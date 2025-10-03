Klaus Iohannis, executat silit. Fostul preşedinte, obligat de ANAF să predea cheile casei din centrul oraşului pe care a ocupat-o nelegal până în 2015

16:00

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu a anunţat joi că în şedinţa de guvern a fost aprobat proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare care introduce conceptul de militar voluntar în termen. Astfel, tinerii între 18 şi 35 de ani vor face un stagiu militar voluntar, şi se vor familiariza cu Armata, se vor pregăti cu armamentul Armatei Române şi vor rămâne în rezerva operaţională a Armatei, aceştia urmând să primească după stagiul de 4 luni de zile 3 salarii medii. Ministrul a mai spus că 350.000 de soldaţi trec din rezervă în retragere şi este nevoie să întinerim rezerva Armatei.