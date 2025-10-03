RADIO FRANCE INTERNATIONALE: Nicuşor Dan: Azi va fi o reuniune a statelor europene cu mai multe discuţii, unde prezint materialul de la Procurorul General despre influenţa rusă în alegerile prezidenţiale din România

12:40

Guvernul federal al Statelor Unite a intrat în blocaj după ce democrații și republicanii nu au reușit să cadă de acord asupra prelungirii finanțării. Serviciile neesențiale au fost închise. Personalul esențial, precum controlorii de trafic aerian, este obligat să continue să lucreze, însă fără a fi plătit. Nu părea că vreuna dintre părți era interesată […]