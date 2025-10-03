SUA, în a treia zi de paralizie bugetară. Donald Trump pregătește concedieri masive

12:50

Daca initial autoritatile presupuneau ca familia din Tutcani ar fi consumat ciuperci otravitoare, bunica copiilor... Articolul Vaslui | Autoritățile bănuiesc ca băiatul decedat din Tuțcani și familia lui ajunsă la spital ar fi consumat crenvurști de la un magazin din sat apare prima dată în TeleM Regional.