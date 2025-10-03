Aeroportul din Munchen a fost închis după ce în apropiere au fost observate drone. Zboruri anulate, mii de pasageri afectați
Digi24.ro, 3 octombrie 2025 07:40
Aeroportul din Munchen, Germania, a anulat zeci de zboruri după ce au fost observate drone în apropierea spaţiului său aerian. Cel puţin 17 avioane au rămas la sol, afectând aproape 3.000 de pasageri. Două dintre ele aveau ca destinație România. Activitatea a fost reluată în această dimineață, după șapte ore.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
08:10
Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut 36 de intervenţii în urma vântului puternic. 23 de mașini au fost avariate # Digi24.ro
Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut, de joi seară până vineri dimineaţă, 36 de intervenţii pentru a îndepărta efectele provocate de vântul puternic. 27 dintre acestea au fost pentru a îndepărta copaci căzuţi, care au avariat 23 de autoturisme.
08:00
Alerte de vreme rea în jumătate de țară, cu temperaturi sub pragul înghețului. Vin însă primele vești bune de la meteorologi # Digi24.ro
Sunt alerte de vreme rea în jumătate de țară. Temperaturile au scăzut foarte mult, în unele zone sub pragul înghețului. Sunt ploi abundente în sudul țării și ninsori în zonele montane. Alina Șerban, meteorolog ANM, a explicat la Digi24 cât mai ține acest episod de vreme neobișnuit de rece și când încep să crească temperaturile.
Acum o oră
07:40
Aeroportul din Munchen a fost închis după ce în apropiere au fost observate drone. Zboruri anulate, mii de pasageri afectați # Digi24.ro
Aeroportul din Munchen, Germania, a anulat zeci de zboruri după ce au fost observate drone în apropierea spaţiului său aerian. Cel puţin 17 avioane au rămas la sol, afectând aproape 3.000 de pasageri. Două dintre ele aveau ca destinație România. Activitatea a fost reluată în această dimineață, după șapte ore.
Acum 2 ore
07:10
Simptomul de COVID cu care unii pacienții vor rămâne toată viața. Un nou studiu arată că o recuperare completă ar putea fi imposibilă # Digi24.ro
Un nou studiu arată că unele persoane care și-au pierdut mirosul după ce s-au îmbolnăvit de Covid s-ar putea să nu mai scape niciodată de acest simptom. La doi ani după infectare, 80% dintre pacienții care au raportat că li s-a modificat simțul olfactiv au obținut rezultate slabe în urma unui test clinic de detectare a mirosurilor.
07:10
Siguranța călătoriilor cu avionul în Europa, în pericol: ce rol au parfumurile și alcoolul de la bord, pandemia și goana după profit # Digi24.ro
Piloții și personalul de cabină al companiilor aeriene europene se simt din ce în ce mai presați să lucreze ore lungi și să ascundă semnele de oboseală în detrimentul siguranței, potrivit unui studiu citat de The Guardian. Reducerea costurilor și urmărirea profitului de către companiile aeriene au „slăbit sistematic” siguranța, iar mulți angajați epuizați se simt prea intimidați pentru a contesta deciziile conducerii, potrivit cercetării efectuate de Universitatea din Ghent, Belgia.
07:10
O nouă tulpină COVID-19. Cum descriu specialiștii simptomele variantei Stratus: „A fost o creștere clară a cazurilor” # Digi24.ro
Varianta Stratus a COVID-19 (denumită și XFG sau XFG.3), identificată recent la nivel global, se manifestă prin simptome deja cunoscute, precum tuse seacă, dureri în gât, oboseală și febră. Ce simptome trebuie urmărite pentru depistarea timpurie a bolii și prevenirea răspândirii, conform specialiștilor.
07:10
După alegerile parlamentare de duminica trecută, partidul fondat de către Maia Sandu, actual președinte al Republicii Moldova a reușit să obțină 55 de mandate. Cu toate acestea, viitoare guvernare poate fi extrem de fragilă. Digi24.ro explică într-o analiză care ar putea fi vulnerabilitățile.
07:10
Schimbarea carierei la a doua tinerețe. Aproape un milion de români trecuți de 45 de ani și-au depus CV-urile în ultimele luni # Digi24.ro
Tot mai mulți români trecuți de jumătatea vieții profesionale, considerați până acum reticenți la schimbare, își caută un loc de muncă nou. Aproape un milion dintre cei cu vârsta peste 45 de ani și-au depus CV-urile pe platforme de recrutare de la începutul anului, cu 10% mai mulți față de anul trecut. Unii dintre ei au rămas fără joburi, alții caută stabilitate sau venituri mai bune.
07:10
Ministrul Moșteanu: Se vorbește mult de drone. Multe țări n-au legislație să le dea jos. Noi avem printre cele mai avansate legi # Digi24.ro
Ionuț Moșteanu a vorbit la Digi24 despre „isteria” dronelor rusești invocată de Vladimir Putin în legătură cu reacția europenilor după incidentele provocate de aceste aparate de zbor în ultimul timp. Ministrul Apărării spune că acestea sunt foarte importante în prezent, dar că până acum trei ani nimeni nu vorbea despre ele, ci despre tancuri, rachete și alte sisteme militare. „Putin le folosește în prezent să semene foarte multă panică în societățile noastre vestice”, spune Moșteanu.
07:10
Zidul anti-drone și Santinela Estului. Explicațiile ministrului Apărării despre proiectele de apărare ale UE și NATO # Digi24.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a explicat, la Digi 24, ce presupun proiectele Santinela Estului și zidul anti-drone, care ar trebui să ofere o capacitate sporită de protecție statelor de pe flancul estic al NATO.
07:10
Teatrul de Vară din Mamaia, abandonat din nou. Firma care făcea lucrările a intrat în insolvență. Fost director: „Sunt trist” # Digi24.ro
Lucrările la Teatrul de Vară din Mamaia se blochează din nou, iar clădirea-simbol a stațiunii nu mai poate fi reabilitată. Firma care se ocupa de lucrări a intrat în insolvență, deși muncitorii se apucaseră de renovat în luna aprilie. Contractul era de 29 de milioane de lei, iar acum reprezentanții Consiliului Județean Constanța urmează să organizeze o nouă licitație. În tot acest timp, turiștii și localnicii privesc ruinele și se întreabă dacă teatrul de vară își va recăpăta faima de altădată.
07:10
Scandal provocat de cremele cu SPF în țara cu una dintre cele mai mari rate de cancer de piele: Mai multe produse au fost retrase # Digi24.ro
Peste 10 creme pentru protecţie solară au fost retrase de pe piaţă în urma unei anchete realizate de o asociaţie a consumatorilor care a ajuns la concluzia că mare parte din aceste produse nu garantează indicele de protecţie revendicat de fabricanţi.
07:10
Compania de apă din România care a devenit vedetă pe TikTok. Clipurile despre cum ajunge apa la robinete adună mii de vizualizări # Digi24.ro
O companie de apă din România a devenit vedetă pe TikTok după o serie de videoclipuri scurte, în care se vorbește despre apă. Cum este extrasă, cum ajunge ea la robinete, ce se întâmplă cu apele uzate, dar și cum ar trebui folosită apa în perioadele de secetă - sunt doar câteva dintre temele atinse în „reel-urile” Companiei de Apă Someș, din Cluj-Napoca. În nici 3 luni, clipurile educative au adunat zeci de mii de vizualizări, dar și sute de comentarii.
Acum 6 ore
04:20
Donald Trump vede o „oportunitate fără precedent” de a pedepsi democrații, pe fondul blocajului guvernamental din SUA # Digi24.ro
Blocajul guvernamental din SUA a intrat în a doua zi, iar Donald Trump a descris situația drept o „oportunitate fără precedent” pentru a reduce agențiile federale și a concedia angajați. Președintele american i-a acuzat pe democrați că i-au oferit această șansă și a anunțat tăieri masive de fonduri pentru proiecte susținute de opoziție.
02:50
Vladimir Putin condamnă „isteria UE” împotriva Moscovei și atrage atenția că Rusia voia integrarea în NATO: „Am fost respinși” # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a reproşat, joi, aliaților europeni ai Kievului că sunt principalul obstacol în calea soluţionării conflictului din Ucraina şi le-a sugerat să se ocupe mai degrabă de problemele lor interne decât să alimenteze „isteria” unui război cu Rusia.
Acum 8 ore
00:30
Pompierii au intervenit în București în urma fenomenelor extreme: crengi pe carosabil și cabluri rupte # Digi24.ro
Pompierii au intervenit joi seară, 2 octombrie 2025, în mai multe zone ale Bucureștiului pentru a îndepărta copaci sau elemente de construcție care prezentau risc de prăbușire din cauza vremii extreme, conform News.ro.
00:30
Putin îi răspunde lui Trump: NATO este un tigru de hârtie. „Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi!” le transmite membrilor alianței # Digi24.ro
Liderul rus Vladimir Putin a ripostat joi la afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump, care a numit Rusia un „tigru de hârtie”, sugerând că NATO ar putea fi ilustrarea unei astfel de caracterizări şi a avertizat pe de altă parte Statele Unite că, dacă vor furniza rachete Tomahawk Ucrainei, acest lucru va declanşa o nouă escaladare periculoasă, relatează Reuters, citată de News.ro.
Acum 12 ore
00:20
Echipa poloneză Rakow Czestochowa a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia Universitatea Craiova, în prima etapă a grupei Conference League. Oltenii au jucat în zece din minutul 53.
00:00
Sfatul lui Ionuț Moșteanu pentru militarii români, după ce în SUA „generalii grași” au fost luați în vizor # Digi24.ro
După ce forma fizică a trupelor fost adusă în discuție în SUA la o reuniune a liderilor militari, Ionuț Moșteanu a afirmat, în direct la Digi24, că recomandă tuturor să facă sport. Totuși, ministrul Apărării a susținut că rolurile în armată sunt diverse, iar unii angajați, precum specialiștii în politici de apărare, pot să nu fie în cea mai bună formă fizică, dar să exceleze profesional.
00:00
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării: Organizăm licitație pentru 216 tancuri moderne. Condiția este să fie fabricate în România # Digi24.ro
România va achiziționa 270 de tancuri noi, în cadrul unui contract care ajunge la aproape 8 miliarde de euro fără TVA. Scopul este creșterea capacității operaționale a armatei, pentru a putea îndeplini atât misiunile de apărare a țării, cât și angajamentele internaționale. Ionuț Moșteanu spune că 54 de tancuri s-au achiziționat din Statele Unite în 2022. Iar în etapa următoare a acestui program de înzestrare, pentru 216 astfel de vehicule de luptă se va organiza o licitație. „Să vedem ce producători vin, cu ce propuneri vin. Sunt americani, sunt coreeni, sunt europeni care fac tancuri bune, competitive.
2 octombrie 2025
23:50
Moșteanu, despre înarmare: SUA vor să ne pregătim, să stăm bine pe picioare. Marcel Ciolacu a băgat adânc mâna în bugetul înzestrării # Digi24.ro
România trebuie să investească în înzestrarea armatei sale, pentru a fi bine pregătită pentru viitor și a descuraja ideile beligerante ale lui Vladimir Putin, a punctat, joi seara, în direct la Digi24, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Demnitarul a subliniat că, deși țara noastră are avantajul de a se afla sub umbrela protectoare a NATO, are datoria - și așa i-a fost indicat și de către Statele Unite - să aibă o armată puternică, bine înzestrată cu capacități de apărare, chiar dacă în trecut acest aspect a fost defavorizat: „Se putea face mai mult încă din 2023, când a băgat Marcel Ciolacu mâna în buget adânc și n-a mai făcut rectificare și a dus toți banii în fondul de rezervă. (...) Guvernului de atunci i-a păsat un pic mai puțin de armată și de înzestrare”.
23:50
Moșteanu susține, optimist, că România va produce drone în colaborare cu Ucraina din 2027: Am văzut 4 fabrici, nu e foarte complicat # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că România va produce primele drone militare, în colaborare cu Ucraina, din 2027. Chestionat dacă nu este prea optimist privind acest termen, ministrul a spus că a vizitat patru fabrici de drone și că procesul de producție nu este complicat. Moșteanu a precizat că România va finanța fabrica de producere a acestor drone prin programul SAFE al Uniunii Europene, termenul limită de semnare a contractelor fiind luna mai 2026.
23:40
Ionuț Moșteanu: Primii tineri vor fi înrolați în serviciul militar voluntar din 2026. Cine poate aplica și ce teste sunt obligatorii # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat în exclusivitate la Digi24 că legea pentru serviciul militar voluntar a fost trimisă în procedură de urgență la Parlament și că primii voluntari vor fi înrolați din 2026, dacă actul normativ va fi adoptat înainte de aprobarea bugetului. Programul, destinat tinerilor între 18 și 35 de ani, presupune selecţie pe criterii medicale şi psihologice şi teste de pregătire fizică, nu impune bacalaureatul şi vizează o capacitate iniţială de instruire de circa 10.000 de persoane pe an. Moșteanu a subliniat că proiectul urmărește „întinerirea rezervei Armatei Române” şi transformarea celor mai bine pregătiţi dintre voluntari în militari profesionişti.
23:30
Moșteanu: Putin menține mobilizarea în Rusia prin propagandă, nu reușește să miște linia frontului. Bravii ucraineni resping atacurile # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a argumentat, joi seară, la Digi24, nevoia pregătirii militare în fața unui „agresor precum Putin”, care „a venit în 2014 peste ucraineni în Crimeea și din nou în 2022 peste ucraineni”. „Trebuie să fii bine înarmat și bine pregătit, ca să poți să descurajezi un agresor”, explică oficialul din Guvern. El de asemenea mai spune că de la declarațiile inițiale ale liderului rus privind „o operațiune specială de trei zile” pentru a captura Ucraina, „suntem la trei ani și jumătate de atunci, în care e o linie a frontului pe care Putin, cu toată forța lui, nu reușește să o miște”. „Bravii ucrainieni se apără și resping toate atacurile”, mai afirmă ministrul, care transmite că „prin mașinăria lui de propagandă, Putin trebuie să își mențină mobilizarea în Rusia, pentru că rușii o duc prost economic”.
23:20
Ministrul Apărării reacționează la acuzațiile lui Vladimir Putin la adresa României: E ultimul om care să dea lecții, o butaforie # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Mușteanu, a vorbit, în direct la Digi24, despre afirmațiile lui Vladimir Putin legate de alegerile din România și despre riscul unui atac iminent venit dinspre Rusia sau Belarus asupra țărilor din flancul estic al NATO.
22:50
Proteste uriașe în Franța împotriva reformei și reducerilor bugetare. Elevi arestați la Paris, poliția mobilizează 5.000 de agenți # Digi24.ro
Zeci de mii de francezi au ieșit joi în stradă, într-o nouă zi de grevă și manifestații împotriva planului de reforme și reduceri bugetare anunțat de guvernul de la Paris. Autoritățile au mobilizat 5.000 de polițiști pentru a preveni violențele, după ce protestele anterioare s-au soldat cu răniți și sute de arestări.
22:50
Ionuț Moșteanu, despre posibilitatea ca România să intre în război: Trebuie să fim bine pregătiți. Rușii vor să-și bage coada peste tot # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a abordat, în direct la Digi24, problema îngrijorării populației din România cu privire la debutul iminent al războiului pe teritoriul țării noastre, în contextul tensiunii dronelor și a provocărilor frecvente venite din partea Federației Ruse. În context, ministrul a declarat că o pregătire a armatei nu înseamnă o intrare iminentă în război, ci o măsură preventivă, pe care România trebuie să ia „pentru a face față acestor provocări”. „Rusia are o tradiție îndelungată în a veni grămadă peste diverse popoare, de-a lungul istoriei. Iată, acum sunt în Ucraina și încearcă să-și bage coada peste tot”, a spus Ionuț Moșteanu.
22:40
Vladimir Putin acuză Franţa de „piraterie” după interceptarea petrolierului suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei # Digi24.ro
Vladimir Putin a denunțat drept „piraterie” interceptarea în largul coastelor franceze a unui petrolier suspectat că face parte din flota-fantomă rusă. Liderul de la Kremlin a afirmat că nava era sub pavilion străin și a susținut că nu știe dacă are vreo legătură cu Rusia, acuzând Parisul că încearcă să „distragă atenția” de la problemele interne, relatează AFP, citată de News.ro.
22:30
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF. Fostul președinte al României trebuie să predea cheile casei din Sibiu # Digi24.ro
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF. Fostul președinte al României este nevoit să ofere cheile casei din centrul Sibiului, cea pe care a ocupat-o ilegal din 1999 până în 2015.
22:20
Forțele israeliene au interceptat flota de ajutor umanitar din Mediterana și au provocat proteste la nivel mondial # Digi24.ro
Forțele israeliene au interceptat flota de ajutor umanitar din Mediterana și au provocat proteste la nivel mondial
22:20
Donald Trump vede o „oportunitate fără precedent” de a pedepsi democrații, pe fondul blocajului guvernamental din SUA # Digi24.ro
Blocajul guvernamental din SUA a intrat în a doua zi, iar Donald Trump a descris situația drept o „oportunitate fără precedent” pentru a reduce agențiile federale și a concedia angajați. Președintele american i-a acuzat pe democrați că i-au oferit această șansă și a anunțat tăieri masive de fonduri pentru proiecte susținute de opoziție.
21:50
FCSB a fost învinsă de echipa elveţiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a doua a competiţiei de fotbal Europa League.
21:50
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri” # Digi24.ro
Într-o intervenție la Clubul de discuții Valdai, desfășurat în stațiunea Soci de la Marea Neagră, Vladimir Putin a lansat critici la adresa modului în care unele țări gestionează procesele electorale, menționând România. Președintele Rusiei a subliniat că manipulare voinței alegătorilor și transformarea alegerilor într-o farsă nu pot continua la nesfârșit, conform agenției TASS.
21:40
Opțiuni ciudate la Guvern, pe timp de criză. Cancelaria premierului a închiriat 17 mașini pick-up. Explicația Executivului # Digi24.ro
În vreme ce Cancelaria premierului încearcă să reducă cheltuielile la Guvern, acesta a încheiat un contract de închiriere pe trei luni pentru 17 mașini Dacia Duster model pick-up.
21:30
Actorul american John Malkovich a dezvăluit că are origini românești. În urma unui test ADN, starul de la Hollywood a aflat că este 43% român, iar restul ceh.
21:10
Ciclon în România, cu vreme severă în jumătate de țară. Urmează două zile cu frig, ninsori și viscol. Cod roșu de ploi acum în Oltenia # Digi24.ro
Val de fenomene extreme în România, de la ploi și inundații până la ninsori abundente și viscol în zonele de munte. Administrația Națională de Meteorologie anunță că urmează 48 de ore critice în mare parte din țară, cu primul cod roșu de precipitatii abundente pe luna octombrie, emis pentru zona Olteniei. În sud-vest, va ploua într-o zi cât pentru o lună. De asemenea, râuri din mai multe județe se află sub alertă cod roșu de inundații. ANM anunță și strat de zăpadă de 50 de centimetri, alături de rafale de vânt de peste 80 de km/h. Printre măsurile de urgență luate deja de autorități se numără și închiderea Transalpina, anunță Digi24.
21:10
Nicușor Dan, întâlnire cu Maia Sandu și liderii europeni: Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi seară, că sprijinul României pentru Republica Moldova nu se opreşte, distribuind pe Facebook o fotografie în care apare alături de președinta Maia Sandu, la o masă la care se mai află preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen şi alţi lideri europeni.
21:00
Cum s-a desfășurat atacul de la sinagoga din Manchester. Mărturiile oamenilor: „Am crezut că ar putea fi un foc de artificii” # Digi24.ro
Doi oameni au murit și trei au fost răniți joi dimineața, 2 octombrie, în atacul de la o sinagogă din Heaton Park, Manchester. Totul s-a petrecut în timp ce credincioșii se adunau pentru Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc. Chava Lewin, o evreică practicantă care locuiește în apropiere, a auzit o bubuitură puternică, relatează The Times și BBC.
20:50
Vârsta mijlocie are o reputație îngrozitoare. Genunchii scârțâie, talia se îngroașă, cariera stagnează. Copiii cer mai mult decât puteți oferi, părinții au nevoie de mai mult decât puteți gestiona. Oglinda este nemiloasă, căsuța de e-mail este neiertătoare. Nu este de mirare că este adesea considerată cea mai sumbră perioadă a vieții. Totuși, un studiu oferă o consolare: oricât de epuizat și de artritic v-ați simți la sfârșitul anilor celui de-al cincilea deceniu de viață, acesta este momentul în care mintea dvs. este la apogeu, scrie The Times care citează un amplus studiu privind acest subiect.
20:50
Vladimir Putin condamnă „isteria UE” împotriva Moscovei și atrage atenția că Rusia voia integrarea în NATO: „Am fost respinși” # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a reproşat, joi, aliaților europeni ai Kievului că sunt principalul obstacol în calea soluţionării conflictului din Ucraina şi le-a sugerat să se ocupe mai degrabă de problemele lor interne decât să alimenteze „isteria” unui război cu Rusia.
20:40
UE și Marea Britanie, aproape de acord pe taxa pe carbon. Exportatorii britanici ar putea fi scutiți de la plata din 2026 # Digi24.ro
UE și Marea Britanie sunt aproape de un acord care ar proteja exportatorii britanici de noua taxă europeană pe carbon, ce urmează să fie aplicată din 2026, potrivit The Guardian. Măsura ar urma să ofere o scutire temporară până la alinierea celor două scheme de reducere a emisiilor, în condițiile în care Regatul Unit va introduce propria taxă abia din 2027.
20:20
Maria Zaharova, despre asemănarea „zidului anti-drone” cu „Cortina de Fier”: Nu avem Război Rece, ci un conflict „aprins” cu Occidentul # Digi24.ro
Moscova a anunțat joi că nu există un Război Rece cu Occidentul, ci mai degrabă ar fi vorba despre un conflict „aprins”, Kremlinul acuzând Uniunea Europeană și NATO că mint în legătură cu presupusele operațiuni de sabotaj ale Moscovei pentru a-și justifica cheltuielile militare uriașe, arată Reuters.
20:10
Căpitanul petrolierului care naviga în apropierea Danemarcei în timpul incursiunilor cu drone a fost arestat în Franța. El este interogat pentru încălcări ale legislației navale, inclusiv pentru nerespectarea ordinelor poliției, relatează Financial Times.
20:10
Cutremur în Turcia: cel puțin 17 răniți în urma seismului care a lovit în Marea Marmara joi după-amiază # Digi24.ro
Cel puţin 17 persoane au fost rănite în urma unui cutremur cu magnitudinea 5,0 care a zguduit joi Marea Marmara, în nord-vestul Turciei, au anunţat autorităţile locale. Agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor şi situaţiilor de urgenţă (AFAD) a relatat că seismul s-a produs la ora locală 14:55 (aceeași oră și în România), având epicentrul în largul staţiunii Marmaraereglisi, din provincia Tekirdag.
19:50
Kelemen Hunor: Dacă am organiza alegeri acum, AUR ar lua aproape 50%. Ei cresc făcând nimic # Digi24.ro
Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, joi, că „dacă astăzi am organiza alegeri anticipate, AUR ar lua un scor apropiat de 50%, din păcate”. „Ei sunt singuri în opoziție și cresc făcând nimic”, a mai afirmat liderul din Coaliție. Acesta susține că amânarea alegerilor pentru Primăria Generală a Bucureștiului ar crește șansele ca un candidat AUR sau un candidat „din zona aceasta” să câștige funcția de primar. Liderul Uniunii mai spune că „toate societățile care au cunoscut succesul se caracterizează cu un nivel de încredere foarte ridicat”. „În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos e”, mai arată el.
19:40
Nouă măsură pentru fluidizarea circulației în Piaţa Victoriei din Capitală: „Intersecţia rămâne liberă şi traficul se mişcă mai bine” # Digi24.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, joi, o nouă măsură pentru fluidizarea traficului la Piaţa Victoriei, respectiv marcajul galben „Nu blocaţi intersecţia”.
19:30
Kelemen Hunor, despre Ilie Bolojan: E un om încăpăţânat. Recunoaşte şi el, nu trebuie să spun eu, se vede # Digi24.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, că premierul Ilie Bolojan este un om încăpăţânat şi că recunoaşte şi el asta. Liderul UDMR a mai arătat că l-a văzut pe premier că mai râde şi glumeşte, deși se întâmplă rar.
Acum 24 ore
19:20
Ce spune președintele despre pregătirea populației pentru război: Avem vreo 4.000-5.000 de rezervişti și nu este suficient # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a precizat joi despre proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare că, potrivit noii legi, în mod voluntar, oamenii pot să aleagă să fie plătiţi timp de patru luni pentru a învăţa disciplina militară.
19:20
Unitatea pentru pacienți arși de la Spitalul Floreasca rămâne închisă. Rogobete: „Din şase boxe patru pacienţi se infectează ciclic” # Digi24.ro
Unitatea pentru arși de la Spitalul Floreasca din Capitală nu va fi redeschisă prea curând. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că secția rămâne închisă până la finalizarea reorganizării, după ce controalele au scos la iveală lipsa sistemului de ventilație, infecții repetate și nereguli catalogate „de natură penală”.
19:20
Nicuşor Dan, despre sistemul informatic folosit de ANAF pentru a depista firmele fantomă: „Ajută la decontarea unei TVA care nu există” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre combaterea evaziunii fiscale, că există un produs informatic românesc, cu care ANAF lucrează, şi care a permis să se detecteze unele firme fantomă. Nicușor Dan a precizat că respectivul sistem ajută la decontarea unei TVA care nu există, arătând că va face în curând o comunicare publică, alături de ministrul de Finanţe, despre stadiul procesului de digitalizare în combaterea acestui fenomen.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.