Trei zodii vor simți prezența unui înger păzitor începând cu 7 octombrie. Pentru ele, fericirea începe din această zi, mari dorințe sunt pe cale să se împlinească
Click.ro, 3 octombrie 2025 07:50
În astrologie, există momente-cheie care marchează începutul unei etape noi, pline de lumină și energie pozitivă.
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
08:30
Cod portocaliu în Capitală. Ploile torențiale și vântul puternic au provocat haos. Copaci căzuți, cabluri rupte și oameni evacuați în unele zone # Click.ro
Bucureștiul se confruntă cu fenomene meteo severe, care au afectat mai multe zone ale capitalei și județul Ilfov.
Acum o oră
07:50
Trei zodii vor simți prezența unui înger păzitor începând cu 7 octombrie. Pentru ele, fericirea începe din această zi, mari dorințe sunt pe cale să se împlinească # Click.ro
În astrologie, există momente-cheie care marchează începutul unei etape noi, pline de lumină și energie pozitivă.
07:50
Mic dejun energizant cu migdale și nuci braziliene. Secretul unei zile pline de vitalitate # Click.ro
Un mic dejun sănătos poate seta tonul pentru întreaga zi, iar combinația dintre migdale și nuci braziliene este una dintre cele mai eficiente atunci când vine vorba de energie, sațietate și beneficii pentru sănătate.
Acum 2 ore
07:10
Kate Moss, cu sânii pe afară pe o stradă din Paris! Toată lumea s-a oprit și s-a uitat la ea # Click.ro
Kate Moss (51 de ani) a atras toate privirile la Săptămâna Modei de la Paris, la prezentarea Tom Ford Spring/Summer 2026, unde a venit de mână cu cântăreața Rita Ora (34 de ani). Supermodelul britanic a purtat un costum negru strălucitor, cu sacou cu decolteu adânc
Acum 4 ore
06:10
Elon Musk (54 de ani), fondatorul SpaceX și directorul general al Tesla, a atins miercuri, 1 octombrie, un prag financiar impresionant, conform monitorizării Forbes în timp real. La un moment dat, averea sa era estimată la 500,1 miliarde de dolari, înainte ca aceasta să scadă ușor la 499,1 miliarde
05:10
Boala care îți schimbă total viața peste noapte. Motivul pentru care este considerată cea mai chinuitoare afecțiune # Click.ro
Fibromialgia este o afecțiune complexă și adesea invalidantă, care poate transforma viața unei persoane într-o luptă zilnică cu durerea, oboseala și tulburările de somn.
Acum 6 ore
04:10
3 octombrie, Sfântul Dionisie Areopagitul. Rugăciunea spusă în această zi care te ferește de toate relele # Click.ro
În fiecare an, 3 octombrie este ziua în care Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Dionisie Areopagitul, un sfânt al înțelepciunii și al credinței puternice.
Acum 8 ore
02:10
Zodia care o să fie apărată de Divinitate înte 3 și 7 octombrie. Urmează zile de aur pentru acest nativ # Click.ro
În perioada 3–7 octombrie 2025, nativii din zodia Taur se bucură de protecție divină și de energii favorabile care le vor aduce succes, claritate și momente importante de transformare.
01:10
Rețete vegane de toamnă. Supe-cremă, tocănițe și deserturi sănătoase și delicioase pentru zile răcoroase # Click.ro
Toamna este sezonul perfect pentru a explora aromele bogate ale legumelor și fructelor de sezon. Temperaturile mai scăzute ne invită să preparăm mâncăruri calde, hrănitoare și reconfortante, care să ne aducă energie și bună dispoziție.
Acum 12 ore
00:00
Oltenii n-au reușit să se impună în deplasarea din Polonia.
2 octombrie 2025
23:50
Sfaturile de călătorie oferite părinților de o familie care a zburat cu bebeluși de 50 de ori. Vacanța va fi lipsită de probleme # Click.ro
Părinții care au copii mici cu siguranță știu deja că poate fi destul de stresant să călătorească cu aceștia. Există nenumărate detalii minore la care trebuie să aibă grijă, dacă nu vor să se lovească de diferite probleme minore de-a lungul călătoriei.
23:30
A început a doua etapă a recalculării pensiilor. Cine sunt seniorii care vor primi bani în plus # Click.ro
Românii care au ieșit la pensie și au beneficiat de sporuri pentru ore suplimentare, prime sau al 13-lea salariu se pot aștepta la sume suplimentare. A doua etapă a recalculării pensiilor este în desfășurare, iar autoritățile verifică și introduc în plată peste 100.000 de dosare, pentru ca pensionar
23:20
Nenumărați oameni din întreaga lume își încep ziua alături de o cană de cafea. De fapt, cei mai mulți dintre aceștia continuă să bea cafea și pe parcursul zilei, mai ales după-amiaza.
23:10
Elena Hagi a strălucit la botezul fiului ei. Cât a costat rochia care a atras toate privirile # Click.ro
La doar câteva săptămâni după ce a devenit mamă pentru prima dată, Elena Hagi a atras toate privirile la botezul fiului său, Giorgios. Proaspăta mămică a impresionat nu doar prin frumusețe și eleganță, ci și prin ținuta aleasă, care i-a pus în valoare silueta și a demonstrat că revenirea după nașter
22:40
Atenție! Ploi record în următoarele 24 de ore: „Va ploua de două ori mai mult decât într-o lună” # Click.ro
România se pregătește pentru o perioadă de vreme severă, cu precipitații abundente care ar putea depăși cantitatea normală lunară în doar 24 de ore. Specialiștii avertizează că fenomenul va avea efecte locale, iar autoritățile sunt pregătite să intervină acolo unde situația o va impune.
22:40
Filmul din 2013 care a cucerit publicul de pe Netflix. A ajuns în topul preferințelor din România în această săptămână # Click.ro
Mulți dintre noi putem cădea în capcana de a crede că numai filmele lansate recent pot deveni populare pe Netflix.
22:30
Gruparea de lângă Capitală a fost luată prin surprindere.
22:00
Vedete din România care au murit din cauza cirozei. Poveștile triste ale lui Ducu Darie, Michaela Niculescu, Ileana Ciuculete și Denisa Răducu # Click.ro
Ciroza hepatică este o boală cronică a ficatului, caracterizată prin distrugerea progresivă a țesutului hepatic și formarea de cicatrici. Această afecțiune poate fi cauzată de diverși factori, inclusiv consumul excesiv de alcool, hepatitele virale netratate sau alte condiții medicale. Din păcate, ma
21:50
Experiența de neuitat pe care a avut-o o româncă alături de soțul nepalez. Ce i s-a întâmplat când a ajuns în Nepal # Click.ro
O româncă căsătorită cu un tânăr nepalez a avut parte de o surpriză de proporții după ce a vizitat țara natală a soțului ei. Ea a fost întâmpinată cu ghirlande, flori și cu ritualuri tradișionale. Iar de ziua ei, familia soțului a sărbătorit-o ca pe o adevărată prințesă.
21:40
Crenvurștii din comerț, pericolul din farfurie! Nutriționiștii avertizează: „Sunt bombă cu ceas pentru copii!”. Anna Lesko îi prepară acasă, după o rețetă rapidă # Click.ro
Crenvurștii, pericolul din farfurie! Nutriționiștii dau verdictul: „Sunt bombă cu ceas” Rețeta sănătoasă a Annei Lesko
21:20
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi? # Click.ro
Un episod mai puțin cunoscut din culisele televiziunii românești a fost readus recent în atenție în podcastul „Fain & Simplu”, realizat de Mihai Morar. Invitatul său, Dan Voiculescu, a povestit cum, la începutul anilor ’90, a oferit un împrumut decisiv pentru ceea ce avea să devină mai târziu unul d
21:00
De ce trebuie să folosești bicarbonat de sodiu în grădină. Cum ajută castraveții, căpșunile și roșiile # Click.ro
Bicarbonatul de sodiu este, fără doar și poate, unul dintre cele mai versatile ingrediente din casa noastră. Acesta nu numai că este foarte util în bucătărie, la numeroase rețete, dar el ne poate fi de ajutor și atunci când facem curățenie.
21:00
Este un desert aparent simplu, însă care are un gust unic, de care ne vom îndrăgosti încă de la prima înghițitură. Această rețetă delicioasă este una populară printre gospodinele din Banat, iar în mai puțin de o oră ne vom putea bucura și noi de un desert de-a dreptul divin!
21:00
2 zodii vor începe un nou capitol în viața lor după Luna Plină în Berbec din 6 octombrie. Surprizele se țin lanț până la final de 2025 # Click.ro
Luna Plină în Berbec din 6 octombrie 2025 aduce energii intense și schimbări neașteptate pentru anumite zodii. Este momentul ideal pentru a lăsa în urmă tot ce nu mai servește și a deschide porți către noi experiențe și oportunități.
20:30
Când trebuie mutată vița de vie în această toamnă. Va oferi roade mai bogate ca niciodată # Click.ro
Mutarea viței de vie este un moment important, care permite plantei condițiile optime pentru a o ajuta să dea roade mai bogate. Însă, deși procedeul nu este unul tocmai complicat, este important de știut precis când trebuie făcută această lucrare, cât și cum.
20:00
În magazine găsim o varietate de uleiuri, de la cele obișnuite, precum floarea-soarelui și uleiul vegetal, până la sortimente mai scumpe, cum sunt uleiul de măsline, de avocado sau de cocos, promovate pentru beneficiile lor pentru sănătate. De ani buni, uleiurile și grăsimile se află în centrul dezb
20:00
Detaliul legal pe care trebuie să îl știe românii. Este nevoie de autorizație pentru izolarea unui apartament la exterior? # Click.ro
Nimeni nu poate nega faptul că izolarea termică a unui apartament aduce numeroase beneficii, atțt vara cât și iarna. Cu toate acestea, cum lucrarea este una care afectează întregul imobil, există câteva cerințe legislative care trebuie respectate.
20:00
Câți bani costă să petreci Revelionul 2026 cu Pepe, Andra și Azur? Fuego încinge hora de Crăciun: „În mijlocul oamenilor mi-e bine!” # Click.ro
Câți bani costă să petreci Revelionul cu Pepe, Andra și Azur? Fuego încinge hora de Crăciun: „În mijlocul oamenilor mi-e bine!”
Acum 24 ore
19:20
Nicușor Dan, surprins într-un moment stânjenitor la Copenhaga. A ezitat în fața regelui și reginei Danemarcei # Click.ro
Vizita președintelui României, Nicușor Dan, la reuniunea informală a Consiliului European a fost marcată de un incident de protocol.
19:10
„L-au construit, cică, pentru americani” Unde se află cel mai mare bloc din România. Are 523 de apartamente și 900 de locatari # Click.ro
Un bloc de pe strada Gării de Nord, numărul 6, adăpostește 523 de apartamente și aproximativ 900 de locatari. Este considerat cea mai mare clădire marcată cu bulină roșie, adică cu grad maxim de risc seismic.
18:50
Boli care pot fi evitate cu apă şi săpun: „Cel mai important este să prindem momentele de risc” # Click.ro
Întoarcerea copiilor în colectivităţi a crescut semnificativ numărul de îmbolnăviri în rândul celor mici. Şi, cel mai adesea, cauza contactării virusurilor este igiena precară. Spălatul mâinilor corect poate face diferenţa între sănătate şi boală.
18:50
Longevitatea ar putea depinde de ceva la care nu te-ai așteptat niciodată. Ce spun cercetătorii # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că odietă echilibrată și un stil de viață sănătos sunt cruciale pentru longevitate. Însă, nu trebuie să ignorăm faptul că până și trăsăturile noastre de personalitate pot avea o influență asupra vțrstei la care vom ajunge.
18:40
Toamna în Chișinău nu e doar un spectacol al frunzelor ruginii. E o ocazie perfectă pentru a oferi flori care să încălzească sufletele celor dragi. Dacă ești în căutarea unor buchete ce ies în evidență prin calitate și farmec.
18:30
Pilot Garage aduce în România un nou standard în verificările auto: expertiză completă în 45 de minute, cu raport detaliat și preluare directă de la client # Click.ro
Piața auto second-hand din România este în continuă creștere, dar și plină de provocări.
18:30
O nouă fabrică se va deschide în România. Are o suprafață de aproximativ 47.000 de metri pătrați și va avea 700 de angajați # Click.ro
Peste aproximativ două săptămnâni, o nouă fabrică urmează să își deschidă porțile în țara noastră. Inclusiv premierul Ilie Bolojan este așteptat la acest eveniment, iar în total, undeva în jur de 700 de angajați vor putea lucra aici până în anul 2028.
18:30
Secretul Prințesei Diana. Ce obișnuia să introducă în palat fără știrea nimănui: „Pur și simplu, le băga în reședința regală” # Click.ro
Prințesa Diana este amintită nu doar pentru eleganța și implicarea ei în cauze umanitare, ci și pentru latura sa jucăușă și rebelă. Chiar și în cadrul strict al protocolului regal, Lady Di găsea mici moduri de a-și satisface curiozitatea și plăcerile personale. Un exemplu surprinzător este pasiunea
18:30
Sărbătorile de iarnă au ceva magic: luminițele strălucitoare, colindele care răsună în casă, mirosul de cozonac cald și, bineînțeles, bradul care devine sufletul întregii atmosfere. Însă alegerea bradului nu este întotdeauna simplă.
18:10
Noul FineStore Virtuții, un reper pentru pasionații de băuturi fine din București. Ai toate motivele să-i treci pragul! # Click.ro
Ți-ai dorit vreodată un loc în București unde să găsești, la un singur pas, vin bun, whisky de colecție sau șampanie pentru un eveniment special?
18:00
Ce vedete au participat la evenimentul organizat de Fundația Renașterea, la Palatul Cotroceni. Andreea Esca a îndurat frigul într-o rochie cu mânecă scurtă # Click.ro
Fundația Renașterea a marcat aseară 25 de ani de activitate printr-un eveniment de puternică valoare simbolică: Iluminarea în roz a Palatului Cotroceni.
17:50
Beneficiile oferite angajaților joacă un rol cheie în motivarea și reținerea acestora în cadrul echipei. Bonurile de masă nu sunt doar un instrument de motivare pentru angajați, ci aduc și avantaje semnificative pentru companii pe plan fiscal.
17:50
Dacă te-ai uitat vreodată la un set LEGO și ți-ai imaginat povești întregi care se desfășoară printre piesele colorate, atunci LEGO Ninjago e pentru tine.
17:40
Este o rețetă delicioasă, simplă și pregătită adesea de către gospodinele din Turcia. Este vorba despre tocana de vită cu legume, care nu va avea nevoie decât de câteva ingrediente simple!
17:40
Boala gravă de care suferă Monica Tatoiu. Riscă să ajungă în căruciorul cu rotile: „Nici verighetă nu pot purta” # Click.ro
Monica Tatoiu a dezvăluit recent că suferă de psoriazis artritic, o boală care îi afectează articulațiile și îi limitează activitățile de zi cu zi. Vedeta a povestit cu sinceritate cum boala îi afectează mâinile și încheieturile, făcând chiar imposibilă purtarea verighetelor sau urcarea scărilor. De
17:40
Șoc și groază în Alba! Un copil de 14 ani a fost reținut pentru un viol asupra unei fetițe de 4 ani # Click.ro
Există revărsări de rău și teroare care nu pot fi explicate. Un adolescent de 14 ani din Alba Iulia a fost arestat preventiv într-un dosar în care este suspectat de viol asupra unui minor, victima fiind o fetiţă de patru ani. Conform anchetatorilor, fapta s-a petrecut în „Cetatea Alba Carolina”.
16:50
Motivul pentru care o româncă a decis să revină în țară după două decenii în Marea Britanie: „Aveam tot ce ne trebuie” # Click.ro
Nenumărați români au plecat dincolo de hotare, de-a lungul anilor. Însă, unii dintre aceștia au decis, după mult timp petrecut în străinătate, să revină în țară.
16:50
Tensiuni maxime în „Asia Express”. Anda Adam și Mara Bănică, la un pas de bătaie: „Este un maxim de tupeu această femeie” # Click.ro
Un nou scandal a izbucnit în cadrul emisiunii „Asia Express”, unde tensiunile dintre concurenți au atins cote maxime. Anda Adam și Mara Bănică au fost la un pas de o confruntare fizică, după ce între ele s-a iscat un schimb dur de replici. Cântăreața a povestit pe rețelele de socializare ce anume a
16:30
Horoscop vineri, 3 octombrie. Racii descoperă un adevăr, Balanțele primesc o veste bună la muncă, sfat important pentru Vărsători # Click.ro
Horoscop vineri, 3 octombrie. La final de săptămână, astrele ne îndeamnă la echilibru și claritate. Fiecare zodie primește un semnal important despre relații, sănătate și bani. Iată pe scurt ce e esențial de reținut pentru fiecare dintre noi:
16:20
El pleacă, ea rămâne cu milioanele! Nicole Kidman continuă să fie la fel de bogată după divorțul de Keith Urban # Click.ro
Nicole Kidman (58 de ani) și Keith Urban (57 de ani) și-au încheiat aproape două decenii de căsnicie, iar vestea divorțului a șocat publicul. Deși despărțirea a venit neașteptat pentru actriță, ea rămâne extrem de bogată, grație contractului prenupțial încheiat înainte de a-și uni destinele.
16:00
O mașină a intrat în mulțime la o sinagogă din Manchester: 2 morți. Suspectul a fost ucis de polițiști # Click.ro
Două persoane au murit după ce un bărbat a intrat cu mașina în mulțime, în Manchester.
16:00
Atenție la facturi! Românii și-au pornit deja centralele. Care este temperatura optimă în casă și ce spun specialiștii? # Click.ro
Toamna rece a luat prin surprindere mare parte din țară, iar mulți români au fost nevoiți să pornească deja centralele de apartament. În acest context, experții recomandă un consum rațional de energie și câteva trucuri simple care pot reduce semnificativ valoarea facturilor la iarnă.
