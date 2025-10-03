Putin afirmă că monitorizează 'militarizarea Europei' şi promite un 'răspuns la ameninţări'
Bursa, 3 octombrie 2025 07:50
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Kremlinul monitorizează îndeaproape 'militarizarea crescândă a Europei', promiţând un 'răspuns la ameninţări', în contextul în care ţările europene îşi intensifică investiţiile militare de la atacul Rusiei asupra Ucrainei în 2022, relatează AFP.
Acum 12 ore
00:00
Subsidiara din Rusia a grupului bancar italian UniCredit SpA nu mai acceptă noi clienţi pe segmentul corporate şi a majorat taxele pentru servicii în cadrul afacerii sale, conform noilor planuri privind tarifele, postate pe site-ul băncii, transmite Reuters, conform Agerpres.
00:00
Banca Centrală Europeană (BCE) a anunţat ieri că a ales un startup portughez axat pe inteligenţa artificială (AI) pentru a o ajuta să prevină fraudele în cadrul proiectului privind lansarea unui euro digital, transmite Reuters.
00:00
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a Prefab Bucureşti de către societatea Celco Constanţa, potrivit unui raport al supraveghetorului pieţei, publicat ieri pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
00:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a criticat dur blocajele administrative şi ecologice care întârzie finalizarea unor proiecte hidroenergetice începute acum trei decenii.
00:00
Un nou semnal de alarmă este tras din zona climatică.
00:00
Guvernul suplimentează bugetul Educaţiei pentru finalizarea and #8222;Laserului de la Măgurele and #8221; # Bursa
Executivul a aprobat, prin Ordonanţa de Urgenţă privind rectificarea bugetară, alocarea de fonduri suplimentare pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării, destinate continuării proiectului strategic and #8222;Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics and #8221; (ELI-NP), cunoscut publicului drept and #8222;Laserul de la Măgurele and #8221;.
00:00
*Potrivit raportului publicat de Comvex SA, marţi, pe site-ul BVB, compania a contabilizat, în primul semestru din 2025 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024, o reducere de 17,3% a profitului şi de 13,8% a cifrei de afaceri * În raport se menţionează că, printre cauzele acestor reduceri, se numără 'concurenta şi alternativele logistice furnizate de către alte porturi din regiune and #8221; *Între concurenţii din regiune se numără şi compania bulgară Buildcom EOOD, care realizează cu bani europeni un terminal de cereale la Varna *Bogdan Drăgoi, prin fostul SIF 5, a vândut recent, pentru 14,5 milioane euro, către Buildcom EOOD, fabrica de ulei Argus din Constanţa
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea va fi închisă, deosebit de rece, dar şi vântoasă, cu precădere în sud-estul ţării.
00:00
Cetăţenii români, bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, vor putea solicita Ministerului Apărării să participe, voluntar, la un program de pregătire militară de bază, conform unui proiect de lege care s-a aflat pe ordinea de zi a şedinţei de ieri a Guvernului.
00:00
Rectorul Universităţii and #8222;Lucian Blaga and #8221; din Sibiu (ULBS), Sorin Radu, i-a îndemnat pe studenţi, la deschiderea anului universitar, să găsească un echilibru între educaţia clasică, bazată pe lectură şi cercetare, şi lumea digitală dominată de reţelele sociale.
00:00
Chiar dacă actualitatea and #8221;strigă and #8221;, nu despre blocajul financiar, artificial creat, la care este suspus guvernul şi, mai larg, întregul sistem al instituţiilor federale americane, am să vorbesc astăzi. Tabloul este mult mai cuprinzător, problemele mult mai grave, rădăcinile răului mult mai adînci, iar soluţiile de fond, de structură, mai necesare ca oricînd.
00:00
Liderii europeni s-au hotărât să acţioneze în situaţia dronelor ruseşti care intră în spaţiul aerian al Uniunii Europene şi au stabilit construirea unui and #8221;zid anti-dronă and #8221; menit să protejeze flancul estic european de incursiunile dronelor lansate de pe teritoriul Rusiei.
00:00
Curtea Federală de Conturi a Germaniei (Bundesrechnungshof) a prezentat recent o opinie devastatoare privind proiectul de buget pentru 2026.
00:00
Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, urcând până la maxime record, după apariţia informaţiilor conform cărora OpenAI a vândut acţiuni în valoare totală de 6,6 miliarde de dolari, evaluând compania la 500 de miliarde de dolari.
00:00
* BET marchează un nou record istoricIndicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri pe linie, în şedinţa de tranzacţionare de ieri, în ton cu aprecierile pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un avans de 0,66%, la 21.527 de puncte, un nou record istoric, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 0,99%, până la 4.169 de puncte.
00:00
* Interacţiunea umană va rămâne permanentă în asigurări, afirmă Mihai Tecău* Alex Dincovici, antropolog: Mă aştept la schimbări destul de mari legate de relaţiile de muncă, de securitatea jobului şi a unui venit stabil
00:00
Intel Corp. revine spectaculos în centrul atenţiei după investiţia de 5 miliarde de dolari făcută de Nvidia Corp., care a dus acţiunile în cea mai mare creştere zilnică din 1987.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,75%, de la 5,76%.
00:00
Euro a crescut, ieri, cu 0,17 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0837 lei/euro.
2 octombrie 2025
21:40
RomInsolv lansează Evoloo, prima aplicaţie digitală din România dedicată prevenţiei insolvenţei # Bursa
RomInsolv lansează Evoloo, aplicaţia digitală care transformă prevenţia insolvenţei într-un instrument practic pentru antreprenori, contabili şi consultanţi.
21:30
Purina colaborează cu aproape 2000 de medici veterinari pentru dezvoltarea nutriţiei animalelor de companie # Bursa
Aproape 2000 de medici veterinari colaborează în toată ţara cu PURINA, unul din cei mai mari producători de hrană de pisici şi câini la nivel mondial, deţinut de Nestle, formând una din cele mai extinse reţele ce colaborează pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor de companie din România.
21:10
Alianţa pentru Unirea Românilor l-a invitat pe ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuţ Barbu, să participe luni, 6 octombrie, la and #8222;Ora Guvernului and #8221;, în plenul Camerei Deputaţilor.
21:00
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte şi distrobuie o fotografie în care apare alături de Maia Sandu, la o masă la care se mai află preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen şi alţi lideri europeni.
20:50
KMG Rompetrol Development, vehiculul investiţional pentru operaţiunile de retail ale Fondului de Investiţii în Energie Kazah-Român (FIEKR), a finalizat proiectul and #8222;Dezvoltarea infrastructurii de combustibili alternativi pe autostrada A1 la graniţa RO-HU and #8221;, co-finanţat de Uniunea Europeană prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF-Transport) şi aprobat la 15 martie 2023 de Agenţia Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură şi Mediu.
20:40
Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania şi una dintre cele mai mari bănci din Republica Moldova, a finalizat achiziţia Microinvest
20:30
Ministerul rus de Externe: Rusia va găzdui o reuniune a and #8221;Formatului Moscova and #8221; pentru Afganistan # Bursa
Capitala Rusiei va găzdui săptămâna viitoare o nouă reuniune a and #8222;Formatului Moscova and #8221; pentru Afganistan, la care va participa şi o delegaţie guvernamentală talibană condusă de ministrul de externe Amir Khan Muttaqi, a anunţat Ministerul rus de Externe.
20:20
APIA aduce în atenţie primele informaţii oficiale despre înmatriculările de autovehicule din România în luna septembrie 2025, bazate pe datele publicate de DGPCI şi prelucrate de specialiştii noştri.
20:10
One United Properties îşi continuă planurile de dezvoltare în sectorul 2 al Bucureştiului cu investiţii semnificative în infrastructură şi unităţi de învăţământ, care vor deservi întreaga comunitate locală. Astfel, compania a demarat lucrările pentru construcţia a două şcoli cu programă din curriculum-ul românesc, unităţi amplasate în cadrul dezvoltărilor One Academy Club şi One Lake District şi în care vor învăţa peste 1.000 de copii. Acestea beneficiază de o investiţie de aproximativ 19 milioane de euro. De asemenea, dezvoltatorul a identificat deja terenuri pentru extinderea ambelor şcoli, astfel încât, în viitor, acestea vor putea găzdui încă 1.000 de elevi, atingând o capacitate totală de 2.000 de elevi
20:10
Compania E.ON Energie România a atins, în luna septembrie, pragul de 400 de centrale electrice fotovoltaice construite şi predate la cheie companiilor partenere, valoarea totală a proiectelor depăşind 75 de milioane de euro.
20:00
Analiză PayU GPO România la 9 luni: Plăţile cu opţiuni în rate şi portofelele digitale accelerează # Bursa
Plăţile cu opţiuni în rate au înregistrat o creştere de 27% în primele 9 luni ale anului, comparativ cu perioada similară a anului trecut, fiind, alături de portofelele digitale, metodele cu cele mai accelerate evoluţii ale volumelor de tranzacţii digitale. Astfel, ponderea tranzacţiilor cu plata în rate în e-tail a ajuns la 24% din total tranzacţii, în creştere cu 21% faţă de aceeaşi perioadă din 2024
20:00
MAGNOR, holding cu acţionariat 100% românesc, a inaugurat o nouă locaţie în Cluj-Napoca, în Iulius Mall.
19:50
Serviciul naţional de plăţi instant cu mobilul, RoPay, ajunge mai aproape de utilizatorii români odată cu premiera lansată de ING Bank România şi Auchan Retail România: plata la marii retaileri prin scanarea unui cod QR afişat pe POS, utilizând aplicaţia de mobile banking.
19:50
ROCA Industry informează asupra unor modificări în structura de conducere executivă.
19:40
Reuters: Preţurile petrolului au scăzut la minimul ultimelor patru luni, pe fondul temerilor privind supraproducţia # Bursa
Preţurile petrolului au continuat să scadă, pentru a patra zi consecutiv, atingând cele mai reduse niveluri din ultimele patru, pe fondul îngrijorărilor legate de un surplus pe piaţă.
19:40
Municipiile Sofia din Bulgaria şi Timişoara din România au fost gazdele Summitului Oraşelor pentru Agenda de Extindere a UE din 30 septembrie, a anunţat joi administraţia locală a capitalei bulgare
Acum 24 ore
19:30
Într-un dublu moment aniversar, Enayati Medical City lansează o ofertă specială de abonamente medicale corporate, dedicată companiilor care investesc în sănătatea echipelor lor
19:30
Nicuşor Dan: Comisia Europeană şi-a propus ca până la sfârşitul acestui an să propună un 'scut democratic' # Bursa
Comisia Europeană şi-a propus ca până la sfârşitul acestui an să propună un and #39;scut democratic and #39;, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan
19:20
Guvernul Bolojan reduce cheltuielile cu transportul: de la 850.000 lei la 80.000 lei pe lună, prin leasing de Dacia Duster # Bursa
Cancelaria premierului Ilie Bolojan a anunţat o reducere semnificativă a cheltuielilor cu transportul, după renunţarea la contractul cu RAAPPS, în valoare de 850.000 de lei pe lună, prin care instituţia beneficia de 30 de autoturisme cu şofer.
19:00
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi că Guvernul e foarte stabil şi coaliţia e foarte stabilă, fiindcă PSD cu PNL se înţeleg foarte bine, el precizând că nu trebuie nimeni să se gândească la instabilitate politică, nu e nevoie de aşa ceva în România
