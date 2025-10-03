Dușmanul din interior, într-o călătorie de un sfert de secol. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
SportMedia, 3 octombrie 2025 03:30
În România, ziua de 24 martie 1999 a fost una plăcută, de început de primăvară, cu o temperatură de 20 de grade Celsius în timpul zilei, fără ploi, cu un cer străbătut de nori firavi, dar și de câteva avioane NATO, care aveau misiunea de a bombarda Belgradul. Fosta Iugoslavie se destrămase în urma unui …
• • •
Acum 2 ore
03:30
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari” # SportMedia
Roboții sunt folosiți de ceva vreme în construcții, aducând beneficii precum creșterea vitezei de execuție, reducerea costurilor și limitarea impactului asupra mediului. Cel mai recent exemplu este Charlotte, un robot capabil să construiască autonom o casă de 200 de metri pătrați într-o singură zi – lucrând practic cu viteza a 100 de zidari. Charlotte este …
03:30
Tehnologia în care Germania investește mai mult decât în aproape orice altceva în prezent. Dar profitul nu este garantat # SportMedia
Germania alocă fonduri uriașe pentru inteligența artificială, depășind investițiile în majoritatea celorlalte tehnologii, însă experții avertizează că AI nu generează încă profit și există riscul ca aceste investiții să nu fie sustenabile pe termen lung. Anul acesta, Ministerul Federal al Cercetării, Tehnologiei și Spațiului a alocat 1,6 miliarde de euro pentru inteligența artificială, ca parte …
03:30
Se construiesc turnuri futuriste ca-n Singapore, în Parcul Izvor? Cine și ce proiect pregătește. Ce spun PMB, arhitecții și cetățenii # SportMedia
O postare pe Facebook i-a îngrijorat, zilele trecute, pe iubitorii Parcului Izvor. Un fost jurnalist anunța că a primit undă verde de la PMB să dea parcului o nouă față, împreună cu asociația pe care o conduce. Printre schimbările propuse: un memorial al Cartierului Uranus și niște grădini verticale high-tech, similare cu unele din Singapore. …
03:30
Dușmanul din interior, într-o călătorie de un sfert de secol. Cine l-a creat pe Călin Georgescu? # SportMedia
În România, ziua de 24 martie 1999 a fost una plăcută, de început de primăvară, cu o temperatură de 20 de grade Celsius în timpul zilei, fără ploi, cu un cer străbătut de nori firavi, dar și de câteva avioane NATO, care aveau misiunea de a bombarda Belgradul. Fosta Iugoslavie se destrămase în urma unui …
Acum 4 ore
01:30
Putin acuză România și statele UE că manipulează votul: „Establishmentul nu vrea să cedeze puterea” # SportMedia
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut joi seară o referire la România în cadrul discursului susținut la reuniunea Clubului Valdai de la Soci. Liderul de la Kremlin a afirmat că „interzicerea oponenților politici și transformarea procedurilor democratice într-o farsă nu vor funcționa", dând exemplu anularea alegerilor prezidențiale din România. Putin a acuzat că autoritățile din …
01:30
Sute de celebrități relansează un comitet pentru a apăra libertatea de exprimare. Jane Fonda: Este cel mai înspăimântător moment din viața mea # SportMedia
Peste 550 de vedete de la Hollywood și din lumea muzicii au relansat un vechi comitet născut în plină epocă McCarthy, atunci când artiștii americani erau urmăriți și cenzurați de autorități sub acuzația de simpatii comuniste. Noul „Comitet pentru Primul Amendament" spune că astăzi se confruntă din nou cu o campanie coordonată a guvernului federal …
01:30
Planul Comisiei Europene de a crea un „zid anti-drone" la granița estică a Uniunii s-a lovit de realitatea dură de la Copenhaga: opoziția statelor membre care nu au frontieră directă cu Rusia. „Liderii au sprijinit în linii mari proiectele emblematice inițiale care vor întări securitatea Europei, inclusiv European Drone Wall și Eastern Flank Watch", a …
Acum 6 ore
23:30
Horoscop zilnic pentru 3 octombrie 2025.
23:30
Putin spune că Rusia nu va ataca NATO și cere restabilirea relațiilor cu SUA. Ba chiar îl perie pe Trump # SportMedia
Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, la Soci, că „este imposibil de crezut" că Rusia ar putea ataca țările membre NATO, deoarece un asemenea scenariu ar contraveni intereselor Moscovei. Liderul de la Kremlin a acuzat statele europene că „stârnesc isterie" și încearcă să „recreeze inamicul binecunoscut de sute de ani: Rusia". Totodată, Putin a …
23:30
„Legile sunt pentru fraieri”: Sindicaliștii din Guvern acuză Cancelaria premierului de o achiziție ilegală. Jurcă invocă economii # SportMedia
Sindicaliștii din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) acuză Cancelaria prim-ministrului că ar fi încălcat legea prin încheierea unui contract de leasing pentru 17 mașini, pe care îl consideră „o fentă birocratică". În replică, șeful Cancelariei, Mihai Jurcă, susține că procedura a respectat dispozițiile legale și că noul contract aduce „o economie foarte mare", reducând …
23:30
Ninge abundent în această seară în zonele montane, unde echipele de drumari acționează pentru menținerea circulației. Meteorologii avertizează că, la altitudini mari, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 50 de centimetri. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a anunţat, joi seară, că pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului, ninge abundent și …
Acum 8 ore
21:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat după ce Departamentul de Stat al SUA a adresat observații critice la adresa justiției din România, într-un raport privind climatul investițional pentru 2024. CSM a explicat că multe dintre aceste dificultăți derivă din cadrul legislativ și susținând că în ultimii ani au fost făcuți pași concreți pentru remedierea …
21:30
Conducerea DSP Neamț, demisă după ce a blocat un proiect pentru pacienți oncologici în favoarea unei clinici private: Este intolerabil! # SportMedia
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că vineri va semna ordinul de demitere a conducerii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Neamț. Decizia vine după ce instituția a respins avizarea unui proiect tehnic privind construcția unui nou corp al Spitalului Județean Neamț și a cerut excluderea laboratorului de radioterapie din plan. „Inconștiența administrativă, nepăsarea și lipsa …
21:30
Kelemen Hunor: Guvernul e stabil, dar legitimitatea morală lipsește. „Nu am făcut nicio reformă” # SportMedia
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi că Guvernul și coaliția PSD-PNL sunt „foarte stabile", subliniind că între cele două partide există o bună colaborare și nu se pune problema instabilității politice. Totuși, liderul UDMR a atras atenția că „legitimitatea morală" a coaliției este fragilă, în condițiile în care reformele promise nu au fost realizate. …
Acum 12 ore
19:30
Cincizeci de sportivi, inclusiv fotbaliști, antrenori, boxeri și jucători de cricket, au semnat o scrisoare prin care solicită Uniunii Europene de Fotbal (UEFA) să excludă Israelul din competițiile internaționale pentru genocidul pe care îl comite în Gaza, scrie EFE. Printre semnatarii acestui document se numără Anwar El Ghazi, fost jucător al echipei Aston Villa, concediat …
19:30
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, le cere managerilor de spitale şi şefilor de secţii să raporteze corect infecţiile asociate actului medical. El avertizează că prin subraportare sunt puşi în pericol pacienţii, iar asupra sistemului sanitar planează „o umbră" care subminează încrederea oamenilor. „Niciunde în această lume nu există spitale, nu există secţii de Terapie intensivă unde …
19:30
Nicușor Dan: Un fenomen precum cel din noiembrie 2024 nu se va mai întâmpla. Moldova a fost mai bine pregătită # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga raportul procurorului general Alex Florența privind cazul Călin Georgescu și ingerințele externe din alegerile prezidențiale de anul trecut. Documentul, care descrie mecanisme de dezinformare și manipulare online, a stârnit interesul liderilor europeni. „Mulți mi-au cerut o copie și au spus că …
19:30
Record de precipitații: În următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună # SportMedia
Secretarul de stat din Ministerul Mediului, Raul Pop, a avertizat joi că precipitațiile prognozate pentru următoarele ore vor duce la depășirea cotelor de inundație în mai multe zone ale țării. „Ne aşteptăm ca precipitaţiile să conducă la atingerea cotelor de inundaţii în mai multe zone. Deşi solul este extrem de uscat şi poate prelua din …
17:30
Mesajul rezultatului alegerilor de duminică este limpede și fără echivoc: narativele pro-ruse și structurile de propagandă și corupție nu mai pot domina scena politică moldovenească. Pentru Europa și partenerii internaționali, victoria confirmă că Republica Moldova poate rezista presiunii externe și că orientarea sa europeană nu este un accident electoral, ci o alegere strategică, conștientă și …
17:30
ParentED Fest 2025 aduce la București cei mai importanți experți mondiali în parenting și educație. Cel mai mare festival de parenting din România are loc weekend-ul acesta, pe 4 și 5 octombrie 2025, la București. Pentru prima dată în România, festivalul aduce pe scenă nume de referință la nivel mondial: • Dr. Gordon Neufeld, psiholog …
17:30
Promisiunea extraordinară pe care Trump o face Qatarului bagă America într-un cuib de viespi # SportMedia
Președintele american Donald Trump a acordat Qatarului o garanție de securitate remarcabilă, care include apărarea militară a emiratului. Într-un ordin executiv emis la începutul acestei săptămâni, Trump a declarat că Statele Unite vor considera orice atac asupra teritoriului, suveranității sau infrastructurii critice a Qatarului „o amenințare la adresa păcii și securității Statelor Unite". Și poate …
17:30
FCSB l-a adus ca un star, dar l-a tras pe linie moartă: A jucat doar 45 de minute în ultima lună și e în declin total # SportMedia
FCSB l-a tras pe linie moartă pe fotbalistul adus ca un star la echipă, în vară. Dennis Politic (25 de ani), fotbalist adus de la Dinamo cu un milion de euro și cu mari speranțe, n-a reușit să se impună la campioana României și a fost tras pe linie moartă. După un început fulminant, cu …
17:30
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanțare după ce guvernul SUA a intrat în „shutdown” # SportMedia
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanțare în urma paraliziei bugetare din SUA. Cu toate acestea, personalul militar își va continua activitatea în mod normal, a anunțat joi conducerea bazei. „Cele mai recente alocări bugetare pentru Departamentul de Război au expirat pe 30 septembrie 2025, la ora 23:59 EDT. Personalul militar își va …
17:30
Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a denunțat joi, în portul grecesc Pireu, rețelele infracționale, în special chineze, care invadează Uniunea Europeană și practică fraude vamale și cu TVA la un nivel „industrial", informează AFP. „Suntem invadați de organizații infracționale din țări terțe, în particular chineze. Organizațiile infracționale au adus frauda cu TVA și …
17:30
Certitudinea pe care o are presa britanică despre negocierile Hakim Ziyech-CFR Cluj: „Revoluție” # SportMedia
Presa britanică a reacționat la posibilitatea ca Hakim Ziyech să se transfere la CFR Cluj, după anunțul că părțile negociază un eventual transfer. Jurnaliștii amintesc despre sosirile lui Kurt Zouma, Slimani sau Coco și vorbesc despre o „revoluție" pornită la CFR Cluj odată cu transferul lui Zouma. „Kurt Zouma stârnește o revoluție, eroul lui West …
17:30
Ministrul Apărării: Decizia României și a aliaților este să nu intervenim în spațiul aerian ucrainean # SportMedia
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că decizia României, dar şi a aliaţilor din cadrul NATO, este de a nu interveni în spaţiul aerian al Ucrainei. Moşteanu a fost întrebat, joi, la finalul şedinţei de Guvern, despre scenariul în care dronele să fie lovite de ţara noastră în spaţiul aerian din Ucraina. "Nu. În momentul …
17:30
Ministrul Sănătății: Avizul de funcționare al Spitalului Sf. Maria din Iași a fost emis ilegal, în secția ATI se intră ca în gară. Vom sesiza Parchetul General # SportMedia
Raportul Inspecţiei Sanitare de Stat şi cel al Corpului de Control al ministerului au evidenţiat „deficienţe grave" cu privire la modul în care au fost aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiile nosocomiale în Spitalul „Sfânta Maria" din iaşi, dar şi nerespectarea legislaţiei privind numirea în funcţie a şefei secţiei ATI din spital şi a medicului …
Acum 24 ore
15:30
Un român care a plătit 960 de lei pentru 4 bancnote de 50 de euro și-a dat seama apoi cum a fost păcălit # SportMedia
Un bărbat de 45 de ani din Târgoviște a fost arestat, iar două femei sunt cercetate sub control judiciar pentru că ar fi pus în circulație bancnote euro false. Anchetatorii din Dâmbovița spun că cei trei au mers în mai multe magazine din județ, unde au încercat să plaseze banii falși în bancnote de câte …
15:30
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, primește o lovitură dură. După accidentarea lui Denis Drăguș, un alt fotbalist important al „tricolorilor" s-a accidentat și va rata meciurile din luna octombrie, printre care cel cu Austria. „Il Luce" va trebui să se descurce în duelul din preliminariile Cupei Mondiale 2026 și fără Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei României, …
15:30
Salvamont Prahova anunță închiderea unor trasee din Munții Bucegi, Baiului și Ciucaș, din cauza înrăutățirii vremii # SportMedia
Reprezentanţii Salvamont Prahova anunţă, joi, că traseele de abrupt din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş sunt închise temporar în această perioadă. Măsura a fost luată în condiţiile în care la munte, la altitudini mari, sunt anunţate ninsori în ur
15:30
Patru răniți într-un atac lângă o sinagogă din Manchester. Suspectul a fost împușcat de poliție # SportMedia
Patru persoane au fost rănite joi dimineață într-un atac comis în apropierea unei sinagogi din Manchester, nordul Angliei, a anunțat poliția britanică, adăugând că suspectul a fost împușcat de ofițeri. Cele patru persoane au fost rănite după ce un vehicul a intrat în mulțime, iar una dintre ele a fost înjunghiată cu un cuțit, a … The post Patru răniți într-un atac lângă o sinagogă din Manchester. Suspectul a fost împușcat de poliție appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Guvernul a aprobat proiectele de lege pentru Apărare: Tinerii vor putea face stagiu militar de 4 luni, plătit # SportMedia
Guvernul a aprobat în ședința de joi proiectele de lege pentru Apărare. Acestea prevăd introducerea unui program militar pe bază de voluntariat pentru populația de 18-35 de ani și organizarea clară a instituțiilor și mecanismelor responsabile pentru protecția țării. Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat că ambele proiecte merg spre aprobare în Parlament. ”Sunt … The post Guvernul a aprobat proiectele de lege pentru Apărare: Tinerii vor putea face stagiu militar de 4 luni, plătit appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Sezonul cald aduce cu sine dorința de a petrece timp în aer liber și de a ne bucura de vegetație. Din păcate, aduce și prezența neplăcută și enervantă a țânțarilor. Micile înțepături nu provoacă doar un disconfort major, ci perturbă activitățile în aer liber și pot afecta calitatea vieții. Deși nu există o soluție universală … The post Ghidul complet pentru a scăpa de țânțari și a te bucura de zilele calde appeared first on spotmedia.ro.
13:30
SUA vor furniza Ucrainei informații provenind de la serviciile sale secrete pentru lansarea de rachete cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurilor energetice rusești, relatează Wall Street Journal (WSJ), citând responsabili americani. Informația vine în contextul în care Washingtonul intenționează să furnizeze Kievului arme mai puternice, care i-ar permite să atingă mai multe ținte în … The post WSJ: SUA vor furniza Ucrainei informații secrete pentru a lovi în interiorul Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Antrenorul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a declarat, după victoria reușită la Barcelona, în Liga Campionilor, că nu contează numele jucătorilor care au evoluat la campioana Franței, ci identitatea formației, transmite AFP. ”Contează mai puțin jucătorii aliniați, este important că suntem acolo. Sunt foarte mulțumit. Nu contează ce jucători poartă tricoul, echipa joacă … The post Reacția lui Luis Enrique după ce PSG a învins FC Barcelona fără mai mulți titulari appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Ziua 1317 Locomotive aruncate în aer. Trump dă liber la informații secrete pentru atacurile în Rusia. Centrala de la Cernobîl are curent # SportMedia
Ziua 1317 de război a început cu un atac aerian de amploare al forțelor ruse asupra infrastructurii feroviare a Ucrainei. Depoul companiei feroviare de stat Ukrzaliznîția a fost lovit în plin în timpul nopții, mai multe locomotive au fost distruse, iar un mecanic de locomotivă a fost rănit. Mai multe trenuri au fost oprite, dar … The post Ziua 1317 Locomotive aruncate în aer. Trump dă liber la informații secrete pentru atacurile în Rusia. Centrala de la Cernobîl are curent appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Nicușor Dan: Amenințarea cu drone nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia. Zidul anti-drone ar putea fi operațional în câteva luni # SportMedia
Amenințarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, iar zidul anti-drone ar putea fi operațional în câteva luni, a declarat, joi, președintele Nicușor Dan, la sosirea la reuniunea Comunității Politice Europene. ”În acest moment vorbim de o schiță a unui plan de acțiune. Mai întâi o să avem planul … The post Nicușor Dan: Amenințarea cu drone nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia. Zidul anti-drone ar putea fi operațional în câteva luni appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Doi fotbaliști de la FCSB sunt interesanți pentru Young Boys, adversara „roș-albștrilor” din Europa League. Zoltan Kadar, antrenorul secund al elvețienilor, a numit doi fotbaliști pe care i-ar transfera la Young Boys de la FCSB. Este vorba despre Octavian Popescu (22 de ani) și Denis Alibec (34 de ani), despre care fostul fotbalist al lui … The post Young Boys râvnește la doi fotbaliști de la FCSB: „I-aș lua la pachet” appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Ucraina avertizează Occidentul: Avem cele mai bune drone, dar trebuie să scăpăm de China # SportMedia
Kievul se teme că inovația sa câștigătoare de război ar putea fi blocată de la distanță de Beijing în timp ce ajutorul industrial occidental stagnează. O delegație formată din veterani militari și experți în tehnologie de apărare a transmis miercuri un mesaj dublu și clar în capitala Statelor Unite: inovația ucraineană apără militarii pe câmpul … The post Ucraina avertizează Occidentul: Avem cele mai bune drone, dar trebuie să scăpăm de China appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Louis Munteanu (23 de ani) are în continuare șanse mari să plece de la CFR Cluj, chiar dacă nu s-a transferat în vară. FCSB insistă pentru transferul atacantului care a refuzat, în vara anului trecut, să semneze cu campioana României, iar iamsport.ro scrie că Nelu Varga, patronul CFR-ului, este deschis la un eventual transfer al … The post Oferta pe care o acceptă CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu appeared first on spotmedia.ro.
11:20
FCSB nu scapă de probleme medicale din lot, într-un moment slab de formă pentru campioana României. Ieșit accidentat în meciul FCSB – Oțelul 1-0, Daniel Graovac (31 de ani) a intrat în infirmeria „roș-albaștrilor” și va fi indisponibil o bucată de timp. Elias Charalambous, antrenorul FCSB, a anunțat că Graovac va lipsi „3-4 săptămâni”. „Daniel … The post FCSB primește o veste proastă appeared first on spotmedia.ro.
11:20
CFR Cluj a stabilit prețul lui Lorenzo Biliboc (18 ani), tânărul fotbalist ieșit la rampă în ultimele partide. Prin vocea lui Nelu Varga, patronul echipei, CFR Cluj a anunțat prețul pentru care e dispusă să se despartă de „wonderkid”. Varga a spus că, pentru orice echipă interesată, negocierile pentru Biliboc încep de la cinci milioane … The post CFR Cluj i-a stabilit prețul lui Lorenzo Biliboc appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Elon Musk, CEO-ul Tesla, a devenit miercuri prima persoană din istorie care a atins o avere netă de aproape 500 de miliarde de dolari, impulsionată de o revenire a acţiunilor companiei de vehicule electrice şi de creşterea valorii celorlalte startup-uri ale antreprenorului din domeniul tehnologiei. Averea netă a lui Musk se ridica la 499,5 miliarde … The post Elon Musk devine prima persoană care atinge o avere netă de 500 de miliarde de dolari appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Titular în Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven 1-1, Dennis Man (27 de ani) a jucat 73 de minute în Liga Campionilor și a impresionat. Presa din Olanda a reacționat după ce românul a oferit un assist la golul anulat marcat de Ivan Perisic în startul meciului de pe Bay Arena. Evoluția lui Man a fost … The post Concluzia trasă de presa din Olanda în privința lui Dennis Man: „Impact pozitiv” appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Dorit de CFR Cluj, Hakim Ziyech primește încă o ofertă de transfer: Negocierile se poartă acum # SportMedia
Liber de contract, Hakim Ziyech (32 de ani) este dorit de CFR Cluj, dar nu este singura ofertă pe care o are. Având în vedere calitățile sale, Ziyech este o oportunitate bune de mercato, ținând cont și de faptul că poate semn fără cost de transfer. Ca atare, CFR Cluj a început deja negocierile cu … The post Dorit de CFR Cluj, Hakim Ziyech primește încă o ofertă de transfer: Negocierile se poartă acum appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Circulația rutieră a fost închisă, joi dimineața, pe Transalpina, din cauza zăpezii depuse pe carosabil. Restricția este impusă pentru a doua oară săptămâna aceasta. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă), de joi, ora 09.00, circulația rutieră a fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina). Restricția este … The post Transalpina se închide din nou din cauza zăpezii appeared first on spotmedia.ro.
11:20
Coreea de Sud recunoaște pentru prima oară abuzurile din adopțiile internaționale. Peste 140.000 de copii trimiși în străinătate # SportMedia
Coreea de Sud și-a recunoscut pentru prima dată, joi, responsabilitatea în cazul adopțiilor abuzive a zeci de mii de copii trimiși în străinătate prin practici uneori frauduloase timp de mai multe decenii. ”Statul nu și-a asumat pe deplin responsabilitățile. În numele Republicii Coreea transmit sincerele mele scuze și cuvinte de alinare persoanelor adoptate în străinătate, … The post Coreea de Sud recunoaște pentru prima oară abuzurile din adopțiile internaționale. Peste 140.000 de copii trimiși în străinătate appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Studiu FMI: România ar avea printre cele mai scăzute câștiguri de productivitate din adoptarea la scară largă a AI, din cauza structurii economiei # SportMedia
România este printre țările europene cu cele mai scăzute câștiguri estimate de productivitate datorate adoptării inteligenței artificiale (AI), cu creșteri totale cumulate între 0,3% și 0,7% pe termen mediu (5 ani), semnificativ sub media europeană estimată la 1,1%, potrivit unui studiu publicat de Fondul Monetar Internațional (FMI). Această diferență este explicată în principal de salariile … The post Studiu FMI: România ar avea printre cele mai scăzute câștiguri de productivitate din adoptarea la scară largă a AI, din cauza structurii economiei appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) organizează un protest în Piaţa Victoriei, azi, de la ora 11.00. Studenţii sunt nemulţumiţi, printre altele, de reducerea fondului de burse şi de limitarea dreptului de a beneficia de reducerea de 90% la transportul feroviar pe toate rutele şi susţin că nu vor opri manifestaţiile până când … The post Studenții protestează azi în Piața Victoriei și cer să fie primiți de Bolojan appeared first on spotmedia.ro.
09:20
Summitul de la Copenhaga. Liderii UE susțin „zidul anti-drone”, dar rămân aspecte nelămurite # SportMedia
Liderii Uniunii Europene au susţinut miercuri planurile de consolidare a apărării blocului european împotriva dronelor ruseşti, în cadrul reuniunii lor de la Copenhaga, care a avut loc la câteva zile după ce Danemarca s-a confruntat cu incursiuni repetate în spaţiul său aerian ale unor aeronave fără pilot. Politico scrie că ţările au avut dificultăţi în … The post Summitul de la Copenhaga. Liderii UE susțin „zidul anti-drone”, dar rămân aspecte nelămurite appeared first on spotmedia.ro.
