Weekend incendiar în F1: Lupta pentru titlu se aprinde în Singapore
G4Media, 3 octombrie 2025 06:10
Lupta pentru titlul mondial din Formula 1 se mută pe străzile din Singapore, pe Marina Bay Circuit urmând să aibă loc încă un episod spectaculos... © G4Media.ro.
Acum 10 minute
06:50
Cum poate adopția unui animal să schimbe două vieți Fă cunoștință cu o parte dintre câinii de la Adăpostul Speranța care își caută un cămin # G4Media
În România, adăposturile de animale sunt pline de câini și pisici care așteaptă să își găsească un cămin. Parte dintr-un efort mai mare de a... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
06:30
Această rețetă semnată de Addicted to Hummus, îmbină perfect bucătăria vegană cu aromele tropicale: tofu marinat și crocant, acoperit cu un sos barbecue intens, alături... © G4Media.ro.
Acum o oră
06:10
Acum 8 ore
00:40
Cărturești invită cititorii să facă cunoștință cu scriitorii români. Să-i vadă, să-i cunoască, să-i recunoască și, desigur, să-i citească. Octombrie devine „Luna scriitorilor români la... © G4Media.ro.
00:20
Universitatea Craiova debutează cu o înfrângere împotriva lui Rakow, scor 2-0, în faza ligii a Conference League # G4Media
Echipa poloneză Rakow Czestochowa a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia Universitatea Craiova, în prima etapă a grupei Conference League. Oltenii... © G4Media.ro.
2 octombrie 2025
23:40
Elon Musk cheamă la boicot: „Anulaţi Netflix pentru sănătatea copiilor voştri” / Motivul este „Dead End: Paranormal Park”, un serial animat # G4Media
Şeful Telsa, Elon Musk, i-a îndemnat cei 227 de milioane de abonaţi ai săi de pe X să renunţe la platforma Netflix, ca reacţie la... © G4Media.ro.
23:10
Acest pește ciudat merge pe uscat şi poate trăi în afara apei. Și asta nu este tot: are de 30 de ori mai mult ADN decât oamenii, un nou record pentru animale # G4Media
Există un tip de pește rar, capabil să supraviețuiască în afara apei și să se deplaseze pe uscat: dipnoiul sud-american (Lepidosiren paradoxa). Această specie, uneori... © G4Media.ro.
23:10
Putin vorbește despre România: „Nu se poate manipula voinţa poporului, aşa cum s-a întâmplat, să zicem, în România” / ”În unele ţări se încearcă interzicerea oponenţilor politici” / Morții din jurul liderului rus # G4Media
Liderul rus Vladimir Putin a făcut referire, joi, la alegerile prezidenţiale anulate din România, dându-le ca exemplu de „manipulare a voinţei poporului” într-un discurs rostit... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:40
Disponibilizări colective la Textila Oltul şi Secuiana, două societăți cu tradiție din Covasna / O parte din angajați au ajuns la Textila după ce s-a desființat o altă societate de profil / ”Sunt cu preavizul în mână” # G4Media
Peste 145 de angajaţi vor fi disponibilizaţi colectiv, în perioada următoare, de la două societăţi cu tradiţie din judeţul Covasna – Textila Oltul din Sfântu... © G4Media.ro.
22:40
Intervenţii ale pompierilor din Bucureşti din cauza vremii: Copaci şi elemente de construcţie care stau să cadă / Crengi pe carosabil # G4Media
Pompierii din Bucureşti intervin, joi seară, în mai multe locuri pentru a îndepărta copaci sau elemente de construcţie care stau să cadă din cauza vremii,... © G4Media.ro.
22:20
Qualcomm trece cipurile sale la noua generație de arhitectură de calcul Arm, pe fondul intensificării concurenței cu Apple și MediaTek # G4Media
Qualcomm și-a trecut cipurile la cea mai recentă generație de arhitectură de calcul Arm Holdings, cu noi caracteristici menite să îmbunătățească performanța AI, au declarat... © G4Media.ro.
22:20
Cercetătorii UBB Cluj: Carpații se transformă / Aproape jumătate din zonele alpine s-au „înverzit” în ultimele 4 decenii / Este o transformare rapidă # G4Media
O echipă internațională de cercetători, condusă de Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, a descoperit că peisajele alpine ale Carpaților au suferit o schimbare spectaculoasă în... © G4Media.ro.
22:20
Kelemen Hunor crede că rotativa guvernamentală va avea loc în 2027, viitorul premier urmând a fi preşedintele PSD # G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, crede că rotativa guvernamentală va avea loc în 2027, viitorul premier urmând a fi preşedintele PSD, transmite Agerpres. Întrebat la Europa... © G4Media.ro.
22:10
Putin califică „piraterie” interceptarea unui petrolier de către Franţa / ”Căutau ceva, marfă militară, drone…” # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a calificat joi „piraterie” interceptarea în largul coastelor franceze a unui petrolier suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei, afirmând... © G4Media.ro.
22:00
SURSE Fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF / Casa îi va fi scoasă la licitație, spre vânzare / Iohannis ar urma să fie dat în judecată de Statul român pentru recuperarea sumelor obținute din închirierea imobilului # G4Media
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF, conform surselor G4Media și Economedia din instituție: Una din casele fostului președinte va fi scoasă... © G4Media.ro.
21:50
21:20
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova anunţă, joi seară, că se intervine pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului, unde ninge abundent, transmite... © G4Media.ro.
21:20
Vremea mâine, 3 octombrie. Coduri meteo de vreme rea. În București continuă ploile, cu temperaturi de maxim 12 grade. HARTĂ # G4Media
Vineri dimineață, vremea va fi închisă și rece în majoritatea regiunilor. Ploile vor fi prezente pe arii extinse în sud-vest și sud, local în centru... © G4Media.ro.
21:00
Kelemen Hunor: Guvernul şi coaliţia sunt foarte stabile. PSD şi PNL se înţeleg foarte bine # G4Media
Guvernul este foarte stabil, la fel şi coaliţia de guvernare, fiindcă PSD şi PNL se înţeleg foarte bine, a declarat joi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor,... © G4Media.ro.
21:00
Nicolae Păun, deputatul minorității rome: ”Nu voi mai vota în Parlament niciun proiect de lege al actualei coaliții de guvernare” / ”Nu ne mai bagă în seamă și ne fac cerșetori” # G4Media
Nicolae Păun, deputat din partea minorității rome, a anunțat pe pagina sa de Facebook faptul că nu va mai vota la indicațiile conducerii Grupului Pentru... © G4Media.ro.
20:50
Ce-i mai bun toamna pe răcoare (vorba vine, că în Spania unde locuiesc eu sunt 30 de grade) decât o tocană, molcomă, cu legume și... © G4Media.ro.
20:40
Preşedintele Macron anunţă o reuniune a şefilor de stat-major europeni privind flota-fantomă a Rusiei # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat joi că şefi de stat-major europeni se vor reuni „în următoarele zile” pentru a acţiona împotriva flotei-fantomă a Rusiei... © G4Media.ro.
20:40
Noul manager al Spitalului de Copii din Iaşi: ”Infecţii nosocomiale există peste tot în lume, însă trebuie luate măsurile conform protocoalelor” # G4Media
Noul manager al spitalului de copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, Radu Constantin Luca, susţine că infecţii nosocomiale există peste tot în lume, dar că trebuie... © G4Media.ro.
20:40
Nicuşor Dan: Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte / Preşedintele, întâlnire cu Maia Sandu şi lideri europeni # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte şi distrobuie o fotografie în care apare alături de Maia... © G4Media.ro.
20:30
Blocaj major în programul de modernizare al avionului IAR-99 SM / Cinci aparate sunt „gata de livrare”, însă nu au softul omologat / Dispută între Avioane Craiova și israelienii de la Elbit Systems # G4Media
Programul de modernizare a avioanelor de antrenament IAR-99 Standard, desfășurat de Avioane Craiova împreună cu Elbit Systems, se află în impas, anunță Agenția de presă... © G4Media.ro.
20:20
Spitalul Fundeni şi 400 de blocuri au rămas fără căldură / Avarie pe Magistrala II Sud, în Sectorul 2 / Termenul de remediere estimat pentru sâmbătă # G4Media
Termoenergetica anunţă, joi seară, lucrări de remediere a unei avarii, pe Magistrala II Sud, în Sectorul 2. Spitalul Fundeni şi 400 de blocuri sunt fără... © G4Media.ro.
20:10
Directorul DSVSA Sibiu recomandă consumul laptelui crud, produs local / ”E aproape 100% sigur” / În Italia există ample discuții legate de subiect: mai mulți copii au murit în ultimii ani după ce au băut lapte proaspăt și au mâncat produse din lapte nepasteurizat # G4Media
Autoritățile din Sibiu recomandă consumul de lapte crud în condițiile în care în mai multe state europene sunt ample discuții pe acest subiect, din cauza... © G4Media.ro.
20:00
Kelemen Hunor: România concurează cu Bulgaria și Polonia, nu cu Germania. Taxele mici sunt cruciale pentru a atrage investitori / Crede că se va întoarce cota de TVA la 19% doar după 2027 # G4Media
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că dacă România reușește reducerea deficitului și o colectare mai bună a veniturilor, trebuie să deschidă perspectiva creșterii economice, cu... © G4Media.ro.
20:00
Ioan Holender, fost director al Operei de Stat din Viena, vine la Cazinoul din Constanța / Discuții pentru un festival de muzică organizat în extrasezon # G4Media
Ioan Holender, fost director al Operei de Stat din Viena, vine la Cazinoul din Constanța, transmite Info Sud-Est, pentru discuții pentru un festival de muzică... © G4Media.ro.
19:50
Rusia va găzdui o reuniune a ”Formatului Moscova” pentru Afganistan, în care ţara condusă de talibani va deveni membră # G4Media
Capitala rusă va găzdui săptămâna viitoare o nouă reuniune a „Formatului Moscova” pentru Afganistan, întâlnire la care va participa şi o delegaţie guvernamentală a talibanilor... © G4Media.ro.
19:40
Google avertizează că un grup de hackeri trimit mail-uri de șantaj către directori executivi de la mai multe companii și pretind că au furat date sensibile din aplicații Oracle # G4Media
Google, deținută de Alphabet, a afirmat că hackeri trimit e-mailuri de șantaj către un număr nespecificat de directori, pretinzând că au furat date sensibile din... © G4Media.ro.
19:40
Peste 100 de persoane au solicitat buton de panică în municipiul Sfântu Gheorghe / Dispozitivul are GPS și e conectat non-stop la un call center / Costă 100 lei pe lună, din care municipiul plătește 70 lei # G4Media
Peste 100 de cetățeni au solicitat dispozitivul de alertă personală pe care cetățenii din Sf. Gheorghe îl pot purta pe mână sau la gât, rezistă... © G4Media.ro.
19:40
David Popovici, către o sală plină cu parteneri ai companiei de tehnologie UiPath, stresați de impactul AI: Trebuie să accepți și să primești emoțiile tale „așa cum ai primi un prieten în casa ta” # G4Media
David Popovici a declarat că a învățat mult mai multe din eșecuri decât din victorii într-o discuție pe care a avut-o cu CEO-ul Daniel Dines,... © G4Media.ro.
19:30
Istoricul Adam Michnik, fost disident care a contribuit decisiv la căderea comunismului în Polonia, vine la Constanța și Tulcea / Va primi titlul Doctor Honoris Causa la Universitatea ”Ovidius” și cheia-orașului Tulcea # G4Media
Istoricul și disidentul anticomunist Adam Michnik vine, în octombrie, la Constanța pentru decernarea titlului de Doctor Honoris Causa din partea Universității „Ovidius” din Constanța, transmite... © G4Media.ro.
19:30
Medici din Spitalul Județean Constanța, amendați de Poliția Locală și Direcția de Sănătate Publică pentru că au ieșit din spital cu echipamentul de protecție / Controlul, la sesizările familiilor pacienților (surse) # G4Media
Trei angajați care fac parte din personalul medical al Spitalului Județean de Urgență din Constanța au fost amendați, miercuri, de un echipaj mixt format din... © G4Media.ro.
19:20
LIVE FCSB, confruntare cu Young Boys Berna în Europa League: Echipele de start / Tănase și Olaru, pe bancă # G4Media
FCSB primește vizita elvețienilor de la Young Boys Berna pe Arena Națională din București în al doilea meci din faza ligii a Europa League și... © G4Media.ro.
19:00
Atenție, șoferi: amenzi pentru cei care intră pe marcajul galben ”Nu blocați intersecția” din Piața Victoriei, una dintre cele mai aglomerate zone din București # G4Media
În Piața Victoriei din București a fost trasat cu vopsea galbenă marcajul care le interzice șoferilor să intre în intersecție dacă nu au calea liberă,... © G4Media.ro.
19:00
O exoplanetă solitară, în spaţiul interstelar, înghite până la 6 miliarde de tone de praf şi gaze cosmice pe secundă # G4Media
Oamenii de ştiinţă au identificat o planetă solitară cu un apetit feroce. situată în constelaţia Cameleon, la aproximativ 620 de ani-lumină distanţă de Soare, transmite... © G4Media.ro.
19:00
Fosta judecătoare Daniela Panioglu îi cere procurorului general să atace prin cale extraordinară decizia judecătoarei Savonea privind-o pe Camelia Bogdan / Savonea a decis că Bogdan ar fi comis abuz în serviciu pentru că a aplicat legislaţia europeană în dosarul lui Dan Voiculescu # G4Media
Fosta judecătoare Daniela Panioglu a depus o sesizare la Parchetul General prin care îi cere procurorului general să atace prin cale extraordinară de atac decizia... © G4Media.ro.
18:50
Nicuşor Dan, despre documentul privind anularea alegerilor: A existat interes, foarte mulţi mi-au cerut o copie / Dacă vom avea alegeri, un astfel de fenomen nu se va mai întâmpla / Pe zona de comunicare, reţele sociale, mai avem lucruri de făcut # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre documentul privind anularea alegerilor, pe care l-a prezentat la Copenhaga, că a existat interes şi foarte mulţi din... © G4Media.ro.
18:30
Cancelaria premierului Bolojan anunță că a redus de 10 ori costul lunar al mașinilor: a renunțat la contractul de 850.000 de lei lunar cu RAAPPS pentru autoturisme cu șofer și a încheiat un contract de leasing operațional pentru 80.000 de lei lunar pentru 17 Dacia Duster. Demnitarii le vor conduce singuri # G4Media
Cancelaria premierului Bolojan a anunțat joi că a redus de 10 ori costul lunar al mașinilor după ce a renunțat la contractul de 850.000 de... © G4Media.ro.
18:20
Un bărbat în vârstă de 45 de ani din localitatea dâmboviţeană Corneşti a fost reţinut după ce a bătut doi câini, unuia dintre animale fiindu-i... © G4Media.ro.
18:10
Ministrul Apărării l-a numit la conducerea clubului CSA Steaua pe colonelul Eduard Danilof / Ionuț Moșteanu: Pentru următoarele 6 luni, obiectivele sunt clare: reorganizare, reformă, rezultate # G4Media
Ionuț Moșteanu anunță că l-a împuternicit joi, 2 octombrie, la conducerea clubului CSA Steaua pe colonelul Eduard Danilof – un ofițer cu aproape 30 de... © G4Media.ro.
18:10
Situaţia a revenit la normal la fosta centrală nucleară de la Cernobîl, afectată de o pană de curent în urma unui bombardament rusesc # G4Media
Situaţia a revenit joi la normal la fosta centrală atomoelectrică ucraineană de la Cernobîl, a cărei structură metalică de protecţie a reactorului avariat de accidentul... © G4Media.ro.
18:00
În următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună, susține un oficial de la Ministerul Mediului # G4Media
Secretarul de stat din cadrul Ministerului Mediului Raul Pop a anunţat joi că autorităţile se aşteaptă ca precipitaţiile prognozate în următoarele ore să ducă la... © G4Media.ro.
Acum 24 ore
17:50
Break-urile rămân alegerea multor șoferi europeni, cu Skoda, Opel și Audi în frunte / Ce brand preferă românii # G4Media
Deși SUV-urile domină vânzările din ultimul deceniu, modelul de caroserie break își păstrează un public fidel în Europa. Potrivit unui studiu recent privind comportamentul de... © G4Media.ro.
17:50
Ministrul Sănătății: Până la finalul anului vom face o reorganizare și probabil o comasare a direcțiilor de sănătate publică și a centrelor regionale ale INSP / Indicatorii de performanță și de evaluare pentru managerii și șefii de secții din toate spitalele din țară vor fi aprobați prin ordin de ministru # G4Media
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că a avut o discuție în cursul zilei cu premierul Ilie Bolojan, iar până... © G4Media.ro.
17:40
Poliția a reținut șapte persoane acuzate că au furat cantități mari de motorină de la CFR Marfă și cabluri de cupru # G4Media
Şapte persoane implicate în furt de combustibil şi piese de material rulant de la CFR Marfă au fost reţinute de poliţişti pentru 24 de ore,... © G4Media.ro.
17:30
Un medic acuzat de „abuzuri sexuale” în Anglia e angajat în continuare la Spitalul Județean Cluj / Medicul nu mai are drept de liberă practică în Marea Britanie de la începutul anului 2024 # G4Media
Un medic ortoped care profesează la Spitalul Județean Cluj se confruntă cu acuzații grave în Marea Britanie, unde i s-a interzis oficial dreptul de liberă... © G4Media.ro.
17:30
Ministrul Sănătății: Personalul din secțiile ATI ale spitalelor vor parcurge periodic un training pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale, care se va încheia cu examen. Cine nu trece va pleca din acea secție indiferent cine este # G4Media
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, joi, într-o conferință de presă, că sunt în lucru patru ordine de ministru de modificare a metodologiei privind prevenirea... © G4Media.ro.
