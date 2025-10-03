Noul manager al Spitalului de Copii din Iaşi: „Vom începe aplicarea măsurilor impuse în raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii”

09:40

Ministerul Sănătății a transmis o nouă recomandare pentru vaccinarea antigripală a populației, în special a persoanelor care fac parte din categoriile vulnerabile. Autoritățile subliniază că imunizarea împotriva gripei este facilitată printr-un sistem accesibil, bazat pe rețetă compensată și distribuție prin farmaciile cu circuit deschis. Potrivit datelor oficiale, până la 18 mai 2025, peste 1,1 milioane …