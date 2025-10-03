Vladimir Putin condamnă „isteria UE” împotriva Moscovei și atrage atenția că Rusia voia integrarea în NATO: „Am fost respinși”
Digi24.ro, 3 octombrie 2025 02:50
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a reproşat, joi, aliaților europeni ai Kievului că sunt principalul obstacol în calea soluţionării conflictului din Ucraina şi le-a sugerat să se ocupe mai degrabă de problemele lor interne decât să alimenteze „isteria” unui război cu Rusia.
Pompierii au intervenit în București în urma fenomenelor extreme: crengi pe carosabil și cabluri rupte # Digi24.ro
Pompierii au intervenit joi seară, 2 octombrie 2025, în mai multe zone ale Bucureștiului pentru a îndepărta copaci sau elemente de construcție care prezentau risc de prăbușire din cauza vremii extreme, conform News.ro.
Putin îi răspunde lui Trump: NATO este un tigru de hârtie. „Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi!” le transmite membrilor alianței # Digi24.ro
Liderul rus Vladimir Putin a ripostat joi la afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump, care a numit Rusia un „tigru de hârtie”, sugerând că NATO ar putea fi ilustrarea unei astfel de caracterizări şi a avertizat pe de altă parte Statele Unite că, dacă vor furniza rachete Tomahawk Ucrainei, acest lucru va declanşa o nouă escaladare periculoasă, relatează Reuters, citată de News.ro.
Echipa poloneză Rakow Czestochowa a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia Universitatea Craiova, în prima etapă a grupei Conference League. Oltenii au jucat în zece din minutul 53.
Sfatul lui Ionuț Moșteanu pentru militarii români, după ce în SUA „generalii grași” au fost luați în vizor # Digi24.ro
După ce forma fizică a trupelor fost adusă în discuție în SUA la o reuniune a liderilor militari, Ionuț Moșteanu a afirmat, în direct la Digi24, că recomandă tuturor să facă sport. Totuși, ministrul Apărării a susținut că rolurile în armată sunt diverse, iar unii angajați, precum specialiștii în politici de apărare, pot să nu fie în cea mai bună formă fizică, dar să exceleze profesional.
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării: Organizăm licitație pentru 216 tancuri moderne. Condiția este să fie fabricate în România # Digi24.ro
România va achiziționa 270 de tancuri noi, în cadrul unui contract care ajunge la aproape 8 miliarde de euro fără TVA. Scopul este creșterea capacității operaționale a armatei, pentru a putea îndeplini atât misiunile de apărare a țării, cât și angajamentele internaționale. Ionuț Moșteanu spune că 54 de tancuri s-au achiziționat din Statele Unite în 2022. Iar în etapa următoare a acestui program de înzestrare, pentru 216 astfel de vehicule de luptă se va organiza o licitație. „Să vedem ce producători vin, cu ce propuneri vin. Sunt americani, sunt coreeni, sunt europeni care fac tancuri bune, competitive.
Moșteanu, despre înarmare: SUA vor să ne pregătim, să stăm bine pe picioare. Marcel Ciolacu a băgat adânc mâna în bugetul înzestrării # Digi24.ro
România trebuie să investească în înzestrarea armatei sale, pentru a fi bine pregătită pentru viitor și a descuraja ideile beligerante ale lui Vladimir Putin, a punctat, joi seara, în direct la Digi24, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Demnitarul a subliniat că, deși țara noastră are avantajul de a se afla sub umbrela protectoare a NATO, are datoria - și așa i-a fost indicat și de către Statele Unite - să aibă o armată puternică, bine înzestrată cu capacități de apărare, chiar dacă în trecut acest aspect a fost defavorizat: „Se putea face mai mult încă din 2023, când a băgat Marcel Ciolacu mâna în buget adânc și n-a mai făcut rectificare și a dus toți banii în fondul de rezervă. (...) Guvernului de atunci i-a păsat un pic mai puțin de armată și de înzestrare”.
Moșteanu susține, optimist, că România va produce drone în colaborare cu Ucraina din 2027: Am văzut 4 fabrici, nu e foarte complicat # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că România va produce primele drone militare, în colaborare cu Ucraina, din 2027. Chestionat dacă nu este prea optimist privind acest termen, ministrul a spus că a vizitat patru fabrici de drone și că procesul de producție nu este complicat. Moșteanu a precizat că România va finanța fabrica de producere a acestor drone prin programul SAFE al Uniunii Europene, termenul limită de semnare a contractelor fiind luna mai 2026.
Ionuț Moșteanu: Primii tineri vor fi înrolați în serviciul militar voluntar din 2026. Cine poate aplica și ce teste sunt obligatorii # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat în exclusivitate la Digi24 că legea pentru serviciul militar voluntar a fost trimisă în procedură de urgență la Parlament și că primii voluntari vor fi înrolați din 2026, dacă actul normativ va fi adoptat înainte de aprobarea bugetului. Programul, destinat tinerilor între 18 și 35 de ani, presupune selecţie pe criterii medicale şi psihologice şi teste de pregătire fizică, nu impune bacalaureatul şi vizează o capacitate iniţială de instruire de circa 10.000 de persoane pe an. Moșteanu a subliniat că proiectul urmărește „întinerirea rezervei Armatei Române” şi transformarea celor mai bine pregătiţi dintre voluntari în militari profesionişti.
Moșteanu: Putin menține mobilizarea în Rusia prin propagandă, nu reușește să miște linia frontului. Bravii ucraineni resping atacurile # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a argumentat, joi seară, la Digi24, nevoia pregătirii militare în fața unui „agresor precum Putin”, care „a venit în 2014 peste ucraineni în Crimeea și din nou în 2022 peste ucraineni”. „Trebuie să fii bine înarmat și bine pregătit, ca să poți să descurajezi un agresor”, explică oficialul din Guvern. El de asemenea mai spune că de la declarațiile inițiale ale liderului rus privind „o operațiune specială de trei zile” pentru a captura Ucraina, „suntem la trei ani și jumătate de atunci, în care e o linie a frontului pe care Putin, cu toată forța lui, nu reușește să o miște”. „Bravii ucrainieni se apără și resping toate atacurile”, mai afirmă ministrul, care transmite că „prin mașinăria lui de propagandă, Putin trebuie să își mențină mobilizarea în Rusia, pentru că rușii o duc prost economic”.
Ministrul Apărării reacționează la acuzațiile lui Vladimir Putin la adresa României: E ultimul om care să dea lecții, o butaforie # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Mușteanu, a vorbit, în direct la Digi24, despre afirmațiile lui Vladimir Putin legate de alegerile din România și despre riscul unui atac iminent venit dinspre Rusia sau Belarus asupra țărilor din flancul estic al NATO.
Proteste uriașe în Franța împotriva reformei și reducerilor bugetare. Elevi arestați la Paris, poliția mobilizează 5.000 de agenți # Digi24.ro
Zeci de mii de francezi au ieșit joi în stradă, într-o nouă zi de grevă și manifestații împotriva planului de reforme și reduceri bugetare anunțat de guvernul de la Paris. Autoritățile au mobilizat 5.000 de polițiști pentru a preveni violențele, după ce protestele anterioare s-au soldat cu răniți și sute de arestări.
Ionuț Moșteanu, despre posibilitatea ca România să intre în război: Trebuie să fim bine pregătiți. Rușii vor să-și bage coada peste tot # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a abordat, în direct la Digi24, problema îngrijorării populației din România cu privire la debutul iminent al războiului pe teritoriul țării noastre, în contextul tensiunii dronelor și a provocărilor frecvente venite din partea Federației Ruse. În context, ministrul a declarat că o pregătire a armatei nu înseamnă o intrare iminentă în război, ci o măsură preventivă, pe care România trebuie să ia „pentru a face față acestor provocări”. „Rusia are o tradiție îndelungată în a veni grămadă peste diverse popoare, de-a lungul istoriei. Iată, acum sunt în Ucraina și încearcă să-și bage coada peste tot”, a spus Ionuț Moșteanu.
Vladimir Putin acuză Franţa de „piraterie” după interceptarea petrolierului suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei # Digi24.ro
Vladimir Putin a denunțat drept „piraterie” interceptarea în largul coastelor franceze a unui petrolier suspectat că face parte din flota-fantomă rusă. Liderul de la Kremlin a afirmat că nava era sub pavilion străin și a susținut că nu știe dacă are vreo legătură cu Rusia, acuzând Parisul că încearcă să „distragă atenția” de la problemele interne, relatează AFP, citată de News.ro.
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF. Fostul președinte al României trebuie să predea cheile casei din Sibiu # Digi24.ro
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF. Fostul președinte al României este nevoit să ofere cheile casei din centrul Sibiului, cea pe care a ocupat-o ilegal din 1999 până în 2015.
Forțele israeliene au interceptat flota de ajutor umanitar din Mediterana și au provocat proteste la nivel mondial # Digi24.ro
Forțele israeliene au interceptat flota de ajutor umanitar din Mediterana și au provocat proteste la nivel mondial
Donald Trump vede o „oportunitate fără precedent” de a pedepsi democrații, pe fondul blocajului guvernamental din SUA # Digi24.ro
Blocajul guvernamental din SUA a intrat în a doua zi, iar Donald Trump a descris situația drept o „oportunitate fără precedent” pentru a reduce agențiile federale și a concedia angajați. Președintele american i-a acuzat pe democrați că i-au oferit această șansă și a anunțat tăieri masive de fonduri pentru proiecte susținute de opoziție.
FCSB a fost învinsă de echipa elveţiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a doua a competiţiei de fotbal Europa League.
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri” # Digi24.ro
Într-o intervenție la Clubul de discuții Valdai, desfășurat în stațiunea Soci de la Marea Neagră, Vladimir Putin a lansat critici la adresa modului în care unele țări gestionează procesele electorale, menționând România. Președintele Rusiei a subliniat că manipulare voinței alegătorilor și transformarea alegerilor într-o farsă nu pot continua la nesfârșit, conform agenției TASS.
Opțiuni ciudate la Guvern, pe timp de criză. Cancelaria premierului a închiriat 17 mașini pick-up. Explicația Executivului # Digi24.ro
În vreme ce Cancelaria premierului încearcă să reducă cheltuielile la Guvern, acesta a încheiat un contract de închiriere pe trei luni pentru 17 mașini Dacia Duster model pick-up.
Actorul american John Malkovich a dezvăluit că are origini românești. În urma unui test ADN, starul de la Hollywood a aflat că este 43% român, iar restul ceh.
Ciclon în România, cu vreme severă în jumătate de țară. Urmează două zile cu frig, ninsori și viscol. Cod roșu de ploi acum în Oltenia # Digi24.ro
Val de fenomene extreme în România, de la ploi și inundații până la ninsori abundente și viscol în zonele de munte. Administrația Națională de Meteorologie anunță că urmează 48 de ore critice în mare parte din țară, cu primul cod roșu de precipitatii abundente pe luna octombrie, emis pentru zona Olteniei. În sud-vest, va ploua într-o zi cât pentru o lună. De asemenea, râuri din mai multe județe se află sub alertă cod roșu de inundații. ANM anunță și strat de zăpadă de 50 de centimetri, alături de rafale de vânt de peste 80 de km/h. Printre măsurile de urgență luate deja de autorități se numără și închiderea Transalpina, anunță Digi24.
Nicușor Dan, întâlnire cu Maia Sandu și liderii europeni: Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi seară, că sprijinul României pentru Republica Moldova nu se opreşte, distribuind pe Facebook o fotografie în care apare alături de președinta Maia Sandu, la o masă la care se mai află preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen şi alţi lideri europeni.
Cum s-a desfășurat atacul de la sinagoga din Manchester. Mărturiile oamenilor: „Am crezut că ar putea fi un foc de artificii” # Digi24.ro
Doi oameni au murit și trei au fost răniți joi dimineața, 2 octombrie, în atacul de la o sinagogă din Heaton Park, Manchester. Totul s-a petrecut în timp ce credincioșii se adunau pentru Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc. Chava Lewin, o evreică practicantă care locuiește în apropiere, a auzit o bubuitură puternică, relatează The Times și BBC.
Vârsta mijlocie are o reputație îngrozitoare. Genunchii scârțâie, talia se îngroașă, cariera stagnează. Copiii cer mai mult decât puteți oferi, părinții au nevoie de mai mult decât puteți gestiona. Oglinda este nemiloasă, căsuța de e-mail este neiertătoare. Nu este de mirare că este adesea considerată cea mai sumbră perioadă a vieții. Totuși, un studiu oferă o consolare: oricât de epuizat și de artritic v-ați simți la sfârșitul anilor celui de-al cincilea deceniu de viață, acesta este momentul în care mintea dvs. este la apogeu, scrie The Times care citează un amplus studiu privind acest subiect.
UE și Marea Britanie, aproape de acord pe taxa pe carbon. Exportatorii britanici ar putea fi scutiți de la plata din 2026 # Digi24.ro
UE și Marea Britanie sunt aproape de un acord care ar proteja exportatorii britanici de noua taxă europeană pe carbon, ce urmează să fie aplicată din 2026, potrivit The Guardian. Măsura ar urma să ofere o scutire temporară până la alinierea celor două scheme de reducere a emisiilor, în condițiile în care Regatul Unit va introduce propria taxă abia din 2027.
Maria Zaharova, despre asemănarea „zidului anti-drone” cu „Cortina de Fier”: Nu avem Război Rece, ci un conflict „aprins” cu Occidentul # Digi24.ro
Moscova a anunțat joi că nu există un Război Rece cu Occidentul, ci mai degrabă ar fi vorba despre un conflict „aprins”, Kremlinul acuzând Uniunea Europeană și NATO că mint în legătură cu presupusele operațiuni de sabotaj ale Moscovei pentru a-și justifica cheltuielile militare uriașe, arată Reuters.
Căpitanul petrolierului care naviga în apropierea Danemarcei în timpul incursiunilor cu drone a fost arestat în Franța. El este interogat pentru încălcări ale legislației navale, inclusiv pentru nerespectarea ordinelor poliției, relatează Financial Times.
Cutremur în Turcia: cel puțin 17 răniți în urma seismului care a lovit în Marea Marmara joi după-amiază # Digi24.ro
Cel puţin 17 persoane au fost rănite în urma unui cutremur cu magnitudinea 5,0 care a zguduit joi Marea Marmara, în nord-vestul Turciei, au anunţat autorităţile locale. Agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor şi situaţiilor de urgenţă (AFAD) a relatat că seismul s-a produs la ora locală 14:55 (aceeași oră și în România), având epicentrul în largul staţiunii Marmaraereglisi, din provincia Tekirdag.
Kelemen Hunor: Dacă am organiza alegeri acum, AUR ar lua aproape 50%. Ei cresc făcând nimic # Digi24.ro
Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, joi, că „dacă astăzi am organiza alegeri anticipate, AUR ar lua un scor apropiat de 50%, din păcate”. „Ei sunt singuri în opoziție și cresc făcând nimic”, a mai afirmat liderul din Coaliție. Acesta susține că amânarea alegerilor pentru Primăria Generală a Bucureștiului ar crește șansele ca un candidat AUR sau un candidat „din zona aceasta” să câștige funcția de primar. Liderul Uniunii mai spune că „toate societățile care au cunoscut succesul se caracterizează cu un nivel de încredere foarte ridicat”. „În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos e”, mai arată el.
Nouă măsură pentru fluidizarea circulației în Piaţa Victoriei din Capitală: „Intersecţia rămâne liberă şi traficul se mişcă mai bine” # Digi24.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, joi, o nouă măsură pentru fluidizarea traficului la Piaţa Victoriei, respectiv marcajul galben „Nu blocaţi intersecţia”.
Kelemen Hunor, despre Ilie Bolojan: E un om încăpăţânat. Recunoaşte şi el, nu trebuie să spun eu, se vede # Digi24.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, că premierul Ilie Bolojan este un om încăpăţânat şi că recunoaşte şi el asta. Liderul UDMR a mai arătat că l-a văzut pe premier că mai râde şi glumeşte, deși se întâmplă rar.
Ce spune președintele despre pregătirea populației pentru război: Avem vreo 4.000-5.000 de rezervişti și nu este suficient # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a precizat joi despre proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare că, potrivit noii legi, în mod voluntar, oamenii pot să aleagă să fie plătiţi timp de patru luni pentru a învăţa disciplina militară.
Unitatea pentru pacienți arși de la Spitalul Floreasca rămâne închisă. Rogobete: „Din şase boxe patru pacienţi se infectează ciclic” # Digi24.ro
Unitatea pentru arși de la Spitalul Floreasca din Capitală nu va fi redeschisă prea curând. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că secția rămâne închisă până la finalizarea reorganizării, după ce controalele au scos la iveală lipsa sistemului de ventilație, infecții repetate și nereguli catalogate „de natură penală”.
Nicuşor Dan, despre sistemul informatic folosit de ANAF pentru a depista firmele fantomă: „Ajută la decontarea unei TVA care nu există” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre combaterea evaziunii fiscale, că există un produs informatic românesc, cu care ANAF lucrează, şi care a permis să se detecteze unele firme fantomă. Nicușor Dan a precizat că respectivul sistem ajută la decontarea unei TVA care nu există, arătând că va face în curând o comunicare publică, alături de ministrul de Finanţe, despre stadiul procesului de digitalizare în combaterea acestui fenomen.
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat, joi, că l-a împuternicit la conducerea CSA Steaua pe colonelul Eduard Danilof.
Rusia pune la cale un plan de tip „dinte pentru dinte” dacă UE împrumută Ucraina din activele înghețate: „O confiscare ilegală” # Digi24.ro
Rusia are de gând să riposteze împotriva Europei prin naționalizarea și scoaterea la licitație a companiilor occidentale care operează în țară, dacă Bruxelles-ul va decide să confişte activele străine ale Moscovei, a raportat Bloomberg, conform TVP World.
Sebastian Burduja, despre investițiile strategice în energie: În CSAT este portița prin care pot fi accelerate # Digi24.ro
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a declarat, joi, la Digi24, că, pentru a scădea prețurile la energie, România a crescut capacitatea de stocare în baterii „de peste 25 de ori, cea mai mare cifră din Europa”, iar prin PNRR sunt finanțate proiecte de acest fel, „undeva la 1.500 MWh”. „Ne vom acoperi undeva la un sfert din tot necesarul de stocare cam peste un an de acum înainte”, mai spune acesta. El a explicat că accelerarea investițiilor strategice, spre exemplu în hidrocentrale, ar putea fi un subiect de competența CSAT-ului, „prin declararea acestor obiective de securitate națională”. „Este singura portiță în legislația europeană pentru a putea accelera aceste proiecte, derogând de la o serie de acorduri și proceduri de mediu”, mai susține Burduja.
Anunțul lui Nicușor Dan despre colaborarea României cu Ucraina pe sistemul de apărare anti-drone: Discuțiile vor continua la Bruxelles # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că în cadrul reuniunii Consiliului European din 23-24 octombrie, de la Bruxelles, se va discuta despre acel plan de acţiune pe toată problematica de securitate a Europei, inclusiv cea a dronelor. Șeful statului a precizat că Ucraina, în mod evident, fiind în război, are o capacitate tehnologică, iar România, ca mai toate ţările europene, și-ar dori o colaborare cu aceasta, pentru ca, într-o negociere comercială reciproc avantajoasă, să poată să acceadă la tehnologia de care dispune armata ucraineană.
Scandal uriaș la Neamț. Alexandru Rogobete demite conducerea DSP după respingerea unui proiect: „Inconștiența nu va fi tolerată” # Digi24.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi seară că va semna ordinul de demitere a conducerii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Neamț, după ce instituția a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou al Spitalului Județean și a impus eliminarea laboratorului de radioterapie. El a spus că explicația oferită este „de noaptea minții” și a subliniat că „inconștiența administrativă și nepăsarea nu vor fi tolerate”.
Direcțiile de Sănătate Publică vor fi reorganizate. Alexandru Rogobete: E posibilă o comasare până la sfârșitul anului # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre o reorganizare a sistemului în baza căruia funcţionează Direcţiile de Sănătate Publică (DSP) din judeţe şi centrele regionale din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică. El spune că este nevoie de schimbări, după ce în ultimele luni au fost constatate cazuri în care secţii din spitale au primit avize de funcţionare, deşi niciun inspector sanitar nu se deplasase acolo în control.
România și Republica Moldova, cooperare împotriva criminalității, extremismului și dezinformării. Anunțul Ministerului Justiției # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut joi o întrevedere la București cu omologul său din Republica Moldova, Veronica Mihailov-Moraru. Cei doi oficiali au discutat despre intensificarea cooperării în combaterea criminalității transfrontaliere, a fenomenelor de extremism și dezinformare, dar și despre digitalizarea justiției, pregătirea profesională a magistraților și consolidarea parcursului european al Republicii Moldova.
Nicuşor Dan, despre raportul făcut de Parchet privind anularea alegerilor: „Liderii europeni mi l-au cerut să-l citească în avion” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la Copenhaga, după Comitetul Politic European, că, în cadrul grupului de lucru pe securitate, a prezentat raportul pe care Parchetul l-a făcut pe alegerile din noiembrie, anul trecut. „Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și au zis că vor să o citească în avion, la întoarcere. (...) Deci a existat interes” , a anunțat președintele.
Rusia susține că va riposta „în mod adecvat” dacă Statele Unite decid să ofere Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, a spus joi, 2 octombrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează Kyiv Independent.
Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al PE: Apărarea europeană este esențială. Vom participa și noi, vom beneficia și noi # Digi24.ro
Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, a vorbit joi, la Digi24, despre necesitatea ca statele europene să dezvolte o apărare comună mai ales în ceea ce privește contracararea dronelor rusești care încalcă spațiul aerian al țărilor de flancul estic al NATO și nu numai, ultimul exemplu fiind incidentul din Danemarca. Europarlamentarul a spus că o cooperare europeană este extrem de importantă. „E și momentul să facem asta, pentru că acum se decide următorul buget, în care partea de apărare va fi esențială, în care vom participa și noi, și de care vom beneficia și noi” a afirmat europarlamentarul.
Afișe cu un nigerian arestat și acuzat de viol, lipite în Capitală, cu mesajul „Apără-ţi oraşul!”. Poliția vrea să știe cine e în spate # Digi24.ro
Afişe cu nigerianul arestat în septembrie în Capitală, sub acuzația că a strâns de gât şi a violat o prostituată, au fost amplasate în Bucureşti, cu mesajul „Apără-ţi oraşul!”. Textul de pe afiș face referire la presupuse „violuri în serie”, iar internauţii s-au arătat revoltaţi. „Ideea este să depui plângere penală, nu să pui asemenea afişe orin oraş”, a scris pe Facebook un bărbat, care face referire, de asemenea, la prezumţia de nevinovăţie a persoanei, până la o condamnare definitivă. Poliţia Capitalei face anchetă pentru a depista cine a lipit afişele, fiind luate măsuri pentru înlăturarea lor.
Alertă copil dispărut: un băiat de 10 ani din Ploiești este căutat de familie și autorități. Care sunt semnalmentele # Digi24.ro
Autorităţile au emis, joi, un mesaj RO-Alert în Ploieşti şi în localităţile limitrofe, după dispariţia unui copil de 10 ani. Băiatul este căutat de către echipe complexe, după ce a fost dat dispărut de către familie.
Regimul lui Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă # Digi24.ro
Femeile din Coreea de Nord sunt pedepsite pentru că au apelat la operații estetice clandestine, întrucât Kim Jong Un consideră implanturile mamare un „capriciu burghez”, relatează cotidianul The New Zealand Herald.
Ministrul Apărării: Corveta care va intra în dotarea Armatei va fi operațională din prima zi și echipată cu sistem american de rachete # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, joi, despre corveta care va intra în dotarea Armatei Române că va fi operaţională din prima zi, ea fiind nouă și funcţională. Oficialul a menționat că România trebuie să semneze contractul. Ministrul a precizat că nava este dotată cu armament, dar peste acesta va veni şi un sistem de rachete american.
