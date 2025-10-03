Franța presează UE pentru coridoare de transport rapid al trupelor și un coordonator unic de mobilitate militară

23:30

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a argumentat, joi seară, la Digi24, nevoia pregătirii militare în fața unui „agresor precum Putin”, care „a venit în 2014 peste ucraineni în Crimeea și din nou în 2022 peste ucraineni”. „Trebuie să fii bine înarmat și bine pregătit, ca să poți să descurajezi un agresor”, explică oficialul din Guvern. El de asemenea mai spune că de la declarațiile inițiale ale liderului rus privind „o operațiune specială de trei zile” pentru a captura Ucraina, „suntem la trei ani și jumătate de atunci, în care e o linie a frontului pe care Putin, cu toată forța lui, nu reușește să o miște”. „Bravii ucrainieni se apără și resping toate atacurile”, mai afirmă ministrul, care transmite că „prin mașinăria lui de propagandă, Putin trebuie să își mențină mobilizarea în Rusia, pentru că rușii o duc prost economic”.