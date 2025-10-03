Noul manager al Spitalului de Copii din Iaşi: „Vom începe aplicarea măsurilor impuse în raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii”
Noul manager al spitalului de copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, Radu Constantin Luca, susţine că infecţii nosocomiale există peste tot în lume, dar că trebuie luate măsurile conform protocoalelor, pentru a combate răspândirea acestora. El a anunţat că unitatea medicală va începe aplicarea măsurilor impuse în raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii. Medicul Radu … Articolul Noul manager al Spitalului de Copii din Iaşi: „Vom începe aplicarea măsurilor impuse în raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii” apare prima dată în Main News.
Noul manager al Spitalului de Copii din Iaşi: „Vom începe aplicarea măsurilor impuse în raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii"
Republica Moldova: Fostul deputat Constantin Țuțu, mâna dreapta a lui Vladimir Plahotniuc, a fost reținut # MainNews.ro
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut joi, 2 octombrie, în timp ce încerca să intre în Republica Moldova prin Ucraina, a anunțat Poliția de Frontieră. „Astăzi, la 19.50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, polițiștii de frontieră moldoveni au acționat în baza unor informații operative și l-au identificat și reținut pe Constantin … Articolul Republica Moldova: Fostul deputat Constantin Țuțu, mâna dreapta a lui Vladimir Plahotniuc, a fost reținut apare prima dată în Main News.
Noul manager al Spitalului de Copii din Iaşi: „Vom începe aplicarea măsurilor impuse în raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii"
19:50
Cancelaria prim-ministrului anunță că a redus de 10 ori costurile cu autoturismele. Demnitarii nu vor mai beneficia de șofer # MainNews.ro
Cancelaria prim-ministrului a încheiat un contract de leasing operațional cu Grupul Dacia Renault pentru 17 autovehicule noi, în garanție, la un cost lunar de 80.000 de lei, în condițiile în care oferta inițială a RAAPPS pentru același număr de mașini fără șofer era de 128.000 de lei pe lună. Guvernul precizează că astfel se realizează … Articolul Cancelaria prim-ministrului anunță că a redus de 10 ori costurile cu autoturismele. Demnitarii nu vor mai beneficia de șofer apare prima dată în Main News.
18:50
CSA Steaua are un nou comandant. Ministrul apărării: „Pentru următoarele 6 luni, obiectivele sunt clare” # MainNews.ro
Ministrul apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat, joi, că l-a împuternicit la conducerea CSA Steaua pe colonelul Eduard Danilof. „CSA Steaua are nevoie de un suflu nou. L-am împuternicit astăzi la conducerea clubului pe colonelul Eduard Danilof – un ofiţer cu aproape 30 de ani de experienţă, veteran în misiuni internaţionale în Irak şi Afganistan, dar … Articolul CSA Steaua are un nou comandant. Ministrul apărării: „Pentru următoarele 6 luni, obiectivele sunt clare” apare prima dată în Main News.
18:10
Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni raportul Parchetului General privind alegerile # MainNews.ro
Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni raportul produs de Parchetul General, privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie. Unii au cerut și o copie. Să citească documentul în avion. Președintele spune că „a existat interes” din partea omologilor săi, cu privire la acest subiect. „Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am … Articolul Nicușor Dan a prezentat liderilor europeni raportul Parchetului General privind alegerile apare prima dată în Main News.
17:10
BREAKING Raport devastator la Spitalul „Sfânta Maria”, unde 7 copii au murit din cauza unei bacterii. Ministerul Sănătății sesizează Parchetul General # MainNews.ro
Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății și al Inspecției Sanitare de Stat evidențiază deficiențe grave la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șapte copii și-ar fi pierdut viața infectați cu bacterii asociate actului medical. Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că documentul va fi transmis Parchetului General. Alexandru Rogobete a explicat că avizul … Articolul BREAKING Raport devastator la Spitalul „Sfânta Maria”, unde 7 copii au murit din cauza unei bacterii. Ministerul Sănătății sesizează Parchetul General apare prima dată în Main News.
16:20
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat adoptarea de către guvern a modificărilor legislative privind serviciul militar voluntar și apărarea națională. Înaltul oficial a justificat introducerea acestei forme de serviciu militar prin îmbătrânirea actualei rezerve de cadre a armatei României, ceea ce face necesară încurajarea cetățenilor să devină soldați rezerviști. „Primul proiect este pregătirea populației … Articolul Guvernul a adoptat legea privind serviciul militar voluntar apare prima dată în Main News.
16:20
Reforma administrației locale, torpilată din interiorul PNL. Un primar se revoltă împotriva lui Ilie Bolojan # MainNews.ro
Reforma administrației locale, promovată de premierul Ilie Bolojan și care prevede concedierea a circa 13.000 de angajați din administrația locală, generează tensiuni chiar în interiorul PNL. Primarul municipiului Slatina, Mario de Mezzo, a criticat miercuri modul în care sunt prezentate reducerile de personal, acuzând lipsa unor scenarii clare privind impactul bugetar și social. „Dacă noi … Articolul Reforma administrației locale, torpilată din interiorul PNL. Un primar se revoltă împotriva lui Ilie Bolojan apare prima dată în Main News.
16:00
BREAKING Dosarul Tel Drum al lui Liviu Dragnea: Înalta Curte respinge probele obținute de DNA cu ajutorul SRI / Decizie definitivă / Prejudiciu estimat la aproape 20 de milioane de euro # MainNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația DNA și a confirmat excluderea mai multor probe obținute de procurori cu sprijinul SRI pe mandat de siguranță națională în dosarul Tel Drum, în care este implicat Liviu Dragnea, potrivit portalului instanței. Decizia rămâne astfel definitivă. Hotărârea vine după ce judecătoarea de cameră preliminară Lucia Rog, … Articolul BREAKING Dosarul Tel Drum al lui Liviu Dragnea: Înalta Curte respinge probele obținute de DNA cu ajutorul SRI / Decizie definitivă / Prejudiciu estimat la aproape 20 de milioane de euro apare prima dată în Main News.
15:30
Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că se află în spatele atacului care a întrerupt alimentarea cu energie electrică la centrala nucleară de la Cernobîl # MainNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia că se află în spatele atacului care a întrerupt alimentarea cu energie electrică la centrala nucleară de al Cernobîl. În viziunea sa, statul vecin încearcă să creeze riscul unui incident nuclear, relatează Reuters. Liderul de la Kiev a mai spus că autoritățile de la Moscova nu fac nimic … Articolul Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că se află în spatele atacului care a întrerupt alimentarea cu energie electrică la centrala nucleară de la Cernobîl apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
14:50
Tensiuni la summitul de la Copenhaga: Tusk îl acuză pe Orban că minimalizează războiul din Ucraina # MainNews.ro
La reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga, premierii Poloniei, Donald Tusk, și Ungariei, Viktor Orban, au avut un schimb de replici tensionat, evidențiind divergențe majore privind percepția războiului din Ucraina și amenințările la adresa Europei. Discuțiile au avut loc în fața jurnaliștilor, înaintea participării la evenimentul desfășurat în capitala daneză. Donald Tusk a exprimat … Articolul Tensiuni la summitul de la Copenhaga: Tusk îl acuză pe Orban că minimalizează războiul din Ucraina apare prima dată în Main News.
14:50
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat joi că statele membre ale Uniunii Europene analizează construirea unui „zid anti-dronă” pe flancul estic, pentru a contracara atacurile aeriene venite dinspre Federația Rusă. Șeful statului a precizat că, deși au existat „nuanțe” în cadrul discuțiilor, liderii europeni merg pe acest concept de protecție comună. „A fost, multă parte … Articolul România susține „zidul” european împotriva dronelor rusești apare prima dată în Main News.
13:50
Macron la summitul de la Copenhaga: Dronele care zboară în spaţiul aerian european ”pot fi distruse” # MainNews.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat joi, în cadrul summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, că dronele care încalcă spațiul aerian european „pot fi distruse”, transmite AFP. „Dronele care ne încalcă teritoriile îşi asumă riscuri. Ele pot fi distruse. Vom face ceea ce avem de făcut pentru a ne apăra integritatea”, a declarat … Articolul Macron la summitul de la Copenhaga: Dronele care zboară în spaţiul aerian european ”pot fi distruse” apare prima dată în Main News.
12:50
Rusia își adaptează rachetele: Iskander și Kinjal, tot mai greu de interceptat de sistemele Patriot # MainNews.ro
O analiză recentă a Financial Times, bazată pe datele Armatei Ucrainene, relevă că rachetele rusești Iskander-M și Kinjal au suferit modificări de software care le permit manevre abrupte înainte de impact, reducând semnificativ eficiența sistemelor de apărare antiaeriană Patriot. Potrivit unei analize publicate de Financial Times, rachetele balistice Iskander-M și cele hipersonice Kinjal, utilizate de … Articolul Rusia își adaptează rachetele: Iskander și Kinjal, tot mai greu de interceptat de sistemele Patriot apare prima dată în Main News.
12:20
Primele ninsori serioase ale toamnei au acoperit munții. Unde este stratul de zăpadă cel mai consistent # MainNews.ro
Octombrie a început cu temperaturi extrem de scăzute și vreme nefavorabilă în majoritatea regiunilor montane. Joi dimineață, la altitudini mari, termometrele au înregistrat valori de sub -5 grade Celsius, iar zăpada a început să se așterne în strat consistent, depășind 10 cm în unele zone. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineață o … Articolul Primele ninsori serioase ale toamnei au acoperit munții. Unde este stratul de zăpadă cel mai consistent apare prima dată în Main News.
12:00
JD Vance lansează o serie de acuzații false la adresa democraților după blocajul guvernului american. Pe site-urile principalelor departamente au fost afișate mesaje împotriva democraților # MainNews.ro
Vicepreședintele american JD Vance a folosit o serie de afirmații false pentru a-i învinovăți pe democrați pentru blocarea guvernului federal. Oficialii administrației Trump au avertizat asupra iminenței concedierilor. Concomitent, pe site-urile principalelor departamente au fost afișate mesaje prin care partidul de opoziție este învinovățit pentru situație. JD Vance i-a acuzat pe democrați că vor să … Articolul JD Vance lansează o serie de acuzații false la adresa democraților după blocajul guvernului american. Pe site-urile principalelor departamente au fost afișate mesaje împotriva democraților apare prima dată în Main News.
11:30
Nicuşor Dan: Astăzi are loc o reuniune europeană cu discuţii despre Republica Moldova, droguri și influența rusă, pe baza materialului procurorului general # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că reuniunea de joi a reprezentanților statelor europene va include mai multe discuții pe teme majore: situația din Republica Moldova după alegerile parlamentare, combaterea traficului de droguri și problema dezinformării și influenței ruse. În cadrul acestei ultime sesiuni, Nicușor Dan va prezenta materialul făcut public de procurorul general al României, … Articolul Nicuşor Dan: Astăzi are loc o reuniune europeană cu discuţii despre Republica Moldova, droguri și influența rusă, pe baza materialului procurorului general apare prima dată în Main News.
10:20
Guvernul discută despre introducerea serviciului militar voluntar și posibilitatea ca armata să lovească ținte în afara țării # MainNews.ro
Membrii guvernului discută două proiecte de legi care să reglementeze introducerea serviciului militar voluntar, respectiv posibilitatea lovirii de către armată a unor ținte din afara României. Potrivit primului proiect de act normativ, cetățenii cu vârsta între 18 și 35 de ani vor avea posibilitatea de a solicita Ministerului Apărării Naționale să participe la un program … Articolul Guvernul discută despre introducerea serviciului militar voluntar și posibilitatea ca armata să lovească ținte în afara țării apare prima dată în Main News.
10:20
INS: Rata șomajului a crescut la 5,9% în august 2025. Tinerii, cei mai afectați de șomaj # MainNews.ro
Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), rata șomajului înregistrată în luna august 2025, ajustată sezonier, a urcat la 5,9%. Aceasta reprezintă o creștere cu 0,1 puncte procentuale față de nivelul raportat în luna precedentă, iulie 2025. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, în luna august … Articolul INS: Rata șomajului a crescut la 5,9% în august 2025. Tinerii, cei mai afectați de șomaj apare prima dată în Main News.
10:10
IGPR: 46 de percheziții în Giurgiu, Ilfov și București într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane și spălare de bani; câștigurile estimate la 3,5 milioane de euro, cu sprijinul unui polițist # MainNews.ro
Zeci de percheziții au fost desfășurate joi dimineață în municipiile Giurgiu și București, precum și în localități din județele Giurgiu și Ilfov, într-un dosar complex privind proxenetismul, traficul de persoane și spălarea banilor, anunță Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). În centrul anchetei se află un grup format din peste 30 de persoane care ar … Articolul IGPR: 46 de percheziții în Giurgiu, Ilfov și București într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane și spălare de bani; câștigurile estimate la 3,5 milioane de euro, cu sprijinul unui polițist apare prima dată în Main News.
09:20
Israelul a capturat o parte dintre ambarcațiunile din cadrul Flotilei Globale Sumud. Greta Thunberg a fost arestată # MainNews.ro
Organizatorii Flotilei Globale Sumud au anunțat că o parte dintre ambarcațiuni au fost capturate de către forțele israeliene. Printre persoanele arestate cu acest prilej se numără și activista suedeză pentru climă Greta Thunberg, relatează Reuters. Organizatorii au denunțat „o crimă de război”. Israelul a catalogat demersul drept o provocare Flotila era formată din peste 40 … Articolul Israelul a capturat o parte dintre ambarcațiunile din cadrul Flotilei Globale Sumud. Greta Thunberg a fost arestată apare prima dată în Main News.
09:10
Summitul de la Copenhaga. Liderii UE susţin „zidul anti-drone”, dar rămân aspecte nelămurite. Ei au discutat şi despre utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru un împrumut acordat Ucrainei # MainNews.ro
Liderii Uniunii Europene au susţinut miercuri planurile de consolidare a apărării blocului european împotriva dronelor ruseşti, în cadrul reuniunii lor de la Copenhaga, care a avut loc la câteva zile după ce Danemarca s-a confruntat cu incursiuni repetate în spaţiul său aerian ale unor aeronave fără pilot, relatează Reuters. POLITICO scrie că ţările au avut … Articolul Summitul de la Copenhaga. Liderii UE susţin „zidul anti-drone”, dar rămân aspecte nelămurite. Ei au discutat şi despre utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru un împrumut acordat Ucrainei apare prima dată în Main News.
Ieri
21:50
Guvernul taie finanțările de la buget pentru săli de sport și sisteme de canalizare. Ce se întâmplă cu stadioanele # MainNews.ro
Guvernul a decis miercuri, printr-o Ordonanță de urgență, să limiteze finanțările acordate din bugetul de stat pentru mai multe tipuri de investiții publice. Printre proiectele care nu vor mai primi sprijin se numără sălile de sport, așezămintele culturale, fosele septice și sistemele de canalizare. În cazul stadioanelor, acestea vor putea fi construite doar dacă beneficiarii … Articolul Guvernul taie finanțările de la buget pentru săli de sport și sisteme de canalizare. Ce se întâmplă cu stadioanele apare prima dată în Main News.
20:20
Guvernul a aprobat proiectul de rectificare bugetară. Ce ministere pierd cei mai mulți bani # MainNews.ro
Guvernul a adoptat marți proiectul de ordonanță de urgență privind rectificarea bugetară pe anul 2025. Documentul prevede o majorare semnificativă a deficitului bugetar, de la 7,04% cât era estimat inițial, la 8,4% din PIB. Creșterea este echivalentă cu 24,57 miliarde de lei, în condițiile în care veniturile bugetului general consolidat urcă cu 3,23 miliarde de … Articolul Guvernul a aprobat proiectul de rectificare bugetară. Ce ministere pierd cei mai mulți bani apare prima dată în Main News.
19:30
Toamna austerității aduce și rate mai mari la creditele românilor. Indicele IRCC a crescut de la 5,55% la 6.06% – maxim istoric. Doi specialiști în domeniu bancar au explicat ce înseamnă creșterea IRCC și cum se calculează noile rate la credite în funcție de acest indice. În România sunt 400.000 de cetățeni cu credite care depind … Articolul Dobânzile sar în aer începând de astăzi. Indicele IRCC crește la un maxim istoric apare prima dată în Main News.
18:40
Anatol Șalaru cere demiterea lui Valeriu Munteanu (AUR) de la șefia Comisiei România – Republica Moldova: „Un promotor al narativelor rusești” # MainNews.ro
Anatol Șalaru, fost ministru al apărării al Republicii Moldova, a adresat o scrisoare președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, prin care solicită demiterea deputatului Valeriu Munteanu (AUR) din funcția de președinte al Comisiei comune România–Republica Moldova, invocând motive legate de integritate și apropierea acestuia de narativele pro-ruse. Șalaru subliniază că Munteanu nu ar avea legitimitatea morală … Articolul Anatol Șalaru cere demiterea lui Valeriu Munteanu (AUR) de la șefia Comisiei România – Republica Moldova: „Un promotor al narativelor rusești” apare prima dată în Main News.
17:20
Primăria Capitalei a anunțat mai multe măsuri pentru protecția cetățenilor, în urma avertizării meteorologice de Cod Portocaliu care vizează Bucureștiul, cu rafale puternice de vânt și vijelii. Potrivit deciziei Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, Poliția Locală verifică șantierele și panourile publicitare pentru a asigura securizarea utilajelor și stabilitatea structurilor aflate pe domeniul public. … Articolul Măsuri de urgență în București după avertizarea de Cod Portocaliu de vijelii apare prima dată în Main News.
16:50
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, împreună cu Rompetrol, a pus în funcțiune 11 stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice pe Autostrada A1, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Fiecare stație are o putere totală de 300 kW și este dotată cu două puncte de încărcare de câte 150 kW. Noile … Articolul CNAIR a inaugurat 11 noi stații de încărcare pentru mașini electrice pe Autostrada A1 apare prima dată în Main News.
16:30
Chiria „Apelor Române”, redusă la jumătate după renegociere. Diana Buzoianu: „A trebuit doar să vină cineva care să ceară ferm pentru instituţie” # MainNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat marţi că Administraţia Naţională „Apele Române” nu va mai plăti chiria de 54.000 de euro lunar pentru sediul central, suma fiind redusă la 29.000 de euro în urma renegocierii contractului. Noua conducere a instituţiei, instalată recent, a reuşit să reducă aproape la jumătate costurile prin renunţarea la o parte … Articolul Chiria „Apelor Române”, redusă la jumătate după renegociere. Diana Buzoianu: „A trebuit doar să vină cineva care să ceară ferm pentru instituţie” apare prima dată în Main News.
15:40
BNR: Rezervele valutare ale României au coborât la 65 miliarde euro la sfârșitul lunii septembrie # MainNews.ro
Rezervele valutare ale României au înregistrat o ușoară scădere la finalul lunii septembrie, ajungând la 65,015 miliarde euro, comparativ cu 65,188 miliarde euro la sfârșitul lunii august 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). „La 30 septembrie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 65,015 miliarde … Articolul BNR: Rezervele valutare ale României au coborât la 65 miliarde euro la sfârșitul lunii septembrie apare prima dată în Main News.
15:30
Declarație surprinzătoare a premierului Georgiei. Irakli Kobakhidze susține că obiectivul aderării la UE până în 2030 este realistic și realizabil, în ciuda blocării procesului de aderare # MainNews.ro
Premierul Georgiei, Irakli Kobakhidze, susține că obiectivul țării sale de a adera la Uniunea Europeană până în 2030 este realistic și realizabil, în ciuda faptului că blocul comunitar a decis în 2024 să blocheze procesul, relatează Euronews. Liderul guvernului de la Tbilisi a reafirmat angajamentul cabinetului său față de integrarea europeană în contextul apropierii alegerilor … Articolul Declarație surprinzătoare a premierului Georgiei. Irakli Kobakhidze susține că obiectivul aderării la UE până în 2030 este realistic și realizabil, în ciuda blocării procesului de aderare apare prima dată în Main News.
15:00
Cod portocaliu de inundații pe mai multe râuri, până sâmbătă la prânz. În paralel, cod galben valabil din 24 de județe # MainNews.ro
Hidrologii au emis miercuri două avertizări importante ce vizează posibile creșteri ale nivelului apelor pe numeroase râuri din țară. Conform specialiștilor, de joi după-amiază va intra în vigoare un cod galben ce acoperă 24 de județe, iar de vineri dimineață, opt județe vor trece sub incidența unui cod portocaliu de inundații. Pentru comunitățile expuse acestor … Articolul Cod portocaliu de inundații pe mai multe râuri, până sâmbătă la prânz. În paralel, cod galben valabil din 24 de județe apare prima dată în Main News.
14:40
Nicușor Dan trimite la reexaminare legea privind scutirea de impozit pentru veniturile din criptomonede # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis Parlamentului pentru reexaminare legea privind scutirea temporară a impozitului pe câștigurile realizate din tranzacțiile cu criptomonede. Șeful statului susține că măsura este lipsită de oportunitate în contextul eforturilor făcute la nivel național pentru echilibrarea bugetului de stat. „În ultimele luni, statul român a făcut eforturi mari pentru a echilibra bugetul: … Articolul Nicușor Dan trimite la reexaminare legea privind scutirea de impozit pentru veniturile din criptomonede apare prima dată în Main News.
14:20
Giorgia Meloni a transmis un avertisment activiștilor care se îndreaptă spre Fâșia Gaza. Ei acuză o navă militară israeliană că se învârte în cerc în jurul flotilei # MainNews.ro
Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, le-a cerut activiștilor care se îndreaptă pe mare spre Fâșia Gaza să pună capăt demersului, susținând că aceștia riscă să împiedice implementarea planului pentru pace anunțat de către președintele american Donald Trump. Activiștii au acuzat o navă militară israeliană că se învârte în cerc în jurul unuia dintre vasele din cadrul … Articolul Giorgia Meloni a transmis un avertisment activiștilor care se îndreaptă spre Fâșia Gaza. Ei acuză o navă militară israeliană că se învârte în cerc în jurul flotilei apare prima dată în Main News.
14:00
Rafila anunță: Vaccinarea gratuită împotriva HPV se extinde până la 26 de ani; România înregistrează cea mai mare incidență a cancerului de col uterin din UE # MainNews.ro
Începând cu 1 octombrie, vaccinarea gratuită împotriva infecției cu HPV va fi disponibilă pentru tinerii și tinerele până la 26 de ani, a anunțat fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila. El subliniază că imunizarea este crucială pentru prevenirea cancerului de col uterin și a altor forme de cancer asociate virusului HPV, mai ales că România … Articolul Rafila anunță: Vaccinarea gratuită împotriva HPV se extinde până la 26 de ani; România înregistrează cea mai mare incidență a cancerului de col uterin din UE apare prima dată în Main News.
14:00
Un nou protest al studenților în Piața Victoriei: Nemulțumiri față de reducerile burselor și restricțiile la transportul feroviar # MainNews.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a anunțat un nou protest în Piața Victoriei, programat pentru joi, 2 octombrie 2025, începând cu ora 11:00. Această manifestație este o continuare a acțiunilor de mobilizare studențească desfășurate deja în mai multe centre universitare din țară, precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Galați, Suceava, Alba Iulia, Sibiu … Articolul Un nou protest al studenților în Piața Victoriei: Nemulțumiri față de reducerile burselor și restricțiile la transportul feroviar apare prima dată în Main News.
12:40
Centrala nucleară de la Zaporojie a rămas fără curent electric. Ucraina și Rusia se acuză reciproc de bombardamente care împiedică repararea liniilor de curent # MainNews.ro
Reactoarele centralei nucleare de la Zaporojie sunt răcite folosind energia produsă de generatoarele diesel de urgență după ce una dintre liniile electrice care o alimenta a fost distrusă în urmă cu nouă zile. Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc de bombardamente care împiedică efectuarea reparațiilor necesare pentru reluarea alimentării cu curent electric, relatează Reuters. Conducerea … Articolul Centrala nucleară de la Zaporojie a rămas fără curent electric. Ucraina și Rusia se acuză reciproc de bombardamente care împiedică repararea liniilor de curent apare prima dată în Main News.
12:40
Bogdan Alexandru Bălan, instalat pe 18 septembrie 2025 în funcția de președinte al Autorității Vamale Române, a fost cercetat penal aproape un deceniu pentru abuz în serviciu și fals intelectual, în legătură cu fostul patron Romprest, Florian Walter, potrivit informațiilor obținute de G4Media, care citează surse din DNA. Procurorii anticorupție au decis clasarea dosarului pe … Articolul Șeful Autorității Vamale Române, clasat de DNA după 9 ani de urmărire penală apare prima dată în Main News.
12:30
Ambasada SUA din București își limitează serviciile și suspendă comunicarea online, din cauza blocajului bugetar # MainNews.ro
Articolul detaliază impactul blocajului bugetar al guvernului federal american asupra Ambasadei SUA la București, explicând suspendarea actualizărilor pe Facebook și modul în care sunt afectate serviciile de vize și pașapoarte, precum și contextul politic al acestei situații. Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a emis un anunț oficial privind măsurile adoptate în contextul intrării … Articolul Ambasada SUA din București își limitează serviciile și suspendă comunicarea online, din cauza blocajului bugetar apare prima dată în Main News.
12:10
Percheziții în București și în patru județe, după ce CFR Marfă a reclamat furturi de componente de locomotive și combustibil # MainNews.ro
Percheziții de amploare au avut loc miercuri în București și în trei județe, vizând angajați ai CFR Marfă, acuzați de furt de componente de locomotive și combustibil, în urma unei plângeri depuse chiar de companie. Miercuri, 1 octombrie 2025, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi București, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de … Articolul Percheziții în București și în patru județe, după ce CFR Marfă a reclamat furturi de componente de locomotive și combustibil apare prima dată în Main News.
11:50
Bolojan, întrevedere cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu: alegeri, proiecte de infrastructură și sprijinul României pentru integrarea europeană a R. Moldova # MainNews.ro
Premierul României, Ilie Bolojan, a avut miercuri o întrevedere cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, discuțiile vizând rezultatele recente ale alegerilor, proiectele de conectivitate și cooperare transfrontalieră, precum și sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova. ”Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi la Palatul Victoria o întrevedere cu preşedintele Parlamentului Republicii … Articolul Bolojan, întrevedere cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu: alegeri, proiecte de infrastructură și sprijinul României pentru integrarea europeană a R. Moldova apare prima dată în Main News.
11:20
Situație revoltătoare privind activitatea serviciilor de informații. Parlamentul nu a mai adoptat rapoartele Comisiei de control asupra activității SRI din 2020 # MainNews.ro
Fostul președinte al Comisiei SRI, senatorul Ioan Chirteș, a declarat că parlamentul nu a mai adoptat rapoartele Comisiei de control asupra activității SRI din 2020, în ciuda faptului că serviciul le-a trimis anual. El a adăugat că în aceste rapoarte se regăsesc informări despre legătura mișcării suveraniste cu „factori externi, în special Rusia”, relatează HotNews. … Articolul Situație revoltătoare privind activitatea serviciilor de informații. Parlamentul nu a mai adoptat rapoartele Comisiei de control asupra activității SRI din 2020 apare prima dată în Main News.
11:10
„Shutdown” guvernamental în SUA: Congresul nu a ajuns la un acord privind bugetul federal # MainNews.ro
Statele Unite ale Americii se confruntă cu un nou „shutdown” guvernamental, o paralizie parțială a serviciilor federale, declanșată de eșecul Congresului de a ajunge la un acord privind finanțarea. Această situație, a treia sub președinția lui Donald Trump, implică suspendarea activității pentru sute de mii de angajați federali și perturbări semnificative în diverse sectoare. Serviciile … Articolul „Shutdown” guvernamental în SUA: Congresul nu a ajuns la un acord privind bugetul federal apare prima dată în Main News.
11:10
ANM anunță temperaturi scăzute, ploi și vânt puternic, iar la munte vor fi ninsori între joi și sâmbătă seară. Sudul țării, inclusiv Bucureștiul, sub cod galben și portocaliu # MainNews.ro
Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii în perioada 2 – 4 octombrie, cu precipitații importante și vânt puternic, iar la munte vor cădea ninsori semnificative. Regiunile sudice ale țării vor fi cele mai afectate, fiind vizate de avertizări de ploi torențiale și intensificări ale vântului. La altitudini de peste 1500 de metri, stratul de … Articolul ANM anunță temperaturi scăzute, ploi și vânt puternic, iar la munte vor fi ninsori între joi și sâmbătă seară. Sudul țării, inclusiv Bucureștiul, sub cod galben și portocaliu apare prima dată în Main News.
10:10
Trump avertizează că SUA sunt invadate din interior și sugerează armatei să folosească „orașele periculoase ca teren de antrenament” # MainNews.ro
Președintele Donald Trump a transmis marți liderilor militari americani că SUA se confruntă cu o invazie „din interior”, referindu-se la imigranți, și a subliniat că administrația sa „readuce principiul fundamental conform căruia apărarea patriei este prima și cea mai importantă prioritate a armatei”, informează Reuters și CNN. „Doar în ultimele decenii politicienii au ajuns cumva … Articolul Trump avertizează că SUA sunt invadate din interior și sugerează armatei să folosească „orașele periculoase ca teren de antrenament” apare prima dată în Main News.
10:10
Nicușor Dan participă la Consiliul European informal și la summit-ul Comunității Politice Europene # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a plecat în Danemarca, unde va lua parte la reuniunea informală a Consiliului European, precum și la summit-ul Comunității Politice Europene, care va fi organizat joi. Participanții vor discuta despre conflictul din Ucraina și despre asigurarea securității europene. Potrivit agendei oficiale publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale, șeful statului va lua parte în … Articolul Nicușor Dan participă la Consiliul European informal și la summit-ul Comunității Politice Europene apare prima dată în Main News.
09:40
Ministerul Sănătăţii îndeamnă la vaccinarea antigripală: cum se face imunizarea, cine are acces gratuit sau compensat și câți români s-au vaccinat deja în sezonul 2024–2025 # MainNews.ro
Ministerul Sănătății a transmis o nouă recomandare pentru vaccinarea antigripală a populației, în special a persoanelor care fac parte din categoriile vulnerabile. Autoritățile subliniază că imunizarea împotriva gripei este facilitată printr-un sistem accesibil, bazat pe rețetă compensată și distribuție prin farmaciile cu circuit deschis. Potrivit datelor oficiale, până la 18 mai 2025, peste 1,1 milioane … Articolul Ministerul Sănătăţii îndeamnă la vaccinarea antigripală: cum se face imunizarea, cine are acces gratuit sau compensat și câți români s-au vaccinat deja în sezonul 2024–2025 apare prima dată în Main News.
09:10
Oana Ţoiu: România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru protecţia estică a NATO # MainNews.ro
România speră să înceapă rapid producţia pe teritoriul său de drone defensive împreună cu Ucraina, pentru uz intern, precum şi pentru aliaţii din Uniunea Europeană şi NATO, a declarat ministrul de externe Oana Ţoiu într-un interviu pentru Reuters. Ministrul Oana Ţoiu a declarat pentru Reuters că discuţiile cu Ucraina pentru producerea comună de drone au … Articolul Oana Ţoiu: România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru protecţia estică a NATO apare prima dată în Main News.
08:50
Cutremur de 6,9 grade pe scara Richter în Filipine. Cel puțin 26 de persoane și-au pierdut viețile # MainNews.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 grade pe scara Richter a lovit Filipine. Autoritățile locale au anunțat că cel puțin 26 de persoane și-au pierdut viețile și peste 140 au fost rănite, relatează DW. Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 19 kilometri nord-est de orașul de coastă Bogo din provincia centrală Cebu. Cutremurul a … Articolul Cutremur de 6,9 grade pe scara Richter în Filipine. Cel puțin 26 de persoane și-au pierdut viețile apare prima dată în Main News.
