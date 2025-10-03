Putin sare în ajutorul lui Călin Georgescu: ”În România, elitele au manipulat voința poporului” – VIDEO

11:40

Activista de mediu Greta Thunberg a fost reținută de forțele navale israeliene după ce nava pe care se afla, parte a flotilei „Sumud Global”, a fost interceptată în timp ce se îndrepta spre Fâșia Gaza. Flotila, alcătuită din mai multe ambarcațiuni cu activiști internaționali și ajutoare umanitare, încerca să ajungă în Gaza pentru a livra […]