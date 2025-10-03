Hyundai și Ford domină vânzările de mașini electrice fără tichete Rabla
Profit.ro, 3 octombrie 2025 07:50
Anularea Programului Rabla pentru companii și primării și reducerea drastică a bugetului pentru persoane fizice, cu un start al înscrierilor doar pe 30 septembrie, au fost condițiile în care producătorii și importatorii de automobile au fost nevoiți să se descurce în ultimele luni, iar cifrele din septembrie arată că piața a crescut pe segmentul electri, cu ajutorul a câtorva mărci, inclusiv electrice.
