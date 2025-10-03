Uniunea Europeană este „invadată” de rețele criminale chineze / Kovesi: „Credeți că doar traficul de droguri este violent?”

G4Media, 3 octombrie 2025 07:50

„Suntem invadați de organizații criminale din țări terțe, în special chineze”, a subliniat Laura Codruța Kovesi, magistratul care conduce Parchetul European (EPPO) în cadrul unei...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

Acum 5 minute
08:30
Blocajul bugetar din SUA ameninţă programul de ajutor alimentar pentru milioane de familii americane cu venituri mici G4Media
Aproximativ 6,7 milioane de americani cu venituri reduse riscă să rămână fără sprijin alimentar esenţial din cauza blocajului bugetar de la Washington, care a intrat...   © G4Media.ro.
Acum 10 minute
08:20
În UE s-au confiscat anul trecut bunuri contrafăcute în valoare de 3,8 miliarde de euro / Care sunt țările specializate în produse falsificate: softuri, jucării, îmbrăcăminte dar și țigări electronice copiate G4Media
Autoritățile vamale au confiscat 112 milioane de mărfuri contrafăcute, în valoare de circa de 3,8 miliarde de euro, pe piața internă europeană și la frontierele...   © G4Media.ro.
08:20
Burse speciale date studenților Universității Transilvania, cu sume între 500 și 10 mii de lei / ”Valoarea burselor de performanță și sociale nu va scădea” G4Media
O bursă pentru performanțe de top și o bursă pentru tinerii implicați în partea administrativă. Sunt două noi forme de recompensare a studenților Universității Transilvania...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:10
Dublu standard la Inspecția Judiciară: Se autosesizează față de o judecătoare care și-a comentat pe rețele propria decizie judecătorească, dar ignoră magistrații care fac politică sau au derapaje împotriva minorităților sexuale G4Media
În vreme ce îi ia la ţintă pe magistraţii incomozi, Inspecţia Judiciară, condusă de judecătoarea Roxana Petcu, ignoră magistraţii care fac politică pe faţă sau...   © G4Media.ro.
08:10
VIDEO Cafeneaua de la Cazinoul din Constanța ar putea fi deschisă până la începerea sezonului estival 2026 G4Media
Cafeneaua din interiorul Cazinoului din Constanța ar putea fi deschisă până la începerea noului sezon estival de anul viitor, a precizat conducerea monumentului istoric, transmite...   © G4Media.ro.
08:10
Noaptea Albă a Galeriilor de Artă – de vineri până duminică, în Bucureşti şi în ţară / Intrarea este liberă G4Media
Noaptea Albă a Galeriilor se va desfăşura începând de vineri şi până duminică, în spaţiile dedicate artei contemporane din Bucureşti şi alte 16 oraşe din...   © G4Media.ro.
08:00
O instanţă din Olanda obligă Meta să schimbe setările Facebook şi Instagram bazate pe profilare / ”Este inacceptabil ca miliardarii americani din tehnologie să decidă cum vedem lumea” G4Media
O instanţă olandeză a decis joi că Meta Platforms trebuie să ofere utilizatorilor Facebook şi Instagram opţiuni mai simple pentru a accesa un flux cronologic,...   © G4Media.ro.
Acum o oră
07:50
07:50
Cod portocaliu de vânt puternic în București / Temperatura maximă nu va trece de 9 grade Celsius G4Media
Meteorologii au anunțat pentru vineri dimineață cod portocaliu de vânt puternic pentru București. Avertismentul a intrat în vigoare aseară și expiră în această dimineață la...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:30
71 de infecții nosocomiale, raportate, în ultimele trei luni, de către Spitalul Județean de Urgență Constanța / Spitalul a accesat fonduri de peste 32 de milioane de lei pentru combaterea infecțiilor de acest tip G4Media
SCJU a obținut peste 34 de milioane de lei, prin PNRR, pentru un proiect de combatere a infecțiilor intraspitalicești, anunță Agenția de presă Rador, care...   © G4Media.ro.
07:30
Peste 400 de militanţi ai flotilei pentru Gaza au fost reţinuţi – oficial israelian G4Media
Peste 400 de militanţi pro-palestinieni aflaţi la bordul a 41 de nave din flotila de ajutor pentru Fâşia Gaza au fost arestaţi de forţele navale...   © G4Media.ro.
07:30
EXCLUSIV Profesoara care îi provoacă pe tineri să își construiască propriul chatbot: „Dacă refuzi să o înțelegi, tehnologia nu dispare, alții o vor folosi” / Interviu cu Dr. Simina Mariș, specialist în educația STEM și cercetare aplicată G4Media
Într-o lume tot mai dominată de inteligență artificială, robotică și tehnologii emergente, capacitatea tinerilor de a se adapta și de a înțelege realitățile tehnologice devine...   © G4Media.ro.
07:30
Sondaje cu rezultate șoc: Tot mai mulți americani cred că doar violența va salva SUA G4Media
Majoritatea alegătorilor americani cred că Statele Unite sunt prea divizate politic pentru a-și rezolva problemele, arată un sondaj de opinie, în timp ce aproape o...   © G4Media.ro.
07:20
Criză de profesori tineri în România. Școlile tehnologice și liceele sunt cele mai afectate G4Media
Media de vârstă a cadrelor didactice a crescut constant în ultimul deceniu, iar deficitul de profesori tineri s-a adâncit la gimnaziu și liceu. © G4Media.ro.
07:20
Animalele de companie nu mai sunt pentru toți: Ce spun statisticile despre cheltuielile tot mai mari G4Media
Din ce în ce mai mulți americani se confruntă cu dificultăți financiare în a-și întreține animalele de companie. Un sondaj MetLife Pet Insurance arată că 1...   © G4Media.ro.
07:20
Autorul atacului din faţa unei sinagogi din Manchester este un britanic de origine siriană G4Media
Autorul atacului comis joi dimineaţa în faţa unei sinagogi din Manchester, Anglia, care a fost împuşcat mortal de poliţie, este un britanic de 35 de...   © G4Media.ro.
07:10
Aeroportul din Munchen, închis după ce în apropiere au fost observate drone / Cel puţin 17 zboruri au rămas la sol, au fost afectați aproximativ 3.000 de pasageri G4Media
Aeroportul din Munchen, Germania, a anulat zeci de zboruri după ce au fost observate drone în apropierea spaţiului său aerian, scrie BBC, transmite News.ro. Cel...   © G4Media.ro.
07:10
Putin îi răspunde lui Trump: NATO este un tigru de hârtie / Mesaj pentru Occident: „Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi!” / Putin avertizează că furnizarea de rachete Tomahawk ar fi o „escaladare periculoasă” G4Media
Liderul rus Vladimir Putin a ripostat joi la afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump, care a numit Rusia un „tigru de hârtie”, sugerând că NATO ar...   © G4Media.ro.
06:50
Cum poate adopția unui animal să schimbe două vieți Fă cunoștință cu o parte dintre câinii de la Adăpostul Speranța care își caută un cămin G4Media
În România, adăposturile de animale sunt pline de câini și pisici care așteaptă să își găsească un cămin. Parte dintr-un efort mai mare de a...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:30
Mic dejun vegan: sandwich cu tofu și ananas/ Gustul perfect și nutrienți echilibrați G4Media
Această rețetă semnată de Addicted to Hummus, îmbină perfect bucătăria vegană cu aromele tropicale: tofu marinat și crocant, acoperit cu un sos barbecue intens, alături...   © G4Media.ro.
06:10
Weekend incendiar în F1: Lupta pentru titlu se aprinde în Singapore G4Media
Lupta pentru titlul mondial din Formula 1 se mută pe străzile din Singapore, pe Marina Bay Circuit urmând să aibă loc încă un episod spectaculos...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:40
Eu citesc. Tu citești. El/Ea scrie. Noi, Cărturești, susținem scriitorii români G4Media
Cărturești invită cititorii să facă cunoștință cu scriitorii români. Să-i vadă, să-i cunoască, să-i recunoască și, desigur, să-i citească. Octombrie devine „Luna scriitorilor români la...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:20
Universitatea Craiova debutează cu o înfrângere împotriva lui Rakow, scor 2-0, în faza ligii a Conference League G4Media
Echipa poloneză Rakow Czestochowa a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia Universitatea Craiova, în prima etapă a grupei Conference League. Oltenii...   © G4Media.ro.
2 octombrie 2025
23:40
Elon Musk cheamă la boicot: „Anulaţi Netflix pentru sănătatea copiilor voştri” / Motivul este „Dead End: Paranormal Park”, un serial animat G4Media
Şeful Telsa, Elon Musk, i-a îndemnat cei 227 de milioane de abonaţi ai săi de pe X să renunţe la platforma Netflix, ca reacţie la...   © G4Media.ro.
23:10
Acest pește ciudat merge pe uscat şi poate trăi în afara apei. Și asta nu este tot: are de 30 de ori mai mult ADN decât oamenii, un nou record pentru animale G4Media
Există un tip de pește rar, capabil să supraviețuiască în afara apei și să se deplaseze pe uscat: dipnoiul sud-american (Lepidosiren paradoxa). Această specie, uneori...   © G4Media.ro.
23:10
Putin vorbește despre România: „Nu se poate manipula voinţa poporului, aşa cum s-a întâmplat, să zicem, în România” / ”În unele ţări se încearcă interzicerea oponenţilor politici” / Morții din jurul liderului rus G4Media
Liderul rus Vladimir Putin a făcut referire, joi, la alegerile prezidenţiale anulate din România, dându-le ca exemplu de „manipulare a voinţei poporului” într-un discurs rostit...   © G4Media.ro.
22:40
Disponibilizări colective la Textila Oltul şi Secuiana, două societăți cu tradiție din Covasna / O parte din angajați au ajuns la Textila după ce s-a desființat o altă societate de profil / ”Sunt cu preavizul în mână” G4Media
Peste 145 de angajaţi vor fi disponibilizaţi colectiv, în perioada următoare, de la două societăţi cu tradiţie din judeţul Covasna – Textila Oltul din Sfântu...   © G4Media.ro.
22:40
Intervenţii ale pompierilor din Bucureşti din cauza vremii: Copaci şi elemente de construcţie care stau să cadă / Crengi pe carosabil G4Media
Pompierii din Bucureşti intervin, joi seară, în mai multe locuri pentru a îndepărta copaci sau elemente de construcţie care stau să cadă din cauza vremii,...   © G4Media.ro.
22:20
Qualcomm trece cipurile sale la noua generație de arhitectură de calcul Arm, pe fondul intensificării concurenței cu Apple și MediaTek G4Media
Qualcomm și-a trecut cipurile la cea mai recentă generație de arhitectură de calcul Arm Holdings, cu noi caracteristici menite să îmbunătățească performanța AI, au declarat...   © G4Media.ro.
22:20
Cercetătorii UBB Cluj: Carpații se transformă / Aproape jumătate din zonele alpine s-au „înverzit” în ultimele 4 decenii / Este o transformare rapidă G4Media
O echipă internațională de cercetători, condusă de Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, a descoperit că peisajele alpine ale Carpaților au suferit o schimbare spectaculoasă în...   © G4Media.ro.
22:20
Kelemen Hunor crede că rotativa guvernamentală va avea loc în 2027, viitorul premier urmând a fi preşedintele PSD G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, crede că rotativa guvernamentală va avea loc în 2027, viitorul premier urmând a fi preşedintele PSD, transmite Agerpres. Întrebat la Europa...   © G4Media.ro.
22:10
Putin califică „piraterie” interceptarea unui petrolier de către Franţa / ”Căutau ceva, marfă militară, drone…” G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a calificat joi „piraterie” interceptarea în largul coastelor franceze a unui petrolier suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei, afirmând...   © G4Media.ro.
22:00
SURSE Fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF / Casa îi va fi scoasă la licitație, spre vânzare / Iohannis ar urma să fie dat în judecată de Statul român pentru recuperarea sumelor obținute din închirierea imobilului G4Media
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF, conform surselor G4Media și Economedia din instituție: Una din casele fostului președinte va fi scoasă...   © G4Media.ro.
21:50
SURSE Fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF / Casa îi va fi scoasă la licitație spre vânzare / Iohannis ar urma să fie dat în judecată de Statul român pentru recuperarea sumelor obținute din închirierea imobilului G4Media
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF, conform surselor G4Media și Economedia din instituție: Una din casele fostului președinte va fi scoasă...   © G4Media.ro.
21:20
VIDEO Ninge abundent DN 7A, în zona Obârşia Lotrului / Recomandările drumarilor G4Media
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova anunţă, joi seară, că se intervine pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului, unde ninge abundent, transmite...   © G4Media.ro.
21:20
Vremea mâine, 3 octombrie. Coduri meteo de vreme rea. În București continuă ploile, cu temperaturi de maxim 12 grade. HARTĂ G4Media
Vineri dimineață, vremea va fi închisă și rece în majoritatea regiunilor. Ploile vor fi prezente pe arii extinse în sud-vest și sud, local în centru...   © G4Media.ro.
21:00
Kelemen Hunor: Guvernul şi coaliţia sunt foarte stabile. PSD şi PNL se înţeleg foarte bine G4Media
Guvernul este foarte stabil, la fel şi coaliţia de guvernare, fiindcă PSD şi PNL se înţeleg foarte bine, a declarat joi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor,...   © G4Media.ro.
21:00
Nicolae Păun, deputatul minorității rome: ”Nu voi mai vota în Parlament niciun proiect de lege al actualei coaliții de guvernare” / ”Nu ne mai bagă în seamă și ne fac cerșetori” G4Media
Nicolae Păun, deputat din partea minorității rome, a anunțat pe pagina sa de Facebook faptul că nu va mai vota la indicațiile conducerii Grupului Pentru...   © G4Media.ro.
20:50
Tocană de toamnă cu legume din belșug și fasole/ Fiartă la foc mic să se îmbine aromele G4Media
Ce-i mai bun toamna pe răcoare (vorba vine, că în Spania unde locuiesc eu sunt 30 de grade) decât o tocană, molcomă, cu legume și...   © G4Media.ro.
20:40
Preşedintele Macron anunţă o reuniune a şefilor de stat-major europeni privind flota-fantomă a Rusiei G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat joi că şefi de stat-major europeni se vor reuni „în următoarele zile” pentru a acţiona împotriva flotei-fantomă a Rusiei...   © G4Media.ro.
20:40
Noul manager al Spitalului de Copii din Iaşi: ”Infecţii nosocomiale există peste tot în lume, însă trebuie luate măsurile conform protocoalelor” G4Media
Noul manager al spitalului de copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, Radu Constantin Luca, susţine că infecţii nosocomiale există peste tot în lume, dar că trebuie...   © G4Media.ro.
20:40
Nicuşor Dan: Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte / Preşedintele, întâlnire cu Maia Sandu şi lideri europeni G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte şi distrobuie o fotografie în care apare alături de Maia...   © G4Media.ro.
20:30
Blocaj major în programul de modernizare al avionului IAR-99 SM / Cinci aparate sunt „gata de livrare”, însă nu au softul omologat / Dispută între Avioane Craiova și israelienii de la Elbit Systems G4Media
Programul de modernizare a avioanelor de antrenament IAR-99 Standard, desfășurat de Avioane Craiova împreună cu Elbit Systems, se află în impas, anunță Agenția de presă...   © G4Media.ro.
20:20
Spitalul Fundeni şi 400 de blocuri au rămas fără căldură / Avarie pe Magistrala II Sud, în Sectorul 2 / Termenul de remediere estimat pentru sâmbătă G4Media
Termoenergetica anunţă, joi seară, lucrări de remediere a unei avarii, pe Magistrala II Sud, în Sectorul 2. Spitalul Fundeni şi 400 de blocuri sunt fără...   © G4Media.ro.
20:10
Directorul DSVSA Sibiu recomandă consumul laptelui crud, produs local / ”E aproape 100% sigur” / În Italia există ample discuții legate de subiect: mai mulți copii au murit în ultimii ani după ce au băut lapte proaspăt și au mâncat produse din lapte nepasteurizat G4Media
Autoritățile din Sibiu recomandă consumul de lapte crud în condițiile în care în mai multe state europene sunt ample discuții pe acest subiect, din cauza...   © G4Media.ro.
20:00
Kelemen Hunor: România concurează cu Bulgaria și Polonia, nu cu Germania. Taxele mici sunt cruciale pentru a atrage investitori /  Crede că se va întoarce cota de TVA la 19% doar după 2027 G4Media
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că dacă România reușește reducerea deficitului și o colectare mai bună a veniturilor, trebuie să deschidă perspectiva creșterii economice, cu...   © G4Media.ro.
20:00
Ioan Holender, fost director al Operei de Stat din Viena, vine la Cazinoul din Constanța / Discuții pentru un festival de muzică organizat în extrasezon G4Media
Ioan Holender, fost director al Operei de Stat din Viena, vine la Cazinoul din Constanța, transmite Info Sud-Est, pentru discuții pentru un festival de muzică...   © G4Media.ro.
19:50
Rusia va găzdui o reuniune a ”Formatului Moscova” pentru Afganistan, în care ţara condusă de talibani va deveni membră G4Media
Capitala rusă va găzdui săptămâna viitoare o nouă reuniune a „Formatului Moscova” pentru Afganistan, întâlnire la care va participa şi o delegaţie guvernamentală a talibanilor...   © G4Media.ro.
19:40
Google avertizează că un grup de hackeri trimit mail-uri de șantaj către directori executivi de la mai multe companii și pretind că au furat date sensibile din aplicații Oracle G4Media
Google, deținută de Alphabet, a afirmat că hackeri trimit e-mailuri de șantaj către un număr nespecificat de directori, pretinzând că au furat date sensibile din...   © G4Media.ro.
19:40
Peste 100 de persoane au solicitat buton de panică în municipiul Sfântu Gheorghe / Dispozitivul are GPS și e conectat non-stop la un call center / Costă 100 lei pe lună, din care municipiul plătește 70 lei G4Media
Peste 100 de cetățeni au solicitat dispozitivul de alertă personală pe care cetățenii din Sf. Gheorghe îl pot purta pe mână sau la gât, rezistă...   © G4Media.ro.
