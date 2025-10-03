RADIO FRANCE INTERNATIONALE: Nicuşor Dan: Azi va fi o reuniune a statelor europene cu mai multe discuţii, unde prezint materialul de la Procurorul General despre influenţa rusă în alegerile prezidenţiale din România
Rador, 3 octombrie 2025 01:10
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că la reuniunea de joi a reprezentanţilor statelor europene vor avea loc mai multe discuţii, între care una despre Republica Moldova după alegerile parlamentare, alta despre droguri şi una legată de dezinformare şi influenţă rusă. RADIO FRANCE INTERNATIONALE, 2 octombrie 2025 – Nicuşor Dan a precizat că, în cadrul acestei […]
• • •
Acum 2 ore
01:10
Acum 8 ore
20:20
La microfon, Angelica Dan
Acum 12 ore
18:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (2 octombrie) – Poliția britanică a declarat joi că atacatorul implicat într-un atac cu mașină și cuțit asupra unei sinagogi din Manchester, în nordul Angliei, purta o vestă care avea aspectul unui dispozitiv exploziv. Șeful poliției din Greater Manchester, Stephen Watson, a făcut aceste comentarii, făcând o actualizare a incidentului care s-a […]
17:30
Locurile de parcare pentru persoane cu handicap ar putea fi reglementate diferențiat în funcție tipul și gradul de dizabilitate # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (2 octombrie) – Realizator: Gabriela Mitrovici – Locurile de parcare pentru persoane cu handicap ar putea fi reglementate diferențiat în funcție tipul și gradul de dizabilitate. Liberalii au depus în parlament un proiect legislativ pentru modificarea legislației privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cătălin Purcaru explică. Reporter: Persoanele care utilizează […]
17:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (2 octombrie) – Zeci de mii de protestatari au mărșăluit joi prin orașele franceze, ascultând strigătul de mobilizare al sindicatelor care cer măsuri împotriva planurilor de reduceri drastice ale cheltuielilor în bugetul de anul viitor. Sindicatele sunt dornice să mențină presiunea asupra președintelui Emmanuel Macron și a noului său premier, Sebastien Lecornu, […]
16:50
Tancurile israeliene au blocat joi drumul principal spre orașul Gaza, împiedicându-i pe cei care au părăsit orașul asediat să se întoarcă, iar ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat că aceasta este ultima șansă de a scăpa pentru sutele de mii de oameni care se află încă în oraș. Israelul a spus locuitorilor orașului […]
16:50
Baza americană de la Deveselu își va continua activitatea, chiar dacă a rămas fără finanțare în urma paraliziei bugetare din SUA # Rador
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanțare în urma paraliziei bugetare din Statele Unite, dar personalul său militar își va continua activitatea în mod normal – a anunțat conducerea bazei. Atribuțiile vor fi însă îndeplinite fără plată, până când noi alocări bugetare vor fi aprobate de Congres și promulgate prin lege, se arată […]
16:40
Editura Casa Radio lansează audiobookul Ploaia, în amintirea norului de Dinu Flămând, în cadrul evenimentelor prilejuite de Festivalul Limba Română, ediţia a IV-a, ce se va desfăşura la Braşov în perioada 2-4 octombrie 2025. În cadrul evenimentelor reunite sub titlul Limba poeziei. Întâlnirile revistei literare Libris, sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 11.30, la Librăria […]
16:40
Misiunea de observare a alegerilor în Republica Moldova a prezentat concluziile privind desfășurarea procesului electoral # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – Procesul electoral din Republica Moldova, unde au avut loc duminică alegeri parlamentare, a fost afectat de polarizare socială și politică, tentative de influență externă tipice războiului hibrid, manipulare informațională și corupere a alegătorilor – este concluzia Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte. Cu detalii, Eva Fruntașu de la Radio Chișinău. […]
15:20
DSU a convocat preventiv comitetele județene și centrale de intervenție din zonele aflate sub atenționări de vreme rea # Rador
Departamentul pentru Situații de Urgență a convocat preventiv comitetele județene și centrale de intervenție din zonele aflate sub atenționări de vreme rea. ISU Hunedoara și Timiș au trimis deja autospeciale în Dolj, unde de la ora 18:00 va intra în vigoare un cod roșu de ploi abundente – transmite corespondentul RRA Florin Firu. De asemenea, […]
15:10
Zelenski a confirmat că a discutat cu Trump despre furnizarea de rachete cu rază lungă de acțiune # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că a purtat discuții cu președintele SUA, Donald Trump, despre posibilitatea ca partea americană să furnizeze Ucrainei sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune. „Am vorbit cu Statele Unite. Suntem foarte recunoscători președintelui Trump pentru această discuție. Data trecută am avut cu adevărat un dialog foarte bun, foarte […]
15:10
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, susţine că situația privind războiul Rusiei împotriva Ucrainei este acum mai bună decât la începutul anului, iar cheia victoriei va fi intensificarea ajutorului militar pentru Kiev și consolidarea presiunii prin sancțiuni. Potrivit Ukrinform, Macron a făcut declaraţia respectivă, joi, la Copenhaga, la summitul Comunității Politice Europene. „În ultimele luni, am muncit […]
15:00
Președinta Parlamentului de la Sofia a dezvelit la Pordim un monument dedicat Regelui Carol I, cu participarea unei delegații a Parlamentului României și a deputatului Gabriel Florea # Rador
Președinta Adunării Naționale de la Sofia, Natalia Kiselova, a participat la inaugurarea unui monument dedicat Regelui Carol I al României, la Pordim. Evenimentul a avut loc la Casa-Muzeu Majestatea Sa Regele Carol I și a fost organizat de Primăria Pordim în coloborare cu deputatul român Gabriel Florea, membru al Grupului de Prietenie Bulgaria-România din Parlamentul […]
14:40
La microfon, Angelica Dan
14:30
Realizator: Gabriela Mitrovici – România dorește să înființeze o firmă comună cu Ucraina pentru producția de drone – a declarat joi ministrul apărării, Ionuț Moșteanu. El a spus că, prin programul SAFE al Uniunii Europene, țara noastră vrea să finanțeze un proiect de producție de drone, iar apoi o firmă românească să se asocieze cu […]
14:30
Taxi lansează videoclipul „Când rinocerii”, alături de 31 de personalități din România. Mesajul este transmis, girat şi augmentat de reprezentanți ai excelenței în varii domenii precum societate civilă, artă, cultură, sport şi media. Dan Teodorescu, autorul (muzicii şi versurilor), a declarat: „Este vorba despre un cântec simplu, făcut de dragul normalității. Am fost inspirat, în mod […]
13:40
A avut loc un atac asupra unor oameni în fața unei sinagogi din nordul Angliei. Potrivit Poliției, câțiva oameni au fost înjunghiați, iar o mașină a intrat în oameni. Primarul din Greater Manchester a declarat că patru persoane au fost rănite și a cerut publicului să evite zona. Poliția a transmis că un suspect a […]
Acum 24 ore
12:20
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere La 2 octombrie 1832 se năștea Edward Burnett Tylor, considerat fondatorul antropologiei culturale moderne. Prin lucrările și teoriile sale, Tylor a pus bazele unui domeniu științific ce avea să devină esențial pentru înțelegerea diversității culturale și a evoluției societăților umane. Ce este antropologia culturală? Antropologia culturală este ramura […]
12:20
Aproape 50 de percheziţii domiciliare au loc în municipiul Giurgiu, în Capitală şi în localităţi din judeţele Giurgiu şi Ilfov # Rador
Aproape 50 de percheziţii domiciliare au loc, la această oră, în municipiul Giurgiu, în Capitală şi în localităţi din judeţele Giurgiu şi Ilfov, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului. Reporter: Nicoleta Turcu – […]
12:10
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere Conferința de la Londra a miniștrilor de externe din 28 septembrie 2 octombrie 1954 a reprezentat un moment de cotitură în istoria postbelică a Europei. La finalul reuniunii, la 2 octombrie, s-a decis reînarmarea Republicii Federale Germania (RFG) și includerea acesteia în arhitectura de securitate occidentală, prin aderarea la NATO. […]
11:50
Aproape toată jumătatea de sud a țării a intrat sub incidența codurilor portocaliu și galben de vreme deosebit de rece # Rador
De la această oră, aproape toată jumătatea de sud a țării a intrat sub incidența codurilor portocaliu și galben de vreme deosebit de rece, ploi abundente, vânt puternic și ninsori la altitudini mari. Fenomene mai severe sunt așteptate până mâine dimineață, la aceeași oră, în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj, unde va ploua […]
08:10
Premierul Bulgariei, Rosen Jelizakov, se află la Copenhaga, unde participă la reuniunea informală a Consiliului European, în cadrul căreia liderii statelor membre ale UE discută modalităţi de consolidare a apărării europene, inclusiv în contextul încălcărilor recente ale spaţiului aerian de către Rusia, precum şi sprijinul suplimentar pentru Ucraina. „Flancul estic al UE coincide în mare […]
08:10
DSP Vaslui face o anchetă epidemiologică, după ce un băiat de 11 ani a murit, cel mai probabil din cauza unei toxiinfecții alimentare. # Rador
Direcția de Sănătate Publică Vaslui face o anchetă epidemiologică, după ce un băiat de 11 ani a murit, cel mai probabil din cauza unei toxiinfecții alimentare. Mihaela Vlada, director executiv al DSP Vaslui: La sosirea echipajului, victima era neresuscitabilă, fiind decedată. Ulterior, de la fața locului, echipajul de terapie intensivă mobilă a preluat mama minorului, […]
08:10
Autorităţile din Franţa i-au reţinut pentru interogatorii pe căpitanul şi secundul unui petrolier sechestrat în largul coastelor franceze # Rador
Autorităţile din Franţa i-au reţinut pentru interogatorii pe căpitanul şi secundul unui petrolier sechestrat în largul coastelor franceze, care face parte din aşa-numita flotă fantomă a Rusiei cu care Moscova eludează sancţiunile occidentale asupra vânzărilor de petrol. Nava este suspectată că ar avea legătură cu recentele incursiunid e drone din Danemarca. Preşedintele ucrainean, Vladimir Zelenski, […]
08:00
EVENIMENTE INTERNE – Preșidenție * Copenhaga: Participarea președintelui Nicușor Dan la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene – ora 11:00 (ora României), la Bella Center – Senat * ora 9:00 – Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online) – Camera Deputaților * Activitate în comisiile parlamentare (prezență fizică […]
08:00
Prima rectificare bugetară din acest an a fost aprobată de Guvern, cu o ţintă de deficit mai mare # Rador
Prima rectificare bugetară din acest an a fost aprobată aseară de Guvern, cu o ţintă de deficit mai mare, de 8,4% din Produsul Intern Brut, renegociată cu responsabilii de la Comisia Europeană. Banii în plus acoperă cheltuielile esenţiale cu pensiile, salariile şi asistenţa socială, însă o mare parte din fondurile noi alocate se vor duce […]
08:00
A trecut rectificarea bugetară, dar reforma administraţiei publice e blocată în continuare de opiniile diferite ale partidelor din coaliţie privind concedierile ce ar trebui făcute la primării. Nu a fost anunţat niciun rezultat pe acest subiect după întâlnirea de ieri a coaliţiei, organzată înaintea şedinţei speciale de guvern de aseară. Însă, potrivit unor surse politice, […]
07:50
Un bărbat de 46 de ani din București a fost arestat preventiv pentru trafic intern și internațional de droguri # Rador
Un bărbat de 46 de ani din București a fost arestat preventiv pentru trafic intern și internațional de droguri, după ce a adus din Spania 8 kg de cannabis în luna iulie, prin intermediul unei firme de curierat. Potrivit DIICOT, la percheziția locuinței sale au fost găsite substanțe interzise, respectiv 900 de grame de cannabis, […]
03:40
România plănuiește să producă drone defensive în colaborare cu Ucraina pentru a proteja Flancul Estic al NATO # Rador
România speră să înceapă rapid producția de drone defensive pe teritoriul său, în colaborare cu Ucraina, pentru propria armată, dar și pentru aliații din Uniunea Europeană și NATO, a declarat ministrul român de Externe, Oana Țoiu, într-un interviu pentru Reuters. Ea a mai spus că discuțiile cu Ucraina au început înainte de incursiunile aparatelor de […]
02:30
Începând de ieri (miercuri, 1 octombrie), după miezul nopții, activitatea guvernului Statelor Unite ale Americii este blocată. După cum era de așteptat, vestea a făcut deja înconjurul lumii, iar presa internațională se întrece în comentarii. „Guvernul blocat, după retragerea finanțării la nivel federal”, titrează cotidianul american The Washington Post, ziarul amintind totodată că „președintele Statelor […]
Ieri
01:40
Conform unei postări de pe Telegram, forţele israliene recurg la „agresiune activă” împotriva flotilei cu ajutoare pentru Gaza # Rador
Oameni aflaţi în flotila internațională care încearcă să transporte ajutoare în Gaza au anunţat joi dimineață că forțele marinei israeliene recurg la acte de „agresiune activă” împotriva ambarcaţiunilor lor. „Nava Florida a fost ciocnită în mod deliberat pe mare. Yulara, Meteque și altele au fost lovite cu tunuri cu apă”, se precizează într-o postare de […]
01:40
Antonio Costa a spus că liderii statelor membre ale UE şi-au exprimat sprijinul pentru proiectele menite a consolida securitatea Europei # Rador
Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a spus că liderii statelor membre ale UE şi-au exprimat sprijinul pentru proiectele prioritare care vor consolida securitatea Europei. Acestea includ realizarea unui „zid al dronelor” care să protejeze flancul de est de incursiunile ruseşti. Dl Costa a descris iniţiativa ca pe un pas esenţial pe calea europeană către realizarea […]
00:30
Conform Indexului Forbes al miliardarilor, Elon Musk a devenit primul om din istorie cu o avere de 500 de miliarde de dolari. Pragul a fost atins după ce valoarea acţiunilor companiei sale de vehicule Tesla a crescut cu 4%, averii dlui Musk adăugându-i-se încă aproximativ 9 miliarde de dolari. (BBC SERVICIUL MONDIAL – 2 octombrie)/opopescu/ctuluc
00:30
Fermierii pot transmite până la finalul lunii cereri de plată pentru rambursare ajutorului de stat pentru motorină # Rador
Fermierii pot transmite până pe 31 octombrie cereri de plată pentru rambursare ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină aferente trimestrului trei al acestui an, informează Agenția de Plăţi și Intervenție pentru Agricultură. Solicitările se depun la centrele județene ale APIA sau la cel al municipului București de către administratorul, reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia […]
1 octombrie 2025
23:30
Hidrologii au emis avertizări de inundații, cod portocaliu și galben în opt bazine hidrografice pe Dunăre și pe râurile din Dobrogea # Rador
Hidrologii au emis avertizări de inundații, cod portocaliu și galben, valabile de mâine după-amiază până duminică, la miezul nopții, în opt bazine hidrografice pe Dunăre și pe râurile din Dobrogea. În aceste condiții, ministrul mediului, Diana Buzoianu, a convocat astăzi Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență, iar secretarul de stat Raul Pop, care conduce comitetul, […]
22:50
Cel mai mare sindicat din Italia a anunțat o grevă generală pentru vineri, în sprijinul flotilei cu ajutoare pentru Gaza # Rador
Cel mai mare sindicat din Italia a convocat o grevă generală pentru vineri, în semn de protest față de modul în care este tratată o flotilă care încerca să transporte ajutoare în Gaza, au anunțat miercuri reprezentanţii sindicatului. Proteste au avut loc în mai multe orașe italiene miercuri seară, inclusiv la Napoli, unde manifestanții au […]
22:20
Marina israeliană a contactat flotila care transportă ajutoare pentru Gaza și i-a cerut să își schimbe cursul, a anunțat miercuri Ministerul israelian de Externe într-un comunicat. Marina a informat flotila că se apropie de o zonă de luptă activă și încalcă o blocadă navală legală și a reiterat oferta de a transfera orice ajutoare prin […]
22:10
Donald Trump a anunţat că se va întâlni peste patru săptămâni cu omologul său chinez, Xi Jinping # Rador
Președintele SUA, Donald Trump, a anunţat miercuri că soia va fi un subiect major de discuție atunci când se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, peste patru săptămâni. „Cultivatorii de soia din țara noastră sunt afectați, deoarece China, doar din motive de ‘negociere’, nu cumpără”, a scris domnul Trump pe reţeaua sa socială, […]
22:00
Senatul SUA a respins din nou o propunere a republicanilor de finanţare provizorie menită a pune capăt blocajului guvernamental. Vicepreşedintele SUA, J.D. Vance, i-a învinuit pe democraţi pentru „blocajul ridicol” care înseamnă că sute de mii de oameni sunt nevoiţi să rămână acasă, fără a fi plătiţi: „Poporul american priveşte. Moiovul pentru care guvernul vostru […]
20:20
Autorităţile germane au anunţat că au arestat la Berlin trei bărbaţi suspectaţi că ar fi agenţi operativi ai Hamas. Procurorii germani susţin că bărbaţii erau implicaţi în operaţiuni de procurare de arme şi muniţii care ar urma să fie folosite în atentate împotriva cetăţenilor sau a instituţiilor israeliene din Germania. Doi dintre bărbaţi sunt cetăţeni […]
18:40
Președintele a trimis Parlamentului spre reexaminare o lege care anulează una dintre măsurile fiscale luate recent de Guvern # Rador
Președintele a trimis Parlamentului spre reexaminare o lege care ar fi anulat una dintre măsurile fiscale luate recent de Guvern pentru a reduce deficitul bugetar. Nicuşor Dan precizează într-o postare pe internet că în ultimele luni statul român a făcut eforturi mari pentru a echilibra bugetul: s-au eliminat facilități fiscale, s-au introdus impozite suplimentare acolo […]
16:20
Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a convocat Comitetul ministerial pentru situații de urgență # Rador
În România, ministrul mediului, Diana Buzoianu, a convocat astăzi Comitetul ministerial pentru situații de urgență ca urmare a avertizărilor de vreme rea și inundații valabile în următoarele zile, în special în jumătatea de sud a țării. Secretarul de stat Raul Pop, care conduce comitetul, a atras atenția că fenomenele prognozate impun vigilență maximă și reacție […]
15:30
Autor :Alexandru Eduard Balaci Introducere La 1 octombrie 1924, în Plains, statul Georgia, se năștea James Earl Carter Jr., cunoscut ulterior în întreaga lume drept Jimmy Carter, al 39-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Personalitate complexă : fermier, militar, inginer, politician, dar și militant pentru drepturile omului, Carter a rămas până în ultimele clipe un simbol […]
15:20
Autor: Alexandru Eduard Balaci Introducere La 1 octombrie 1685, la Viena, se năștea Carol al VI-lea, cel care avea să devină împărat al Sfântului Imperiu Roman între 1711 și 1740, marcând o epocă complexă în istoria Europei Centrale. Personalitate contradictorie, Carol al VI-lea a rămas în istorie prin ambițiile sale imperiale, prin reformele încercate și […]
13:40
La microfon, Angelica Dan
13:20
Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât, miercuri, la 6,5% pe an, de la 6,51% în şedinţa precedentă, ajungând la nivelul dobânzii de politică monetară. Conform BNR, la începutul anului, indicele era de 5,92% pe an. Indicele la șase luni, […]
12:40
Pagina de Facebook a Ambasadei SUA în România nu va mai fi actualizată, cu excepția mesajelor urgente # Rador
Pagina de Facebook a Ambasadei Statelor Unite în România nu va mai fi actualizată, cu excepția mesajelor urgente de securitate și siguranță. Măsura a fost luată din lipsa fondurilor alocate pentru desfășurarea activității, anunță ambasada. În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la ambasadele și consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în […]
12:40
Disputa dintre democraţi şi republicani a dus la un blocaj al guvernului federal în Statele Unite # Rador
Guvernul federal al Statelor Unite a intrat în blocaj după ce democrații și republicanii nu au reușit să cadă de acord asupra prelungirii finanțării. Serviciile neesențiale au fost închise. Personalul esențial, precum controlorii de trafic aerian, este obligat să continue să lucreze, însă fără a fi plătit. Nu părea că vreuna dintre părți era interesată […]
12:40
Niciun imperiu nu a putut să distrugă Ucraina şi nici Rusia nu va reuși (Volodimir Zelenski) # Rador
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a supraviețuit tuturor celor care au vrut să o distrugă, iar asta înseamnă că va rezista și împotriva Rusiei. După cum transmite RBC-Ucraina, Zelenski a făcut declaraţia respectivă, miercuri, cu ocazia Zilei Apărătorilor și Apărătoarelor Ucrainei. „Fiecare încercare de a supune Ucraina s-a încheiat doar prin faptul că […]
