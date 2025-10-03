METEO. Peste 2.000 de case, fără curent din cauza vremii. În ce zone se află?
Newsweek.ro, 3 octombrie 2025 10:50
Peste 2.000 de case au rămas fără curent din cauza vremii. Distribuitorul de energie spune că a trim...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
11:30
Avem și elevi de top. Patru medalii la Olimpiada Balcanică de Informatică, pentru România # Newsweek.ro
Patru medalii au câștigat elevii români la cea de-a 32-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatic...
11:30
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor? # Newsweek.ro
Ministrul muncii a anunțat că își dorește ca tot mia multe pensii să fie livrate pe card. Sindicaliș...
Acum 15 minute
11:20
Ajutor la pensie pentru facturi. Tichetele pentru luna septembrie au început să fie emise # Newsweek.ro
Ajutor la pensie pentru facturi. Tichetele în format electronic pentru luna septembrie au început să...
Acum 30 minute
11:10
A fost aleasă cea mai bună bere fără alcool din lume. Produsul aparține unei fabrici germane de bere...
Acum o oră
11:00
A început Romanian Creative Week, la București. Weekend dominat de arte vizuale, filme și dans # Newsweek.ro
Romanian Creative Week, evenimentul care a transformat Iașul într-un punct central al industriilor c...
10:50
Peste 2.000 de case au rămas fără curent din cauza vremii. Distribuitorul de energie spune că a trim...
10:40
Pompierii au anunțat că intervin la un incendiu izbucnit la Mănăstire Cozia Veche din județul Vâlcea...
Acum 2 ore
10:30
Un turist din București, neechipat corespunzător, a fost salvat după ce s-a rătăcit la Bâlea Lac # Newsweek.ro
Un turist din București, neechipat corespunzător și fără experiență, a fost recuperat de salvamontiș...
10:20
Investiții în Sănătate cu bani din PNRR. Ministrul Rogobete: „Nouă proiecte, în construcție” # Newsweek.ro
Ministrul Alexandru Rogobete anunță că mai multe proiecte de spitale rămân finanțate din PNRR. Acest...
10:10
Cu ce simptom de Covid ai putea rămâne toată viața? Oamenii de știință au descoperit de ce # Newsweek.ro
Oamenii de știință au descoperit că unul dintre simptomele COVID ar putea rămâne toată viața pentru ...
10:10
Avocatul Poporului: 13.000 lei salariu, 3.300€ pensie de la UE, 6.000 lei din două pensii în România # Newsweek.ro
Renate Weber este avocat al Poporului de 6 ani. Ea cumulează un salariu de 13.000 lei net cu nu mai ...
09:50
Putin a „naționalizat” imperiul alimentar al miliardarului cu rădăcini ucrainene Denis Ștengelov # Newsweek.ro
Miliardarul rus cu rădăcini ucrainene Denis Ștengelov a rămas fără imperiul său alimentar din Rusia....
09:50
Alertă de drone în orașul în care Putin a vorbit de războiul din Ucraina și despre România # Newsweek.ro
Activităţile pe aeroporturile din Soci şi Gelendjik au fost suspendate, a anunţat Rosaviaţia, autori...
09:40
METEO. Când se va încălzi vremea, în țară? Meteorologii au emis prognoza până în noiembrie # Newsweek.ro
METEO. Meteorologii anunţă că, până la începutul lunii noiembrie, temperaturile se vor situa în juru...
Acum 4 ore
09:20
METEO. Alerte de vreme extremă. Zeci de copaci căzuți și mașini distruse. Măsuri luate pe aeroport # Newsweek.ro
Vremea rea face ravagii în România. Zeci de copaci au căzut peste mașini, în București, Iar pe aerop...
09:00
Românii care nu s-au debranșat de la rețeaua publică de distribuție a agentului termic se întreabă c...
09:00
România împrumută iar miliarde € pentru a plăti pensii și salarii. Termene și de 20 de ani, în 2045 # Newsweek.ro
Cum cheltuielile statului sunt mult mai mari decât încasările, România împrumută iar miliarde €, la ...
08:20
„Războiul dronelor”: Aeroportul din Munchen închis azi noapte, mii de pasageri afectați # Newsweek.ro
Haos, în transportul aerian din Europa. Aeroportul din Munchen a fost închis, după ce aseară au fost...
08:20
Toți pacienții au dreptul la a doua opinie medicală decontată de CNAS. Ce a votat Parlamentul # Newsweek.ro
Potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat, toţi pacienţii asiguraţi au dreptul la a doua opinie...
08:10
Aeroportul din Munchen, Germania, a anulat zeci de zboruri după ce au fost observate drone în apropi...
08:00
Plan al Ucrainei ca SUA să înlocuiască Rusia pe piața gazelor din Europa. România, implicată # Newsweek.ro
Kievul a prezentat Washingtonului modalități prin care ar putea ajuta SUA să înlocuiască Rusia în vâ...
07:50
Vladimir Putin despre România: Unele țări încearcă să interzică propriii oponenți politici # Newsweek.ro
Vladimir Putin a declarat miercuri că autoritățile din unele țări încearcă să interzică oponenții po...
07:40
Medicamente moderne pentru diabet și slăbit. Cum acționează cele două formule asupra organismului? # Newsweek.ro
O nouă recomandare a Asociației Europene pentru Studiul Obezității (EASO) sugerează că medicamentele...
07:40
Putin a avut un discurs în care a sărit în apărarea lui Călin Georgescu considerând că acesta a fost...
Acum 6 ore
07:30
Ai luat o piatră în parbriz și s-a fisurat? Poți să „repari” cu super glue? Specialiștii explică # Newsweek.ro
Umblă vorba pe Internet că, dacă ai luat o piatră în parbriz și s-a fisurat, poți stopa sau chiar „r...
07:30
Proteste în Franța pentru că Shein deschide magazine cu haine foarte ieftine. Ce vor marii retaileri # Newsweek.ro
Este scandal în Franţa după ce un gigant chinezesc anunţă că va deschide primele magazine de îmbrăcă...
07:20
Horoscop 4 octombrie. Luna în Pești aduce o zi norocoasă Vărsătorilor. Taurii impresionează # Newsweek.ro
Horoscop 4 octombrie. Luna în Pești aduce o zi norocoasă Vărsătorilor. Taurii impresionează. Pentru ...
07:10
Cum ar putea scăpa pensionarii de CASS la pensie? 2 decizii CCR care le-ar aduce bani la pensie # Newsweek.ro
Pensionarii ar putea scăpa de CASS la pensie ajutați fiind de două decizii ale Curții Constituțional...
Acum 24 ore
22:30
După ce fusese aparent deturnat de Larry Ellison, de la Oracle, Elon Musk devine prima persoană cu o...
21:50
Președintele Donald Trump a profitat de închiderea Guvernului ca de o oportunitate de a remodela for...
21:50
Cine l-a otrăvit pe fostul președinte sirian Bashar Assad la Moscova? Era protejatul lui Putin # Newsweek.ro
Bashar al-Assad a fost spitalizat după o tentativă de asasinat prin otrăvire, a declarat un grup pen...
21:30
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreş...
21:00
VIDEO Dorel Duţă, UNSICAR: Cu cât România evoluează, cu atât românii se vor asigura mai mult # Newsweek.ro
Dorel Duţă, preşedintele UNSICAR, spune că, cu cât România evoluează economic mai multe, cu atât rom...
20:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan, se pregăteşte să îşi numească noua echipă de consilieri de la Pa...
20:10
Kelemen Hunor spune că o candidatură a Maiei Sandu la Preşedinţia României e "un scenariu irealist" # Newsweek.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că o candidatură a Maiei Sandu, preşedintele Republicii Moldova, ...
19:50
VIDEO Florin Golovatic (ASF): "Statul trebuie să explice riscurile la care suntem supuşi" # Newsweek.ro
Analistul financiar Florin Golovatic, de la ASF, spune că statul trebuie să facă educaţie financiară...
19:40
Ministrul Sănătății îl dă afară pe șeful DSP Neamț: „E de noaptea minții. Nu există replică!” # Newsweek.ro
Ministrul Sănătății a anunțat că îl concediază pe șeful DSP Neamț. Acesta ar fi cerut eliminarea lab...
19:20
Dacă Rusia ar ataca România, tancurile NATO nu ar putea ajunge la timp. Nu le țin drumurile # Newsweek.ro
Orice război cu Rusia, inamicul împotriva căruia Europa intenționează să lupte, ar necesita o capaci...
19:10
Băncile chineze acordă împrumuturi proiectului corporaţiei Aramco saudite, pentru un mare proiect ga...
18:50
O plantă din casă îți poate omorî câinele. Vezi ce substanță toxică emană. În fiecare an, tot mai mu...
18:40
Bulgaria lansează un nou proiect de foraj la Marea Neagră și vizează venituri de stat de 30% din exp...
18:20
Şeful statului a participat la summitul Comunităţii Politice Europene, iar cu o zi înainte, la Consi...
18:10
Frig, mâzgă, ninsori! Încălțați mașina de iarnă! Conduceți în siguranță și evitați 1.800 lei amendă # Newsweek.ro
Iarna a venit deja în multe zone din România, deși luna octombrie abia a început. Încălțați mașina c...
18:00
Peste 80% dintre tineri doresc să își cumpere o casă. Un sfert dintre ei nu au bani puși deoparte # Newsweek.ro
Cei mai mulți tineri care au sub 35 de ani și-ar dori să investească în achizția unei locuințe. Din ...
17:50
Medicii epidemiologi vor monitoriza secțiile de ATI. Ce vrea ministrul Sănătății Alexandru Rogobete? # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că, în pofida reacţiilor apărute în spaţiul publi...
17:40
O persoană ar fi fost păcălită că va lucra la eMag şi că poate face bani ajutând comercianţii # Newsweek.ro
Poliţiştii şi procurorii din Covasna au făcut 23 de percheziţii într-un dosar de înşelăciune în care...
17:20
Regizorul serialului „Plaha”, invitat special al Romanian Creative Week Bucharest 2025 # Newsweek.ro
Igor Cobileanski, regizorul serialului „Plaha”, este invitat special al Romanian Creative Week Bucha...
17:20
Avertisment de vreme severă! În următoarele 24 de ore va ploua dublu față de o lună întreagă # Newsweek.ro
Avertisment de vreme severă! În următoarele 24 de ore va ploua dublu față de o lună întreagă. Autori...
17:10
Carbonul 14, ceasul natural care poate indica momentul morții cuiva. Acesta se descompune treptat # Newsweek.ro
Când cineva moare, un semnal radioactiv revelator ticăie ca un ceas natural. Descoperirea lui ne-a a...
17:10
Nereguli criminale la Spitalul de Copii Sf. Maria din Iași, semnalate din aprilie 2024 # Newsweek.ro
Un raport din aprilie 2024 ca urmare a controlului făcut Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” Iași a...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.