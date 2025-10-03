themakingof: Veșmântul Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae creat de maicile de la Mănăstirea Copou (FOTO)

16:40

Peste 200 de tineri români din Spania și din Portugalia au vizionat filmul documentar „Coroana României” la Alicante, în cadrul congresului Nepsis Spania 2025. Cei mai mulți sunt născuți în diaspora sau veniți cu familiile lor încă de la vârste foarte fragede în aceste țări de adopție. La finalul proiecției, regizorul George Grigoriu a avut…