Meta, obligată de o instanță din Europa să schimbe setări ale Facebook şi Instagram / „Este inacceptabil ca miliardarii tech să decidă cum vedem lumea”
HotNews.ro, 3 octombrie 2025 09:20
Meta Platforms, compania care deține Facebook și Instagram, are două săptămâni pentru a oferi utilizatorilor platformelor sale opţiuni mai simple pentru a accesa un flux cronologic, care să nu se bazeze pe profilare algoritmică, potrivit…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
10:00
Fă cunoștință cu o parte dintre câinii de la Adăpostul Speranța care își caută un cămin În România, adăposturile de animale sunt pline de câini și pisici care așteaptă să își găsească un cămin. Parte…
Acum 30 minute
09:40
Ce poate face P-8A Poseidon, noul vânător de submarine al Bundeswehrului înarmat cu torpile și rachete # HotNews.ro
Forțele armate germane (Bundeswehr) au primit primul dintre cele opt avioane de patrulare maritimă P-8A Poseidon. Ambasada Germaniei la Washington a anunțat miercuri seară că prima aeronavă care va vâna submarine a fost predat Marinei…
Acum o oră
09:20
Meta, obligată de o instanță din Europa să schimbe setări ale Facebook şi Instagram / „Este inacceptabil ca miliardarii tech să decidă cum vedem lumea” # HotNews.ro
Meta Platforms, compania care deține Facebook și Instagram, are două săptămâni pentru a oferi utilizatorilor platformelor sale opţiuni mai simple pentru a accesa un flux cronologic, care să nu se bazeze pe profilare algoritmică, potrivit…
Acum 2 ore
08:40
VIDEO Incendiu de proporții, după o explozie la rafinăria Chevron din California, cea mai mare de pe coasta de vest a SUA # HotNews.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit joi seara la rafinăria Chevron din El Segundo, lângă Los Angeles, în California, potrivit presei americane, scrie Reuters. Cauza incidentului nu este cunoscută, a precizat Los Angeles Times, în…
08:20
Cine este autorul atacului din fața sinagogii din Manchester. Trei persoane au fost reținute # HotNews.ro
Două persoane au fost ucise joi, când un bărbat a intrat cu mașina în pietoni și a înjunghiat un agent de pază într-un atac la o sinagogă unde credincioșii sărbătoreau Yom Kippur, cea mai însemnată…
Acum 4 ore
07:40
Klaus Iohannis, executat silit de ANAF. Fostul preşedinte, obligat dea cheile casei din centrul Sibiului pe care a ocupat-o ilegal timp de 17 ani # HotNews.ro
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat silit de către Fisc, acesta fiind nevoit să predea cheile casei din centrul Sibiului pe care a ocupat-o nelegal din 1999 până în 2015, potrivit unor surse citate…
07:30
Pompierii au fost solicitați să intervină în mai multe zone din capitală din cauza fenomenelor meteo extreme. Angajații ISU au intervenit încă de joi seară pentru a îndepărta copaci sau elemente de construcţie care stau…
07:10
Măsurile pentru stimularea achiziției de vehicule electrice sunt tot mai diversificate de-a lungul țărilor Uniunii Europene, fiind prezente situații în care programe de subvenționare au fost oprite și apoi repornite. Italia stabilește însă recordul de…
07:10
Tehnologia acustică este implementată pentru a descuraja atacurile urșilor, în urma unei creșteri accentuate a incidentelor, scrie presa niponă. Dispozitivele emit sunete înalte, concepute pentru a provoca disconfort urșilor și a-i opri din mers, astfel…
07:10
Haos pe aeroportul din Munchen, după apariția unor drone. Pasagerii și-au petrecut noaptea în paturi de campanie # HotNews.ro
Aeroportul din München a anunțat vineri dimineața că apariția unor drone joi seara a obligat controlul traficului aerian să suspende operațiunile de zbor, ceea ce a dus la anularea a 17 zboruri, informează Reuters. Aproximativ…
07:00
REPORTAJ în Polonia. Dronele rusești nu vin niciodată singure. „Acest lucru e cel care a creat haosul” # HotNews.ro
„Oboseala” lungului război stârnit de Rusia este o realitate de care societățile europene nu scapă, iar România nu face excepție. HotNews a mers într-o țară model în Europa de Est în privința atitudinii față de…
Acum 6 ore
05:40
Prințul de Wales a declarat că va aduce schimbări în sistemul monarhic atunci când va fi rege, într-un interviu despre care oamenii din palat spun că este cel mai deschis dat de membrii Casei Regale.…
Acum 12 ore
01:00
A doua zi de „shutdown” în SUA: Trump se gândește la o sumă de „1.000-2.000 dolari” pentru americani, în timp ce amenință cu „tăieri definitive” și concedieri # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a afirmat joi că angajații federali ar riscă să fie concediați, iar unele proiecte să fie eliminate complet în cazul în care blocajul generat de „paralizia bugetară” va continua, chiar dacă…
00:10
De ce livările de rachete americane Tomahawk sunt puțin probabile. Surse de la Washington dezvăluie o veste proastă pentru Ucraina # HotNews.ro
Dorința administrației Trump de a trimite rachete Tomahawk, cu rază lungă de acțiune, către Ucraina ar putea fi imposibil de realizat, deoarece stocurile actuale sunt destinate Marinei SUA și altor utilizări, afirmă un oficial american…
00:00
Peste 400 de militanţi pro-palestinieni aflaţi la bordul a 41 de nave dintr-o flotilă de ajutor pentru Fâşia Gaza au fost arestaţi de forţele navale israeliene, a declarat joi un oficial israelian, potrivit AFP. „Într-o…
2 octombrie 2025
23:40
Rusia găzduiește o reuniune de consultări pentru Afganistan. Țara condusă de talibani va deveni noua membră a „Formatului Moscova” # HotNews.ro
Capitala rusă va găzdui săptămâna viitoare o nouă reuniune a „Formatului Moscova” pentru Afganistan, întâlnire la care va participa și o delegație guvernamentală a talibanilor condusă de ministrul de externe Amir Khan Muttaqi, a anunțat…
23:40
Friedrich Merz l-a contrat direct pe Viktor Orban la summitul liderilor europeni. Ce i-a reproșat cancelarul german # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz l-a criticat miercuri pe Viktor Orban în timpul reuniunii de la Copenhaga a liderilor Uniunii Europene, acuzându-l pe premierul ungar că întârzie în mod deliberat discuțiile privind nevoile de securitate ale…
23:00
Vladimir Putin critică deschis alegerile din România: „Transformarea procedurilor electorale într-o farsă și manipularea voinței poporului nu va funcționa” # HotNews.ro
Autoritățile din unele țări încearcă să-i „interzică” pe oponenții politici care se bucură de o mare încredere în rândul cetățenilor, dar aceste încercări nu funcționează, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, în cadrul unei…
22:40
Hamas „nu are niciun rol” în viitorul Gazei, a afirmat joi ministrul de Externe al Egiptului, Badr Abdelatty, a cărui țară joacă rol de mediator între Israel și mișcarea islamistă palestiniană, informează AFP. „Există un…
22:20
URSS și Rusia au cerut să intre în NATO, susține Putin: „De fiecare dată am fost respinși categoric” # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin le-a reproșat joi aliaților europeni ai Kievului că sunt principalul obstacol în calea soluționării conflictului în Ucraina și le-a sugerat să se ocupe mai degrabă de problemele lor interne decât să…
22:10
SuperLiga: Ioan Ovidiu Sabău, precaut înainte de meciul cu FK Csikszereda: „Nu va fi absolut deloc ușor!” # HotNews.ro
Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul echipei Universitatea Cluj, a prefațat meciul cu FK Csikszereda, programat în etapa a 12-a dn SuperLiga. Partida va avea loc duminică, la Miercurea Ciuc, de la ora 15:00. Gazdele ocupă locul…
22:10
Atacul de la sinagoga din Manchester, soldat cu 2 morţi, este tratat ca un act de terorism. Două persoane au fost arestate # HotNews.ro
Poliţia britanică a anunţat că atacul comis joi asupra sinagogii din Manchester, soldat cu doi morţi, este considerat un „incident terorist” şi au fost făcute deja două arestări. Comisarul Laurence Taylor, şeful naţional al Poliţiei…
21:50
Avioane americane în apropierea coastelor din Venezuela, susține regimul lui Maduro. „Este o amenințare la adresa securității noastre” # HotNews.ro
Cinci avioane de vânătoare americane „au îndrăznit să se apropie” de coastele Venezuelei, a afirmat ministrul Apărării de la Caracas, în contextul unor tensiuni în creștere cu SUA după ce Washingtonul a trimis nave de…
21:40
Șeful celei mai valoroase companii din lume numește trei meserii tradiționale pentru care cererea va crește exploziv în următorii ani # HotNews.ro
Studenții și angajații tineri tot aud că șansele lor de a-și găsi un loc de muncă vor fi tot mai mici pe măsură ce inteligența artificială amenință posturile de nivel de începători, însă Jensen Huang,…
21:10
Kelemen: „PSD cu PNL se înțeleg foarte bine”. Ce spune despre rotația premierilor în 2027 # HotNews.ro
Guvernul este foarte stabil, la fel şi coaliţia de guvernare, fiindcă PSD şi PNL se înţeleg foarte bine, a declarat joi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, la Europa FM. Întrebat dacă săptămâna viitoare va negocia formarea…
21:10
Spitalul Fundeni şi 400 de blocuri din Sectorul 2 sunt fără apă caldă. E avarie, anunță Termoenergetica. Când estimează remedierea acesteia # HotNews.ro
Termoenergetica anunţă joi seară lucrări de remediere a unei avarii, pe Magistrala II Sud, în Sectorul 2 al Capitalei. Spitalul Fundeni şi 400 de blocuri sunt fără agent termic, iar termenul de remediere este estimat…
21:10
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice # HotNews.ro
Un restaurant din cadrul Parlamentului austriac, care se lăuda cu utilizarea de produse organice și locale de înaltă calitate, a ajuns în centrul unui scandal după ce mass-media a dezvăluit săptămâna aceasta că, de fapt,…
Acum 24 ore
20:50
SuperLiga: Cătălin Cîrjan ia în serios rolul de lider al lui Dinamo: „Îmi doresc să trag echipa după mine” # HotNews.ro
Cătălin Cîrjan, căpitanul echipei Dinamo București, a vorbit despre obiectivele sale din acest sezon, înainte de meciul cu Unirea Slobozia. „Câinii” ocupă locul 5 în SuperLiga, cu 20 de puncte după 11 etape, iar Cîrjan…
20:50
Comisia pentru protecția concurenței din Bulgaria (CPC) a aprobat o concentrare din sectorul de vânzare cu amănuntul a combustibililor, permițând Uni Energy, care deține rețeaua de benzinării Avia, să achiziționeze integral Nis Petrol EOOD, informează…
20:40
Șefii armatelor europene vor discuta cum să blocheze „flota-fantomă” a Rusiei, anunță Macron. O lovitură pentru economia de război a Kremlinului # HotNews.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat joi că şefi de stat-major europeni se vor reuni „în următoarele zile” pentru a acţiona împotriva flotei-fantomă a Rusiei – navele care transportă petrol rusesc ocolind sancţiunile occidentale, informează…
20:40
Zidul dronelor ar trebui „să fie operațional în cateva luni”, a spus președintele Nicușor Dan. Ce se știe până acum despre planul european de apărare în fața Rusiei # HotNews.ro
„Se merge pe concepul de zid anti-drone”, a declarat joi președintele Nicușor Dan, la finalul summitului UE de la Copenhaga. El a precizat acest nou plan european de apărare împotriva amenințărilor aeriene ale Rusiei urmează…
20:20
„Toate țările NATO luptă împotriva noastră”. Putin amenință cu o ripostă rapidă și provoacă Occidentul „să se ocupe de tigrul de hârtie” # HotNews.ro
Președintele Vladimir Putin a declarat joi că Rusia va răspunde rapid dacă consideră că Europa o provoacă și a afirmat că aproape toată alianța NATO, condusă de SUA, luptă acum împotriva Rusiei în contextul războiului…
20:10
De teama Rusiei, lituanienii au început să amenajeze adăposturi antiaeriene. Mai bine de jumătate din populație are loc în buncăre # HotNews.ro
Recentele intruziuni de drone în Lituania şi pe teritoriul unor ţări vecine au suscitat temeri în legătură cu un atac rus la scară mare, incitând acest stat baltic să încurajeze construcţia de adăposturi anti-bombardamente, informează…
20:00
Donald Trump, pus la colț. „Cu tot respectul pentru actualii lideri mondiali, este mai mare decât ei și va supraviețui regimului, guvernului și sloganurilor lor” # HotNews.ro
Victor Montagliani (60 de ani), vicepreședintele FIFA, a declarat că meciurile de la Campionatul Mondial nu vor fi mutate în alte orașe, în ciuda declarațiilor lui Donald Trump (79 de ani). Președintele SUA declarase în…
19:50
Cei patru prefecți USR, negociați în coaliție, au fost numiți în funcție, inclusiv la București. Cine sunt ei și în ce alte județe au loc modificări # HotNews.ro
În ședința de joi a Guvernului, au fost numiți patru noi prefecți de la USR. Noii reprezentanți ai Executivului în teritoriu au fost numiți în județele Botoșani, Timiș, Bacău și București. Noul prefect al Capitalei…
19:40
Kelemen Hunor despre premierul Bolojan: „Este un om încăpățânat. Recunoaște și el/ E un stahanovist” # HotNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat la Europa FM, că Ilie Bolojan este un om încăpăţânat, lucru pe care și premierul îl recunoaște. Potrivit lui Kelemen, Bolojan este în curs de acomodare după venirea de…
19:30
Avertisment de la Ministerul Mediului: În următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună # HotNews.ro
În următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună şi recomandăm populaţiei din zonele vizate de avertizări să nu depoziteze cantităţi de lemne de foc în apropierea canalelor de…
19:20
ROCA Industry, holdingul industrial specializat în materiale de construcții, a transmis joi că directorul general Camelia Ene a renunțat la funcție, mandatul ei urmând să înceteze la data de 31 octombrie 2025. Ea fusese instalată…
19:00
VIDEO Glume pe seama lui Trump la summitul liderilor europeni. „Nu ne-ai felicitat pentru acordul de pace” # HotNews.ro
Confuziile geografice ale președintelui american Donald Trump au devenit subiect de glume între liderii de stat prezenți joi la summitul european de la Copenhaga, relatează Politico. Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, a fost surprins de camere…
19:00
Angajații din Guvern îl acuză pe șeful Cancelariei lui Ilie Bolojan că a achiziționat, ilegal 17 mașini Duster/ Răspunsul lui Mihai Jurca # HotNews.ro
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) susține că șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, un om de încredere al prim-ministrului Ilie Bolojan, a cumpărat, prin leasing, 17 mașini Duster de tip „pick-up”, încălcând…
18:50
Cinci parlamentari s-au abținut să voteze inițiativa „România fără violență domestică”. Snoop.ro i-a întrebat de ce # HotNews.ro
320 de parlamentari au votat „pentru” declarația simbolică „România fără violență domestică”, marți, 30 septembrie, după ce deputatul PNL Alina Gorghiu a prezentat inițiativa. Alți cinci s-au abținut. Snoop.ro a vrut să afle de ce.…
18:40
De ce ar cumpăra un bărbat din Maroc, care nu are ce mânca, un televizor? Dacă ai mulți copii, asta te face, de fapt, mai sărac? # HotNews.ro
Doi profesori de la MIT, Abhijit Banerjee și Esther Duflo au scris o carte- „Economia sărăciei”, în care demontează miturile care însoțesc acest concept. Ei analizează deciziile neașteptate pe care milioane de oameni le iau…
18:30
Un județ din Moldova, năpădit de șacali. Vânătorii se tem că numărul ar putea crește și mai mult # HotNews.ro
Numărul şacalilor a crescut în ultima perioadă în judeţul Vaslui, autorităţile estimând prezenţa a peste 400 de astfel de animale care au apărut pe teritoriul județului din 2012, informează Agerpres. Vânătorii din județ cred că…
18:30
Cei doi oameni cheie pentru gestionarea focarului de infecție de la Spitalul din Iași au ajuns ilegal în funcții de conducere, arată controlul trimis de ministrul sănătății # HotNews.ro
Într-o conferință de presă susținută joi, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut demiterea Oanei Puiu din funcția de șef a secției ATI. El a cerut autorităților locale din Iași să o demită și pe Cătălina…
18:10
„Acum este deja foc”. Moscova spune clar că actuala confruntare cu Occidentul este mai mult decât un nou „Război Rece” # HotNews.ro
Moscova a afirmat joi că nu există „un război rece” cu Occidentul, deoarece acum este vorba de un conflict „aprins”, și că Uniunea Europeană și alianța militară NATO mint în legătură cu presupusele operațiuni de…
18:00
SuperLiga: Kopic prefațează meciul lui Dinamo cu Unirea Slobozia. „Ei merită să ocupe această poziție în clasament” # HotNews.ro
Antrenorul echipei Dinamo București, Zeljko Kopic, a afirmat joi, într-o conferință de presă, că se așteaptă la un meci dificil cu Unirea Slobozia, în etapa a 12-a a SuperLigii de fotbal, o formație care merită…
18:00
„Contrabanda aduce infractori în comunitate”. Campanie anticontrabandă în România și Republica Moldova # HotNews.ro
Pe 1 octombrie a fost lansată o nouă campanie publică anticontrabandă cu mesajul „Contrabanda aduce infractori în comunitate”, derulată în parteneriat cu Autoritatea Vamală Română, Poliția de Frontieră Română, Poliția Română, Serviciul Vamal al Republicii…
17:50
Taifunul Bualoi, a zecea furtună care a lovit Vietnamul în acest an, a declanşat inundaţii şi alunecări de teren soldate cu 49 de morţi, 16 dispăruţi şi 153 de răniţi. Pierderile economice sunt estimate, potrivit…
17:50
Cele mai mari țări din lume vor relua cursele aeriene directe între ele după o pauză de 5 ani # HotNews.ro
India și China, cele mai mari țări din lume în ceea ce privește numărul de locuitori, vor relua zborurile directe mai târziu în cursul acestei luni între orașe desemnate, punând capăt unei suspendări de mai…
17:40
Rusia şi Ucraina au făcut schimb de 185 de prizonieri de război de fiecare parte, acest tip de operaţiune fiind printre singurele domenii în care cele două ţări continuă să coopereze după aproape peste trei…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.