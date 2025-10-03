Platforma online pe care se pot cumpăra active ieftine
RFI, 3 octombrie 2025 09:30
O aplicație online permite publicului larg participarea la licitații pentru active care se vând rapid sau în condiții speciale, precum active ale companiilor aflate în insolvență.
• • •
Alte ştiri de RFI
Acum o oră
09:30
O aplicație online permite publicului larg participarea la licitații pentru active care se vând rapid sau în condiții speciale, precum active ale companiilor aflate în insolvență.
Acum 2 ore
08:50
Cine a preferat suveranismul în locul statului: adevărul despre pariul greșit al României (Republica) # RFI
Cum au reacționat liderii europeni la raportul ingerinței Rusiei în alegerile din România. Nicușor Dan: Mi-au cerut o copie ca să-l citească în avionul de întoarcere (Calea europeană) - Adevăratul pericol rusesc din România. Istoric: „După 1989, Moscova și-a plasat oamenii în vârful instituțiilor-cheie românești” (Adevărul)
Acum 24 ore
16:20
Bebeluși morți la Spitalul "Sf. Maria" din Iași | Ministrul Sănătății: "În secția de Terapie Intensivă se intră ca în gară" # RFI
"În Secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului "Sf. Maria" din Iași se intră fix ca în gară. Secția funcționează ilegal, nu are nici măcar o chiuvetă", a declarat, joi, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Ministrul a prezentat rezultatele raportului Corpului de Control al MS ca urmare a situației apărute la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, unde șapte copii, au murit după ce au luat bacteria Serratia marcescens din spital.
14:50
Ionuț Moșteanu, despre stagiul militar voluntar: E nevoie să întinerim această rezervă a Armatei Române # RFI
Guvernul a adoptat, joi, proiectul de lege a apărării naţionale și proiectul privind introducerea voluntariatului în Armata Română. Cetăţenii români, bărbaţi şi femei, cu vârste între 18 şi 35 de ani, vor putea participa voluntar la un program de pregătire militară de bază, cu durata de patru luni.
14:40
Cod roșu de inundații pe râuri din 5 județe din sud-vestul tării| Coduri galbene şi portocalii în mai multe bazine hidrografice # RFI
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis un cod roșu de inundații care intră în vigoare incepând din data de 3 octombrie, ora 12:00, până pe 4 octombrie la prânz.Sunt vizate râuri din județele: Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Olt și Teleorman.
14:00
Meteorologii au emise noi alerte de vreme severă | A fost dat primului cod roșu de ploi abundente din luna octombrie în țara noastră (ANM) # RFI
Meteorologii anunţă că, până sâmbătă dimineaţă, vremea va fi deosebit de rece şi se vor semnala ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.500 de metri. De joi seară, judeţele Olt şi Dolj se vor afla sub Cod roşu de ploi abundente, cantităţile de apă urmând să ajungă la 100-110 litri pe metrul pătrat, în timp ce alte judeţe din jumătatea de sud a ţării vor fi sub Coduri portocaliu şi galben de ploi.
13:20
Comunitatea Declic cere Guvernului să taie banii pentru partide. Peste 117.000 de oameni au semnat o petiție, ”Tăiați subvenția partidelor!”, prin care solicită reducerea subvențiilor pentru formațiunile politice pe acest an.
13:20
Nicuşor Dan: Azi va fi o reuniune a statelor europene cu mai multe discuţii, unde prezint materialul de la Procurorul General despre influenţa rusă în alegerile prezidenţiale din România # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că la reuniunea de joi a reprezentanţilor statelor europene vor avea loc mai multe discuţii, între care una despre Republica Moldova după alegerile parlamentare, alta despre droguri şi una legată de dezinformare şi influenţă rusă.
10:40
”Din păcate, în momentul de față, pică foarte mult pe noi, pe PNL, ce se întâmplă”, spune la RFI liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran. El speră ca și PSD să-și asume reformele Guvernului condus de Ilie Bolojan, pe care liberalul îl compară cu un doctor.
10:10
Iritare în PNL, din cauza atitudinii PSD-ului în coaliție. Liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran, reproșează Partidului Social Democrat că nu-și asumă responsabilitatea pentru deficitul bugetar ridicat.
Ieri
08:50
Ce a răspuns ministrul de Finanțe când a fost întrebat despre subvențiile pentru partide, care au scăpat neatinse la rectificarea bugetară (HotNews) # RFI
Reţeaua feroviară românească, în stare critică, este în sala de aşteptare la urgenţe: 70% din şine sunt la limita siguranţei şi au nevoie de reparaţii capitale, dar în acest an au fost tăiaţi 1,36 mld. euro PNRR pentru căile ferate (Ziarul Financiar) - Armata Română iese la „shopping”. Tancurile cu care am ține la respect Rusia: „Abrams sunt prea grele, avem nevoie de altele” (Adevărul) - Dosarul Mocioalcă de la DNA. Cum a fost închis cazul cu patru zile înainte ca fostul lider PSD să fie numit vicepreședinte al Curții de Conturi (Libertatea) - Noi mărturii din interiorul AUR. „Cunoaște-ți Parlamentul” sau când un internship neplătit este folosit pentru a îndoctrina tineri și pentru a-i folosi în „războaiele” lui George Simion (PressOne)
07:10
Rectificarea bugetară a fost aprobată de Guvern. Dar, o întrebare rămâne și anume: sunt realiste schimbările de date bugetare? Să vedem analiza Consiliului Fiscal, o instituție care de multe ori a oferit repere corecte față de situația bugetului.
1 octombrie 2025
21:40
Bucureștiul se va afla sub avertizare cu cod portocaliu de vijelii în intervalul 2 octombrie, ora 20h00, până în dimineața de 3 octombrie, ora 10h00. În acest context, Primăria Capitalei a luat mai multe măsuri menite să protejeze populația, măsuri care includ, între altele, verificarea șantierelor și panourilor publicitare.
18:00
Ministerul Sănătăţii recomandă vaccinarea antigripală a populaţiei, mai ales a persoanelor din categoriile de risc # RFI
Ministerul Sănătăţii recomandă vaccinarea antigripală a populaţiei, mai ales a persoanelor din categoriile de risc, precizând că vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi distribuţie prin farmacii cu circuit deschis.
16:00
Senatul a adoptat modificările la proiectul pensiilor private | Românii nu trebuie să se bazeze foarte mult pe acest Pilon II (Economist) # RFI
Proiectul care schimbă regulile de retragere a banilor din fondurile de pensii private a fost adoptat de Senat. A fost introdusă o excepție prin care pacienții oncologici vor putea retrage întreaga sumă într-o singură tranșă, la cererea lor.În schimb, a rămas modificarea propusă de Guvern, care prevede că românii îşi vor putea retrage doar cel mult 30% din suma acumulată la Pilonul II, III sau IV de pensii. Restul de bani ar urma să fie retraşi în tranşe lunare, dar pe parcursul a opt ani, iar fiecare tranșă nu trebuie să fie mai mică de 1.251 de lei, adică valoare pensiei minime aflată în plată.
12:20
O companie locală de tehnologie, cotată pe piața Aero de la Bursa de Valori, își dezvoltă piața folosind inteligența artificială.
12:20
Oana Ţoiu: România va produce drone defensive împreună cu Ucraina pentru protecţia estică a NATO # RFI
România speră să înceapă rapid producţia pe teritoriul său de drone defensive împreună cu Ucraina, pentru uz intern, precum şi pentru aliaţii din Uniunea Europeană şi NATO, a declarat ministrul de externe Oana Ţoiu într-un interviu pentru Reuters, potrivit News.ro
11:00
USR ar accepta un candidat comun cu PNL și PSD la Primăria Capitalei, dacă ar fi vorba de Cătălin Drulă, spune la RFI deputatul Radu Mihaiu. PSD a dat de înțeles că rupe coaliția, dacă PNL și USR vor avea un candidat comun. Social-democrații au sugerat că ar fi bine să existe o alianță din care să facă parte și PSD.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Bugetul pe primele opt luni ale anului își menține deficitul bugetar înalt. Rectificarea care urmează va aduce datele bugetare la noua situație din economie, dar progresele în materie de reducere a deficitului nu vor fi spectaculoase.
09:30
România, mai vraiște ca Moldova în războiul hibrid cu Rusia. Ce a reușit Maia Sandu și au ratat Iohannis, Ciolacu și Ciucă? (SpotMedia) - Cum se vede în SUA corupția generalizată din România (G4Media) - Numărul angajaților la stat a scăzut în prima jumătate de an. Sunt în continuare cu 116.000 mai mulți decât acum zece ani (Europa Liberă) - Încâlcitele căi ale statisticilor: Câţi angajaţi are cu adevărat România? În ce baze de date se încred autorităţile când pun la cale finanţele ţării? (Ziarul Financiar)
09:20
Dupâ o vară agitată, Esențial prezintă evoluția principalelor piețe și anticipează ce va urma.
08:20
Sunt tinerii de astăzi pilonii invizibili ai succesului în asigurări? Specialiștii susțin că este nevoie de o forță de muncă proaspătă într-un domeniu atât de complex și care trebuie permanent readaptat, pentru a ține pasul cu inovațiile. Ce unelte se pot utiliza pentru captarea atenției noii generații si pregătirea ei? Aflăm, însă, mai multe detalii din emisiunea ”Ora de Risc” by XPRIMM, transmisă de RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național.
30 septembrie 2025
20:10
Nicuşor Dan, întrebat de ce creşte valul extremist în România: Este vorba de neîncrederea oamenilor în modul în care s-a făcut politică și administrație în țara noastră # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, marţi, la Timişoara Cities Summit 2025, de ce crede că este în creştere valul extremist în România. " Este vorba de neîncrederea oamenilor în modul în care s-a făcut politică şi administraţie în România, la care se adaugă influenţa rusă.", a răspuns șeful statului.
18:50
Nicuşor Dan, despre anularea turului întâi al alegerilor prezidențiale: Nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă. Probabil că ne mai trebuie câteva luni # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre dovezile privind anularea alegerilor, că nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă şi probabil că ne mai trebuie câteva luni, el arătând că i-a plăcut foarte mult raportul Procurorului General. Şeful statului a mai spus că nu aveam, în mod oficial, până la raportul Parchetului, o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campanie electorală, şi dovada asta o avem, după acest raport.
18:30
România va achiziționa 270 de tancuri noi, în cadrul unui contract care ajunge la aproape 8 miliarde de euro fără TVA. Ministerul Apărării Naţionale anunță că a cerut Parlamentului aprobarea pentru a începe procedura de atribuire a contractelor din programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, etapele I (faza 2) și II.
17:40
Programul național de fertilizare in vitro, reluat. Ministrul Muncii: Putem demara acțiunile pentru a sprijini peste 6.600 de familii # RFI
Ministrul Muncii anunță că, la rectificarea bugetară, a obținut 100 de milioane de lei pentru programul național de fertilizare in vitro. "Putem demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii", spune ministrul Florin Manole.
17:40
Senatul și Camera Deputaților au adoptat marți Declarația 'România fără violență domestică'. Prin acest document, Parlamentul României își reafirmă angajamentul de a combate astfel de acte, în contextul în care o femeie este ucisă în fiecare sătămână în România. Experta în probleme de gen de la Centrul Filia, Andreea Bragă, explică la RFI de ce această declarație este un punct de plecare important pentru asumarea problematicii la nivel național și local.
15:40
"Rectificarea bugetară împarte minusurile, nu are ce să împartă atâta timp cât avem deficit bugetar excesiv (Economist) # RFI
Rectificarea bugetară va aduce 3,23 miliarde de lei la buget în acest an, iar deficitul asumat de Guvern este de 8,4%, în crestere cu 1,36 puncte procentuale față de Legea bugetului de stat pe anul acesta, potrivit proiectului pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor. Executivul mai propune asigurarea finanțării mai multor proiecte de investiții aflate în desfășurare, rămase fără bani, precum cele din „Anghel Saligny”, asigurarea fondurilor pentru compensarea facturilor la energia electrică, dar și bani pentru ca unele primării să își continue activitatea.
15:00
Ștefan Colceriu este cercetător ştiinţific la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan şi Al. Rosetti”, co-fondator al Masteratului de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii din cadrul Universităţii din Bucureşti. Fiind doctor în filologie clasică, pornim discuția de astăzi de la cursul pe care îl va susține la Fundația Calea Victoriei, curs numit "Femeile lui Odiseu", unde Odiseea este de fapt, "nava-mamă a tuturor construcţiilor literare ulterioare din spaţiul european.".
14:30
Peste 9.200 de persoane fizice s-au înscris în Programul Rabla Auto 2025, marţi, în primele 15 minute de la deschiderea sesiunii, anunţă Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). Bugetul pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid a fost epuizat, dar încă sunt disponibile fonduri pentru achiziţia de autovehicule electrice.
13:00
Nicușor Dan: Încă trăim din bucuria de alaltăieri, după rezultatele din Republica Moldova| România poate da sfaturi altor state pentru aderarea la UE # RFI
Preşedintele României, Nicuşor Dan, s-a referit, în discursul susţinut, marţi, la Timişoara Cities Summit, la progresele pe are România le-a făcut de la aderarea în Uniunea Europeană şi a subliniat experienţa acumulată de ţara noastră, care acum poate da sfaturi altor state care se pregătesc să adere. Nicuşor Dan a vorbit şi despre relaţia dintre marile oraşe europene şi statele europene, dar şi despre solidaritatea dintre primari care ”fură” unii de la alţii cum să rezolve problemele locale.
09:50
Ilie Bolojan, la Digi24: „Sunt bani de pensii și salarii”. Ce a spus premierul despre principalele reforme din administrație - Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia! (HotNews) - Ucigașii nevăzuți din spitale. Spitalul de Copii din Iași – șase bebeluși morți în septembrie. Câți în trecut? Studiu de caz: Carla (Europa Liberă)
07:10
Câștigător al premiului Nobel, soluții pentru economia franceză. Se potrivesc și pentru România # RFI
Economistul francez, Jean Tirole, laureat al premiului Nobel pentru economie în anul 2014, a publicat recent o analiză în ziarul „La Tribune”. Studiul pleacă de la situația datoriei publice.
29 septembrie 2025
21:00
Europol: Peste 17.000 de angajați MAI pot ieși la pensie. Creșterea vârstei ar genera instabilitate # RFI
Sindicaliştii Europol, care au participat, luni, la discuţiile cu ministrul Cătălin Predoiu, spun că orice modificare legislativă adusă vârstei de pensionare ”ar crea instabilitate, lipsă de predictibilitate”, peste 17.000 de angajaţi ai MAI putând să iasă deja la pensie, urmând a se adăuga deficitului de personal de 23%. Sistemul ar intrat, astfel, în colaps, avertizează sindicaliștii.
19:30
În loc să participe la festivitățile de deschidere a anului universitar, peste 500 de studenți au protestat, astăzi, în fața Prefecturii Cluj. Ei sunt nemulțumiți de tăierea bugetului Educației. Ei spun că cel mai mult îi va afecta scăderea cuantumului și numărului burselor, dar și nedecontarea transportului studenților. La protestul de la Cluj, li s-au alătura și profesori.
18:00
Un proiect care modifică legea de funcționare a SIE stârnește îngrijorare și ridică semne de întrebare. Proiectul, inițiat de deputatul Alexandru Muraru și cosemnat, printre alții, și de senatorul AUR Mircia Chelaru, stabilește că în cadrul serviciului vor fi desemnați ofițeri abilitați să-și cerceteze colegii în diferite spețe. Acești oameni vor fi propuși de șeful SIE și avizați de procurorul general.
17:50
În Uniunea Europeană fiecare persoană aruncă în medie peste 70 de kilograme de mâncare pe an, avertizează Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de Ziua internațională de conștientizare a risipei alimentare. Andreea Bobiș de la Federația Băncilor pentru Alimentele din România spune la RFI că românii aruncă chiar și mai multă mâncare decât media europeană în ciuda celor 4 milioane de persoane care trăiesc sub pragul de sărăcie.
17:20
Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său # RFI
Ministerul Justiției anunță că, la solicitarea statului român, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a altor doi cetățeni români. Autoritățile poartă acum discuții pentru extrădarea celor trei.
15:30
Katia Pascariu, de la premiul pentru film câștigat la Locarno, la scena independentă prin Acting Out # RFI
Actrița Katia Pascariu este câștigătoare a Premiului Gopo pentru cea mai bună actriță în 2022 pentru rolul din "Babardeală cu bucluc sau porno balamuc", a primit în 2025 premiul „Boccalino d’Oro” pentru cea mai bună actriță la Festivalul de Film de la Locarno, pentru rolul din "Sorella di Clausura". Katia Pascariu are o bogată experiență pe scena independentă în diferite proiecte de teatru, iar discuția din RFI360 pornește de la demersul Centrul Dialectic, un turneul național ACTING OUT.
11:50
Se spune că la Ocico găsești cei mai buni mici din Timișoara. Dar, printre tarabe și haine vechi, găsești uneori și artă. Rod Festival a dus, timp de câteva săptămâni, artiști și creatori în piața de vechituri. Un reportaj despre ce se întâmplă când cultura iese din centrul orașului și ajunge la periferie.
10:50
Cele două secții de votare din județul Cluj au avut un flux constant de alegători pe durata întregii zilei de ieri. Scrutinul s-a desfășurat fără incidente. Cei veniți la vot spun că au simțit, și ei, efectele propagandei, chiar dacă locuiesc în România.
08:50
Planul Rusiei a eșuat și noi trebuie să fim onești: avem multe de învățat de la Republica Moldova (Republica) # RFI
Moldovenii din România: Vot pentru ”înainte, nu înapoi” (DW) - Corespondență din Moldova după alegeri: Telefoanele din străinătate ale copiilor către părinții care s-au trezit cu poliția la ușă. ”Să nu mai faceți niciodată așa ceva” (HotNews)
07:10
Institutul de Statistică a publicat datele pe anul trecut ale costului mediu cu forța de muncă. Este un indicator care include câștigul salarial mediu net la care se adaugă contribuțiile și impozitele plătite de angajator și angajat în contul salariului brut.
28 septembrie 2025
21:20
În peste 60 de țări între care și în România, duminică, a avut loc evenimentul Distinguished Gentleman's Drive, o acțiune caritabilă cu mașini de epocă menită să atragă atenția asupra sănătății fizice și mentale a bărbaților.
20:40
Denisa Golgotă, aur pentru România în finala de la sol la Cupa Mondială de Gimnastică de la Szombathely # RFI
Gimnasta Denisa Golgotă a obţinut, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely. Ella Creţu Oprea şi Anamaria Mihăescu nu au trecut de calificări.
27 septembrie 2025
20:40
MApN anunță deplasări de tehnică militară. 2.400 de militari francezi participă la exerciţiul DACIAN FALL 2025 # RFI
Ministerul Apărării anunţă pentru perioada următoare deplasări de tehnică militară, 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 urmând să intre în ţară, până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche.
16:50
Tragedia de la spitalul "Sf. Maria" Iași: "Nu s-au aplicat protocoalele. Voi demite conducerea DSP Iași. Solicit schimbarea din funcţie a managerului spitalului" # RFI
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, sâmbătă, că va demite conducerea Direcției de Sănătate Publică din Iași și că va propune schimbarea managerului Spitalului de Pediatrie„Sfânta Maria”, unde șase copii au murit după ce au fost infectați cu o bacterie. "Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor. S-a reacţionat mult prea târziu.", a declarat Rogobete.
13:20
"Vor trece cel puţin şapte ani până când România va avea un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri" (Reuters) # RFI
România intenţionează să se asocieze cu Ucraina pentru a construi drone în cadrul noului mecanism de finanţare a apărării al Uniunii Europene, dar vor trece cel puţin şapte ani până când ţara va avea un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală de la Bucureşti.
26 septembrie 2025
20:20
România traversează o schimbare istorică: pentru al treilea an consecutiv, mai mulți oameni aleg să se stabilească în țară decât să plece, arată datele analizate de Monitorul Social. Deși acest acest spor migratoriu pozitiv aduce beneficii economice, el nu compensează declinul demografic, explică la RFI sociologul Ciprian Iftimoaie.
20:10
Șase copii morți la Spitalul "Sf.Maria" din Iași | Nicușor Dan: "Erorile care ucid copii trebuie sancţionate cu toleranţă zero" # RFI
Președintele Nicuşor Dan a transmis vineri, pe Facebook, că este nevoie de o anchetă urgentă și de transparenţă totală după tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi. Nouă copii cu vârsta sub un an au fost infectați cu o bacterie, șase dintre ei au murit. "Există indicii preliminare că protocoalele sanitare nu au fost respectate”, transmite ministrul Sănătății.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.