Vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare pe șosele. Unde se circulă în condiții de iarnă în România

21:30

Polițiștii de Investigații Criminale Brașov fac cercetări într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, după ce un bărbat din Constanța a înșelat două femei din Brașov. Suspectul le-ar fi determinat să efectueze mai multe transferuri de bani, sub pretextul sprijinirii acestora de a licita pentru achiziționarea unui apartament, în municipiul de la malul […]