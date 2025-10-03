„Zidul anti-drone” e… în aer. Planul de a contracara atacurile Rusiei a divizat Europa

15:30

Un bărbat de 45 de ani din Târgoviște a fost arestat, iar două femei sunt cercetate sub control judiciar pentru că ar fi pus în circulație bancnote euro false. Anchetatorii din Dâmbovița spun că cei trei au mers în mai multe magazine din județ, unde au încercat să plaseze banii falși în bancnote de câte …