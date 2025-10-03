România, devansată în clasamentul coeficienților după eșecurile FCSB-ului și Universității Craiova. Locul ocupat

21:10

Jandarmeria Capitalei anunţă că înainte de startul meciului FCSB – Young Boys, din Liga Europa, a avut loc o altercaţie între suporteri ai echipei oaspete şi forţele de ordine. Pe timpul accesului suporterilor oaspeţi în stadion, unul dintre aceştia nu s-a supus măsurii controlului efectuat de către agenţii de securitate. Comunicatul Jandarmeriei după scandalul de la FCSB – Young Boys A avut loc o altercaţie cu agenţii de securitate şi, ulterior, cu forţele de ordine