Uniunea Europeană este „invadată” de rețele criminale chineze / Kovesi: „Credeți că doar traficul de droguri este violent?”
G4Media, 3 octombrie 2025 07:50
„Suntem invadați de organizații criminale din țări terțe, în special chineze”, a subliniat Laura Codruța Kovesi, magistratul care conduce Parchetul European (EPPO) în cadrul unei... © G4Media.ro.
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
08:30
Blocajul bugetar din SUA ameninţă programul de ajutor alimentar pentru milioane de familii americane cu venituri mici # G4Media
Aproximativ 6,7 milioane de americani cu venituri reduse riscă să rămână fără sprijin alimentar esenţial din cauza blocajului bugetar de la Washington, care a intrat... © G4Media.ro.
Acum 10 minute
08:20
În UE s-au confiscat anul trecut bunuri contrafăcute în valoare de 3,8 miliarde de euro / Care sunt țările specializate în produse falsificate: softuri, jucării, îmbrăcăminte dar și țigări electronice copiate # G4Media
Autoritățile vamale au confiscat 112 milioane de mărfuri contrafăcute, în valoare de circa de 3,8 miliarde de euro, pe piața internă europeană și la frontierele... © G4Media.ro.
08:20
Burse speciale date studenților Universității Transilvania, cu sume între 500 și 10 mii de lei / ”Valoarea burselor de performanță și sociale nu va scădea” # G4Media
O bursă pentru performanțe de top și o bursă pentru tinerii implicați în partea administrativă. Sunt două noi forme de recompensare a studenților Universității Transilvania... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:10
Dublu standard la Inspecția Judiciară: Se autosesizează față de o judecătoare care și-a comentat pe rețele propria decizie judecătorească, dar ignoră magistrații care fac politică sau au derapaje împotriva minorităților sexuale # G4Media
În vreme ce îi ia la ţintă pe magistraţii incomozi, Inspecţia Judiciară, condusă de judecătoarea Roxana Petcu, ignoră magistraţii care fac politică pe faţă sau... © G4Media.ro.
08:10
VIDEO Cafeneaua de la Cazinoul din Constanța ar putea fi deschisă până la începerea sezonului estival 2026 # G4Media
Cafeneaua din interiorul Cazinoului din Constanța ar putea fi deschisă până la începerea noului sezon estival de anul viitor, a precizat conducerea monumentului istoric, transmite... © G4Media.ro.
08:10
Noaptea Albă a Galeriilor de Artă – de vineri până duminică, în Bucureşti şi în ţară / Intrarea este liberă # G4Media
Noaptea Albă a Galeriilor se va desfăşura începând de vineri şi până duminică, în spaţiile dedicate artei contemporane din Bucureşti şi alte 16 oraşe din... © G4Media.ro.
08:00
O instanţă din Olanda obligă Meta să schimbe setările Facebook şi Instagram bazate pe profilare / ”Este inacceptabil ca miliardarii americani din tehnologie să decidă cum vedem lumea” # G4Media
O instanţă olandeză a decis joi că Meta Platforms trebuie să ofere utilizatorilor Facebook şi Instagram opţiuni mai simple pentru a accesa un flux cronologic,... © G4Media.ro.
Acum o oră
07:50
07:50
Cod portocaliu de vânt puternic în București / Temperatura maximă nu va trece de 9 grade Celsius # G4Media
Meteorologii au anunțat pentru vineri dimineață cod portocaliu de vânt puternic pentru București. Avertismentul a intrat în vigoare aseară și expiră în această dimineață la... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:30
71 de infecții nosocomiale, raportate, în ultimele trei luni, de către Spitalul Județean de Urgență Constanța / Spitalul a accesat fonduri de peste 32 de milioane de lei pentru combaterea infecțiilor de acest tip # G4Media
SCJU a obținut peste 34 de milioane de lei, prin PNRR, pentru un proiect de combatere a infecțiilor intraspitalicești, anunță Agenția de presă Rador, care... © G4Media.ro.
07:30
Peste 400 de militanţi pro-palestinieni aflaţi la bordul a 41 de nave din flotila de ajutor pentru Fâşia Gaza au fost arestaţi de forţele navale... © G4Media.ro.
07:30
EXCLUSIV Profesoara care îi provoacă pe tineri să își construiască propriul chatbot: „Dacă refuzi să o înțelegi, tehnologia nu dispare, alții o vor folosi” / Interviu cu Dr. Simina Mariș, specialist în educația STEM și cercetare aplicată # G4Media
Într-o lume tot mai dominată de inteligență artificială, robotică și tehnologii emergente, capacitatea tinerilor de a se adapta și de a înțelege realitățile tehnologice devine... © G4Media.ro.
07:30
Majoritatea alegătorilor americani cred că Statele Unite sunt prea divizate politic pentru a-și rezolva problemele, arată un sondaj de opinie, în timp ce aproape o... © G4Media.ro.
07:20
Criză de profesori tineri în România. Școlile tehnologice și liceele sunt cele mai afectate # G4Media
Media de vârstă a cadrelor didactice a crescut constant în ultimul deceniu, iar deficitul de profesori tineri s-a adâncit la gimnaziu și liceu. © G4Media.ro.
07:20
Animalele de companie nu mai sunt pentru toți: Ce spun statisticile despre cheltuielile tot mai mari # G4Media
Din ce în ce mai mulți americani se confruntă cu dificultăți financiare în a-și întreține animalele de companie. Un sondaj MetLife Pet Insurance arată că 1... © G4Media.ro.
07:20
Autorul atacului din faţa unei sinagogi din Manchester este un britanic de origine siriană # G4Media
Autorul atacului comis joi dimineaţa în faţa unei sinagogi din Manchester, Anglia, care a fost împuşcat mortal de poliţie, este un britanic de 35 de... © G4Media.ro.
07:10
Aeroportul din Munchen, închis după ce în apropiere au fost observate drone / Cel puţin 17 zboruri au rămas la sol, au fost afectați aproximativ 3.000 de pasageri # G4Media
Aeroportul din Munchen, Germania, a anulat zeci de zboruri după ce au fost observate drone în apropierea spaţiului său aerian, scrie BBC, transmite News.ro. Cel... © G4Media.ro.
07:10
Putin îi răspunde lui Trump: NATO este un tigru de hârtie / Mesaj pentru Occident: „Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi!” / Putin avertizează că furnizarea de rachete Tomahawk ar fi o „escaladare periculoasă” # G4Media
Liderul rus Vladimir Putin a ripostat joi la afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump, care a numit Rusia un „tigru de hârtie”, sugerând că NATO ar... © G4Media.ro.
06:50
Cum poate adopția unui animal să schimbe două vieți Fă cunoștință cu o parte dintre câinii de la Adăpostul Speranța care își caută un cămin # G4Media
În România, adăposturile de animale sunt pline de câini și pisici care așteaptă să își găsească un cămin. Parte dintr-un efort mai mare de a... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:30
Această rețetă semnată de Addicted to Hummus, îmbină perfect bucătăria vegană cu aromele tropicale: tofu marinat și crocant, acoperit cu un sos barbecue intens, alături... © G4Media.ro.
06:10
Lupta pentru titlul mondial din Formula 1 se mută pe străzile din Singapore, pe Marina Bay Circuit urmând să aibă loc încă un episod spectaculos... © G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:40
Cărturești invită cititorii să facă cunoștință cu scriitorii români. Să-i vadă, să-i cunoască, să-i recunoască și, desigur, să-i citească. Octombrie devine „Luna scriitorilor români la... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:20
Universitatea Craiova debutează cu o înfrângere împotriva lui Rakow, scor 2-0, în faza ligii a Conference League # G4Media
Echipa poloneză Rakow Czestochowa a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia Universitatea Craiova, în prima etapă a grupei Conference League. Oltenii... © G4Media.ro.
2 octombrie 2025
23:40
Elon Musk cheamă la boicot: „Anulaţi Netflix pentru sănătatea copiilor voştri” / Motivul este „Dead End: Paranormal Park”, un serial animat # G4Media
Şeful Telsa, Elon Musk, i-a îndemnat cei 227 de milioane de abonaţi ai săi de pe X să renunţe la platforma Netflix, ca reacţie la... © G4Media.ro.
23:10
Acest pește ciudat merge pe uscat şi poate trăi în afara apei. Și asta nu este tot: are de 30 de ori mai mult ADN decât oamenii, un nou record pentru animale # G4Media
Există un tip de pește rar, capabil să supraviețuiască în afara apei și să se deplaseze pe uscat: dipnoiul sud-american (Lepidosiren paradoxa). Această specie, uneori... © G4Media.ro.
23:10
Putin vorbește despre România: „Nu se poate manipula voinţa poporului, aşa cum s-a întâmplat, să zicem, în România” / ”În unele ţări se încearcă interzicerea oponenţilor politici” / Morții din jurul liderului rus # G4Media
Liderul rus Vladimir Putin a făcut referire, joi, la alegerile prezidenţiale anulate din România, dându-le ca exemplu de „manipulare a voinţei poporului” într-un discurs rostit... © G4Media.ro.
22:40
Disponibilizări colective la Textila Oltul şi Secuiana, două societăți cu tradiție din Covasna / O parte din angajați au ajuns la Textila după ce s-a desființat o altă societate de profil / ”Sunt cu preavizul în mână” # G4Media
Peste 145 de angajaţi vor fi disponibilizaţi colectiv, în perioada următoare, de la două societăţi cu tradiţie din judeţul Covasna – Textila Oltul din Sfântu... © G4Media.ro.
22:40
Intervenţii ale pompierilor din Bucureşti din cauza vremii: Copaci şi elemente de construcţie care stau să cadă / Crengi pe carosabil # G4Media
Pompierii din Bucureşti intervin, joi seară, în mai multe locuri pentru a îndepărta copaci sau elemente de construcţie care stau să cadă din cauza vremii,... © G4Media.ro.
22:20
Qualcomm trece cipurile sale la noua generație de arhitectură de calcul Arm, pe fondul intensificării concurenței cu Apple și MediaTek # G4Media
Qualcomm și-a trecut cipurile la cea mai recentă generație de arhitectură de calcul Arm Holdings, cu noi caracteristici menite să îmbunătățească performanța AI, au declarat... © G4Media.ro.
22:20
Cercetătorii UBB Cluj: Carpații se transformă / Aproape jumătate din zonele alpine s-au „înverzit” în ultimele 4 decenii / Este o transformare rapidă # G4Media
O echipă internațională de cercetători, condusă de Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, a descoperit că peisajele alpine ale Carpaților au suferit o schimbare spectaculoasă în... © G4Media.ro.
22:20
Kelemen Hunor crede că rotativa guvernamentală va avea loc în 2027, viitorul premier urmând a fi preşedintele PSD # G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, crede că rotativa guvernamentală va avea loc în 2027, viitorul premier urmând a fi preşedintele PSD, transmite Agerpres. Întrebat la Europa... © G4Media.ro.
22:10
Putin califică „piraterie” interceptarea unui petrolier de către Franţa / ”Căutau ceva, marfă militară, drone…” # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a calificat joi „piraterie” interceptarea în largul coastelor franceze a unui petrolier suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei, afirmând... © G4Media.ro.
22:00
SURSE Fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF / Casa îi va fi scoasă la licitație, spre vânzare / Iohannis ar urma să fie dat în judecată de Statul român pentru recuperarea sumelor obținute din închirierea imobilului # G4Media
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF, conform surselor G4Media și Economedia din instituție: Una din casele fostului președinte va fi scoasă... © G4Media.ro.
21:50
21:20
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova anunţă, joi seară, că se intervine pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului, unde ninge abundent, transmite... © G4Media.ro.
21:20
Vremea mâine, 3 octombrie. Coduri meteo de vreme rea. În București continuă ploile, cu temperaturi de maxim 12 grade. HARTĂ # G4Media
Vineri dimineață, vremea va fi închisă și rece în majoritatea regiunilor. Ploile vor fi prezente pe arii extinse în sud-vest și sud, local în centru... © G4Media.ro.
21:00
Kelemen Hunor: Guvernul şi coaliţia sunt foarte stabile. PSD şi PNL se înţeleg foarte bine # G4Media
Guvernul este foarte stabil, la fel şi coaliţia de guvernare, fiindcă PSD şi PNL se înţeleg foarte bine, a declarat joi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor,... © G4Media.ro.
21:00
Nicolae Păun, deputatul minorității rome: ”Nu voi mai vota în Parlament niciun proiect de lege al actualei coaliții de guvernare” / ”Nu ne mai bagă în seamă și ne fac cerșetori” # G4Media
Nicolae Păun, deputat din partea minorității rome, a anunțat pe pagina sa de Facebook faptul că nu va mai vota la indicațiile conducerii Grupului Pentru... © G4Media.ro.
20:50
Ce-i mai bun toamna pe răcoare (vorba vine, că în Spania unde locuiesc eu sunt 30 de grade) decât o tocană, molcomă, cu legume și... © G4Media.ro.
20:40
Preşedintele Macron anunţă o reuniune a şefilor de stat-major europeni privind flota-fantomă a Rusiei # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat joi că şefi de stat-major europeni se vor reuni „în următoarele zile” pentru a acţiona împotriva flotei-fantomă a Rusiei... © G4Media.ro.
20:40
Noul manager al Spitalului de Copii din Iaşi: ”Infecţii nosocomiale există peste tot în lume, însă trebuie luate măsurile conform protocoalelor” # G4Media
Noul manager al spitalului de copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, Radu Constantin Luca, susţine că infecţii nosocomiale există peste tot în lume, dar că trebuie... © G4Media.ro.
20:40
Nicuşor Dan: Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte / Preşedintele, întâlnire cu Maia Sandu şi lideri europeni # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte şi distrobuie o fotografie în care apare alături de Maia... © G4Media.ro.
20:30
Blocaj major în programul de modernizare al avionului IAR-99 SM / Cinci aparate sunt „gata de livrare”, însă nu au softul omologat / Dispută între Avioane Craiova și israelienii de la Elbit Systems # G4Media
Programul de modernizare a avioanelor de antrenament IAR-99 Standard, desfășurat de Avioane Craiova împreună cu Elbit Systems, se află în impas, anunță Agenția de presă... © G4Media.ro.
20:20
Spitalul Fundeni şi 400 de blocuri au rămas fără căldură / Avarie pe Magistrala II Sud, în Sectorul 2 / Termenul de remediere estimat pentru sâmbătă # G4Media
Termoenergetica anunţă, joi seară, lucrări de remediere a unei avarii, pe Magistrala II Sud, în Sectorul 2. Spitalul Fundeni şi 400 de blocuri sunt fără... © G4Media.ro.
20:10
Directorul DSVSA Sibiu recomandă consumul laptelui crud, produs local / ”E aproape 100% sigur” / În Italia există ample discuții legate de subiect: mai mulți copii au murit în ultimii ani după ce au băut lapte proaspăt și au mâncat produse din lapte nepasteurizat # G4Media
Autoritățile din Sibiu recomandă consumul de lapte crud în condițiile în care în mai multe state europene sunt ample discuții pe acest subiect, din cauza... © G4Media.ro.
20:00
Kelemen Hunor: România concurează cu Bulgaria și Polonia, nu cu Germania. Taxele mici sunt cruciale pentru a atrage investitori / Crede că se va întoarce cota de TVA la 19% doar după 2027 # G4Media
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că dacă România reușește reducerea deficitului și o colectare mai bună a veniturilor, trebuie să deschidă perspectiva creșterii economice, cu... © G4Media.ro.
20:00
Ioan Holender, fost director al Operei de Stat din Viena, vine la Cazinoul din Constanța / Discuții pentru un festival de muzică organizat în extrasezon # G4Media
Ioan Holender, fost director al Operei de Stat din Viena, vine la Cazinoul din Constanța, transmite Info Sud-Est, pentru discuții pentru un festival de muzică... © G4Media.ro.
19:50
Rusia va găzdui o reuniune a ”Formatului Moscova” pentru Afganistan, în care ţara condusă de talibani va deveni membră # G4Media
Capitala rusă va găzdui săptămâna viitoare o nouă reuniune a „Formatului Moscova” pentru Afganistan, întâlnire la care va participa şi o delegaţie guvernamentală a talibanilor... © G4Media.ro.
19:40
Google avertizează că un grup de hackeri trimit mail-uri de șantaj către directori executivi de la mai multe companii și pretind că au furat date sensibile din aplicații Oracle # G4Media
Google, deținută de Alphabet, a afirmat că hackeri trimit e-mailuri de șantaj către un număr nespecificat de directori, pretinzând că au furat date sensibile din... © G4Media.ro.
19:40
Peste 100 de persoane au solicitat buton de panică în municipiul Sfântu Gheorghe / Dispozitivul are GPS și e conectat non-stop la un call center / Costă 100 lei pe lună, din care municipiul plătește 70 lei # G4Media
Peste 100 de cetățeni au solicitat dispozitivul de alertă personală pe care cetățenii din Sf. Gheorghe îl pot purta pe mână sau la gât, rezistă... © G4Media.ro.
