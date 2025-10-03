Putin afirmă că monitorizează 'militarizarea Europei' şi promite un 'răspuns la ameninţări'

00:00

*Potrivit raportului publicat de Comvex SA, marţi, pe site-ul BVB, compania a contabilizat, în primul semestru din 2025 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024, o reducere de 17,3% a profitului şi de 13,8% a cifrei de afaceri * În raport se menţionează că, printre cauzele acestor reduceri, se numără 'concurenta şi alternativele logistice furnizate de către alte porturi din regiune and #8221; *Între concurenţii din regiune se numără şi compania bulgară Buildcom EOOD, care realizează cu bani europeni un terminal de cereale la Varna *Bogdan Drăgoi, prin fostul SIF 5, a vândut recent, pentru 14,5 milioane euro, către Buildcom EOOD, fabrica de ulei Argus din Constanţa