorului imobiliar One United Properties pentru achiziția clădirii de birouri One Tower, din cartierul bucureștean Floreasca, la un preț record, cu care nu a mai fost vândută până acum nicio clădire de birouri din România, potrivit surselor Profit.ro.
Tranzacție surpriză în România: Gigant german cu o istorie de aproape 130 ani preia unul dintre principalii distribuitori de piese pentru vehicule comerciale din țară # Profit.ro
Auto Brand, printre cei mai mari jucători pe piața românească a importului și distribuției de piese de schimb pentru vehiculele comerciale grele, a fost cumpărată de furnizorul german de componente auto BPW Group, o afacere de familie cu o istorie de 127 de ani și vânzări anuale de peste 1,5 miliarde de euro, relevă datele analizate de Profit.ro.
EXCLUSIV Conducerea Casa Pariurilor și Fortuna - preluată de una dintre cele mai influente femei de afaceri, fost CEO la MOL Romania și proaspăt demisionară de la șefia MAG Ungaria # Profit.ro
Kinga Daradics, fost CEO al MOL Romania, care tocmai a demisionat de la conducerea eMAG Ungaria, la mai puțin de doi ani de când a preluat frâiele subsidiarei retailerului român din țara vecină, va prelua acum conducerea caselor de pariuri Fortuna și Casa Pariurilor (FEG), conform informațiilor Profit.ro.
Măsurile pentru stimularea achiziției de vehicule electrice sunt tot mai diversificate de-a lungul țărilor Uniunii Europene, fiind prezente situații în care programe de subvenționare au fost oprite și apoi repornite. Italia stabilește însă recordul de valoare pentru finanțarea de mașini electrice, suma acordată fiind mai mare și decât cele 7.500 de euro din România anilor trecuți.
Peste 145 de angajați vor fi disponibilizați colectiv de la două fabrici cu tradiție din județul Covasna.
Președintele rus, Vladimir Putin, vorbește despre alegerile prezidențiale anulate în România.
FOTO Unul dintre cele mai mari magazine din România, părăsit de C&A - preluat de un brand cu prețuri mici CONFIRMARE # Profit.ro
Spațiul rămas liber în centrul comercial bucureștean AFI Cotroceni, cel mai mare mall din țară, după plecarea retailerului de modă C&A, reprezentând unul dintre cele mai mari magazine din mall-uri, va fi ocupat de Lefties, brandul cu prețuri mici al Zara, confirmând astfel informațiile anunțate anterior de Profit.ro.
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost obligat să predea cheile casei din centrul Sibiului pe care a ocupat-o nelegal din 1999 până în 2015.
OMV Petrom vrea să vândă în avans energia proiectelor sale eoliene și solare la pachet cu cea pe gaze a centralei Brazi existente # Profit.ro
OMV Petrom, care are un portofoliu de proiecte de construire de unități de producție de energie regenerabilă, eoliană și fotovoltaică, de circa 2.500 MW, gândite să fie finalizate și puse în funcțiune treptat, până în 2030, vrea să vândă în avans electricitatea care va fi generată de acestea, la pachet cu cea a centralei sale pe gaze existente, de 860 MW, de la Brazi, potrivit unui document analizat de Profit.ro.
Elon Musk și-a șters contul de Netflix și îndeamnă la boicotarea platformei de streaming # Profit.ro
Invocând „sănătatea copiilor”, Elon Musk i-a îndemnat pe urmăritorii săi pe rețeaua socială X să anuleze Netflix.
Indicele reprezentativ BET a câștigat 2 treimi de procent și a trecut peste nivelul de 21.500 de puncte pentru prima oară de când este măsurat.
Primele imagini spion cu succesorul electric al lui Audi A1 sunt publice.
O confuzie geografică făcută recent de președintele american, Donald Trump, între Armenia și Albania încă este vie în memoria politicienilor. A fost acum subiect de glume între liderii europeni adunați la summit-ul de la Copenhaga.
Reprezentanții Armani au abordat potențiali cumpărători cărora să le fie vândută o participație minoritară.
Mutări semnificative la MedLife. Președintele board-ului vinde 1 milion de acțiuni ale furnizorului de servicii medicale # Profit.ro
Mihail Marcu, cel care a adus în anul 2016 MedLife la cota Bursei de Valori București, a realizat o vânzare parțială.
BYD se lovește de primele scăderi ale vânzărilor și este departe de țintele anuale, după ce a trecut prin trei scandaluri consecutive în China # Profit.ro
Vânzările chinezilor de la BYD au scăzut pentru prima dată după mai mult de un an, fiind marcate de un declin vizibil pe piața din China, în timp ce exporturile au crescut.
Fostul CEO MOL România se retrage de la conducerea ROCA Industry. În urmă cu două săptămâni: "Nu părăsesc poziția de CEO ROCA Industry" # Profit.ro
Camelia Ene, fost CEO MOL România, a renunțat la conducerea cROCA Industry, primul holding industrial românesc specializat în producția de materiale de construcții și listat pe piața principală a BVB.
Compania auto chineză Leapmotor a reușit să atingă în septembrie un nou record de vânzări la nivel global și a depășit pragul de un milion de vehicule produse de la lansare, intrând în segmentul constructorilor de volum.
ULTIMA ORĂ Fabrică închisă în România după 20 ani, sute de angajați revoltați - concediați VIDEO # Profit.ro
Fabrica de centuri de siguranță din Brad (județul Hunedoara) va fi închisă, după mai bine de două decenii de activitate.
Guvernul a împrumutat 4 miliarde de euro prin cele trei emisiuni de obligațiuni, pe 7, 12 și 20 de ani. Parte a acestei ieșiri pe piața externă, Ministerul Finanțelor răscumpără și o parte din datoria în euro care urmează să ajungă la plată în 2026.
La scurt timp după separarea companiei Aumovio din Continental și listarea ei pe bursă, tranzacția prin care portofoliul companiei rămâne fără una dintre fabrici a fost finalizată.
Temeri ale unui atac rus la scară mare și au determinat această țară baltică să încurajeze construcția de adăposturi antiaeriene.
ULTIMA ORĂ Guvernul ar urma să împrumute astăzi de pe piața externă 3-4 miliarde de euro # Profit.ro
România ar urma să împrumute astăzi 3-4 miliarde de euro prin cele trei emisiuni de obligațiuni, pe 7, 12 și 20 de ani. Parte a acestei ieșiri pe piața externă, Ministerul Finanțelor răscumpără și o parte din datoria în euro care urmează să ajungă la plată în 2026. Cererea a fost una ridicată, de 17,5 miliarde de euro, iar costurile de împrumut s-au redus semnificativ față de cele anunțate ca orientative în deschiderea emisiunii.
Modele Tesla Model Y, Kia EV3, Skoda Enyaq Coupe, Xpeng G6, BYD Sealion și Leapmotor C10 au fost testate la autonomie.
Miliardarul ceh Daniel Kretinsky, cu afaceri și în România, renunță la planul pentru un joint-venture cu cel mai mare producător de oțel din Germania # Profit.ro
Miliardarul ceh Daniel Kretinsky a renunțat la planurile pentru formarea unui joint-venture cu divizia de oțel a Thyssenkrupp, cel mai mare producător de oțel din Germania și a anunțat că își vinde participația de 20% din afacere cumpărată anul trecut.
Acest lucru se întâmplă în pofida declarațiilor publice care susțin contrariul citând organizații pentru drepturile omului.
Alertă pentru România: În următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună # Profit.ro
A fost crescut gradul de alertare pentru județele din sud-vestul țării.
Uni Energi, compania care deține rețeaua de benzinării Avia, va cumpăra benzinăriile Gazprom din țară.
Cutremurul s-a produs la ora locală 14:55 (11:55 GMT) în Marea Marmara.
Cel mai probabil, rușii au făcut unele schimbări în softul rachetelor balistice Iskander-M și ale celor hipersonice Kinjal.
Programul hibrid sau de 4 zile, evitat de angajatori în România. Teama de a pierde controlul asupra angajaților # Profit.ro
De teamă că pierd controlul asupra salariaților, mulți angajatori din România sunt încă reticenți față de modelele de lucru flexibile, precum sistemul hibrid sau săptămâna de lucru de 4 zile.
ULTIMA ORĂ Ministrul Sănătății: Avizul de funcționare pentru unitatea ATI de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași a fost emis ilegal # Profit.ro
Ministrul Alexandru Rogobete a precizat că au fost constatate „deficiențe grave de nefuncționare a protocoalelor”.
O avarie produsă în București a lăsat fără apă caldă 400 de blocuri și Spitalul Fundeni.
ULTIMA ORĂ ACORD Locomotivele electrice ale CFR Călători vor circula în continuare pe rețeaua feroviară națională # Profit.ro
Locomotivele electrice ale CFR Călători vor circula în continuare pe rețeaua feroviară națională, după ce operatorul de stat a semnat cu Electrificare CFR SA o convenție de eșalonare a plăților restante.
Shutdown-ul din SUA lovește și la baza de la Deveselu.
Shutdown-ul din SUA lovește și la baza de la Deveselu.
Softronic livrează către CFR Călători alte locomotive modernizate prin PNRR, acum cu chipul lui Mihai Eminescu și al lui George Enescu.
CFR Călători a anunțat că din 6 octombrie va rămâne în circulație numai o singură ramă Alstom Coradia Stream din cele trei primite.
Marian Miluț iese din Prefab. Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Celco intenționează să preia Prefab # Profit.ro
Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Celco SA intenționează să preia compania Prefab SA.
Industria IT din România continuă să crească, dar într-un climat de incertitudine fiscală și volatilitate economică ce împinge companiile către strategii prudente de consolidare și optimizare.
Expresia “bogat ca Rockefeller” încă sună mai bine, dar Elon Musk poate fi considerat acum cea mai bogată persoană care a trăit vreodată, conform noului clasament Forbes.
Ungaria va cumpăra o cantitate totală de patru miliarde metri cubi de gaze naturale de la grupul francez Engie, în perioada 2028-2038.
Dan Lăzărescu preia funcția de director general al Robert Bosch S.R.L. și reprezentant al Grupului Bosch în România.
Suciu Partners: România face pași concreți pentru energia eoliană offshore: cadrul legal devine operațional # Profit.ro
După adoptarea Legii 121/2024, care a creat cadrul legal pentru dezvoltarea parcurilor eoliene offshore, anul 2025 marchează momentul în care aceste prevederi încep să prindă contur prin legislația secundară
Green Factory a finalizat tranzacția prin care preia de la compania elvețiană Eisberg, membră Bell Food Group, unitățile de producție din Polonia, România și Ungaria.
Autoritățile americane spun că supraîncălzirea demarorului ar putea crește riscul de incendiu.
Auchan sărbătorește 19 ani prin Aniversariada cu peste 1.300 de oferte, beneficii speciale MyCLUB și Marea Tombolă cu premii de peste 220.000 lei # Profit.ro
Auchan România sărbătorește luna aceasta 19 ani de prețuri mici zi de zi, de parteneriate durabile cu producători locali, de inovație și responsabilitate cu o sărbătoare de oferte, alături de clienți și angajați.
ULTIMA ORĂ România a ieșit să se împrumute de pe piețele externe a doua zi după aprobarea rectificării. Guvernul vrea și să răscumpere anticipat obligațiuni cu scadență în 2026 # Profit.ro
România a ieșit astăzi pe piețele externe să se împrumute în euro prin vânzarea de obligațiuni cu maturitate de 7, 12 și 20 de ani. Aceasta este a patra ieșire pentru fonduri pe extern în acest an.
“Plusul care contează, pentru că știi că merită” – o campanie aniversară, lansată de Lidl România și McCann Worldgroup România,la 5 ani de la lansarea aplicației Lidl Plus # Profit.ro
Chef Dumitrescu, INNA și Horia Tecău - endorseri ai campaniei
Emmanuel Macron va ține la începutul anului 2026 un discurs despre doctrina nucleară franceză, care este „în curs de actualizare”.
