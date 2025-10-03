Alegeri parlamentare în Cehia. Partidul lui Andrej Babis, aliatul lui Viktor Orban, pleacă favorit
Primanews.ro, 3 octombrie 2025 10:50
Alegeri parlamentare în Cehia. Partidul lui Andrej Babis, aliatul lui Viktor Orban, pleacă favorit
Acum 5 minute
11:30
Acum 15 minute
11:20
URSS şi Rusia au cerut să intre în NATO, dar au fost respinse, afirmă Putin
Acum o oră
10:50
Alegeri parlamentare în Cehia. Partidul lui Andrej Babis, aliatul lui Viktor Orban, pleacă favorit
10:40
Premierul României, Ilie Bolojan, vine la Insider Politic, azi, de la ora 19:00
Acum 2 ore
10:20
Drone pe aeroportul din Munchen. Zeci de zboruri anulate
Acum 12 ore
01:00
Klaus Iohannis, executat de ANAF: Fostul preşedinte a fost obligat să predea cheile casei din centrul Sibiului
00:30
Seară de coşmar pentru fotbalul românesc: FCSB şi Universitatea Craiova, învinse fără gol marcat în Europa
00:10
Putin acuză „manipularea voinţei poporului” şi dă România exemplu: „Alegerile s-au transformat într-o farsă”
00:10
Kelemen Hunor: „PSD va prelua guvernarea în 2027. Dacă vrei să conduci, nu pleci de la guvernare”
Acum 24 ore
20:20
VIDEO. Rogobete: Aviz emis ilegal, materiale expirate şi lipsă circuite sanitare la Spitalul „Sfânta Maria” Iaşi. Cazul, trimis la Parchetul General
20:10
Nereguli grave la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi. Ministrul Sănătăţii trimite cazul la Parchetul General
18:00
Ministrul Sănătăţii: Avizul de funcţionare pentru unitatea ATI de la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iaşi a fost emis ilegal
17:00
Ministrul Apărării: Decizia noastră şi a aliaţilor este să nu intervenim în spaţiul aerian ucrainian. Există o linie fină între a ajuta o ţară în război să îşi apere teritoriul şi a deveni parte într-un război
16:30
Viktor Orban: UE a decis să meargă la război
16:20
UPDATE. Doi morţi şi trei răniţi grav într-un atac lângă o sinagogă din Manchester. Suspectul, împuşcat de poliţie
16:20
Stagiu militar voluntar şi plătit. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare
15:30
Veste proastă pentru Mircea Lucescu. Nicolae Stanciu ratează meciul cu Austria
15:00
Ministrul Finanţelor: Nu avem în plan o creştere a TVA pentru 2026. Nu avem în plan, în acest moment, o creştere a taxelor
14:10
Patru persoane, rănite într-un atac lângă o sinagogă din Manchester. Suspectul, împuşcat de poliţie
14:10
Nicuşor Dan prezintă la Copenhaga raportul procurorului general privind anularea alegerilor: E iniţiativa noastră
12:10
Preşedintele Nicuşor Dan spune că zidul împotriva dronelor ruseşti ar putea deveni operaţional în câteva luni
11:40
Guvernul a stabilit ce proiecte nu vor mai primi finanţare de la bugetul de stat
Ieri
11:10
Tinerii vor putea participa voluntar la programe de pregătire militară (proiect)
11:10
Ministrul Energiei: România plăteşte cel mai scump curent din Europa. Vindem megawatt-ul în Ungaria cu un leu şi importăm cu 2.500 de lei
09:40
Summitul de la Copenhaga. Liderii UE susţin „zidul anti-drone”, dar rămân aspecte nelămurite
09:40
Moţiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen: Dezbatere luni şi vot joi în Parlamentul European
09:20
Elon Musk a devenit prima persoană din istorie cu o avere netă de aproape 500 miliarde dolari
09:20
Ungaria nu renunţă la petrolul rusesc
1 octombrie 2025
20:20
Ministrul Sănătăţii: Noi demiteri posibile după tragedia de la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi
20:10
Nazare taie bugetele şi urcă deficitul: „Nu avem miniştri fericiţi, dar e un compromis necesar”
20:10
Vaccinul HPV, compensat integral pentru tineri până la 26 de ani. Femeile până la 45 de ani primesc 50%
17:00
VIDEO. Care sunt cele 5 subiecte fierbinţi pe care liderii UE le discută la summitul de la Copenhaga
17:00
Proiecte strategice de 16,7 miliarde euro pentru industria de apărare şi infrastructură prin fondurile SAFE. Bolojan, discuţii despre cadrul legislativ şi eventualele ajustări necesare
16:30
Câte bilete a vândut FCSB cu o zi înaintea meciului cu Young Boys din Europa League
16:00
Anunţul Ambasadei SUA la Bucureşti în contextul suspendării serviciilor guvernului SUA
15:20
VIDEO. Care sunt cele 5 subiecte fierbinţi pe care liderii UE le discută acum la summitul de la Copenhaga
15:20
Şedinţă a coaliţiei la Palatul Victoria. Reforma administraţiei locale, temă principală de discuţie
15:10
Care sunt cele 5 subiecte fierbinţi pe care liderii UE le discută acum la summitul de la Copenhaga
14:50
Legea care scuteşte de impozit câştiguri din tranzacţii cu criptomonede a fost retrimisă în Parlament de către preşedintele Nicuşor Dan
14:00
Rata şomajului la nivel naţional a scăzut la 3,18%, în luna august
13:40
Oana Murariu (USR), după ce Camera Deputaţilor a respins proiectul de lege care prevede ca şi judecătorii de la ÎCCJ să fie evaluaţi: Este o greşeală
13:30
S-a aflat salariul astronomic pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj. Fostul căpitan de la West Ham este cel mai bine plătit jucător din SuperLiga
13:20
Shutdown în SUA. Sute de mii de angajaţi sunt trimişi acasă
13:20
Studenţii anunţă un nou protest în Piaţa Victoriei, joi, de la ora 11.00
12:10
Moşteanu, întrevedere cu emisarul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg
12:00
Bolojan s-a întâlnit cu preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu
12:00
Explozie la Munchen. Sărbătoarea berii Oktoberfest, închisă
11:50
Liderii UE se întâlnesc la Copenhaga pentru a discuta despre apărare şi Ucraina
11:40
Reuters: România plănuieşte să producă drone defensive împreună cu Ucraina pentru a proteja estul NATO
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
HARTĂ. Alertă meteo în România. Cod portocaliu de vânt puternic şi ploi
