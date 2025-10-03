Armata Română lansează un program de recrutate ambițios: va oferi 3.000 de euro pentru un stagiu militar voluntar de patru luni

08:10

În regiunile temporar ocupate de ruși ale Ucrainei, situația economică se degradează rapid, iar realitatea de zi cu zi se apropie tot mai mult de cea a unei economii de război. Potrivit Centrului pentru Rezistența Națională (CNR), locuitorii din aceste zone au început să plătească pentru benzină folosind cupoane, în contextul unei penurii acute de […]