Poliţia a anunţat cine este atacatorul de la sinagoga din Manchester. O a treia persoană a fost arestată

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi că este convins că PSD are tot interesul să preia guvernarea din 2027, pentru că ei au vrut rotativa, iar dacă vrei să conduci guvernul, nu pleci de la guvernare, că după aceea e posibil să nu mai fie posibilă reîntoarcerea. El a mai spus că preşedintele Nicuşor Dan va desemna pe cel care va fi propus de PSD pentru funcţia de premier. Despre Ilie Bolojan, liderul UDMR a menţionat că este preocupat de dimineaţă până seara de guvernare şi e un stahanovist pentru că şi-a asumat acest lucru şi e un pariu riscant.