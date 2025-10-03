Reacția furibundă a lui Putin după ce Trump a numit Rusia un „tigru de hârtie”: NATO este. Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi!
StirileProtv.ro, 3 octombrie 2025 07:50
Liderul rus Vladimir Putin a ripostat joi la afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump, care a numit Rusia un „tigru de hârtie”, sugerând că NATO ar putea fi ilustrarea unei astfel de caracterizări, relatează Reuters.
Acum 5 minute
08:30
Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte” # StirileProtv.ro
Jumătate de țară se află sub coduri roșii, portocalii și galbene de vânt, ploi abundente și chiar ninsori, la munte.
Acum 10 minute
08:20
Shein intră pe piaţa fizică de comerţ din Franţa. Unde vor fi amplasate magazinele. Reacţii critice din partea retailerilor # StirileProtv.ro
Retailerul online de modă rapidă Shein va deschide în noiembrie primele sale magazine fizice în Franţa, în baza unui acord cu Société des Grands Magasins (SGM), declanşând critici puternice din partea comercianţilor francezi, transmite Reuters.
Acum 30 minute
08:10
Putin ceartă Europa: ”Interzicerea oponenților politici nu funcționează”. Lista opozanților ruși morți după ce l-au criticat # StirileProtv.ro
Vladimir Putin a criticat Europa pentru ”interzicerea” oponenților politici, spunând că acest lucru nu funcționează. Există însă o lungă listă de oponenți ai lui Putin care ar fi fost uciși la ordinul Kremlinului.
08:10
Expoziție de bijuterii la Istanbul. Au fost prezentate produse spectaculoase, după ce aurul a atins un preț record # StirileProtv.ro
Aurul a atins joi un preț record, pentru a doua zi la rând, pe fondul blocajului bugetar din Statele Unite.
08:10
Kate Middleton, apariție plină de eleganță și naturalețe în timpul vizitei la RAF Coningsby. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Pe 2 octombrie, Prințesa de Wales, 43 de ani, a vizitat pentru prima dată baza aeriană RAF Coningsby de când a fost numită, în 2023, Comodor Onorific Regal al Forțelor Aeriene.
08:10
Zeci de morți în Gaza în urma atacurilor israeliene. Hamas analizează planul propus de Trump privind încetarea războiului # StirileProtv.ro
Cel puţin 57 de palestinieni au fost ucişi joi în Fâşia Gaza, în urma atacurilor israeliene şi a schimburilor de focuri, au transmis oficialii din sănătate.
08:10
Cod portocaliu de vânt puternic: Zeci de intervenții ISUBIF în Capitală și Ilfov, mașini avariate și copaci doborâți # StirileProtv.ro
Aproape 40 de intervenţii ale pompierilor au avut loc în Capitală şi în judeţul Ilfov, în contextul codului portocaliu de vânt puternic, peste 20 de maşini fiind avariate în Bucureşti, a anunţat vineri dimineaţă ISUBIF.
08:00
Bonus de 8.400 de euro pentru fiecare copil, propus într-o regiune din sudul Austriei afectată de depopulare # StirileProtv.ro
Austria, la fel ca majoritatea țărilor europene, se confruntă cu îmbătrânirea accelerată a populației. Prin urmare, autoritățile caută soluții ca să încurajeze natalitatea, măcar la nivel local.
08:00
Cum a schimbat un mic dejun simplu viitorul unei generații: lecția „micului dejun Oslo” # StirileProtv.ro
Masa principală în copilărie și pentru tot restul vieții este micul dejun. O masă simplă, dar cu densitate nutritivă crescută. Explicăm. Începe „Doctor de bine”.
Acum o oră
07:50
Reacția furibundă a lui Putin după ce Trump a numit Rusia un „tigru de hârtie": NATO este. Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi!
Liderul rus Vladimir Putin a ripostat joi la afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump, care a numit Rusia un „tigru de hârtie”, sugerând că NATO ar putea fi ilustrarea unei astfel de caracterizări, relatează Reuters.
07:50
Gwen Stefani împlinește 56 de ani. Povestea începuturilor sale în muzică. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Cântăreaţa, compozitoarea şi actriţa Gwen Renée Stefani împlinește joi vârsta de 55 de ani. A fost atrasă de muzica folk şi de artişti ca Bob Dylan şi Emmylou Harris, dar şi de musicaluri cum ar fi ''The Sound of Music'' sau ''Evita''.
07:40
Rusia mărește taxele ca să finanțeze războiul din Ucraina: populația plătește nota între inflație și austeritate # StirileProtv.ro
Rusia intenţionează să introducă noi creşteri de taxe pentru companii şi populaţie, în încercarea de a susţine cheltuielile militare, în timp ce economia începe să arate semne de slăbiciune după patru ani de război în Ucraina, relatează CNBC.
07:40
Cine este atacatorul de la sinagoga din Manchester, unde două persoane au fost ucise. Trei suspecţi au fost reţinuţi # StirileProtv.ro
Autorul atacului comis joi dimineaţa în faţa unei sinagogi din Manchester, Anglia, care a fost împuşcat mortal de poliţie, este un britanic de 35 de ani, de origine siriană, a anunţat poliţia locală într-un comunicat, relatează AFP.
07:40
Blocarea finanţării guvernului american ameninţă programul de ajutor alimentar pentru familii cu venituri mici # StirileProtv.ro
Aproximativ 6,7 milioane de americani cu venituri reduse riscă să rămână fără sprijin alimentar esenţial din cauza blocajului bugetar de la Washington, care a intrat joi în a doua zi fără semne de rezolvare rapidă în Congres, transmite Reuters.
Acum 2 ore
07:30
Putin: Trimiterea rachetelor Tomahawk la Kiev ar fi „o nouă escaladare” între Moscova și Washington # StirileProtv.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că trimiterea de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune la Kiev ar reprezenta "o noua escaladare" între Moscova şi Washington.
07:20
Aeroportul din Munchen, Germania, a anulat zeci de zboruri după ce au fost observate drone în apropierea spaţiului său aerian, scrie BBC.
07:20
Putin dă vina pe Europa pentru războiul din Ucraina: ”Nu am inițiat niciodată o confruntare militară”. Noi amenințări # StirileProtv.ro
Vladimir Putin a dat din nou vina pe Europa pentru războiul din Ucraina, președintele țării care a declanșat cel mai grav conflict armat de la Al Doile Război Mondial încoace spunând că Rusia nu a ”inițiat niciodată o confruntare militară”
07:10
Cifrele dezastrului. România a împădurit în 30 de ani de două ori mai puține hectare decât în tot anul 1953 # StirileProtv.ro
România nu a reușit, în ultimii 30 de ani, să împădurească mai mult de 43.000 de hectare de pădure, o valoare ridicolă, dacă ne raportăm la suprafața forestieră totală, de 7 milioane de hectare.
Acum 12 ore
23:20
Vladimir Putin acuză Franța de „piraterie” după interceptarea unui petrolier suspectat de legături cu Rusia # StirileProtv.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a calificat joi "piraterie" interceptarea în largul coastelor franceze a unui petrolier suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei, scrie AFP.
23:20
Liderul UDMR, mulţumit de Nicuşor Dan: „E un om onest, care vrea să înţeleagă problemele şi caută soluţii” # StirileProtv.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, se declară mulţumit de preşedintele Nicuşor Dan, despre care spune că este un om onest, interesat de înţelegerea problemelor şi căutarea soluţiilor.
23:10
Pompierii au intervenit în București în urma fenomenelor extreme. Meteorologii au anunțat vreme severă # StirileProtv.ro
Pompierii din Bucureşti intervin, joi seară, în mai multe locuri pentru a îndepărta copaci sau elemente de construcţie care stau să cadă din cauza vremii.
22:50
FCSB, învinsă, la București, de Young Boys Berna, în Europa League. Viitoarii adversari ai „roș-albaștrilor” # StirileProtv.ro
FCSB a fost învinsă de echipa elveţiană Young Boys Berna cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a doua a competiţiei de fotbal Europa League.
22:50
România, exemplul lui Putin pentru manipularea alegerilor și interzicerea oponenților politici. „Știm, am trecut prin asta” # StirileProtv.ro
Vladimir Putin a declarat miercuri că autoritățile din unele țări încearcă să interzică oponenții politici care câștigă mai multă încredere în rândul cetățenilor, dar că această strategie nu funcționează.
22:40
Veste proastă pentru căpitanul petrolierului din „flota fantomă” a Rusiei, reținut în largul coastelor Franței. Ce riscă # StirileProtv.ro
Căpitanul petrolierului Boracay, suspectat că face parte din „flota umbră” a Rusiei, va fi pus sub acuzare în Franța pentru faptul că nu a putut justifica naționalitatea navei. Nava a fost imobilizată în largul coastei atlanticului francez.
22:20
Maria Zaharova respinge ideea unui Război Rece dintre Rusia și Occident: „Aici e deja foc” # StirileProtv.ro
Rusia a declarat că nu există un Război Rece cu Occidentul, deoarece acum este un conflict „în flăcări”, dar și că Uniunea Europeană și NATO mint în legătură cu presupusele operațiuni de sabotaj ale Moscovei pentru a justifica cheltuieli militare uriașe.
21:50
Ninsoare abundentă pe DN 7A, în zona Obârșia Lotrului. Meteorologii au emis coduri de vreme severă. VIDEO # StirileProtv.ro
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova anunţă, joi seară, că se intervine pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului, unde ninge abundent.
21:40
Guvernul a găsit o problemă „majoră” pentru economia României: contrabanda. Nazare promite grup de lucru comun cu bulgarii # StirileProtv.ro
Contrabanda reprezintă o problemă majoră pentru economia naţională, ce afectează colectarea de venituri la bugetul statului şi distorsionează piaţa concurenţială, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
21:20
Nicușor Dan: „Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se oprește". Discuții despre pașii concreți # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat joi seară că sprijinul României pentru Republica Moldova va continua, după o întâlnire cu președinta Maia Sandu, în prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și a altor lideri europeni.
21:10
O minoră de 6 ani, accidentată de o mașină în Constanța. Fetița ar fi traversat strada pe trotinetă, printr-un loc nepermis # StirileProtv.ro
O minoră de 6 ani, care a încercat joi să traverseze cu trotineta o stradă din municipiul Constanţa, a fost rănită, fiind accidentată de o autoutilitară, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).
21:00
Horoscop 3 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu noutăți. Să fim pe recepție, să nu ne scape un mesaj care ne-ar putea salva cariera, sănătatea sau viața sentimentală!
21:00
Putin: „Toate țările NATO sunt în război cu Rusia. Dacă cineva încă mai vrea să ne provoace militar, să încerce” # StirileProtv.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, într-o intervenţie la Clubul de discuţii Valdai, desfăşurat în staţiunea Soci de la Marea Neagră, că „toate țările NATO au purtat război” împotriva Rusiei în Ucraina.
20:50
Vladimir Putin: Rusia a fost refuzată când a vrut să adere la NATO. Liderul de la Kremlin, noi reproșuri la adresa Vestului # StirileProtv.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a reproşat joi aliaţilor europeni ai Kievului că sunt principalul obstacol în calea soluţionării conflictului în Ucraina.
20:40
Concluzia la care au ajuns liderii europeni la reuniunea de la Copenhaga. „Este o amenințare cu care ne confruntăm” # StirileProtv.ro
Zidul de drone de pe flancul estic ar putea deveni operațional în câteva luni, a declarat președintele Nicușor Dan la Copenhaga.
20:40
Alexandru Rogobete va demite conducerea DSP Neamț după respingerea unui proiect: „Este intolerabil” # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va semna ordinul pentru demiterea conducerii DSP Neamț întrucât a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou de clădire al Spitalului Județean Neamț.
20:20
Penitenciarele din România se confruntă cu supraaglomerare și lipsa condițiilor de bază. Reforma legii penale caută soluții # StirileProtv.ro
Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților a vizitat mai multe penitenciare, constatând probleme grave după numeroase sesizări primite de la deținuți.
20:20
Shutdown-ul instituțiilor de stat din America se prelungește. Care ar fi calculul republicanilor # StirileProtv.ro
Activitatea agențiilor federale americane rămâne parțial paralizată după sistarea finanțării, ca urmare a blocajului politic dintre republicani și democrați. Între timp, începe să fie resimțit impactul acestui „shutdown”.
20:10
Statul român pregătește noi listări la bursă. Ce domenii sunt vizate de Guvernul Bolojan # StirileProtv.ro
După succesul Hidroelectrica din 2023, statul pregătește noi listări la bursă. Ar fi vorba despre companii din sectorul energiei și transporturilor, în care oricine poate investi pentru a deveni acționar.
20:00
Mașina „Made in China” care i-a convins pe tot mai mulți români. Este mai ieftină, dar vine și cu dezavantaje # StirileProtv.ro
O marcă auto produsă în China a reușit să intre în topul preferințelor românilor, în luna septembrie.
20:00
Toate hotelurile din Iași sunt ocupate pentru Pelerinajul Sfântei Parascheva. Credincioșii au ajuns cu o săptămână înainte # StirileProtv.ro
La Iaşi, au început pregătirile pentru cel mai mare pelerinaj ortodox din țară, de Sfânta Parascheva. Chiar dacă drumul credinței debutează oficial pe 8 octombrie, mulți au ajuns deja în capitala Moldovei.
20:00
Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă # StirileProtv.ro
Sunt anunțate ore dificile pentru jumătatea sudică a țării și Capitala, unde vremea s-a înrăutățit brusc. Au intrat în vigoare Coduri portocalii de ninsori la munte și vânt puternic, iar două județe se află sub Cod roșu de ploi abundente până vineri.
19:50
Pacienții ar putea obține gratuit a doua opinie privind diagnosticul. Medicii ar putea fi obligați să îi programeze # StirileProtv.ro
Potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat, toţi pacienţii asiguraţi au dreptul la a doua opinie medicală, decontată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
19:50
Ministrul Sănătății vrea reorganizarea Direcțiilor de Sănătate Publică. Când ar urma să aibă loc procesul # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că Direcţiile de SănătatePublică vor fi reorganizate, cel mai probabil până la finalul anului.
19:50
Peste 50% dintre românii de până în 35 de ani trăiesc cu bani de la părinți. „1.000 de lei ca să îmi fac cumpărături” # StirileProtv.ro
Un sondaj recent arată că mai bine de jumătate dintre tinerii din România trăiesc cu ajutorul părinților. Și dintre cei care au între 30 și 35 de ani, chiar dacă lucrează, mulți sunt susținuți de familie, pentru că salariul nu le acoperă cheltuielile.
19:50
Criză de profesori tineri în România. Școlile tehnologice și liceele sunt cele mai afectate # StirileProtv.ro
Media de vârstă a cadrelor didactice a crescut constant în ultimul deceniu, iar deficitul de profesori tineri s-a adâncit la gimnaziu și liceu.
19:40
Șoferii ar putea licita pentru plăcuțele personalizate. Înmatricularea mașinilor ar putea ajunge și la 5.000 de euro # StirileProtv.ro
Șoferii ar putea în curând să liciteze pentru numere de înmatriculare personalizate, asta prevede un proiect depus în Parlament. Ar fi combinații de maximum cinci caractere - cifre și litere.
Acum 24 ore
19:30
UE propune un nou tip de etichetare pentru produsele vestimentare. Ce punctaj ar trebui să aibă o cămașă din bumbac biologic # StirileProtv.ro
Eticheta semafor din sectorul alimentar care împarte produsele în sănătoase și mai puțin sănătoase a început să fie adoptată de unele țări.
19:20
Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a deveni militar voluntar. „Cei mai buni vor putea rămâne în armată” # StirileProtv.ro
Proiectul de lege prin care tinerii români vor putea deveni militari voluntari în termen a fost adoptat de Guvern.
19:20
„Era diabolică”. O femeie din Galați, condamnată în Italia pentru că a jefuit-o pe bătrâna pe care o îngrijea. Cum a profitat # StirileProtv.ro
O româncă din Galați, plătită să îngrijească o bătrână în Italia, a fost condamnata definitiv la închisoare de judecătorii din peninsulă.
18:30
Aronia este un fruct bogat în antioxidanți, recunoscut pentru proprietățile sale care sprijină sistemul imunitar și protejează organismul de stresul oxidativ.
18:10
Afiș controversat în București: Poliția cercetează apariția de postere cu un nigerian arestat pentru viol: „Apără-ți orașul” # StirileProtv.ro
Afișe cu fotografia unui nigerian arestat preventiv pentru presupuse „violuri în serie”, însoțite de mesajul „Apără-ți orașul!” au apărut în București.
