OpenAI a încheiat joi o vânzare secundară de acţiuni de 6,6 miliarde dolari, la o evaluare record de 500 miliarde de dolari

Membrii Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Camera Deputaţilor au vizitat mai multe penitenciare din ţară, după ce au primit numeroase sesizări de la deţinuţi, şi au constatat probleme grave în majoritatea dintre acestea. Penitenciarele sunt supraaglomerate, nu au personal medical specializat, nu au personal administrativ suficient şi lipsesc condiţiile de igienă. În acest context, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii a organizat, la Palatul Parlamentului, o dezbatere naţională dedicată reformei legii penale, având ca obiectiv central prevenirea infracţionalităţii, asigurarea unei condamnări juste, vindecarea şi reintegrarea socială. Preşedintele Comisiei, deputatul Laura Gherasim (Grupul parlamentar AUR), a transmis, joi, că este nevoie de soluţii legislative corecte, cu respect pentru cetăţeni şi lege.