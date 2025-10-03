Criza de profesori tineri afectează școlile tehnologice și liceele din România
Europa Liberă România, 3 octombrie 2025 09:20
În ultimul deceniu, învățământul românesc se confruntă cu o criză tot mai acută de profesori tineri, în special la nivel gimnazial, liceal și în școlile tehnologice. Media de vârstă a cadrelor didactice a crescut, iar proporția profesorilor sub 30 de ani s-a redus considerabil, notează Știrile ProTV.Deși Ministerul Educației declară atragerea debutanților drept o prioritate, măsurile concrete lipsesc, iar cifrele arată o situație critică: doar 600–700 de profesori de științe intră anual în...
Acum 30 minute
09:40
Imagini emoționante în Ucraina, unde sute de prizonierii s-au întors acasă după ani de detenție în Rusia
Ucraina și Rusia au făcut un schimb de prizonieri la scară largă – 205 persoane din fiecare parte s-au întors acasă pe 2 octombrie. Mulți dintre prizonierii ucraineni eliberați, printre care și 20 de civili, erau în detenție în Rusia de mai bine de trei ani.
Acum o oră
09:20
Criza de profesori tineri afectează școlile tehnologice și liceele din România
În ultimul deceniu, învățământul românesc se confruntă cu o criză tot mai acută de profesori tineri, în special la nivel gimnazial, liceal și în școlile tehnologice. Media de vârstă a cadrelor didactice a crescut, iar proporția profesorilor sub 30 de ani s-a redus considerabil, notează Știrile ProTV.Deși Ministerul Educației declară atragerea debutanților drept o prioritate, măsurile concrete lipsesc, iar cifrele arată o situație critică: doar 600–700 de profesori de științe intră anual în...
Acum 2 ore
09:00
Aeroportul din München se redeschide, după o suspendare a zborurilor cauzată de drone
Aeroportul german din München s-a redeschis vineri dimineața, după ce a suspendat sau anulat peste noapte mai multe curse, timp de câteva ore, din cauza prezenței unor drone în apropiere. Incidentul are loc în ajunul sărbătorii naționale a reunificării Germaniei, scrie Reuters.Reprezentanții aeroportului au transmis că în noaptea de 2-3 octombrie au fost observate drone în apropierea aeroportului. Călătoriile a aproape 3.000 de persoane au fost perturbate în condițiile în care 17 curse au...
08:40
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat joi, la reuniunea liderilor europeni de la Copenhaga, că șefii militari ai țărilor din coaliția țărilor dispuse să ajute Ucraina se vor întâlni în zilele următoare pentru a discuta strategii de contracarare a așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei.
Acum 12 ore
21:20
Președintele Vladimir Putin a declarat joi că Rusia va reacționa rapid dacă va considera că Europa o provoacă și a susținut că în prezent aproape întreaga alianță NATO condusă de SUA luptă împotriva Rusiei din cauza Ucrainei.
Acum 24 ore
19:10
După ce internetul a fost restabilit, afganii povestesc cum s-au „sufocat" în timpul suspendării sale
Timp de aproape 48 de ore, Afganistanul a fost cufundat în confuzie și haos după ce guvernul taliban a impus o întrerupere a telecomunicațiilor la nivel național.Restabilirea serviciilor de telefonie mobilă și internet la 1 octombrie a fost întâmpinată cu ușurare și furie generală, afganii amintindu-și cum viețile lor au fost brusc date peste cap.„Aceste două zile au părut ireale și am avut senzația că trăiesc un coșmar”, a spus un om de afaceri din provincia Kandahar, în sudul...
18:40
one2one | Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Armata Română poate să pregătească aproximativ 10.000 de militari voluntari pe an
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, explică la one2one principalele prevederi ale legilor apărării naționale și pregătirii populației pentru apărare, ambele adoptate de Guvern în ședința de joi, 2 octombrie, după trei ani de amânări.
18:10
Ce explicații le-a oferit Nicușor Dan omologilor din UE, la Copenhaga, despre anularea alegerilor din România
Președintele Nicușor Dan le-a prezentat joi liderilor UE, reuniți la Copenhaga, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), ceea ce el a anunțat încă de pe 30 septembrie că ar fi dovada implicării Rusiei în alegerile prezidențiale anulate din 2024.
17:20
Ministrul Apărării: România ar putea primi de la NATO echipamente pentru a doborî mai repede dronele intruse
După ce o dronă rusească a intrat pe teritoriul României – pe 13 septembrie – Bucureștiul a cerut aliaților NATO echipamente mai performante cu care să depisteze și să doboare dronele intruse. Aliații vor decide cum pot ajuta pe 8 octombrie.
16:20
Ce nereguli au fost găsite la Spitalul Sf. Maria de la Iași, unde au murit șapte copii. Ministru: La acest spital se intra ca în gară
Personalul medical nu a respectat procedurile, arată Raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat făcut în baza verificărilor de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf.Maria” Iași, unde șapte copii au murit infectați cu o bacterie intraspitalicească într-o singură lună.
16:10
Kremlinul susține că SUA furnizează deja informații secrete Ucrainei în mod regulat. În ce-ar consta noutatea ofertei SUA
Statele Unite și NATO furnizează deja Ucrainei informații în mod regulat, spune Kremlinul după apariția în presa americană a unor articole despre intenția SUA de a furniza Kievului informații despre ținte de infrastructură energetică cu rază lungă de acțiune din Rusia.
15:10
Israelul a interceptat flotila internațională care aducea ajutoare pentru Gaza, declanșând proteste și tensiuni diplomatice
Flotila, formată din 40 de vase civile cu aproximativ 500 de pasageri – printre care parlamentari, avocați, activiști și personalități, precum activista suedeză Greta Thunberg – a plecat la sfârșitul lunii august din diverse porturi de la Marea Mediterană.Convoiul Sumud (cuvântul „Sumud” vine din limba arabă și înseamnă „reziliență” sau „demnitate de a rezista”), transporta medicamente și alimente destinate palestinienilor din Fâșia Gaza, într-o manifestare simbolică de opoziție față de...
14:10
Guvernul cere înăsprirea măsurilor împotriva celor care încalcă sancțiunile internaționale. Pedepse de până la 12 ani de închisoare
Guvernul a aprobat un proiect de lege care înăsprește pedepsele pentru cei care încalcă sancțiunile internaționale la care participă și România. Astfel, încălcarea sancțiunilor devine infracțiune care poate fi pedepsită cu până la 12 ani de închisoare.
12:40
Summit european la Copenhaga: Consens privind nevoia de apărare a Europei, dar cu diferențe de viziune. Azi pe agendă: Ucraina și migrația
Discuțiile de la Copenhaga, găzduite de prim-ministrul danez Mette Frederiksen, au avut loc după incidentele recente, în care aparate de zbor rusești au intrat în spațiul aerian au unor țări ca Danemarca, Polonia, România și Norvegia. Aceste intruziuni au accelerat dezbaterile despre un așa-numit „zid anti-drone”, propus de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.În prima zi a summitului, liderii au fost de acord cu menținerea eforturilor de consolidare a capacităților anti-drone și...
Ieri
09:30
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, la Europa Liberă: Legile apărării vor fi adoptate azi în ședința de guvern
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus la emisiunea One2One, la Europpa Liberă, că Legea pregătirii populației pentru apărare și Legea Apărării Naționale vor fi aprobate astăzi în Guvern.„Armata Română are nevoie de aceste legi, România are nevoie de aceste legi. Astăzi sunt în ședință de Guvern, le vom aproba și vor merge către Parlament și, pre eu, ca până la finalul anului să fie aprobate de Parlament”, a spus Ionuț Moșteanu.Știre în curs de actualizare
08:30
SUA va oferi Ucrainei informații privind ținte energetice rusești aflate adânc pe teritoriul Rusia
Statele Unite vor oferi Ucrainei informații despre ținte de infrastructură energetică situate adânc pe teritoriul Rusiei, scrie Reuters, care citează doi oficiali americani. În această perioadă, Washingtonul analizează dacă să trimită Kievului rachete capabile să realizeze atacuri la mare distanță.
1 octombrie 2025
22:30
Ultimatum dat de Israel palestinienilor să părăsească orașul. Cei care rămân vor fi considerați teroriști
Armata israeliană a emis un ultimatum pentru locuitorii din Gaza să părăsească orașul, în contextul intensificării bombardamentelor și a ofensivei, în timp ce Hamas analizează modificările la planul de încetare a focului propus de Donald Trump.
21:30
Franța a confiscat un petrolier din flota fantomă a Rusiei care ar avea legătură cu dronele lansate deasupra aeroportului din Copenhaga
Personal militar francez s-a îmbarcat miercuri pe puntea unui petrolier din „flota din umbră” a Rusiei, ancorat în largul coastei portului francez Saint-Nazaire, din vestul Franței.
19:50
Iranul extinde pedepsele pentru spionaj și colaborare cu Israelul și SUA. Acuzații arbitrare, execuții în masă. Nouă spânzurări pe zi
La doar câteva zile după ce experții ONU în drepturile omului au denunțat o „escaladare dramatică” a execuțiilor din Iran, Consiliul Gardienilor a aprobat pedepse mai dure pentru spionaj și colaborare cu Israelul și Statele Unite.
16:30
Putin a ordonat recrutarea a 135.000 de tineri între 18 și 30 de ani, cea mai mare țintă a unei campanii de toamnă din ultimii nouă ani
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea a 135.000 de tineri în această toamnă. Este cea mai mare recrutare de toamnă ordonată de Kremlin în ultimii nouă ani.
15:20
Premierul Danemarcei, la summitul UE: „Europa se află în cea mai dificilă și periculoasă situație de la Al Doilea Război Mondial"
În marja unei reuniuni informale a șefilor de stat și de guvern din UE a summitului de la Copenhaga, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a avertizat că Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la Al Doilea Război Mondial încoace”.
15:10
Serbia anchetează 11 suspecți pentru acte de violență și instigatoare la ură comise în Franța
Autoritățile din Serbia au anunțat că interoghează 11 persoane suspectate de implicare într-o serie de acte de ură împotriva unor lăcașuri musulmane și evreiești din Franța, care au inclus amplasarea de capete de porc în fața unor moschei și vopsirea unor sinagogi cu vopsea verde.Suspecții, cetățeni sârbi, au fost arestați săptămâna aceasta și se crede că au comis o serie de acte de ură între aprilie și septembrie anul acesta.Presupusul lider al grupării, identificat cu inițialele...
14:20
Drone rusești au lovit centrul orașului ucrainean Dnipro în plină zi, pe 30 septembrie. O persoană a fost ucisă și aproape 30 au fost rănite, printre care doi copii.
13:50
SUA își reduc prezența militară în Irak, invocând „succesul" împotriva organizației Stat Islamic
Pentagonul a anunțat marți o reducere semnificativă a prezenței militare americane în Irak după ce ar fi obținut „un succes combinat" în lupta împotriva organizației teroriste Stat Islamic (ISIS).
12:40
Austria expulzează un diplomat rus implicat în cazul de spionaj în favoarea Rusiei care a dus la concedierea unui director OMV
Ministerul austriac de Externe a declarat „persona non-grata” un diplomat rus implicat în cazul care a dus la concedierea unui director al companiei de petrol și gaze OMV. Acesta e suspectat că a lucrat pentru serviciile speciale rusești, transmite publicația Kurier, preluată de RFE/RL.Ministerul de la Viena a transmis că diplomatul rus a părăsit deja țara.Anterior, ministerul Justiției ceruse ridicarea imunității sale diplomatice pentru o anchetă, dar ambasada rusă a refuzat solicitarea...
12:10
Atacuri rusești în Ucraina. Șase răniți în Harkov, patru în Sumî, distrugeri civile. Jumătate de milion de arme pierdute pe front
Forțele de apărare antiaeriană ale Ucrainei au anunțat că au doborât 44 de drone de atac rusești de tip Shahed în noaptea de 30 septembrie - 1 octombrie.
11:40
România plănuiește să producă drone defensive în colaborare cu Ucraina pentru a proteja flancul estic al NATO
România speră să înceapă rapid pe teritoriul său producția de drone defensive, în colaborare cu Ucraina, pentru propria armată, dar și pentru aliații din Uniunea Europeană și NATO, a declarat ministrul român de Externe, Oana Țoiu, într-un interviu pentru Reuters.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Guvernul SUA intră în blocaj după eșecul negocierilor bugetare între democrați și republicani
Guvernul federal american a intrat în blocaj (shutdown) după miezul nopții de miercuri, după ce Congresul și președintele Donald Trump nu au reușit să depășească diferențele de viziune legate de finanțarea sistemului de sănătate.
08:30
Un al doilea suspect ucrainean reținut în cazul exploziilor la conductele Nord Stream
Autoritățile poloneze au reținut un cetățean ucrainean suspectat de implicare în exploziile din 2022 care au avariat gazoductele Nord Stream, ce traversează Marea Baltică din Rusia către Germania. Anunțul a fost făcut pe 30 septembrie de procurorii din Varșovia, scrie RFE/RL.Suspectul a fost identificat drept Volodimir Z. El a fost arestat la Pruszków, în centrul Poloniei, în baza unui mandat european de arestare emis de Germania.Această reținere urmează arestării unui alt ucrainean,...
08:00
AIEA avertizează că centrala nucleară ucraineană de la Zaporojie e în criză după a șaptea zi fără energie electrică
Echipele Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) lucrează pentru a restabili alimentarea cu energie electrică externă a centralei nucleare de la Zaporojie, situată în sud-estul Ucrainei, a declarat pe 30 septembrie directorul general al agenției ONU, Rafael Grossi.Grossi a spus că discută cu ambele părți implicate în conflictul militar pentru a rezolva problema cât mai repede posibil.Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat anterior că situația de la centrală a...
30 septembrie 2025
21:10
Nicuşor Dan va prezenta omologilor din UE, la Consiliul de la Copenhaga, dovada implicării Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024
Președintele Nicușor Dan va prezenta liderilor UE, care se vor reuni miercuri, la Copenhaga, într-un consiliu informal, dovada implicării Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024.
19:20
Armata cere acordul Parlamentului pentru achiziția a 216 tancuri noi care să fie produse în România
România cere Parlamentului acordul pentru achiziționarea a 216 tancuri noi și 76 de derivate pentru dotarea structurilor de tancuri şi de infanterie. Cererea vizează programul „Tanc principal de luptă” și are ca obiectiv completarea celor 54 de tancuri Abrams achiziționate din SUA.
18:10
Ungaria a blocat 12 instituții media ucrainene ca răspuns la interdicția anterioară impusă de Kiev mai multor publicații din cauza unor relatări proruse, a anunțat Gergely Gulyás, șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orbán.
18:10
Ministerul Sănătății: Ne aflăm în negocieri avansate pentru aducerea vaccinului împotriva Covid-19 în farmacii
Ministerul Sănătății susține că se află în negocieri avansate pentru importul vaccinului împotriva Covid-19, pe care urmează să îl aducă în farmacii.
17:00
Iranul a anunțat că aproximativ 120 din cetățenii săi sunt deportați din Statele Unite și se vor întoarce în țară săptămâna aceasta.Hossein Nushabadi, directorul general pentru Afaceri Parlamentare și Consulare din cadrul Ministerului de Externe al Iranului, a declarat pentru agenția de știri Tasnim că grupul face parte dintr-un plan mai amplu al autorităților americane de imigrare de a deporta aproximativ 400 de iranieni, majoritatea intrând ilegal în Statele Unite, în principal prin...
16:40
Afganistanul, în întuneric după ce talibanii au impus întreruperea totală a comunicațiilor la nivel național
Talibanii au impus o întrerupere a telecomunicațiilor la nivel național în Afganistan, o măsură care a izolat în mare măsură țara de restul lumii.Gruparea islamistă radicală a întrerupt accesul la internetul prin fibră optică în tot Afganistanul pe 29 septembrie.Rețelele de telefonie mobilă, care utilizează același sistem, au fost, de asemenea, în mare parte închise.Măsura a stârnit haos în Afganistan, perturbând zborurile și blocând accesul oamenilor la sistemele bancare și de comerț...
16:00
Doi angajați ai agenției bulgare de transporturi au fost arestați după ce au cerut mită camioanelor de concert ale lui Robbie Williams
Doi angajați ai agenției bulgare de administrare a autovehiculelor au fost concediați și reținuți după ce au cerut mită șoferilor de camion care transportau echipamentul de concert al cântărețului britanic Robbie Williams de la Sofia. Ei ar fi fost constrânși chiar de șefi să colecteze mită.
15:40
Conducerea agenției bulgare de transporturi, demisă și mai mulți angajați arestați după ce au cerut mită camioanelor lui Robbie Williams
Doi angajați ai agenției bulgare de administrare a autovehiculelor au fost concediați și reținuți, iar întreaga conducere a fost demisă după ce aceștia au cerut mită șoferilor de camion care transportau echipamentul de concert al cântărețului britanic Robbie Williams de la Sofia.
15:10
Veniturile și cheltuielile statului, în creștere primele opt luni ale anului 2025. Deficitul rămâne mare
Potrivit datelor oficiale, veniturile totale la buget au atins 420,1 miliarde de lei în perioada ianuarie–august 2025, în creștere cu aproape 44,4 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2024. Aceasta înseamnă un plus de 11,8%, peste inflația medie și comparabil cu ritmul de creștere al Produsului Intern Brut.Deficitul bugetar după primele opt luni este de 86,3 miliarde lei, adică 4,54% din PIB. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, deficitul este mai mare ca sum totală (cu...
14:00
Departamentul de Stat al SUA: Investitorii se plâng de corupția din România. Aproape 10.000 de dosare penale închise din cauza prescripției
Investitorii americani din România se plâng de corupția guvernamentală și din mediul de afaceri, arată raportul pe 2025 al Departamentului de Stat al SUA privind investițiile. O altă problemă gravă în privința justiției este prescripția răspunderii penale.
13:20
Atacuri rusești intense asupra Ucrainei, cu peste 60 de drone. Victime civile în Sumî și regiunea Kiev
În noaptea de 29 spre 30 septembrie 2025, Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, folosind 65 de drone de atac, lansate din direcții precum Briansk, Orel, Kursk, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk și Capul Ceauda din Crimeea ocupată. Cele mai multe drone folosite în atac, 40, au fost drone Shahed.Forțele Aeriene ucrainene au transmis că, „conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană a doborât/neutralizat 46 de drone inamice de tip Shahed, Geran și alte tipuri în...
12:50
Opt bebeluși, infectați în iunie la Tg. Mureș cu bacteria care a provocat moartea bebelușilor la Iași
În iunie 2025, la Maternitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, opt nou-născuți au fost diagnosticați cu infecție cauzată de bacteria Serratia Marcescens. Infecția cu această bacterie a dus la moartea a șapte bebeluși la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași.
11:40
Patru rapoarte SRI, blocate în Parlament. Fost șef al Comisiei de control: Fostul președinte și foștii premieri știau de influența Rusiei
De patru ani, rapoartele anuale de activitate ale Serviciului Român de Informații (SRI) nu au ajuns în plenul Parlamentului, deși votarea lor în plen este obligatorie prin lege, scrie HotNews. Documentele sunt foarte importante în actualul context, pentru că ar conține informații semnificative despre legătura dintre Rusia și curentului suveranist din România.Potrivit legii, SRI trebuie să prezinte Parlamentului în fiecare an un raport de activitate. Acesta este verificat mai întâi de...
09:30
Talibanii impun întreruperea totală a comunicațiilor online și telefonice în Afganistan pentru combaterea „activităților imorale"
Autoritățile talibane au impus în Afganistan, pe 29 septembrie, o întrerupere totală a serviciilor de internet și telefonie mobilă. Nu există o explicație oficială pentru această întrerupere la nivel național, dar acțiunile recente ale talibanilor sugerează că este parte a unei campanii mai ample de restricționare a libertăților individuale și a fluxului liber de informații, scrie RFE/RL.Întreruperea a afectat numeroase instituții media internaționale și locale, inclusiv Radio Azadi și...
08:50
Trump și Netanyahu anunță un nou plan de pace pentru Gaza. Hamas îl analizează. Care sunt punctele cheie ale planului
Președintele Donald Trump a prezentat luni o propunere în 20 de puncte, susținută de premierul israelian Beniamin Netanyahu, care ar pune capăt războiului din Gaza și ar elibera ostaticii israelieni rămași, bazându-se însă pe condiții pe care organizația Hamas le-a respins anterior.
08:30
Primarul orașului Herson, trei ani în captivitate rusească: tortură, foame și supraviețuire pe muchie de cuțit
Volodimir Mikolaienko a fost capturat de forțele ruse atunci când forțele ruse controlau orașul Herson, vecin cu Odesa. Omul a petrecut mai mult de trei ani în captivitate rusească.Răpit de ruși în aprilie 2022, în timpul primelor luni ale invaziei pe scară largă a Moscovei în Ucraina, Volodimir Mikolaienko a dispărut fără urmă până ce Kievul a confirmat eliberarea lui, într-un schimb de prizonieri, pe 24 august 2025. De ziua Independenței Ucrainei.Bărbatul, acum în vârstă de 65 de ani,...
29 septembrie 2025
22:50
Proiectul de OUG pentru rectificarea bugetară, în dezbatere publică. Deficit de 8,4% din PIB. 3,23 miliarde de lei în plus la buget
Rectificarea bugetară va aduce 3,23 miliarde de lei la buget în acest an, iar deficitul asumat de guvern pentru anul în curs este de 8,4%, potrivit proiecțiilor Ministerului de Finanțe din proiectul de Ordonanță de Urgență pus luni în dezbatere publică.
20:10
Zelenski: Tragedia de la Babân Iar este unul din motivele pentru care lumea de astăzi nu poate urmări în tăcere agresiunea Rusiei
Президент України вшанував пам’ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру, підкресливши важливість недопущення повторення історичних трагедій
18:40
Hotelul din Prahova care a luat foc fusese construit ilegal pe locul unei săli de evenimente. Două angajate nepaleze au murit
Incendiul care a cuprins luni dimineață Daly Hotel din Tătărani, comuna Bărcănești, jud. Prahova, la 10 km sud de centrul Ploieștiului, scoate la iveală o lungă serie de neregului.Unitatea, care nu are aviz de funcționare de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, este încă listată pe principalele platforme de cazare și are inclusiv calificative.De altfel, figurează cu o clasificare de două stele dată de Direcția Generală de Turism pe data 7 aprilie 2025. Clasificarea...
17:20
Ministerul Justiției: Horațiu Potra și fiul au fost arestați în Emiratele Arabe Unite și urmează să fie extrădați
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat luni arestarea, la cererea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D., și preluarea lor în custodie pentru parcurgerea procedurilor judiciare de extrădare, transmite ministerul român al Justiției.
