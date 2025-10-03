Șase premiere și un Showcase! A început cea de-a 233-a stagiune a Teatrului Maghiar de Stat Cluj

14:30

De-a lungul anilor, bonurile de masă au trecut de la a fi o simplă idee inovatoare la un beneficiu standardizat și extrem de apreciat în România. Acestea nu mai sunt doar un mijloc de a oferi angajaților un plus salarial, ci au devenit un element esențial în strategiile de motivare și retenție a personalului. În prezent, tot mai multe companii recunosc valoarea pe care o aduc bonurile de masă în crearea unui mediu de muncă mai atractiv și echitabil.