Acum 15 minute
09:50
Putin a „naționalizat” imperiul alimentar al miliardarului cu rădăcini ucrainene Denis Ștengelov Newsweek.ro
Miliardarul rus cu rădăcini ucrainene Denis Ștengelov a rămas fără imperiul său alimentar din Rusia....
09:50
Alertă de drone în orașul în care Putin a vorbit de războiul din Ucraina și despre România Newsweek.ro
Activităţile pe aeroporturile din Soci şi Gelendjik au fost suspendate, a anunţat Rosaviaţia, autori...
Acum 30 minute
09:40
METEO. Când se va încălzi vremea, în țară? Meteorologii au emis prognoza până în noiembrie Newsweek.ro
METEO. Meteorologii anunţă că, până la începutul lunii noiembrie, temperaturile se vor situa în juru...
Acum o oră
09:20
METEO. Alerte de vreme extremă. Zeci de copaci căzuți și mașini distruse. Măsuri luate pe aeroport Newsweek.ro
Vremea rea face ravagii în România. Zeci de copaci au căzut peste mașini, în București, Iar pe aerop...
Acum 2 ore
09:00
Câte grade trebuie să fie afară, ca să primească românii căldură? Ce scrie în lege Newsweek.ro
Românii care nu s-au debranșat de la rețeaua publică de distribuție a agentului termic se întreabă c...
09:00
România împrumută iar miliarde € pentru a plăti pensii și salarii. Termene și de 20 de ani, în 2045 Newsweek.ro
Cum cheltuielile statului sunt mult mai mari decât încasările, România împrumută iar miliarde €, la ...
08:20
„Războiul dronelor”: Aeroportul din Munchen închis azi noapte, mii de pasageri afectați Newsweek.ro
Haos, în transportul aerian din Europa. Aeroportul din Munchen a fost închis, după ce aseară au fost...
08:20
Toți pacienții au dreptul la a doua opinie medicală decontată de CNAS. Ce a votat Parlamentul Newsweek.ro
Potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat, toţi pacienţii asiguraţi au dreptul la a doua opinie...
08:10
Drone în apropiere de Munchen. Zborurile au fost închise și a fost dată alerta Newsweek.ro
Aeroportul din Munchen, Germania, a anulat zeci de zboruri după ce au fost observate drone în apropi...
Acum 4 ore
08:00
Plan al Ucrainei ca SUA să înlocuiască Rusia pe piața gazelor din Europa. România, implicată Newsweek.ro
Kievul a prezentat Washingtonului modalități prin care ar putea ajuta SUA să înlocuiască Rusia în vâ...
07:50
Vladimir Putin despre România: Unele țări încearcă să interzică propriii oponenți politici Newsweek.ro
Vladimir Putin a declarat miercuri că autoritățile din unele țări încearcă să interzică oponenții po...
07:40
Medicamente moderne pentru diabet și slăbit. Cum acționează cele două formule asupra organismului? Newsweek.ro
O nouă recomandare a Asociației Europene pentru Studiul Obezității (EASO) sugerează că medicamentele...
07:40
Putin sare în apărarea lui Călin Georgescu: „Guvernul României a organizat o farsă” Newsweek.ro
Putin a avut un discurs în care a sărit în apărarea lui Călin Georgescu considerând că acesta a fost...
07:30
Ai luat o piatră în parbriz și s-a fisurat? Poți să „repari” cu super glue? Specialiștii explică Newsweek.ro
Umblă vorba pe Internet că, dacă ai luat o piatră în parbriz și s-a fisurat, poți stopa sau chiar „r...
07:30
Proteste în Franța pentru că Shein deschide magazine cu haine foarte ieftine. Ce vor marii retaileri Newsweek.ro
Este scandal în Franţa după ce un gigant chinezesc anunţă că va deschide primele magazine de îmbrăcă...
07:20
Horoscop 4 octombrie. Luna în Pești aduce o zi norocoasă Vărsătorilor. Taurii impresionează Newsweek.ro
Horoscop 4 octombrie. Luna în Pești aduce o zi norocoasă Vărsătorilor. Taurii impresionează. Pentru ...
07:10
Cum ar putea scăpa pensionarii de CASS la pensie? 2 decizii CCR care le-ar aduce bani la pensie Newsweek.ro
Pensionarii ar putea scăpa de CASS la pensie ajutați fiind de două decizii ale Curții Constituțional...
Acum 12 ore
22:30
Elon Musk devine prima persoană cu o avere netă de 500 de miliarde de dolari Newsweek.ro
După ce fusese aparent deturnat de Larry Ellison, de la Oracle, Elon Musk devine prima persoană cu o...
21:50
Trump folosește închiderea Guvernului pentru a amenința cu concedieri și pedepse Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a profitat de închiderea Guvernului ca de o oportunitate de a remodela for...
21:50
Cine l-a otrăvit pe fostul președinte sirian Bashar Assad la Moscova? Era protejatul lui Putin Newsweek.ro
Bashar al-Assad a fost spitalizat după o tentativă de asasinat prin otrăvire, a declarat un grup pen...
21:30
Nicuşor Dan: Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreş...
Acum 24 ore
21:00
VIDEO Dorel Duţă, UNSICAR: Cu cât România evoluează, cu atât românii se vor asigura mai mult Newsweek.ro
Dorel Duţă, preşedintele UNSICAR, spune că, cu cât România evoluează economic mai multe, cu atât rom...
20:30
Nicuşor Dan se pregăteşte să-şi numească noua echipă de consilieri Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, se pregăteşte să îşi numească noua echipă de consilieri de la Pa...
20:10
Kelemen Hunor spune că o candidatură a Maiei Sandu la Preşedinţia României e &#34;un scenariu irealist&#34; Newsweek.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că o candidatură a Maiei Sandu, preşedintele Republicii Moldova, ...
19:50
VIDEO Florin Golovatic (ASF): &#34;Statul trebuie să explice riscurile la care suntem supuşi&#34; Newsweek.ro
Analistul financiar Florin Golovatic, de la ASF, spune că statul trebuie să facă educaţie financiară...
19:40
Ministrul Sănătății îl dă afară pe șeful DSP Neamț: „E de noaptea minții. Nu există replică!” Newsweek.ro
Ministrul Sănătății a anunțat că îl concediază pe șeful DSP Neamț. Acesta ar fi cerut eliminarea lab...
19:20
Dacă Rusia ar ataca România, tancurile NATO nu ar putea ajunge la timp. Nu le țin drumurile Newsweek.ro
Orice război cu Rusia, inamicul împotriva căruia Europa intenționează să lupte, ar necesita o capaci...
19:10
Băncile chineze acordă împrumuturi proiectului Aramco de gaze saudit. Care este miza? Newsweek.ro
Băncile chineze acordă împrumuturi proiectului corporaţiei Aramco saudite, pentru un mare proiect ga...
18:50
O plantă din casă îți poate omorî câinele. Vezi ce substanță toxică emană Newsweek.ro
O plantă din casă îți poate omorî câinele. Vezi ce substanță toxică emană. În fiecare an, tot mai mu...
18:40
Bulgaria forează în Marea Neagră după gaze. Vrea să scoată la stat 30% profit Newsweek.ro
Bulgaria lansează un nou proiect de foraj la Marea Neagră și vizează venituri de stat de 30% din exp...
18:20
Nicușor Dan a prezentat amestecul Rusiei în alegerile câștigate de Călin Georgescu Newsweek.ro
Şeful statului a participat la summitul Comunităţii Politice Europene, iar cu o zi înainte, la Consi...
18:10
Frig, mâzgă, ninsori! Încălțați mașina de iarnă! Conduceți în siguranță și evitați 1.800 lei amendă Newsweek.ro
Iarna a venit deja în multe zone din România, deși luna octombrie abia a început. Încălțați mașina c...
18:00
Peste 80% dintre tineri doresc să își cumpere o casă. Un sfert dintre ei nu au bani puși deoparte Newsweek.ro
Cei mai mulți tineri care au sub 35 de ani și-ar dori să investească în achizția unei locuințe. Din ...
17:50
Medicii epidemiologi vor monitoriza secțiile de ATI. Ce vrea ministrul Sănătății Alexandru Rogobete? Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că, în pofida reacţiilor apărute în spaţiul publi...
17:40
O persoană ar fi fost păcălită că va lucra la eMag şi că poate face bani ajutând comercianţii Newsweek.ro
Poliţiştii şi procurorii din Covasna au făcut 23 de percheziţii într-un dosar de înşelăciune în care...
17:20
Regizorul serialului „Plaha”, invitat special al Romanian Creative Week Bucharest 2025 Newsweek.ro
Igor Cobileanski, regizorul serialului „Plaha”, este invitat special al Romanian Creative Week Bucha...
17:20
Avertisment de vreme severă! În următoarele 24 de ore va ploua dublu față de o lună întreagă Newsweek.ro
Avertisment de vreme severă! În următoarele 24 de ore va ploua dublu față de o lună întreagă. Autori...
17:10
Carbonul 14, ceasul natural care poate indica momentul morții cuiva. Acesta se descompune treptat Newsweek.ro
Când cineva moare, un semnal radioactiv revelator ticăie ca un ceas natural. Descoperirea lui ne-a a...
17:10
Nereguli criminale la Spitalul de Copii Sf. Maria din Iași, semnalate din aprilie 2024 Newsweek.ro
Un raport din aprilie 2024 ca urmare a controlului făcut Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” Iași a...
16:50
Furt la înălțime! Un însoțitor de bord a furat din avion și a adunat o avere uriașă Newsweek.ro
Furt la înălțime! Un însoțitor de bord a furat din avion și a adunat o avere uriașă. Bărbatul, de or...
16:30
Un tânăr a fost împușcat în ceafă fiind confundat cu o veveriță. Era el însuși la vânat Newsweek.ro
Un adolescent a fost ucis după ce un coleg din grupul său de vânătoare l-a confundat cu o veveriță, ...
16:20
Shutdown-ul din SUA a lăsat baza de la Deveseleu fără finanțare Newsweek.ro
Shutdown-ul din SUA a lăsat baza de la Deveseleu fără finanțare. Baza americană a rămas fără finanța...
16:10
Clădirea Ministerul Sănătății, iluminată în roz timp de 4 ore. Care e motivul? Newsweek.ro
Clădirea Ministerul Sănătății va fi iluminată în roz timp de 4 ore, joi seara. Este un mod de a marc...
16:00
Interlopii clanului Butoane își operau estetic soțiile și apoi le exploatau în Dubai Newsweek.ro
Interlopii clanului Butoane își exploatau fără scrupule concubinele și soțiile în Emiratele Arabe Un...
15:40
Ce a pățit un român care călătorea în Spania? Cum poți evita o astfel de situație? Newsweek.ro
Doi jandarmi români au fost trimiși în Tenerife pentru a participa lamisiuni de ordine publice în zo...
15:30
De ce românii plătesc cel mai scump curent din Europa, iar România riscă „blackout” dacă va fi frig Newsweek.ro
Românii plătesc cel mai scump curent electric din Europa, în anumite intervale orare, iar, iarna ace...
15:20
SUA vor ajuta Ucraina să lovească rafinăriile din Rusia. Se vor livra rachete cu bătaie lungă? Newsweek.ro
Statele Unite vor furniza Ucrainei informații despre ținte de infrastructură energetică cu rază lung...
15:10
Se iau bani de la înzestrare pentru pensii militare și salarii. Ce se întîmplă cu creșterile în 2026 Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a recunoscut că sunt probleme plata pensiilor și salariilor mili...
15:10
Ce a discutat Nicușor Dan cu premierul Suediei? Cei doi s-au întâlnit la Copenhaga Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a discutat cu premierul Suediei, la Copenhaga, în marja summitului Comunită...
14:50
Cum să folosești aplicațiile mobile pentru a urmări campionatele din România Newsweek.ro
Află cum folosești aplicațiile de mobil pentru a urmări meciuri din sporturile preferate din România...
