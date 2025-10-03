Vladimir Putin: "Monitorizăm militarizarea Europei. Răspunsul la ameninţări va fi foarte convingător"
ObservatorNews, 3 octombrie 2025 06:20
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Kremlinul monitorizează îndeaproape "militarizarea crescândă a Europei", promiţând un "răspuns la ameninţări", în contextul în care ţările europene îşi intensifică investiţiile militare de la atacul Rusiei asupra Ucrainei în 2022.
• • •
Facebook şi Instagram, obligate de o instanţă olandeză să schimbe modul în care afişează conţinutul
O instanţă olandeză a decis joi că Meta Platforms trebuie să ofere utilizatorilor Facebook şi Instagram opţiuni mai simple pentru a accesa un flux cronologic, care să nu se bazeze pe profilare algoritmică.
Milioane de americani cu venituri mici, în pericol după blocarea finanţării guvernului
Aproximativ 6,7 milioane de americani cu venituri reduse riscă să rămână fără sprijin alimentar esenţial din cauza blocajului bugetar de la Washington, care a intrat joi în a doua zi fără semne de rezolvare rapidă în Congres.
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Kremlinul monitorizează îndeaproape "militarizarea crescândă a Europei", promiţând un "răspuns la ameninţări", în contextul în care ţările europene îşi intensifică investiţiile militare de la atacul Rusiei asupra Ucrainei în 2022.
Donald Trump: "Se pare că problema Orientului Mijlociu ar putea fi rezolvată după aproximativ 3.000 de ani"
Donald Trump a stârnit din nou controverse după ce a declarat că problema Orientului Mijlociu ar putea fi rezolvată "după aproximativ 3.000 de ani", susținând că planul său ar aduce "Gaza plus pace". Istoricii subliniază însă că afirmațiile sale despre vechimea conflictului israelo-palestinian sunt eronate.
Putin: "Transformarea procedurilor democratice într-o farsă, ca în România, nu va funcționa"
Președintele rus a spus la Clubul Valdai că "unele țări încearcă să-și interzică oponenții politici, care deja câștigă mai multă legitimitate și încredere din partea alegătorilor", dar a avertizat că "interdicțiile nu funcționează".
Delfinariul din Constanţa ar putea rămâne fără delfini. Ni Ni, ultima vedetă a spectacolelor
Se răresc aplauzele la Constanţa. Delfinariul şi-ar putea pierde patru dintre cele cinci vedete. Directorul încearcă să aducă alţi delfini. A ajuns să îi caute şi în Cuba, dar fără niciun rezultat deocamdată.
Merz și Orban, schimb tensionat în timpul discuțiilor despre sprijinul pentru Ucraina şi securitatea UE
Friedrich Merz și Viktor Orban au avut un schimb tensionat în timpul discuțiilor despre sprijinul pentru Ucraina și securitatea europeană. Premierul ungar a denunțat "propunerile pro-război", în timp ce liderii europeni și-au exprimat frustrarea tot mai mare față de pozițiile pro-ruse ale Budapestei.
Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Neamț: "Inconștiența administrativă nu va fi tolerată"
Alexandru Rogobete a anunțat că va semna vineri ordinul de demitere a conducerii DSP Neamț, după ce instituția a respins avizarea unui proiect tehnic pentru Spitalul Județean și a eliminat laboratorul de radioterapie din planuri. Ministrul a catalogat situația drept "intolerabilă".
Paris Fashion Week 2025, între eleganţă şi avangardism. Johnny Depp și Brigitte Macron, în primul rând la show
Eleganţă şi stil la Paris, unde casele de modă şi-au prezentat colecţiile pentru sezonul de primăvară-vară. Noul director artistic de la Dior a făcut spectacol cu rochiile de bal, pelerinele ample şi fustele mini din denim. Johnny Depp, Pamela Anderson şi Emma Stone şi prima doamnă a Franţei au stat în primul rând şi au admirat creaţiile.
Cazinoul din Constanţa, magnet pentru turişti: profit de 4,5 milioane lei în patru luni
Cazinoul din Constanţa merge pe profit. S-a tras linie după patru luni de la deschidere, iar cifrele fac valuri. Peste 170 de mii de turiști i-au trecut pragul, iar clădirea-simbol a orașului a adus un profit de 4,5 milioane de lei.
Studenţii îşi caută de muncă, după tăierea burselor. "Mi-ar plăcea şi un job part time"
Fără burse și cu taxe mai mari la universităţi, studenţii n-au încotro şi îşi caută un loc de muncă. Oferta e limitată și șanse reale au doar cei din anii terminali. Mulţi caută joburi part time şi nu renunţă la timpul pentru distracţie.
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
Fiscul pune biciul pe vânzătorii sub acoperire. ANAF trimite notificări celor care haine şi parfumuri pe internet şi primesc ramburs sume mai mari de 10.000 de lei pe an. Atenţionările vizează doar persoanele care nu au firmă şi ascund câştigurile de stat.
Vladimir Putin: Rusia "şi-a declarat de două ori inclusiv disponibilitatea de a adera la NATO"
Vladimir Putin a acuzat liderii europeni că "alimentează isteria" unui conflict cu Rusia și a respins acuzațiile privind un posibil atac asupra NATO. Președintele rus a amintit că Moscova și Uniunea Sovietică au încercat de două ori să adere la NATO, dar au fost respinse.
Revoltă în Franţa, după ce Shein îşi deschide magazin în Paris, cu haine la câţiva euro
Este scandal în Franţa după ce un gigant chinezesc anunţă că va deschide primele magazine de îmbrăcăminte chiar în Paris, capitala modei haute couture. Comercianţii francezi sunt revoltaţi de competiţia cu un producător care vinde haine extrem de ieftine şi ameninţă cu proteste în stradă.
Putin, prima reacție după summit-ul liderilor UE: "Imposibil de crezut" că Rusia va ataca țări NATO
Președintele rus Vladimir Putin a respins scenariile privind un atac asupra țărilor NATO, spunând că ar contraveni intereselor de securitate ale Moscovei. Totuși, liderul de la Kremlin a avertizat că Rusia va da un "răspuns convingător" la militarizarea Europei.
În București, traficul sufocant a transformat străduțele cartierelor în labirinturi pentru mașini
Diminețile bucureștenilor încep cu nervi și claxoane. Nu doar bulevardele mari sunt blocate la primele ore. Acelaşi haos e şi pe străduțele dintre blocuri, transformate în rute ocolitoare. Reporterii Observator au făcut un experiment, la o oră de vârf.
Noapte critică pentru două judeţe din România: va ploua în câteva ore cât în două luni
Octombrie începe cu vreme rea. A nins la munte, iar milioane de localnici din jumătatea de sud a ţării au primit avertizări de vijelii, vânt şi frig. În Dolj şi Olt este cod roşu de inundaţii. Acolo urmează o noapte critică, în câteva ore va ploua cât în două luni.
3.000 de euro pentru stagiu militar de 4 luni. Armata caută să transforme în soldaţi 10.000 de voluntari
Armata va pierde peste 350.000 de rezervişti anii următori, în condiţiile în care deja suntem pe minus cu zeci de mii de soldaţi. Ca să suplinească lipsa lor, ministerul Apărării caută voluntari între 18 si 35 de ani pe care să îi antreneze, să îi plătească și să îi transforme în militari profesionişti.
Primul Papă american din istorie intră în conflict cu Donald Trump! Îl critică pentru strategiile lui dure împotriva emigranţilor. În plus, Suveranul Pontif susţine mişcarea ecologistă, în timp ce liderul de la Casa Albă pretinde în continuare că încălzirea globală este doar o escrocherie.
Raport scandalos despre cazul celor 7 copii morţi. Au încălcat reguli peste reguli şi nu le-au dat nicio şansă
Raportul corpului de control de la Spitalul de Copii "Sfânta Maria" din Iași arată cum un sistem bolnav a ucis cel puţin şapte copii. Situaţia pare imposibil de resuscitat. Ministrul Sănătăţii confirmă că pe secţia ATI se intră ca-n gară, avizul a fost dat ilegal, nu există chiuvetele obligatorii, iar responsabilii nu au luat nicio măsură pentru a frâna răspândirea infecției în momentul în care a apărut focarul. S-a cerut demisia şefei ATI şi a directorului medical. Raportul corpului de control ajunge şi pe masa procurorilor de la Parchetul General.
Regiunea din România care se află pe locul doi în Europa la decese cardiace: 6 din 10 mor de inimă
O regiune de la noi din ţară este pe locul doi în Europa la decese provocate de bolile cardiace. 6 din 10 olteni mor din această cauză. Cel mai bine stau locuitorii din Transilvania. Cardiologii sunt îngrjoraţi şi fiindcă au tot mai mulţi pacienţi-copii, care se îmbolnăvesc de inimă pentru că nu mai fac mişcare.
Tensiuni între lideri privind apărarea UE. Dezinformarea și dronele rusești, teme centrale la Copenhaga
Nicuşor Dan anunţă de la summitul din Copenhaga că Uniunea Europeană va propune un scut al democraţiei, care să lupte cu războiul hibrid al Rusiei. Preşedintele le-a prezentat liderilor europeni raportul Parchetului General cu privire la dosarul Georgescu - Potra. Tot la Copenhaga, Emmanuel Macron a anunţat că toate dronele ruseşti care intră în spaţiul aerian al Europei să fie doborâte. Nu a existat, însă consens unde să fie instalat zidul anti dronă.
Zeci de bucureşteni s-au trezit cu apartamentele închiriate. Unele victime chiar s-au mutat în alte locuinţe
Imaginaţia escrocilor e mare cât casa. Zeci de proprietari din București s-au trezit cu apartamentele date spre închiriere de hoţi. Sub pretextul că sunt turiști, indivizii rezervau locuințele pentru câteva zile, apoi le scoteau din nou la închiriere pe alte site-uri. Victimele, atrase de prețuri mici, au plătit mii de euro și, în unele cazuri, s-au mutat deja în apartamente.
Guvernul a mărit TVA, dar încasările sunt tot sub aşteptări. Taxa s-ar putea majora iar la anul
Tot mai mulţi oameni simt că taxele au crescut degeaba! Încasările din TVA se anunţă sub estimări, iar cheltuielile statului cresc fără oprire. Economiștii avertizează: taxa pe valoarea adăugată ar putea creşte din nou anul viitor dacă guvernul nu taie serios din aparatul birocratic.
Ziua şi ipoteza în cazul morţii copilului de 11 ani din Vaslui. Prefectul judeţului crede că, de fapt, o intoxicaţie cu monoxid de carbon i-a fost fatală. Până se dezleagă misterul şi vin rezultatele analizelor, surorile băiatului rămân internate în spital. Mama e deja acasă, a cerut să fie externată pe semnătură.
Ministrul Energiei anunță că vrea să plafoneze prețul curentului la un leu pe kWh, dar n-are niciun plan concret. Specialiștii sunt sceptici: fără să creștem producția vom plăti factura întreagă. Mai ales că, în ultima vreme, exportăm electricitate la preţuri de nimic şi o importăm de mii de ori mai scump.
O deputată USR cere demisia lui Costel Alexe după scandalul ATI Iași: "A pus un manager din aceeași rețea"
Deputatul USR Monica Berescu afirmă că președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, ar trebui să își dea demisia, acuzându-l că ar fi aprobat numiri "toxice" la Spitalul de Copii "Sfânta Maria" din Iași și că păstrează în funcții persoane acuzate că ar fi pus în pericol siguranța pacienților, informează News.ro.
Bărbat arestat preventiv, după un jaf de 15.000 de lei într-o sală de jocuri din Constanța
Un bărbat de 31 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a intrat mascat într-o sală de jocuri din Constanța, a amenințat cu un cuțit o angajată și a furat 15.000 de lei. Atacul a avut loc în toiul nopții, iar suspectul a fost prins în urma unor percheziții.
Nicuşor Dan: Comisia Europeană va propune un "scut democratic" împotriva dezinformării
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că Comisia Europeană şi-a propus ca, până la finalul acestui an să propună, cel puţin în dezbatere, un "scut democratic" şi probabil că în săptămânile viitoare se va discuta despre ce înseamnă acest lucru. Acesta a menţionat, despre documentul privind anularea alegerilor, că a existat interes, foarte mulţi din cei cu care a discutat i-au cerut o copie şi au spus că o vor citi pe avion, scrie News.ro.
Președintele UDMR afirmă că temerile privind instabilitatea politică nu sunt justificate, întrucât PSD și PNL reușesc să ajungă la consens chiar și în contextul unor conflicte punctuale. Hunor avertizează însă că România ar putea avea probleme economice dacă investițiile publice sunt reduse.
Cum e să dormi în celebrul hotel-capsulă din Londra. Cazare de 10 ori mai ieftină ca într-un hotel de 4 stele
A apărut prima dată în Japonia, ca soluție rapidă și ieftină pentru oamenii de afaceri, dar ulterior a devenit un fenomen global. Conceptul hotelului capsulă ajunge acum la un nou nivel în Londra, unde s-a deschis cel mai mare astfel de spațiu din lume. O noapte de cazare costă doar 35 de euro, cu garanţia unui somn liniştit, binemeritat.
Lituania accelerează construcţia de adăposturi anti-bombardamente: "Trebuie să ne pregătim"
Intruziunile recente ale dronelor în Lituania și în statele vecine au alimentat temerile privind un posibil atac de amploare al Rusiei, determinând autoritățile lituaniene să promoveze construirea de adăposturi anti-bombardamente, relatează joi AFP, conform News.ro.
Nicușor Dan, despre zidul anti-drone: Discuțiile continuă la summitul următor, nu pot să vă spun sume
Zidul anti-drone este în discuţie la nivel tehnic şi operaţional, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la summitul Comunităţii Politice Europene, iar cu o zi înainte, la Consiliul European informal.
Meseriile dispar, influencerii se înmulțesc. Mihai Găinușă: "Eu sunt des-influencer"
Adolescenți care abia mai știu că există aceste meserii. Nu se mai pune problema să se și îndrepte către ele. Meseria momentului este, de departe, cea de influencer. Toată lumea este sau vrea să fie influencer. Nu este neapărat ceva rău, dar situația este complicată și prezintă multiple aspecte, cum spune o vorbă din popor.
Crescătorii care umblă cu "câinele vopsit". Cum sunt păcăliţi oamenii să cumpere maidanezi la preţuri de lux
Românii sunt mari iubitori de animale de companie. Aproape că nu există casă sau gospodărie unde să nu fie cel puţin un câine sau o pisică. Sunt multe suflete de adoptat, dar sunt şi familii care preferă animalele de rasă. Aşa a înflorit comerţul ilegal, ajuns o afacere de milioane de euro. Vânzători privaţi se dau drept crescători autorizaţi şi falsifică parafe de medici și documentele de sănătate ale animalelor pentru a face profit. Veterinarii spun că în cabinetele lor au ajuns inclusiv câini vopsiţi să pară de rasă.
Zonele lovite de ploi torențiale și vânt puternic. Fenomene extreme pun autoritățile pe jar
A doua zi de octombrie aduce și primul cod roșu din acest sezon rece. Va ploua torențial în județele Dolj și Olt, iar avertizarea intră în vigoare peste mai puțin de o oră. De altfel, toată jumătatea de Sud a țării e sub cod portocaliu de vijelii și ploi torențiale, iar la munte a nins deja și va mai ninge. În Bucureşti, s-a întrunit deja primul comitet pentru situaţii de urgenţă. Până la începutul săptămânii următoare, a doua lună de toamnă va semăna mai mult a iarnă.
Rogobete: Punctul zero al infecţiilor de la spitalul din Iaşi nu a fost depistat. Nu s-au luat probe la timp
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că după ce probele prelevate de autorităţile sanitare locale la Spitalul “Sfânta Maria” din Iaşi au avut rezultat negativ timp de câteva săptămâni, recent a fost depistat în scurgerea unei chiuvete germenele despre care se crede că ar avea legătură cu decesul celor şapte copii internaţi la terapie intensivă. Potrivit acestuia, în august a mai fost un caz de infectare cu acelaşi germene, însă nu se poate spune care este „punctul zero” de la care a plecat infecţia. Rogobete a precizat că verificările făcute la spital au arătat că în unitatea sanitară substanţele biocide nu erau folosite în conformitate cu indicaţiile producătorului, scrie news.ro.
Băut și pus pe ceartă, un bărbat din Hunedoara i-a tăiat urechea unui trecător cu un cutter. A fost arestat
Scene violente într-un sat din județul Hunedoara. Băut şi pus pe ceartă, un bărbat a atacat un trecător și i-a tăiat urechea cu un cutter, în plină stradă. În urma atacului, victima a necesitat îngrijiri medicale. Agresorul a fost arestat, iar poliţia a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe și amenințare, scrie Agerpres.
Bărbat de 69 de ani din Târgoviște, reținut pentru agresiune sexuală asupra unei fete de 6 ani
Un bărbat din Târgoviște a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de agresiune sexuală asupra unei fetițe de șase ani aflate în grija sa. Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, iar suspectul urmează să fie prezentat magistraților pentru o măsură preventivă.
"Nu mai muşamalizaţi infecţiile nosocomiale!" Rogobete cere raportarea corectă a infecţiilor din spitale
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, le solicită managerilor de spitale şi şefilor de secţii să raporteze cu acurateţe cazurile de infecţii asociate actului medical, subliniind că doar printr-o evidenţă corectă acestea pot fi ţinute sub control. El avertizează că subraportarea pune în pericol pacienţii şi afectează credibilitatea sistemului sanitar, lăsând asupra lui "o umbră", informează News.ro.
Liderii UE nu s-au înțeles pe nimic la Copenhaga. Zidul anti-drone, respins de marile puteri
Summitul UE de la Copenhaga a avut o agendă lungă și complicată, dar rezultate puține. După o zi în capitala daneză, liderii UE nu s-au înțeles nici pe zidul anti-drone, respins de marile puteri, nici pe folosirea activelor rusești înghețate, rămase blocate în continuare pentru că Belgia și alte state cer garanții legale privind folosirea lor pentru un împrumut către Ucraina. Și propunerea de grăbire a aderării Ucrainei a fost respinsă, în special de Viktor Orban, dar și de Franța, Olanda și Grecia. Apărarea comună a fost discutată îndelung, dar liderii au subliniat că deciziile trebuie să rămână în mâinile statelor, nu ale Comisiei Europene.
Cod roșu de ploi în sudul ţării. "În următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună"
Avertizări meteo și hidrologice severe au intrat în vigoare în mai multe județe, cu ploi de până la 110 l/mp, vânt puternic și ninsori viscolite la munte. Diana Buzoianu a convocat Comitetul pentru situații de urgență, iar autoritățile au mobilizat echipe și utilaje pentru a preveni inundațiile și viiturile.
Eurostat: România, printre ţările UE cu cei mai mulţi elevi repartizaţi unui singur profesor
Numărul mediu de elevi repartizaţi unui singur învăţător sau profesor din ciclul primar, secundar şi gimnazial din Uniunea Europeană era de 12,2 în anul 2023. Cel mai mare raport a fost în Ţările de Jos (16 elevi la un profesor), Franţa (14,9), Slovacia (14,7) şi România (13,8 elevi la un profesor), arată datele publicate, joi, de Eurostat.
Rogobete: Secţia ATI de la Spitalul "Sfânta Maria" din Iaşi funcţiona cu un aviz emis ilegal
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că verificările realizate de Inspecţia Sanitară de Stat şi de Corpul de Control al ministerului au scos la iveală "deficienţe majore" în aplicarea procedurilor de prevenire a infecţiilor nosocomiale la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi, precum şi nereguli legate de numirea în funcţie a şefei secţiei ATI şi a medicului epidemiolog, iar cele două rapoarte vor fi trimise către Parchetul General, informează News.ro.
(P) „Contrabanda aduce infractori în comunitate". Campanie anticontrabandă în România și Republica Moldova
Pe 1 octombrie a fost lansată o nouă campanie publică anticontrabandă cu mesajul „Contrabanda aduce infractori în comunitate”, derulată în parteneriat cu Autoritatea Vamală Română, Poliția de Frontieră Română, Poliția Română, Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, cu sprijinul JTI.
Virusul care face ravagii în fermele din Europa a ajuns în România. Primul focar confirmat la Câlnic
Un focar de boala limbii albastre a fost confirmat în comuna Câlnic, județul Gorj, după ce zece bovine din patru exploatații au fost testate pozitiv. Este primul focar depistat în județ în ultimii zece ani, potrivit Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Gorj, scrie Agerpres.
Cod roșu de ploi și ninsori în sud. Ministerul Mediului a convocat Comitetul pentru situații de urgență
Avertizări meteo și hidrologice severe au intrat în vigoare în mai multe județe, cu ploi de până la 110 l/mp, vânt puternic și ninsori viscolite la munte. Diana Buzoianu a convocat Comitetul pentru situații de urgență, iar autoritățile au mobilizat echipe și utilaje pentru a preveni inundațiile și viiturile.
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că nerespectarea măsurilor restrictive impuse de Uniunea Europeană va fi considerată infracţiune și va putea fi pedepsită cu până la cinci ani de închisoare, informează Agerpres.
POLITICO: De la Viktor Orbán la Donald Trump. Cum se destramă manualul politicilor iliberale
Modelul iliberal al premierului ungar Viktor Orbán, adoptat de Donald Trump și aliații săi pentru a submina democrația, începe să-și arate limitele. În Ungaria, nemulțumirea publică față de corupție și declinul nivelului de trai a slăbit puterea lui Orbán, iar în SUA primele luni ale mandatului Trump 2.0 reflectă aceleași riscuri: o economie în cădere, servicii publice degradate și o opinie publică tot mai critică.
Cinci cazuri de meningită cu virusul West Nile, confirmate în Brăila: un pacient a murit. Ce spun autorităţile
Cinci cazuri de meningită cauzată de virusul West Nile au fost confirmate în județul Brăila, anunță Direcția de Sănătate Publică. Patru pacienți au o evoluție favorabilă, însă unul dintre cazuri, înregistrat la o persoană cu afecțiuni preexistente din satul Plopu, s-a soldat cu deces, potrivit Agerpres.
