Cum recunoști un imbecil

Marțafoiul ăsta îi dă o limbă mare lui Trump, că poate bufonul portocaliu intervine pentru el. Gata, acum și Georgescu e prigonit ca Trump! Dosarul lui e identic. Bă, dar identic și la fel! Și va lupta chiar cu prețul vieții, ca Charlie Kirk! Chiar nu am niciun motiv să nu-l cred, ce naiba. Ce […]