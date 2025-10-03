„Voi schimba monarhia când voi ajunge rege”, spune Prințul William
HotNews.ro, 3 octombrie 2025 05:40
Prințul de Wales a declarat că va aduce schimbări în sistemul monarhic atunci când va fi rege, într-un interviu despre care oamenii din palat spun că este cel mai deschis dat de membrii Casei Regale.…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 2 ore
05:40
Prințul de Wales a declarat că va aduce schimbări în sistemul monarhic atunci când va fi rege, într-un interviu despre care oamenii din palat spun că este cel mai deschis dat de membrii Casei Regale.…
Acum 6 ore
01:00
A doua zi de „shutdown” în SUA: Trump se gândește la o sumă de „1.000-2.000 dolari” pentru americani, în timp ce amenință cu „tăieri definitive” și concedieri # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a afirmat joi că angajații federali ar riscă să fie concediați, iar unele proiecte să fie eliminate complet în cazul în care blocajul generat de „paralizia bugetară” va continua, chiar dacă…
Acum 8 ore
00:10
De ce livările de rachete americane Tomahawk sunt puțin probabile. Surse de la Washington dezvăluie o veste proastă pentru Ucraina # HotNews.ro
Dorința administrației Trump de a trimite rachete Tomahawk, cu rază lungă de acțiune, către Ucraina ar putea fi imposibil de realizat, deoarece stocurile actuale sunt destinate Marinei SUA și altor utilizări, afirmă un oficial american…
00:00
Peste 400 de militanţi pro-palestinieni aflaţi la bordul a 41 de nave dintr-o flotilă de ajutor pentru Fâşia Gaza au fost arestaţi de forţele navale israeliene, a declarat joi un oficial israelian, potrivit AFP. „Într-o…
2 octombrie 2025
23:40
Rusia găzduiește o reuniune de consultări pentru Afganistan. Țara condusă de talibani va deveni noua membră a „Formatului Moscova” # HotNews.ro
Capitala rusă va găzdui săptămâna viitoare o nouă reuniune a „Formatului Moscova” pentru Afganistan, întâlnire la care va participa și o delegație guvernamentală a talibanilor condusă de ministrul de externe Amir Khan Muttaqi, a anunțat…
23:40
Friedrich Merz l-a contrat direct pe Viktor Orban la summitul liderilor europeni. Ce i-a reproșat cancelarul german # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz l-a criticat miercuri pe Viktor Orban în timpul reuniunii de la Copenhaga a liderilor Uniunii Europene, acuzându-l pe premierul ungar că întârzie în mod deliberat discuțiile privind nevoile de securitate ale…
23:00
Vladimir Putin critică deschis alegerile din România: „Transformarea procedurilor electorale într-o farsă și manipularea voinței poporului nu va funcționa” # HotNews.ro
Autoritățile din unele țări încearcă să-i „interzică” pe oponenții politici care se bucură de o mare încredere în rândul cetățenilor, dar aceste încercări nu funcționează, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, în cadrul unei…
Acum 12 ore
22:40
Hamas „nu are niciun rol” în viitorul Gazei, a afirmat joi ministrul de Externe al Egiptului, Badr Abdelatty, a cărui țară joacă rol de mediator între Israel și mișcarea islamistă palestiniană, informează AFP. „Există un…
22:20
URSS și Rusia au cerut să intre în NATO, susține Putin: „De fiecare dată am fost respinși categoric” # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin le-a reproșat joi aliaților europeni ai Kievului că sunt principalul obstacol în calea soluționării conflictului în Ucraina și le-a sugerat să se ocupe mai degrabă de problemele lor interne decât să…
22:10
SuperLiga: Ioan Ovidiu Sabău, precaut înainte de meciul cu FK Csikszereda: „Nu va fi absolut deloc ușor!” # HotNews.ro
Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul echipei Universitatea Cluj, a prefațat meciul cu FK Csikszereda, programat în etapa a 12-a dn SuperLiga. Partida va avea loc duminică, la Miercurea Ciuc, de la ora 15:00. Gazdele ocupă locul…
22:10
Atacul de la sinagoga din Manchester, soldat cu 2 morţi, este tratat ca un act de terorism. Două persoane au fost arestate # HotNews.ro
Poliţia britanică a anunţat că atacul comis joi asupra sinagogii din Manchester, soldat cu doi morţi, este considerat un „incident terorist” şi au fost făcute deja două arestări. Comisarul Laurence Taylor, şeful naţional al Poliţiei…
21:50
Avioane americane în apropierea coastelor din Venezuela, susține regimul lui Maduro. „Este o amenințare la adresa securității noastre” # HotNews.ro
Cinci avioane de vânătoare americane „au îndrăznit să se apropie” de coastele Venezuelei, a afirmat ministrul Apărării de la Caracas, în contextul unor tensiuni în creștere cu SUA după ce Washingtonul a trimis nave de…
21:40
Șeful celei mai valoroase companii din lume numește trei meserii tradiționale pentru care cererea va crește exploziv în următorii ani # HotNews.ro
Studenții și angajații tineri tot aud că șansele lor de a-și găsi un loc de muncă vor fi tot mai mici pe măsură ce inteligența artificială amenință posturile de nivel de începători, însă Jensen Huang,…
21:10
Kelemen: „PSD cu PNL se înțeleg foarte bine”. Ce spune despre rotația premierilor în 2027 # HotNews.ro
Guvernul este foarte stabil, la fel şi coaliţia de guvernare, fiindcă PSD şi PNL se înţeleg foarte bine, a declarat joi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, la Europa FM. Întrebat dacă săptămâna viitoare va negocia formarea…
21:10
Spitalul Fundeni şi 400 de blocuri din Sectorul 2 sunt fără apă caldă. E avarie, anunță Termoenergetica. Când estimează remedierea acesteia # HotNews.ro
Termoenergetica anunţă joi seară lucrări de remediere a unei avarii, pe Magistrala II Sud, în Sectorul 2 al Capitalei. Spitalul Fundeni şi 400 de blocuri sunt fără agent termic, iar termenul de remediere este estimat…
21:10
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice # HotNews.ro
Un restaurant din cadrul Parlamentului austriac, care se lăuda cu utilizarea de produse organice și locale de înaltă calitate, a ajuns în centrul unui scandal după ce mass-media a dezvăluit săptămâna aceasta că, de fapt,…
20:50
SuperLiga: Cătălin Cîrjan ia în serios rolul de lider al lui Dinamo: „Îmi doresc să trag echipa după mine” # HotNews.ro
Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei Dinamo București, a vorbit despre obiectivele sale din acest sezon, înainte de meciul cu Unirea Slobozia. „Câinii” ocupă locul 5 în SuperLiga, cu 20 de puncte după 11 etape, iar Cîrjan…
20:50
Comisia pentru protecția concurenței din Bulgaria (CPC) a aprobat o concentrare din sectorul de vânzare cu amănuntul a combustibililor, permițând Uni Energy, care deține rețeaua de benzinării Avia, să achiziționeze integral Nis Petrol EOOD, informează…
20:40
Șefii armatelor europene vor discuta cum să blocheze „flota-fantomă” a Rusiei, anunță Macron. O lovitură pentru economia de război a Kremlinului # HotNews.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat joi că şefi de stat-major europeni se vor reuni „în următoarele zile” pentru a acţiona împotriva flotei-fantomă a Rusiei – navele care transportă petrol rusesc ocolind sancţiunile occidentale, informează…
20:40
Zidul dronelor ar trebui „să fie operațional în cateva luni”, a spus președintele Nicușor Dan. Ce se știe până acum despre planul european de apărare în fața Rusiei # HotNews.ro
„Se merge pe concepul de zid anti-drone”, a declarat joi președintele Nicușor Dan, la finalul summitului UE de la Copenhaga. El a precizat acest nou plan european de apărare împotriva amenințărilor aeriene ale Rusiei urmează…
20:20
„Toate țările NATO luptă împotriva noastră”. Putin amenință cu o ripostă rapidă și provoacă Occidentul „să se ocupe de tigrul de hârtie” # HotNews.ro
Președintele Vladimir Putin a declarat joi că Rusia va răspunde rapid dacă consideră că Europa o provoacă și a afirmat că aproape toată alianța NATO, condusă de SUA, luptă acum împotriva Rusiei în contextul războiului…
20:10
De teama Rusiei, lituanienii au început să amenajeze adăposturi antiaeriene. Mai bine de jumătate din populație are loc în buncăre # HotNews.ro
Recentele intruziuni de drone în Lituania şi pe teritoriul unor ţări vecine au suscitat temeri în legătură cu un atac rus la scară mare, incitând acest stat baltic să încurajeze construcţia de adăposturi anti-bombardamente, informează…
20:00
Donald Trump, pus la colț. „Cu tot respectul pentru actualii lideri mondiali, este mai mare decât ei și va supraviețui regimului, guvernului și sloganurilor lor” # HotNews.ro
Victor Montagliani (60 de ani), vicepreședintele FIFA, a declarat că meciurile de la Campionatul Mondial nu vor fi mutate în alte orașe, în ciuda declarațiilor lui Donald Trump (79 de ani). Președintele SUA declarase în…
19:50
Cei patru prefecți USR, negociați în coaliție, au fost numiți în funcție, inclusiv la București. Cine sunt ei și în ce alte județe au loc modificări # HotNews.ro
În ședința de joi a Guvernului, au fost numiți patru noi prefecți de la USR. Noii reprezentanți ai Executivului în teritoriu au fost numiți în județele Botoșani, Timiș, Bacău și București. Noul prefect al Capitalei…
19:40
Kelemen Hunor despre premierul Bolojan: „Este un om încăpățânat. Recunoaște și el/ E un stahanovist” # HotNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat la Europa FM, că Ilie Bolojan este un om încăpăţânat, lucru pe care și premierul îl recunoaște. Potrivit lui Kelemen, Bolojan este în curs de acomodare după venirea de…
19:30
Avertisment de la Ministerul Mediului: În următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună # HotNews.ro
În următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună şi recomandăm populaţiei din zonele vizate de avertizări să nu depoziteze cantităţi de lemne de foc în apropierea canalelor de…
19:20
ROCA Industry, holdingul industrial specializat în materiale de construcții, a transmis joi că directorul general Camelia Ene a renunțat la funcție, mandatul ei urmând să înceteze la data de 31 octombrie 2025. Ea fusese instalată…
19:00
VIDEO Glume pe seama lui Trump la summitul liderilor europeni. „Nu ne-ai felicitat pentru acordul de pace” # HotNews.ro
Confuziile geografice ale președintelui american Donald Trump au devenit subiect de glume între liderii de stat prezenți joi la summitul european de la Copenhaga, relatează Politico. Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, a fost surprins de camere…
19:00
Angajații din Guvern îl acuză pe șeful Cancelariei lui Ilie Bolojan că a achiziționat, ilegal 17 mașini Duster/ Răspunsul lui Mihai Jurca # HotNews.ro
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) susține că șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, un om de încredere al prim-ministrului Ilie Bolojan, a cumpărat, prin leasing, 17 mașini Duster de tip „pick-up”, încălcând…
18:50
Cinci parlamentari s-au abținut să voteze inițiativa „România fără violență domestică”. Snoop.ro i-a întrebat de ce # HotNews.ro
320 de parlamentari au votat „pentru” declarația simbolică „România fără violență domestică”, marți, 30 septembrie, după ce deputatul PNL Alina Gorghiu a prezentat inițiativa. Alți cinci s-au abținut. Snoop.ro a vrut să afle de ce.…
18:40
De ce ar cumpăra un bărbat din Maroc, care nu are ce mânca, un televizor? Dacă ai mulți copii, asta te face, de fapt, mai sărac? # HotNews.ro
Doi profesori de la MIT, Abhijit Banerjee și Esther Duflo au scris o carte- „Economia sărăciei”, în care demontează miturile care însoțesc acest concept. Ei analizează deciziile neașteptate pe care milioane de oameni le iau…
18:30
Un județ din Moldova, năpădit de șacali. Vânătorii se tem că numărul ar putea crește și mai mult # HotNews.ro
Numărul şacalilor a crescut în ultima perioadă în judeţul Vaslui, autorităţile estimând prezenţa a peste 400 de astfel de animale care au apărut pe teritoriul județului din 2012, informează Agerpres. Vânătorii din județ cred că…
18:30
Cei doi oameni cheie pentru gestionarea focarului de infecție de la Spitalul din Iași au ajuns ilegal în funcții de conducere, arată controlul trimis de ministrul sănătății # HotNews.ro
Într-o conferință de presă susținută joi, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut demiterea Oanei Puiu din funcția de șef a secției ATI. El a cerut autorităților locale din Iași să o demită și pe Cătălina…
18:10
„Acum este deja foc”. Moscova spune clar că actuala confruntare cu Occidentul este mai mult decât un nou „Război Rece” # HotNews.ro
Moscova a afirmat joi că nu există „un război rece” cu Occidentul, deoarece acum este vorba de un conflict „aprins”, și că Uniunea Europeană și alianța militară NATO mint în legătură cu presupusele operațiuni de…
18:00
SuperLiga: Kopic prefațează meciul lui Dinamo cu Unirea Slobozia. „Ei merită să ocupe această poziție în clasament” # HotNews.ro
Antrenorul echipei Dinamo București, Zeljko Kopic, a afirmat joi, într-o conferință de presă, că se așteaptă la un meci dificil cu Unirea Slobozia, în etapa a 12-a a SuperLigii de fotbal, o formație care merită…
18:00
„Contrabanda aduce infractori în comunitate”. Campanie anticontrabandă în România și Republica Moldova # HotNews.ro
Pe 1 octombrie a fost lansată o nouă campanie publică anticontrabandă cu mesajul „Contrabanda aduce infractori în comunitate”, derulată în parteneriat cu Autoritatea Vamală Română, Poliția de Frontieră Română, Poliția Română, Serviciul Vamal al Republicii…
Acum 24 ore
17:50
Taifunul Bualoi, a zecea furtună care a lovit Vietnamul în acest an, a declanşat inundaţii şi alunecări de teren soldate cu 49 de morţi, 16 dispăruţi şi 153 de răniţi. Pierderile economice sunt estimate, potrivit…
17:50
Cele mai mari țări din lume vor relua cursele aeriene directe între ele după o pauză de 5 ani # HotNews.ro
India și China, cele mai mari țări din lume în ceea ce privește numărul de locuitori, vor relua zborurile directe mai târziu în cursul acestei luni între orașe desemnate, punând capăt unei suspendări de mai…
17:40
Rusia şi Ucraina au făcut schimb de 185 de prizonieri de război de fiecare parte, acest tip de operaţiune fiind printre singurele domenii în care cele două ţări continuă să coopereze după aproape peste trei…
17:30
„Este evident”. Kremlinul susține că măsura radicală pe care vor să o ia SUA pentru a ajuta Ucraina e aplicată deja „în mod regulat” # HotNews.ro
Kremlinul a afirmat joi că Statele Unite și alianța NATO furnizează deja Ucrainei informații secrete în mod regulat, ca răspuns la relatările din presă potrivit cărora Washingtonul vor oferi Kievului informații secrete despre ținte de…
17:20
Moștenitorii lui Giorgio Armani au început să caute un cumpărător pentru afacere și au contactat deja un nume cunoscut # HotNews.ro
Reprezentanții moștenitorilor lui Giorgio Armani au contactat potențiali cumpărători pentru o participație minoritară în renumitul grup italian de modă, declanșând de facto o licitație pentru o parte din unul dintre cele mai cunoscute imperii ale…
17:10
Șeful Dacia România se revoltă: Extinderea fabricii, posibil amânată din cauza taxelor. Avem o chestie pe ghicite care azi e, mâine nu e. Rabla ne-a diminuat vânzările de patru ori! # HotNews.ro
Mihai Bordeanu, șeful Dacia în Sud-Estul Europei, dar și director al fabricii Dacia din Mioveni, susține că aplicarea în continuare a impozitului minim pe cifra de afaceri la multinaționale va afecta proiectele companiei pe care…
17:10
Pedepse mai mari pentru cei care ocolesc sancțiunile impuse de UE . Oana Țoiu: „Scopul e descurajarea” # HotNews.ro
În ședința de Guvern de joi a fost aprobat un proiect de lege care stabilește că eludarea sancțiunilor UE devine infracțiune, până acum era contravenție, care se poate pedepsi cu închisoare de la 1 la…
17:00
Casa Nanu-Muscel, de la lux, la decădere și apoi la renaștere (cu un colos de sticlă-n spate) # HotNews.ro
Casa Nanu-Muscel se află în inima Bucureștiului, la numărul 7 din Piața Romană. Are mai bine de un secol de istorie urbană. A fost restaurată și redeschisă, însă în spatele fațadelor albe și frumoase din…
17:00
Nicușor Dan, în scurt timp conferință de presă după ce a prezentat cazul Georgescu – Potra în fața liderilor europeni # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan susține în scurt timp o conferință de presă de la Copenhaga unde a prezentat raportul făcut de procurorul general Alex Florența despre acțiunile fostului candidat Călin Georgescu cu ocazia alegerilor prezidențiale anulate…
16:40
„Peste 20 de drone Shahed”. Rușii au efectuat în mod intenționat bombardamentele care au afectat centrala nucleară de la Cernobîl, acuză Zelenski # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că încearcă să creeze riscul unor incidente nucleare, susținând că Moscova a efectuar în mod deliberat atacul care a întrerupt alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare dezafectate…
16:40
Finanțare de 1,2 milioane dolari pentru 2 antreprenori români care au dezvoltat o afacere cu pisici # HotNews.ro
Doi tineri din România, care au plecat la studii în Marea Britanie, au lansat, anul trecut, o firmă ce dezvoltă soluții veterinare, în principal pentru pisici, iar acum au obținut o nouă finanțare, în valoare…
16:30
Medici excluși din profesie în alte țări practică nestingheriți în România. Unul dintre ei este cercetat în Marea Britanie pentru agresiune sexuală asupra pacienților # HotNews.ro
Medici care nu pot practica sau au licențe suspendate într-o țară după acuzații de abuz sexual, tratamente greșite sau implanturi mamare realizate fără acordul pacientului, lucrează acum fără probleme în alte state europene, arată o…
16:20
Fundația Humanitas Aqua Forte și Editura Humanitas organizează miercuri, 19 noiembrie, ora 19.00, la Ateneul Român, gala dedicată decernării Premiului „Monica Lovinescu“ 2025. Premiul „Monica Lovinescu“, acordat de Fundația Humanitas „Aqua Forte“, a fost înființat în 2023, an care a marcat…
16:20
„Avem nevoie de drone interceptoare, nu atacăm pe nimeni!” Ministrul Apărării dă primele detalii despre cum vrea România să producă drone în comun cu Ucraina # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi la Palatul Victoria că România este în discuții pentru crearea unui joint-venture cu Ucraina pentru producția de drone de interceptare. „Vrem capabilități pentru apărare, noi nu atacăm pe…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.