Tudose face CERC VICIOS din PSD: „Am votat Relansare, nu Tăieri! Să votăm că am votat degeaba!”
PSNews.ro, 3 octombrie 2025 01:00
Tensiunea atinge cote maxime! Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a dinamitat, joi, 2 octombrie, liniștea forțată a Guvernului, dezvăluind că Executivul și conducerea social-democrată ignoră deliberat o decizie crucială luată în forurile statutare: discutarea unui pachet de relansare economică imediat după adoptarea măsurilor fiscale. Cu un sarcasm tăios, fostul premier a acuzat partidul că a abandonat […] Articolul Tudose face CERC VICIOS din PSD: „Am votat Relansare, nu Tăieri! Să votăm că am votat degeaba!” apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 2 ore
01:10
A treia rundă de austeritate: Adio cumul pensie-salariu, 10% concedieri și tăieri masive de salarii în administrație! # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan continuă numărătoarea, pachetele de austeritate vin pe bandă rulantă, chiar dacă mia sunt „hârjoneli” între partidele din Coaliţie. Umătoarele măsuri se anunţă la fel de dure, cu concedieri şi reduceri masive de venituri pentru bugetari. Urmează noi măsuri de austeritate până la finalul acestui an! Proiectul de OUG privind cumulul pensiei cu […] Articolul A treia rundă de austeritate: Adio cumul pensie-salariu, 10% concedieri și tăieri masive de salarii în administrație! apare prima dată în PS News.
01:00
Tudose face CERC VICIOS din PSD: „Am votat Relansare, nu Tăieri! Să votăm că am votat degeaba!” # PSNews.ro
Tensiunea atinge cote maxime! Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a dinamitat, joi, 2 octombrie, liniștea forțată a Guvernului, dezvăluind că Executivul și conducerea social-democrată ignoră deliberat o decizie crucială luată în forurile statutare: discutarea unui pachet de relansare economică imediat după adoptarea măsurilor fiscale. Cu un sarcasm tăios, fostul premier a acuzat partidul că a abandonat […] Articolul Tudose face CERC VICIOS din PSD: „Am votat Relansare, nu Tăieri! Să votăm că am votat degeaba!” apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
00:20
Miza uriașă a UE! Pedepse drastic mai mari pentru cei care ajută Rusia să ocolească sancțiunile # PSNews.ro
Bruxelles-ul a decis să ridice ștacheta! Într-o mișcare strategică menită să taie definitiv finanțarea mașinii de război a Rusiei, Uniunea Europeană pregătește pedepse mult mai aspre pentru toți cei care, sub diverse forme, ajută la eludarea sancțiunilor impuse. Decizia vizează transformarea ocolirii sancțiunilor în infracțiune gravă, similară cu spălarea de bani. Această schimbare legislativă majoră […] Articolul Miza uriașă a UE! Pedepse drastic mai mari pentru cei care ajută Rusia să ocolească sancțiunile apare prima dată în PS News.
00:20
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF. Fostul președinte al României este nevoit să ofere cheile casei din centrul Sibiului, cea pe care a ocupat-o ilegal din 1999 până în 2015, potrivit Gândul. Potrivit unor surse din cadrul Administrației Județeane a Finanțelor Publice Sibiu, Klaus Iohannis a fost pus în situația de a se […] Articolul ANAF l-a executat pe Iohannis. Este obligat să predea cheile unei case apare prima dată în PS News.
2 octombrie 2025
23:00
Cum a împărțit Coaliția posturile de prefecți! Numele USR care preiau Bucureștiul și trei județe tari de la PSD și PNL # PSNews.ro
Guvernul a finalizat, în ședința de joi, o nouă etapă a resetării administrative, care nu face decât să confirme tensiunile și renegocierile constante din sânul Coaliției. Patru posturi cheie de prefecți au fost cedate de PSD și PNL către partenerii de la USR. Este vorba de Prefectura Capitalei și de alte trei județe importante, în […] Articolul Cum a împărțit Coaliția posturile de prefecți! Numele USR care preiau Bucureștiul și trei județe tari de la PSD și PNL apare prima dată în PS News.
22:40
Coaliția Europeană împotriva Drogurilor: România se alătură inițiativei lansate de Macron și Meloni # PSNews.ro
România s-a alăturat inițiativei de a înființa Coaliția Europeană împotriva Drogurilor, proiect lansat de președintele francez Emmanuel Macron și de premierul italian Giorgia Meloni. Anunțul a fost făcut de Nicușor Dan. Esențial: Ce este Coaliția Europeană împotriva Drogurilor Rolul României în această inițiativă Declarația lui Nicușor Dan Context european: cine susține proiectul Obiectivele coaliției Ce […] Articolul Coaliția Europeană împotriva Drogurilor: România se alătură inițiativei lansate de Macron și Meloni apare prima dată în PS News.
22:30
Sindicatul acuză: Mihai Jurca ar fi fentat legea pentru 17 mașini la Cancelaria prim-ministrului # PSNews.ro
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului îl acuză pe Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului, că a încheiat un contract de leasing pentru 17 autoturisme, deși ordonanțele de urgență interzic explicit astfel de achiziții pentru instituțiile publice. În timp ce Executivul vorbește despre austeritate, sindicaliștii spun că Jurca a transformat Cancelaria într-un „laborator de […] Articolul Sindicatul acuză: Mihai Jurca ar fi fentat legea pentru 17 mașini la Cancelaria prim-ministrului apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
20:50
Doar 14 directori DSP sunt numiți prin concurs – Rogobete anunță posibile comasări și reorganizări # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dezvăluit că doar 14 dintre directorii DSP din țară au fost numiți prin concurs și a anunțat posibile comasări și reorganizări. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a atras atenția asupra situației precare a conducerii Direcțiilor de Sănătate Publică (DSP) din România. Într-o conferință de presă susținută astăzi, acesta a declarat: „În […] Articolul Doar 14 directori DSP sunt numiți prin concurs – Rogobete anunță posibile comasări și reorganizări apare prima dată în PS News.
20:40
Zeci de mii de protestatari au manifestat joi în orașele franceze, răspunzând apelului sindicatelor care cer măsuri împotriva planurilor de reducere drastică a cheltuielilor din bugetul pentru anul viitor, scrie Reuters. Sindicatele sunt hotărâte să mențină presiunea asupra președintelui Emmanuel Macron și a noului său prim-ministru, Sebastien Lecornu, care se află într-o cursă contra cronometru […] Articolul Zeci de mii de francezi protestează împotriva reducerilor bugetare anunțate de guvern apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
20:20
Şapte persoane implicate în furt de combustibil şi piese de material rulant de la CFR Marfă au fost reţinute de poliţişti pentru 24 de ore. Conform unui comunicat al IGPR remis joi, în urma percheziţiilor efectuate cu o zi în urmă în 18 locaţii, poliţiştii au confiscat 300 de litri de motorină, acte, înscrisuri, unităţi […] Articolul Percheziții la CFR Marfă: motorină și piese furate, șapte suspecți reținuți apare prima dată în PS News.
19:20
Sindicaliștii de la Guvern acuză: În plină austeritate, Mihai Jurca a cumpărat 17 mașini noi pentru consilierii de stat # PSNews.ro
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului îl acuză pe Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului, că a semnat un contract de leasing pentru 17 mașini ce ar urma să fie folosite de consilierii de stat, în condițiile în care Executivul adoptă măsuri de austeritate. Sindicaliștii susțin că, potrivit legii, Jurca nu avea dreptul să […] Articolul Sindicaliștii de la Guvern acuză: În plină austeritate, Mihai Jurca a cumpărat 17 mașini noi pentru consilierii de stat apare prima dată în PS News.
19:00
Comisia Europeană: Ucraina poate continua reformele pentru aderare fără acordul Ungariei # PSNews.ro
Potrivit oficialilor europeni, Ucraina poate avansa cu reformele tehnice și fără unanimitate, iar toate cele șase clustere ar putea fi deschise până la finalul lui 2025. Ucraina nu trebuie să aștepte aprobarea Ungariei pentru a continua reformele necesare în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat joi comisarul european pentru extindere și politică de […] Articolul Comisia Europeană: Ucraina poate continua reformele pentru aderare fără acordul Ungariei apare prima dată în PS News.
18:40
VIDEO Blocaj la Washington: Remus Pricopie amintește un episod din 2013 în care România a fost implicată # PSNews.ro
Invitat în studioul Puterea Știrilor, Remus Pricopie a explicat contextul blocajului guvernamental din Statele Unite, subliniind că, deși este o situație atipică, legea americană prevede anumite măsuri. „Spre deosebire de noi, unde legislația spune că dacă nu aprobi bugetul pentru anul fiscal următor, mergi pe bugetul anterior considerând 90% din buget… în Statele […] Articolul VIDEO Blocaj la Washington: Remus Pricopie amintește un episod din 2013 în care România a fost implicată apare prima dată în PS News.
18:30
Taxarea marilor averi: Austeritatea doar pentru popor este rețeta sigură pentru ascensiunea extremismului – expert # PSNews.ro
Franța ia tot mai mult în serios taxarea marilor averi, după ce taxele și impozitele aplicate firmelor și populației au ajuns la cel mai înalt nivel și nu mai au unde să crească. Franța taxează bogații, România ezită În timp ce Franța ia în serios taxarea marilor averi ca soluție de reducere a deficitului, România […] Articolul Taxarea marilor averi: Austeritatea doar pentru popor este rețeta sigură pentru ascensiunea extremismului – expert apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
18:00
VIDEO Detalii de culise: de ce vrea coaliţia să îl trimită pe Bolojan la Capitală. Cele două „mari impedimente” # PSNews.ro
Jurnalistul Victor Ciutacu a comentat joi, în emisiunea Puterea Știrilor, scenariul unei eventuale candidaturi a lui Ilie Bolojan la Primăria Capitalei. Acesta a subliniat că ipoteza este una de lucru în interiorul coaliției de guvernare și ar putea reprezenta o soluție prin care actualul premier ar fi „înlăturat elegant” de la Palatul Victoria. „Eu […] Articolul VIDEO Detalii de culise: de ce vrea coaliţia să îl trimită pe Bolojan la Capitală. Cele două „mari impedimente” apare prima dată în PS News.
17:40
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Guvernul introduce stagiul militar voluntar pentru tinerii între 18 și 35 de ani # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu a anunţat joi că în şedinţa de guvern a fost aprobat proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare care introduce conceptul de militar voluntar în termen, scrie News.ro Astfel, tinerii între 18 şi 35 de ani vor face un stagiu militar voluntar, şi se vor familiariza cu Armata, se vor […] Articolul Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Guvernul introduce stagiul militar voluntar pentru tinerii între 18 și 35 de ani apare prima dată în PS News.
17:20
În cadrul conferinței de presă la Summitul Comunităţii Politice Europene de la Copenhaga, președintele a explicat faptul că au avut loc discuții despre securitatea europeană, despre amenințările hibride, fizice, dar și despre drone, făcând trimitere la aparatele de zbor rusești fără pilot care au intrat în spațiul aerian românesc și polonez. Nicușor Dan a explicat […] Articolul Președintele Nicușor Dan, conferință de presă la Summitul Comunităţii Politice Europene apare prima dată în PS News.
17:10
Guvernul, la mila UE: rectificarea cârpește bugetul, dar fondurile europene rămân în pericol # PSNews.ro
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară pentru această criză economică și se concentrează pe două elemente: continuarea unor proiecte care sunt deja avansate și acoperirea cheltuielilor statului până la final de 2025. Rectificarea bugetară era necesară pentru că bugetul din 2025 a fost construit pe o creștere a PIB-ului de 2,5%, însă situația economică a țării […] Articolul Guvernul, la mila UE: rectificarea cârpește bugetul, dar fondurile europene rămân în pericol apare prima dată în PS News.
16:50
Primăria municipiului Buzău propune, de anul viitor, interzicerea trotinetelor electrice în mai multe zone din oraș, inclusiv în curțile instituțiilor de învățământ, invocând incidente și cifre alarmante raportate la nivel național în anul 2025, peste 1.500 de accidente soldate cu persoane decedate și rănite grav. Potrivit conducerii Primăriei, inițiatorul proiectului, trotinetele electrice ar urma să […] Articolul Primăria Buzău vrea să interzică trotinetele electrice în parcuri și curțile școlilor apare prima dată în PS News.
16:40
VIDEO Pricopie: „Discuțiile despre doborârea dronelor sunt ca în Poiana lui Iocan. Să-i lăsăm pe militari să decidă” # PSNews.ro
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a avertizat miercuri, la Puterea Știrilor, că România și statele europene se confruntă cu o avalanșă de amenințări hibride și atacuri care nu mai pot fi tratate doar la nivelul serviciilor secrete, ci afectează direct societatea. „Acum câțiva ani, asemenea discuții aveau loc doar între serviciile secrete. Astăzi, fenomene precum ridicarea […] Articolul VIDEO Pricopie: „Discuțiile despre doborârea dronelor sunt ca în Poiana lui Iocan. Să-i lăsăm pe militari să decidă” apare prima dată în PS News.
16:20
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a postat joi pe rețelele de socializare un mesaj prin care a criticat discuțiile purtate în aceste zile la Copenhaga referitoare la războiul din Ucraina și la asistența acordată statelor europene Kievului. Potrivit acestuia, statele europene „se pregătesc de război” prin finanțarea Ucrainei în lupta împotriva agresiunii ruse „Copenhaga, ziua a […] Articolul Viktor Orbán critică discuțiile de la Copenhaga: „Propunerile pro-război sunt pe masă” apare prima dată în PS News.
15:50
Patru persoane au fost rănite joi dimineață într-un atac comis în apropierea unei sinagogi din Manchester, nordul Angliei, a anunțat poliția britanică, adăugând că suspectul a fost împușcat de ofițeri, relatează Reuters și AFP. Cele patru persoane au fost rănite după ce un vehicul a intrat în mulțime, iar una dintre ele a fost înjunghiată […] Articolul Atac lângă o sinagogă din Manchester: patru persoane rănite, suspectul împușcat apare prima dată în PS News.
15:30
„Listele rușinii” revin: ANAF publică numele datornicilor, la inițiativa lui Ilie Bolojan # PSNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) urmează să publice, luna aceasta, numele firmelor care nu și-au plătit datoriile la stat în trimestrul al treilea din 2025. Restanțele publicate în „lista rușinii” vor avea următoarele plafoane: 500.000 de lei(debitori mari contribuabili); 250.000 de lei(contribuabil mijlociu) și 100.000 de lei(alte categorii în care sunt incluse și persoanele […] Articolul „Listele rușinii” revin: ANAF publică numele datornicilor, la inițiativa lui Ilie Bolojan apare prima dată în PS News.
15:20
Președintele României, Nicușor Dan, a fost surprins într-o situație de protocol considerată incomodă în cadrul vizitei la Copenhaga, unde a participat la reuniunea informală a Consiliului European și la Summitul Comunității Politice Europene. În timpul evenimentului, președintele României a ezitat să se alăture fotografiei oficiale alături de regele Frederic al X-lea și Regina Maria […] Articolul VIDEO Nicuşor Dan, moment de derută înainte de poza de grup cu Macron şi gazdele daneze apare prima dată în PS News.
14:50
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis la summitul de la Copenhaga un mesaj privind securitatea europeană: dronele care pătrund ilegal în spațiul aerian al Europei sunt considerate o amenințare majoră și pot fi doborâte fără ezitare. „Este foarte important să avem un mesaj clar. Dronele, care încalcă teritoriile noastre, reprezintă un risc semnificativ. Pot fi […] Articolul Macron: Dronele care încalcă spațiul aerian al Europei pot fi doborâte fără ezitare apare prima dată în PS News.
14:30
O săptămână dedicată investițiilor în educație și cultură, inaugurare simultană la ASE și Academia de Muzică din Cluj # PSNews.ro
Compania Națională de Investiții anunță recepția lucrărilor la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, unde luni, 6 octombrie 2025, va avea loc concertul inaugural în noul sediu. Totodată, lucrările de consolidare, reabilitare și modernizare a clădirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice din București au fost finalizate și prezentate publicului în […] Articolul O săptămână dedicată investițiilor în educație și cultură, inaugurare simultană la ASE și Academia de Muzică din Cluj apare prima dată în PS News.
14:20
Senatorul AUR Cătălin Silegeanu, contrazis de Universitatea din München privind studiile declarate # PSNews.ro
Senatorul AUR Cătălin Silegeanu a precizat în CV-ul său făcut public pe site-ul Senatului că în perioada 2003-2006 a urmat cursurile Universității Tehnice din München, de unde a obținut diploma de inginer. Jurnaliștii de la „Vocea – Botoșani” au aflat însă de la universitatea din Germania că în realitate instituția nu are „informații despre studentul Cătălin […] Articolul Senatorul AUR Cătălin Silegeanu, contrazis de Universitatea din München privind studiile declarate apare prima dată în PS News.
14:00
Nicuşor Dan: UE merge pe ideea unui zid anti-dronă pe flancul estic, în ciuda „nuanţelor” apărute în discuţii # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că statele membre ale Uniunii Europene au analizat posibilitatea unui zid anti-dronă pe flancul estic şi, deşi au fost „nuanţe” pe această discuţie, se merge pe conceptul de zid anti-dronă. Nicuşor Dan s-a referit, joi, în declaraţiile de presă făcute înainte de participarea la reuniunea Comunităţii Politice Europene, la discuţiile […] Articolul Nicuşor Dan: UE merge pe ideea unui zid anti-dronă pe flancul estic, în ciuda „nuanţelor” apărute în discuţii apare prima dată în PS News.
13:50
Dosarul anulării alegerilor – Nicușor Dan va prezenta liderilor UE, la Copenhaga, dovada implicării Rusiei # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, va prezenta la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga materialul Procurorului General privind dezinformarea rusă din alegerile prezidențiale din 2024. Președintele României, Nicușor Dan a anunțat că, în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene de la Copenhaga, va prezenta materialul realizat de Procurorul General al României privind dezinformarea rusă în cadrul […] Articolul Dosarul anulării alegerilor – Nicușor Dan va prezenta liderilor UE, la Copenhaga, dovada implicării Rusiei apare prima dată în PS News.
13:40
Liderii Uniunii Europene susțin „Eastern Flank Watch” și „Zidul de Drone”: Trebuie să fim capabili să ne apărăm # PSNews.ro
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au susținut proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv European Drone Wall (Zidul european împotriva dronelor) și Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic), a anunțat președintele Consiliului European Antonio Costa, după o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern, la Copenhaga […] Articolul Liderii Uniunii Europene susțin „Eastern Flank Watch” și „Zidul de Drone”: Trebuie să fim capabili să ne apărăm apare prima dată în PS News.
13:30
VIDEO Pricopie: „A tăia bursele sociale ale studenților este o crimă. Partidele nu au atins un leu din subvențiile lor” # PSNews.ro
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a declarat miercuri, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, că protestele studenților reprezintă un semn de sănătate democratică, dar și rezultatul unor decizii politice „prost comunicate și profund nedrepte”. „Vestea bună atunci când ai proteste este că trăim într-o țară în care poți să ai protest. Asta înseamnă democrație și faptul că […] Articolul VIDEO Pricopie: „A tăia bursele sociale ale studenților este o crimă. Partidele nu au atins un leu din subvențiile lor” apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
13:20
SUA vor furniza Ucrainei informații privind atacurile asupra infrastructurii energetice rusești # PSNews.ro
SUA vor furniza Ucrainei informații provenind de la serviciile sale secrete pentru lansarea de rachete cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurilor energetice rusești, încurajând aliații NATO să ofere un sprijin similar. Această decizie reprezintă prima schimbare de politică cunoscută pe care preşedintele Donald Trump a aprobat-o de când şi-a înăsprit retorica faţă de Rusia […] Articolul SUA vor furniza Ucrainei informații privind atacurile asupra infrastructurii energetice rusești apare prima dată în PS News.
12:50
Corveta turcească este pentru Ministerul Apărării Naționale (MApN), un fiasco pentru care Armata se pregătește să plătească 265 de milioane de dolari. Dar acesta nu este prețul final: pentru dotarea navei cu sistemul de lansare de rachete NSM, MApN trebuie să mai plătească aproape 100 de milioane de dolari. Iar de aici începe o serie […] Articolul Corveta turcească, fiasco pentru Armata României: costuri uriașe și termene incerte apare prima dată în PS News.
12:20
După 20 de ani de activitate, o fabrică din Hunedoara se închide. Peste 300 de oameni rămân fără loc de muncă # PSNews.ro
După 20 de ani de activitate, o fabrică din județul Hunedoara își închide definitiv porțile. Este vorba despre întreprinderea de volane de la Brad, unitate care a reușit de-a lungul timpului să aducă dezvoltare și locuri de muncă în Țara Zarandului. Liderii sindicali spun că ar fi o pierdere uriașă în județ și că fac […] Articolul După 20 de ani de activitate, o fabrică din Hunedoara se închide. Peste 300 de oameni rămân fără loc de muncă apare prima dată în PS News.
12:20
Ministerul Educației confirmă reducerea posturilor din școli după aplicarea Legii Bolojan # PSNews.ro
Ministerul Educației a pus în dezbatere un proiect de Hotărâre de Guvern care reduce oficial numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat cu 14.048, de la 307.900 la 293.852. Proiectul vine după aplicarea prevederilor Legii 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan, care a impus o serie de măsuri contabile în Educație. Documentul, publicat pe site-ul […] Articolul Ministerul Educației confirmă reducerea posturilor din școli după aplicarea Legii Bolojan apare prima dată în PS News.
12:00
VIDEO Ambasadorul Victor Chirilă dezvăluie instrumentele de șantaj ale Rusiei în R. Moldova # PSNews.ro
Ambasadorul R. Moldova, Victor Chirilă: Rusia „n-a cedat niciodată”, însă influența sa economică este „aproape zero”. Aceasta folosește Transnistria și o parte a Bisericii pentru șantaj și propagandă anti-Uniunea Europeană, a afirmat diplomatul, în direct, la Puterea Știrilor. Victor Chirilă, a explicat că, deși Rusia nu va renunța la influență, pârghiile sale economice, în […] Articolul VIDEO Ambasadorul Victor Chirilă dezvăluie instrumentele de șantaj ale Rusiei în R. Moldova apare prima dată în PS News.
11:40
Parcul eolian Peștera 2, de aproape 400 MW, o afacere românească în care este implicat și un mare fond de investiții danez, a primit autorizația de înființare. Parcul s-a calificat deja la schema CfD. Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei, ANRE, a aprobat autorizaţia de înfiinţare pentru realizarea noii capacităţi energetice Centrala Electrică Eoliană (CEE) […] Articolul Undă verde pentru înființarea Parcului eolian Peștera 2 de 400 MW, în Dobrogea apare prima dată în PS News.
11:40
Averea miliardarului Elon Musk, fondatorul SpaceX şi director general al Tesla, a depăşit miercuri, 1 octombrie, pentru câteva ore, pragul record de 500 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului în timp real realizat de revista Forbes. Valoarea netă a lui Musk a ajuns la 500,1 miliarde de dolari, înainte de a scădea la 499,1 miliarde […] Articolul Elon Musk a depășit pragul record de 500 miliarde dolari avere, potrivit Forbes apare prima dată în PS News.
11:30
Jurnalistul Victor Ciutacu a dezvăluit o propunere politică explozivă aflată pe masa coaliției de guvernământ: Ilie Bolojan ar putea fi înlocuit din funcția de premier. Scopul acestei mutări ar fi trimiterea lui Bolojan să candideze la Primăria Capitalei. Potrivit jurnalistului, decizia ar fi menită să mențină unitatea politică fragilă a coaliției și să evite o […] Articolul Propunere-șoc în coaliție! Bolojan, candidat la Primăria Capitalei? apare prima dată în PS News.
11:20
Rata șomajului a urcat la 5,9% în august 2025, potrivit Institutului Național de Statistică # PSNews.ro
Rata şomajului în luna august 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 5,9%, ȋn creștere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată ȋn luna iulie 2025. Rata șomajului la bărbați a fost cu 0,7 puncte procentuale mai mare decât la femei, potrivit Institutului Național de Statistică (INS). Numărul şomerilor (în vârstă de 15-74 […] Articolul Rata șomajului a urcat la 5,9% în august 2025, potrivit Institutului Național de Statistică apare prima dată în PS News.
11:10
Monitorizare NewsVibe – AUR, singurul partid cu vizibilitate în creștere. Coaliția înregistrează scăderi pe linie # PSNews.ro
Conform analizei NewsVibe, AUR a fost singurul partid care și-a crescut vizibilitatea online cu peste 33% datorită evenimentelor din R. Moldova și moțiunii pe Mediu, în timp ce formațiunile din coaliția de guvernare (PSD, PNL, USR, UDMR) au înregistrat scăderi semnificative ale mențiunilor în media. Creșterea AUR versus scăderea coaliției Datele analizate de platforma AI […] Articolul Monitorizare NewsVibe – AUR, singurul partid cu vizibilitate în creștere. Coaliția înregistrează scăderi pe linie apare prima dată în PS News.
11:10
Miercuri, 1 octombrie 2025, Palatul Elisabeta a găzduit Seara dedicată Republicii Moldova, eveniment la care a participat și ambasadorul Republicii Moldova la București, E.S. Victor Chirilă. Manifestarea, organizată de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și de Alteța Sa Regală Principele Radu, în prezența Alteței Sale Regale Principesa Sofia, a reunit reprezentanți din mediul politic, diplomatic, […] Articolul Palatul Elisabeta a găzduit Seara dedicată R.Moldova. Nume grele, prezente la eveniment apare prima dată în PS News.
10:50
Guvernul oprește finanțarea pentru săli de sport, așezăminte culturale și canalizare. Ce proiecte rămân? # PSNews.ro
Guvernul a stabilit, în şedinţa de miercuri, ce proiecte nu vor mai primi finanţare de la bugetul de stat, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, anunţând că vor fi oprite sălile de sport, aşezămintele culturale, fosele septice şi canalizare iar stadioanele se vor face numai cu participarea beneficiarilor la finanţare în cuantum de 25% […] Articolul Guvernul oprește finanțarea pentru săli de sport, așezăminte culturale și canalizare. Ce proiecte rămân? apare prima dată în PS News.
10:30
Rectificarea bugetară: cine pierde și cine câștigă bani. Domeniile în care ajung miliarde de lei # PSNews.ro
Rectificarea bugetară aprobată de Guvern aduce suplimentări pentru Ministerul Finanţelor (20 miliarde lei), al Muncii (5,5 miliarde) şi al Dezvoltării (2,4 miliarde), în timp ce Investiţiile, Sănătatea şi Transporturile pierd. Rectificarea bugetară pe anul 2025 este configurată pe o creştere economică de 0,6%, un nivel al produsului intern brut de 1.902 miliarde lei, cu o […] Articolul Rectificarea bugetară: cine pierde și cine câștigă bani. Domeniile în care ajung miliarde de lei apare prima dată în PS News.
10:30
Reforma administrației trebuie începută de la centru, afirmă liderul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, în contextul disputelor din coaliția de guvernare pe tema reformei administrației. În timp ce premierul Bolojan insistă pe reducerea cu 10% a posturilor din administrația locală, Gabriel Zetea, spune că abordarea este greșită, că atenția ar trebui să se mute de […] Articolul Gabriel Zetea (PSD): Reforma administrației trebuie începută de la centru apare prima dată în PS News.
10:20
Consiliul Fiscal, instituție independentă condusă de Daniel Dăianu, arată într-un document public că Guvernul Ciolacu 2 a supraestimat în mod „deliberat” veniturile și a subestimat cheltuielile bugetare din bugetul anului 2025. Informația apare în opinia Consiliului Fiscal față de proiectul de rectificare bugetară. „Ținta inițială a deficitului bugetar de 7,04% era departe de realitate, supraestimând […] Articolul Consiliul Fiscal acuză Guvernul Ciolacu 2: Bugetul 2025, construit pe date fanteziste apare prima dată în PS News.
10:10
Bogdan Ivan, Ministrul Energiei: Șapte hidrocentrale, blocate de 40 de ani din cauza avizelor de mediu # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, declară că şapte hidrocentrale aflate în stadii avansate de construcţie sunt blocate din cauza contestaţiilor privind avizele de mediu, deşi unele au fost începute acum 40 de ani, înainte ca zonele respective să fie declarate arii protejate. Într-o intervenţie la Digi24, ministrul a explicat cum România a ajuns să plătească „cea […] Articolul Bogdan Ivan, Ministrul Energiei: Șapte hidrocentrale, blocate de 40 de ani din cauza avizelor de mediu apare prima dată în PS News.
10:10
SURSE Tăieri de posturi în administraţie, oraşe care devin comune şi desfiinţări de instituţii # PSNews.ro
Negocierile din cadrul coaliției de guvernare privind reforma administrației publice sunt în plină desfășurare și, potrivit unor surse politice citate de RTV, chiar dacă nu s-a ajuns încă la un acord final, au fost deja stabilite liniile generale ale măsurilor ce urmează a fi adoptate. Marți, săptămâna viitoare, situația ar urma să fie tranșată, după […] Articolul SURSE Tăieri de posturi în administraţie, oraşe care devin comune şi desfiinţări de instituţii apare prima dată în PS News.
10:10
Planul coaliției: Revoluție în administrația locală, multe orașe retrogradate la rang de comună # PSNews.ro
Negocierile pentru tăierile din administrația locală și centrală din cadrul coaliției sunt extrem de complicate și chiar dacă nu s-a ajuns la un acord final, au fost stabilite liniile generale. După discuțiile cu partenerii de coaliție, la începutul săptămânii viitoare situația va fi tranșată, pentru că s-au stabilit măsurile de luat, iar acum se fac […] Articolul Planul coaliției: Revoluție în administrația locală, multe orașe retrogradate la rang de comună apare prima dată în PS News.
10:00
Horațiu Potra a fost arestat în urmă cu câteva zile pe aeroportul din Dubai, șeful mercenarilor refugiindu-se în Emiratele Arabe, după ce autoritățile de la noi i-au deschis dosar penal pentru infracțiuni deosebit de grave. Principala discuție acum este când și în ce condiții va fi extrădat apropiatul lui Călin Georgescu. Bărbatul ar putea invoca […] Articolul Horațiu Potra, arestat în Dubai: România negociază extrădarea șefului mercenarilor apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.