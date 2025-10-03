Care este vocea reală a Andei Adam. Cum cântă fără playback concurenta de la Asia Express 2025, de fapt
Cancan.ro, 3 octombrie 2025 07:50
În ultimele zile, numele Andei Adam este tot mai auzit, nu doar ca fostă participantă la „Asia Express 2025”, ci și ca persoană care stârnește reacții puternice în cadrul emisiunii. De la un timp, în […]
• • •
Acum 10 minute
08:20
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte # Cancan.ro
Luna octombrie se anunță una promițătoare pentru anumiți nativi, dar și cu multe greutăți pentru alții. Iată zodiile și zilele cu noroc sau provocări în octombrie 2025: ce spun astrele! Această lună de toamnă va […]
Acum o oră
07:50
Acum 2 ore
07:20
O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. – Bulă, tu […]
Acum 4 ore
05:10
Horoscop 3 octombrie 2025. Descoperă acum care este zodia care se retrage pentru a-și ordona gândurile negative, dar și cine se va focusa acum pe bani. Berbec Astăzi, vei fi plin de energie și vei […]
Acum 12 ore
23:50
Să vezi şi să nu crezi! Au îngropat securea războiului, iar acum… Andreea Bălan și George Burcea, tablou de familie, la 5 ani de la divorț! # Cancan.ro
Tablou de familie de pus în ramă, cu Andreea Bălan, George Burcea și fetițele lor, la mai bine de cinci ani de la divorț. Ați ghicit, cei doi foști soți au fost surprinși împreună, iar […]
23:50
Îţi mai aduci aminte de Bogdan Olaru, beizadeaua care spunea că ”un Moet de 100 de euro e nimic”? Nu are loc de muncă, dar… Jonglează frumos între pelerinaje la Athos și fente de lux din contractele cu statul # Cancan.ro
Îl mai țineți minte pe Bogdan Olaru, beizadeaua din Galați care în 2018, ”afumat” bine de tot, se lăuda că e milionar pe banii părinților și că ”un Moet de 100 de euro e nimic”? […]
23:50
Ella Vișan, logodnică, semi-iubită şi amantă… în același an! Ovidiu, bărbatul pe care fosta concurentă de la Insula Iubirii a încercat să-l ascundă cu orice preţ chiar există! # Cancan.ro
Ella face ce face și iar ajunge în atenția tuturor! Și pe bună dreptate, pentru că știți vorba aia, minciuna are picioare scurte, dar, în cazul fostei concurente de la Insula Iubirii, și alte fațete […]
23:30
Motivul pentru care Dan Voiculescu a fost vizitat o singură dată de familie în cele 1077 de zile de detenție: ”Aveam acest biotop al meu în care m-am închis” # Cancan.ro
După o lungă perioadă de timp în care a ales să stea departe de spațiul public, Dan Voiculescu a revenit în lumina reflectoarelor. Afaceristul, poiliticianul și fondatorul trustului Intact nu s-a ferit să facă o […]
22:40
Câte clase are Joseph Adam, de fapt. Sătulă de răutăcioși, Anda Adam a făcut publică dovada studiilor soțului ei # Cancan.ro
Anda Adam a răbufnit în urma comentariilor negative primite! Mai mulți fani ai emisiunii Asia Express l-au acuzat pe Joseph că minte în legătură cu studiile sale. Așadar, artista a sărit imediat să îi ia […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Călin Georgescu, Ion Cristoiu, prof. Dan Dungaciu și Victor Ponta. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele […]
22:10
Când a aflat că soția lui are cancer, Dan Voiculescu s-a îmbolnăvit de supărare. Dezvăluiri cutremurătoare: ”Eram amândoi bolnavi de cancer, în spital, la Viena” # Cancan.ro
După o ani întregi în care a ales să absenteze din lumina reflectoarelor, Dan Voiculescu (79 de ani) a revenit în fața publicului – invitat de onoare în cel mai recent episod al podcastului Fain […]
21:30
Noi detalii în cazul Irynei, ucraineanca înjunghiată mortal în tren. Martorii din vagonul groazei fac dezvăluiri tulburătoare # Cancan.ro
Noi detalii au ieșit la iveală în cazul refugiatei ucrainene, Iryna Zarutska! Tânăra de 23 de ani fugise în Carolina de Nord din calea războiului, însă viața ei s-a sfârșit crunt într-un tren. În timp […]
21:00
L-am prins pe Lele cu mâța-n sac! Imagini șocante cu manelistul, în ambulanță. Și-a alarmat fanii, dar totul a fost doar o STRATEGIE pentru vizualizări # Cancan.ro
Robert Lele șochează pe toată lumea! CANCAN.RO are imagini de-a dreptul cutremurătoare cu artistul, care pare să fi fost implicat într-un accident de mașină, în Ștefănești. Spunem „pare” deoarece dacă la început fotografiile ar putea […]
20:50
Boala GRAVĂ de care suferă Monica Tatoiu. Nu există niciun tratament: ”Voi ajunge în scaunul cu rotile!” # Cancan.ro
Monica Tatoiu (69 de ani) a vorbit despre afecțiunea medicală cruntă de care suferă de mai bine de 40 de ani. Zi de zi, femeia de afaceri se chinuie să ducă boala pe picioare, însă […]
20:30
Ioana Popescu l-a sunat pe Radu Baron, cu o lună înainte să moară. Ce l-a rugat pe impresar: ”Decesul ei mi se pare tare ciudat” # Cancan.ro
Sfârșitul fulgerător și prematur al Ioanei Popescu – supranumită ”devoratoarea de fotbaliști – a zguduit lumea mondenă din România. A murit la vârsta de 45 de ani pe un pat de spital din București. Cu […]
19:50
Soția lui Ianis Hagi s-a recuperat spectaculos după naștere. Deși nu au trecut nici două luni de când a născut, Elena arată impecabil. Mai mult decât atât, la botezul băiețelului său, ea a purtat o […]
19:40
Întâlnirea cu Daniel Pavel nu a fost întâmplătoare. Soția prezentatorului de la ProTV a dat din casă! “Am fost la Dalai Lama, în India” # Cancan.ro
Toamna a început bine pentru Daniel Pavel, care a primit un nou proiect la Pro TV – Desafio – Aventura, format care se va filma în Asia, mai exact în Thailanda. Dacă în Republica Dominicană, […]
Acum 24 ore
19:00
Karolina a murit la 27 de ani, după ce a urmat o dietă cu fructe. Ajunsese să cântărească doar 22 de kilograme! # Cancan.ro
Un caz tulburător a făcut înconjurul mai multor țări! Karolina, o tânără de 27 de ani, s-a stins din viață mult prea devreme. Înainte să moară, aceasta ajunsese să cântărească 22 de kilograme. Problemele au […]
18:40
Este alertă medicală în România! Direcția de Sănătate Publică (DSP) a confirmat prezența mai multor focare de hepatita virală acută de tip A în 7 localități din județul Dolj. Cele 7 focare de hepatita A […]
18:20
Despărțire surprinzătoare în lumea showbizului românesc! Un tânăr artist trece printr-un moment dificil după ce iubita sa pare că a dispărut complet din viața lui! O veste neașteptată a tulburat recent fanii unui artist cunoscut […]
17:30
Matt Beard, fostul antrenor de la Liverpool și Chelsea, a fost găsit MORT în casă. Avea doar 47 de ani! # Cancan.ro
Este doliu în lumea sportului! Matt Beard, fostul antrenor al echipelor feminine de fotbal Liverpool și Chelsea, a murit la vârsta de 47 de ani. Bărbatul și-a pus capăt zilelor într-un mod cutremurător. Matt Beard […]
17:30
Pescobar, JEFUIT în incinta hotelului Marriott din Elveția! A rămas fără un bun valoros: ”Se întâmplă și la case mai mari” # Cancan.ro
Probleme pentru Pescobar în Elveția! Patronul lanțului de restaurante a rămas fără telefon. Este vorba chiar de noul model iPhone 17, care tocmai ce a fost lansat. Dispozitivul i-a fost furat în incinta hotelului Marriott. […]
17:20
S-a aflat! Ce a făcut Mihai Lungu cu banii care au fost donați pentru înmormântarea Ioanei Popescu # Cancan.ro
Mihai, iubitul Ioanei Popescu, a primit bani pentru înmormântare? Ioana Popescu a plecat din viață la doar 47 de ani, lăsând în urmă un gol profund și multe vise neîmplinite. Cunoscuta jurnalistă a fost mereu […]
16:50
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 3 octombrie, de la ora 15.00 # Cancan.ro
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți […]
16:50
Nereguli în clinica în care Petrică Mâțu Stoian și-a dat ultima suflare. Adevărul despre medicul care i-ar fi grăbit moartea regretatului artist! # Cancan.ro
Petrică Mâțu Stoian a decedat pe data de 6 noiembrie 2021, iar de atunci, s-a demarat o întreagă anchetă pentru a se afla motivul real al tragediei. Avocata familiei a luptat „până la liman”, însă […]
16:50
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, cu ochii în lacrimi după ce s-a strâns suma necesară pentru tratamentul iubitei: ”Visul meu este ca ea să fie sănătoasă!” # Cancan.ro
Florin, livratorul care a emoționat o țară întreagă, și iubita lui, Luana, sunt în al nouălea cer! Ei au reușit să strângă 140.000 de euro, suma necesară pentru ca tânăra să urmeze tratamentul de care […]
16:50
Motivul REAL pentru care Gabriela Cristea și-a dat demisia de la Antena Stars. A spus adevărul, la 10 luni de la retragerea sa din televiziune: ”Mi s-a părut dureros!” # Cancan.ro
Gabriela Cristea și-a întristat toți fanii în momentul în care a decis să se retragă din televiziune! Vedeta a luat această decizie brusc și fără să dea vreo explicație, iar acest lucru a ridicat semne […]
16:50
Dragă cititorule, CANCAN.RO îți aduce zâmbetul pe buze cu un banc tare haios. Doi părinți sunt întrebați de ce au luat decizia de a mai face al cincilea copil. Răspunsul lor a provocat hohote de […]
16:40
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un nou test de perspicacitate. În provocarea de astăzi trebuie să identifici care este fetiță diferită de toate celelalte. Timpul este nelimitat, așa că nu trebuie să te grăbești. Crezi […]
16:20
Ce se întâmplă cu lucrurile personale ale Ioanei Popescu, după moartea sa. Cui i-a rămas telefonul mobil al jurnalistei # Cancan.ro
Ioana Popescu a fost condusă pe ultimul drum! Jurnalista a fost înmormântată ieri, pe 1 octombrie 2025, lăsând în urmă multă tristețe și semne de întrebare. Decesul ei, la vârsta de doar 47 de ani, […]
16:10
Cu cât se vinde 1 kg de cotlet de porc din Danemarca în magazinele din România. Turiștii au crezut că este o eroare # Cancan.ro
Românii s-au obișnuit deja cu prețurile exagerate și într-o continuă creștere, dar un caz recent a uimit pe toată lumea. La ce preț a putut fi pus un cotlet de porc din Danemarca, pe rafturile […]
16:10
Cele 2 zodii binecuvântate de Dumnezeu în toată luna octombrie 2025. Acești nativi vor da lovitura și pe plan financiar, și în dragoste # Cancan.ro
În luna octombrie, nativii a două zodii vor avea parte de oportunități și transformări fabuloase. Este momentul perfect în care se pot dedica visurilor lor, devin mai vizibili și mai preocupați de viitorul lor, iar […]
16:00
Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii, abordat de o tânără din Sri Lanka în Centrul Vechi din București. Ce i-a zis: „Andrei, vreau să…” # Cancan.ro
Andrei Lemnaru a făcut dezvăluiri neașteptate despre modul în care s-a schimbat viața lui după Insula Iubirii. Fostul concurent al show-ului de la Antena 1 a mărturisit că a primit zeci de mesaje de la […]
15:20
Fiul Andreei Esca se luptă cu kilogramele. Cât a reușit să slăbească Aris Eram: „Mereu mă îngraș” # Cancan.ro
Aris Eram, fiul Andreei Esca, a mărturisit că duce o continuă luptă cu kilogramele și trebuie mereu să fie atent la ce mănâncă. De asemenea, el a mărturisit și că a reușit să slăbească 8 […]
15:10
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit cu George Restivan, la o lună de la moartea mamei. Cum s-a îmbrăcat fosta lui Prigoană # Cancan.ro
Moment special pentru Adriana Bahmuțeanu și George Restivan! Cei doi s-au căsătorit, la o lună distanță de la moartea Petruței Toma. Cununia a avut loc într-un cadru restrâns, fiind prezente doar câteva persoane apropiate. Fosta […]
15:10
Astrele se aliniază perfect pentru aceste zodii în luna octombrie! Se anunță schimbări majore pentru acești nativi # Cancan.ro
Luna octombrie vine cu vești extraordinare pentru unii nativ. Astrele se aliniază perfect și aducă schimbări importante pentru unele zodii. Norocoșii zodiacului vor resimți din plin influențele, iar lucrurile bune încep să se întâmple pentru […]
15:00
Moment neașteptat la Palatul Cotroceni! Andreea Esca a făcut o gafă de zile mari chiar cu iubita președintelui Nicușor Dan lângă ea # Cancan.ro
Seara de miercuri a adus la Palatul Cotroceni o atmosferă specială, plină de eleganță, culori și momente interesante. Evenimentul a fost organizat de „Renașterea – Fundația pentru Sănătatea Femeii” cu scopul de a atrage atenția […]
14:50
Zacuscă, salată de vinete sau fasole bătută? Preparatul recomandat de Mihaela Bilic în curele pentru slăbit # Cancan.ro
Zacuscă, salată de vinete sau fasole bătută? Celebrele aperitive de pe mesele românilor pot fi gustoase, dar și periculoase pentru siluetă. Nutriționistul Mihaela Bilic explică ce alegere este mai potrivită în curele de slăbire și […]
14:30
Dorința neîmplinită a Ioanei Popescu s-a stins pe 21 septembrie, odată cu ea! AFACEREA cu care spera să dea lovitura: „Nu a mai apucat” # Cancan.ro
Ioana Popescu s-a stins din viață fulgerător la vârsta de 47 de ani, însă a lăsat în urmă multe realizări, dar și visuri neîmplinite. Era cunoscută publicului datorită efervescenței sale și a felului deschis în […]
14:30
Liviu Vârciu este supărat pe Selly. De ce nu vrea să mai colaboreze cu el: „Nu s-a ținut de promisiune” # Cancan.ro
Liviu Vârciu și Selly ar fi trebuit să colaboreze, dar artistul nu a vrut. Recent, acesta a mărturisit că influencerul îl sună des și îi face o propunere, dar el nici nu vrea să audă. […]
14:20
Au început să apară ninsorile în România! Circulația pe Transalpina, unul dintre cele mai frumoase drumuri montane din România, a fost întreruptă joi pentru a doua oară în această săptămână din cauza vremii rele. Această […]
14:20
Marian Grozavu se dezlănţuie şi face primele declarații despre lupta cu ispita Mattia! ”Ne vom da hainele jos și…” # Cancan.ro
Marian Grozavu de la Insula Iubirii are parte de provocarea vieții sale: va intra in cușca RXF să lupte împotriva lui Mattia, bărbatul care aproape i-a ispitit iubita. Deși după emisiune a rămas cu Bianca, […]
14:00
Cristian s-a trezit din comă și a transmis și primul mesaj, iar starea lui este într-o continuă îmbunătățire. Cu toate astea, nepotul lui Nicolae Botgros a primit un diagnostic crunt. Află în rândurile de mai […]
14:00
Cesima și Theo Zeciu se întorc la Power Couple. Ce rol vor avea în emisiune alături de Dani Oțil # Cancan.ro
Sezonul 3 al emisiunii „Power Couple” se pregătește să revină pe micile ecrane, cu noi provocări, emoții și momente spectaculoase filmate în Malta. De această dată, telespectatorii vor avea parte și de o surpriză! Cesima […]
13:40
Anda Adam o amenință cu bătaia pe Mara Bănică, după ce i-a jignit soțul: ”În alte condiții, ai fi rămas fără păr în cap” # Cancan.ro
Scandalul dintre Mara Bănică și Anda Adam continuă! Iar de data aceasta lucrurile au escalada și s-a ajuns până la amenințări, sau cel puțină insinuări destul de grave. Anda Adam a explodat complet și a […]
13:10
Nicușor Dan a comis-o din nou! Președintele României a făcut un gest neașteptat chiar în fața liderilor europeni. Cum s-a comportat în fața familiei regale? Află în rândurile de mai jos! Președintele României a comis […]
13:10
Înșelată și din nou singură, Dana Roba suferă enorm! A rupt definitiv legătura cu americanul, iar acum… # Cancan.ro
Dana Roba și partenerul ei de viață sunt împreună de câteva luni. Cei doi au apărut public pentru prima dată acest an, în vara aceasta, când au participat la o nuntă. Însă, se pare că […]
13:00
Gina Pistol a dat de necaz după un simplu strănut! Acum nu mai poate face aproape nimic: „Nu am știut că pot să pățesc așa…” # Cancan.ro
Gina Pistol nu este într-o formă prea bună în ultimele zile. Vedeta a dat de necaz din cauza unui strănut. Acum este aproape imobilizată și le-a povestit fanilor din mediul online ce a pățit. Unii […]
12:10
Marcel Pavel a făcut senzație la televizor și nu a pierdut nicio ocazie să facă glume la adresa juraților, printre care și Alina Ceușan și Dorian Popa. În cadrul emisiunii „La bine și la Roast” […]
12:10
Tragedie în județul Brașov! O persoană a murit și alta a fost rănită într-un accident cu trei autoturisme # Cancan.ro
Tragic accident pe DN 13! Între Brașov și Rupea, la marginea orașului Feldioara, s-a produs un accident rutier grav, soldat cu decese și ambuteiaje. Trei vehicule au fost implicate, iar una dintre victime a decedat. […]
