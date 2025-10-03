Urban.ro - VIDEO Proprietarii actriței Tilly Norwood, creată cu AI, șochează și anunță că va face noi filme

07:40

Sondajele de specialitate din industrie în Germania, România și Cehia converg către pragul de expansiune, în timp ce dată mai slabe sunt înregistrate de Polonia, care însă va avea cea mai mare creștere economică din regiune în acest an, arată o analiză a Erste. În România, deși sectorul nu a ieșit încă la liman, indicii industriei manufacturiere sunt la cel mai ridicat nivel din ultimele 15 luni, pe fondul creșterii după mai bine de un an a comenzilor noi, semn că recesiunea multianuală ar putea lua sfârșit.