Semnal de ALARMĂ al salvamontiștilor din Sibiu în plină iarnă. Ce mesaj au transmis, după ce au salvat un turist rătăcit pe munte
Gândul, 3 octombrie 2025 10:50
Un bărbat de 37 de ani din Bucureşti a fost salvat de salvamontiştii din Sibiu, după ce a urcat pe munte deşi nu avea echipament adecvat şi nici nu cunoştea traseele montane. Când a fost găsit de salvatori era uşor hipotermic, fiind dus în siguranţă la baza de la Bâlea Lac. ”Echipa Salvamont aflată de […]
• • •
Acum 5 minute
11:30
ANAF CONFIRMĂ că a preluat locuința lui Iohannis. Fostul președinte dat afară din reședința din Sibiu # Gândul
11:30
Secretele unei evaziuni fiscale de sute de milioane €. Povestea grupării mafiote Socar-Jetfly Hub conduse de domnii Asadulzade și Berendel. Dezvăluim dedesubturile unei grupări transfrontaliere care guvernează banii negri din industria petrolieră # Gândul
Una dintre cele mai mari grupări evazioniste din domeniul produselor petroliere accizabile din România s-a țesut în ultimii ani, asemenea unei pânze de păianjen, în jurul colosului de stat SOCAR PETROLEUM și a antrepozitului fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești. Acolo unde se generează zeci și sute de milioane lunar, dar autoritățile suspectează că se operează […]
Acum 15 minute
11:20
Israelul urmează să deporteze 470 de activiști care au încercat să intre în Gaza, alături de Greta Thunberg. Încă o navă a fost interceptată # Gândul
Poliția israeliană a anunțat că 470 de activiști reținuți de Marina Israeliană în cadrul operațiunii de interceptare a flotilei care încerca să spargă blocada maritimă israeliană asupra Fâșiei Gaza au fost înregistrați de autorități și urmează să fie deportați. Peste 600 de ofițeri de poliție, împreună cu funcționari ai serviciilor de imigrație au fost detașați […]
11:20
Ion Cristoiu: „DOCUMENTUL despre care vorbește Nicușor Dan este o prezentare în PowerPOINT” # Gândul
Ion Cristoiu explică în emisiunea lui Marius Tucă din 2 octombrie 2025 că nu există un raport oficial așa cum s-a prezentat, ci doar o prezentare PowerPoint care nu reprezintă un document autentic sau o cercetare serioasă. El susține că acest “document” este o escrocherie, fiind un fragment extras dintr-un rechizitoriu. Urmăriți aici, integral emisiunea […]
11:20
Klaus Iohannis, dat AFARĂ de ANAF din locuința din Sibiu. Agenții au preluat jumătate din imobil și au schimbat yala # Gândul
11:20
Românii racordați la sistemul centralizat de termoficare mai au de așteptat până când vor primi CĂLDURĂ. Anunțul făcut de autorități # Gândul
Pe măsură ce nopțile devin mai reci, mulți români racordați la sistemul centralizat de termoficare se întreabă când vor primi căldură în apartamente. Conform legislației, furnizarea agentului termic nu se face la o dată fixă, ci în funcție de temperaturile de afară. Astfel, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 425/1994, caloriferele se încălzesc după trei nopți […]
Acum 30 minute
11:10
Angajații guvernului se denunță unii pe alții. După ce Bolojan a anunțat restructurări, funcționarii contraatacă: „Cancelaria premierului Bolojan fentează legea și cumpără 17 automobile” # Gândul
Cancelaria Prim-Ministrului se dotează cu mașini noi de la Dacia Renault. Contractul de leasing operațional este pe o durată de 3 luni, plus o lună de grație, începând cu data de 1 octombrie. În acest timp, vor fi derulate procedurile pentru încheierea unui acord-cadru pe 4 ani. În aceeași vreme, sindicatul angajaților din Guvern, vizați […]
11:10
UE, INTERDICȚIE pentru locuințele care nu mai pot fi scoase la vânzare sau închiriere. Cum vor fi afectați proprietarii # Gândul
Locuințele care nu sunt izolate termic și eficiente energetic nu mai pot fi scoase la vânzare sau închiriere, iar o directivă a Uniunii Europene (UE) prevede ca acestea să atingă o clasă energetică minimă. Toți proprietarii sunt afectați de noua lege, care ar putea bloca milioane de case și apartamente în România. În România, există […]
Acum o oră
11:00
Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, din județul Vâlcea. Flăcările au cuprins acoperișul clădirii, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru a stinge focul. Traficul a fost blocat pe Valea Oltului. „Incendiul se manifestă cu flacără la nivelul acoperişului. Nu sunt anunţate victime”, au transmis reprezentanții ISU Vâlcea. […]
11:00
Guvernul cumpără 17 Duster de la Dacia Renault, pentru demnitari. RAAPPS a cerut aproape dublu pentru același număr de autoturisme # Gândul
Cancelaria Prim-Ministrului se dotează cu mașini noi de la Dacia Renault. Contractul de leasing operațional este pe o durată de 3 luni, plus o lună de grație, începând cu data de 1 octombrie. În acest timp, vor fi derulate procedurile pentru încheierea unui acord-cadru pe 4 ani. Guvernul a cerut oferte pentru mașini fără șofer […]
11:00
Ofertă RECORD în domeniul imobiliarelor din România. Clădirea One Tower ar putea fi achiziționată de fondatorul Superbet la o sumă colosală # Gândul
Afaceristul Sacha Dragic, fondatorul Superbet, a făcut o ofertă dezvoltatorului imobiliar One United Properties pentru achiziția clădirii de birouri One Tower, din cartierul Floreasca al Capitalei. Suma avansată de omul de afaceri ar fi una record, la care nu a mai fost vândută până acum nicio clădire de birouri din România, transmite Profit.ro. Victor Căpitanu, […]
10:50
Accident cu un microbuz școlar, un camion și două autoturisme a avut loc vineri dimineață în Dâmbovița. Două persoane au fost rănite. Coliziunea s-a produs pe DN 71, în interiorul localității Ulmi. Din primele date, este vorba despre un impact între 4 vehicule, respectiv 2 autoturisme, un ansamblu de vehicule și un microbuz de transport […]
10:50
Cea mai friguroasă noapte din această toamnă. Temperaturi la limita înghețului. Zăpadă de jumătate de metru. Județe inundate. Harta frigului # Gândul
Natura s-a dezlănțuit în România, la început de octombrie, iar meteorologii avertizează că aceste fenomene extreme vor continua și în următoarele 48 de ore. În jumătate de țară, vremea deosebit de rece, ploile torențiale, intensificările vântului și ninsorile viscolite – la altitudini mai mari de 1.500 de metri – au transformat începutul de toamnă într-o […]
10:50
Semnal de ALARMĂ al salvamontiștilor din Sibiu în plină iarnă. Ce mesaj au transmis, după ce au salvat un turist rătăcit pe munte # Gândul
10:40
Ion Cristoiu: „Singura acuzație a implicării RUSIEI în alegeri este că anumite firme i-au făcut publicitate lui Georgescu” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a criticat acuzațiile privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din România, susținând că dovezile oferite de către autorități nu ar fi suficient de concludente. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu susține că dovezile prezentate de autorități privind implicarea Rusiei în alegerile […]
10:40
Compania Apple elimină din App Store aplicația ICEBlock, cea mai populară aplicație de urmărire a Agenției de Imigrare și Control Vamal (ICE), în urma cererilor repetate ale autorităților statului. Atât ICEBlock cât și alte aplicații similare au fost eliminate din magazinul Apple la presiunea administrației președintelui Donald Trump. Scopul aplicației era să alerteze utilizatorii cu […]
10:40
Te-ai întrebat vreodată care ar fi momentul potrivit al zilei în care să faci duș? Medicul dermatolog Sarah Bechstein a vorbit despre importanța acestei rutine, dar și despre modul în care ar fi indicat ca o persoană să se spele. Vezi mai jos, în articol, despre ce este vorba. Medicul dermatolog Sarah Bechstein a vorbit […]
10:40
Profesorii trebuie să aștepte până în 2026 ca să-și primească restanțele salariale. Bolojan le-a amânat plata, pe ascuns # Gândul
Angajații din educație au câștigat în instanță achitarea de către Guvern, prin Ministerul Educației, a diferențelor salariale prevăzute de articolul al XVIII-lea din Ordonanța de Urgență nr. 52/2025. Numai că, premierul Ilie Bolojan a amânat până în 2026 plata acestor bani, fără ca nimeni să fie anunțat de acest lucru. Guvernul de la Palatul Victoria […]
Acum 2 ore
10:30
BOALA de care Monica Tatoiu suferă de la vârsta de 24 de ani: „Nu te vindeci, într-o zi voi ajunge în scaunul cu rotile” # Gândul
Celebra femeie de afaceri Monica Tatoiu (69 de ani) a dezvăluit, în cadrul unui podcast, că suferă de o boală autoimună, precizând că s-a obișnuit cu gândul că într-o zi va ajunge într-un scaun cu rotile. Afecțiunea, pe care a moștenit-o de la tatăl său și i-a transmis-o și fiului ei, nu are vindecare și, […]
10:20
BOALA fără șanse de vindecare de care Monica Tatoiu suferă de la vârsta de 24 de ani: „Într-o zi voi ajunge în scaunul cu rotile” # Gândul
10:10
Zapad-2025 și capabilitățile de vârf ale Rusiei. „Și-a arătat «colții militari», nu este foarte clar dacă NATO e capabilă să ofere un răspuns decisiv” # Gândul
Rusia și Belarus au organizat exerciții militare comune – Zapad-2025 – în luna septembrie. Însă aceste exerciții au fost „umbrite” de evenimente îngrijorătoare la nivel european. Incursiunile cu drone în Polonia și statele nordice-baltice au evidențiat o realitate îngrijorătoare, respectiv vulnerabilitatea membrilor NATO la atacuri dezastruoase asupra sistemelor fragile precum aeroporturile civile. Zapad-2025 este o […]
10:10
Maria Zaharova „plânge” de mila moldovenilor după alegeri: „Se transformă într-o colonie a Occidentului” / „S-au trezit ostatici” # Gândul
Maria Zaharova a avut o primă reacție după alegerile din Moldova. „Situația politică de după alegerile parlamentare din Republica Moldova demonstrează faptul că țara devine o colonie a Occidentului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe. Reamintim că Maia Sandu a devenit președintele Republicii Moldova pe 24 decembrie 2020. Zaharova a subliniat […]
10:00
SURPRIZA de care a avut parte o româncă, atunci când a mers pentru prima dată acasă la soțul său nepalez # Gândul
O româncă a mers pentru prima dată acasă la soțul său ei nepalez, anul acesta, în luna septembrie, unde a avut parte de o surpriză emoționantă. Astfel, Daniela și Balaram au devenit virali pe TikTok, după ce au împărtășit imagini din vizita lor în țara natală a bărbatului. Cei doi s-au cunoscut în România, în […]
10:00
Ion Cristoiu: „SLUGĂRNICIA față de Uniunea Europeană a politicienilor români explică votul lui Călin Georgescu” # Gândul
Ion Cristoiu, în emisiunea moderată de Marius Tucă pe 2 octombrie 2025, a explicat votul lui Călin Georgescu ca fiind o reacție împotriva slugărniciei îndelungate a politicienilor români față de Uniunea Europeană. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu a subliniat că după 35 de ani, românii și-au exprimat dorința de demnitate, iar […]
10:00
Andreea Bălan (41 ani) și George Burcea (37 ani) au fost surprinși împreună, în public, la 5 ani de la divorț. Cei doi foști soți au îngropat securea războiului de dragul copiilor, iar CANCAN i-a fotografiat în zona de Nord a Capitalei. În urmă cu cinci ani, cântăreața și actorul aveau să înceapă un „război”, […]
09:50
SURPRIZA emoționantă de care a avut parte o româncă, atunci când a mers pentru prima dată acasă la soțul său nepalez # Gândul
O româncă a mers pentru prima dată anul acesta, în luna septembrie, acasă la soțul său ei nepalez și a avut parte de o surpriză emoționantă. Astfel, Daniela și Balaram au devenit virali pe TikTok, după ce au împărtășit imagini din vizita lor în țara natală a bărbatului. Cei doi s-au cunoscut în România, în […]
Acum 4 ore
09:30
Numele bărbatului care a comis joi un atac la o sinagogă din orașul britanic Manchester, soldat cu doi morți și alți trei răniți, a fost făcut public de Poliție. Atacatorul a fost numit de autorități ca fiind Jihad Al-Shamie, un britanic de origine siriană în vârstă de 35 de ani. Acesta a condus o mașină […]
09:30
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 3 octombrie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
09:30
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Călin Georgescu, Ion Cristoiu, prof. Dan Dungaciu și Victor Ponta. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece a celor mai importante […]
09:20
Vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare pe șosele. Unde se circulă în condiții de iarnă în România # Gândul
În mai multe zone din România se circulă în condiții de iarnă, anunță Centrul InfoTrafic. Sunt semnalate fenomene meteorologice precum vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare. Potrivit datelor furnizate de Centrul InfoTrafic din IGPR, până la ora 06:45 nu au fost semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită din cauza vreunui eveniment rutier sau a […]
08:50
Prognoza meteorologilor ANM pentru următoarele 4 săptămâni. Ce urmează după episoadele de VREME extremă # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni, mai exact estimările pentru intervalul 6 octombrie – 3 noiembrie 2025. Vremea va fi, în general, apropiată de normalul perioadei, cu un regim pluviometric deficitar la început, dar cu precipitații mai abundente spre sfârșitul lunii. Cum va fi vremea în perioada 6 – […]
08:50
Gândul.ro aduce zâmbetul pe buze cu bancul zilei. Un dialog între o mamă și fiul ei stârnește amuzamentul. Spor la râs! – Mamă, mi-a căzut un dinte, o să vină Zâna Măseluță? – Nu, nu vine. – De ce, mamă? – Pentru că îți cad dinții din cauza băuturii, ai 44 de ani, Valentine. Alinuța, […]
08:40
Suma este uriașă! Cât plătesc lunar Radu Vâlcan și Adela Popescu pentru școala privată a celor 3 copii # Gândul
Radu Vâlcan (48 ani) și Adela Popescu (38 ani) trebuie să bage adânc mâna în buzunar pentru educația celor trei copii ai lor. Iată cât plătesc lunar prezentatorul de la Antena 1 și îndrăgita actriță pentru școala privată a fiilor. Radu Vâlcan și Adela Popescu trăiesc o frumoasă poveste de iubire, fiind căsătoriți de peste […]
08:10
Cu bugetul ciuruit, România cumpără 200 de TANCURI, care s-au dovedit ineficiente pe front. Ștefan Popescu explică adevăratul motiv al achiziției # Gândul
Investiția de aproape 8 miliarde de euro în achiziția de tancuri pentru Armata Română este mult prea mare în contextul economic dificil al țării, susține analistul de politică externă Ștefan Popescu. Acesta a precizat că există mai multe probleme care trebuie analizate înainte ca o asemenea achiziție să fie realizată: economia României, geografia țării, infrastructura […]
08:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre dedesubturile sistemului politic românesc. Acesta explică cum președinții sunt puși în funcție pe filieră politică și prin implicarea serviciilor de informații românești. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu vorbește despre o veche practică prin care președinții României ar fi […]
08:00
Vântul a făcut prăpăd în București: zeci de mașini distruse de copacii căzuți, cabluri rupte, construcții avariate # Gândul
Vântul puternic a făcut prăpăd pe străzile din București, noaptea trecută. Zeci de autoturisme au fost avariate și distruse de arborii căzuți. Mai multe cabluri au fost rupte, iar unele din construcții au ajuns avariate. ISU B-IF a intervenit de urgență pe străzi, pentru a îndepărta arborii smulși de vântul puternic. Intervenții au loc și […]
07:40
EPOCA SOROS în România. Anul în care miliardarul „trece” la PUTERE. Cum s-a infiltrat rețeaua în mediul politic și justiția # Gândul
Anul 1996. Emil Constantinescu devine președintele României. Convenția Democratică se instalează la putere. Și nu doar ea. Printr-o schimbare totală de paradigmă, organizațiile înființate de George Soros își reconfigurează traseul. De la „lupta cu un stat care nu dorește să împartă puterea”, miliardarul începe „să susțină personal eforturile de reformă ale Guvernului.” Rapoartele Soros despre […]
07:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre situația dosarului lui Călin Georgescu și conexiunile acestuia cu Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Bun, problema este în tot, în toate, în tot ce s-a spus pe Călin Georgescu până […]
07:40
Prognoză oficială a meteorologilor BBC Weather: Ce se întâmplă în toată România, începând de miercuri, 8 octombrie 2025 # Gândul
Meteorologii BBC Weather au întocmit prognoza meteorologică pentru București, pentru următoarea perioadă. Datele indică faptul că valorile termice vor crește treptat, după ce zilele acestea s-au înregistrat temperaturi sub media perioadei. Prognoza meteo se află mai jos. România este traversată, la momentul actual, de un val de aer rece. În anumite zone ale țării s-au […]
Acum 6 ore
07:20
3 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Zlatan Ibrahimović împlinește 44 de ani/ Ziua Mondială a Zâmbetului/ Reunificarea Germaniei # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 3 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Zlatan Ibrahimović este unul dintre cei mai cunoscuți și talentaţi fotbaliști ai secolului XXI. Născut pe 3 octombrie 1981, în Malmö, Suedia, din părinți imigranți (tată bosniac și mamă croată), Zlatan a […]
07:10
Cine este polițistul antidrog care lucra pentru rețeaua de traficanți capturată cu elicopterul. Ajunsese cel mai bătrân agent acoperit # Gândul
Polițistul antidrog reținut împreună cu membrii celei mai mari grupări de traficanți de droguri ajunsese cel mai bătrân lucrător operativ din structura BCCO București. Procurorii DIICOT au ajuns la concluzia că bărbatul nu voia să iasă la pensie pentru a putea să protejeze în continuare afacerile răufăcătorilor. Procurorii DIICOT și polițiștii bucureșteni ai Serviciului Grupări […]
07:10
Bancul de vineri are în centrul atenției una dintre funcționalitățile telefonului iPhone. Spor la râs! – iPhone-ul tău are lanternă? – Da! – Asta e bine, pentru că venim să vă tăiem lumina. Oferta pentru internet – Alo?!?.. Bună ziua! Suntem de la Orange și dorim să vă facem o ofertă pentru internet! – Hmmm… […]
06:40
Experți BCE: Mai multă INCERTITUDINE, mai puține credite /Cum afectează politicile Administrației Trump finanțarea companiilor din Europa # Gândul
Firmele europene tind să intre într-un mod de așteptare ca reacție la incertitudinea generată de politicile Administrației Donald Trump, iar băncile limitează creditarea pentru a evita riscurile, avertizează experți din cadrul Băncii Centrale Europene (BCE). ”Incertitudinea este o forță centrală care configurează condițiile economice. Starea de incertitudine generată de politicile Administrației Donald Trump afectează semnificativ […]
06:10
Capitala ar putea intra în colaps la iarnă după cinci ani cu Nicușor Dan la primărie. Adevărul despre „modernizările” țevilor făcute de fostul primar # Gândul
Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România (FAPR) și fost director al RADET (Termoenergetica în prezent), a declarat pentru Gândul că totul va fi la noroc în ceea ce privește căldura bucureștenilor din calorifere în noul sezon rece. Opaina este de părere că sistemul de termoficare este în continuare unul foarte vechi, nemodernizat, […]
Acum 12 ore
00:00
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a reproşat aliaţilor europeni ai Kievului că sunt principalul obstacol în calea soluţionării conflictului din Ucraina. Liderul de la Kremlin le-a sugerat opozanților să ocupe mai degrabă de problemele lor interne decât să alimenteze ideea unui război cu Rusia. Putin a subliniat că nu intenționează să atace o ţară membră a […]
00:00
Utilajele de deszăpezire intervin în zona montană a județului Brașov, unde se semnalează lapoviță și NINSOARE # Gândul
În zona montană din județul Brașov s-au înregistrat, joi seara, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, care au afectat mai multe sectoare de drum. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, sunt afectate vizate următoarele tronsoane: DN73A – Predeal – Râșnov, DN1A – Săcele – Cheia și DN73 – Bran – […]
2 octombrie 2025
23:40
Jurnalistul Patrick de Hillerin, revoltat de revenirea la televizor a sociologului Marius Pieleanu # Gândul
Jurnalistul Patrick de Hillerin, și nu numai, este revoltat de revenirea la televizor a lui Marius Pieleanu, acuzat de abuzuri sexuale asupra studentelor lui. Sociologul de la SNSPA care umplea ecranele cu statura sa impozantă și competentă în orice domeniu a dezmințit toate acuzațiile. Faptele incriminate ar fi fost comise la finalul anilor 1990. În […]
23:30
Ora de iarnă 2025 vine cu anumite SCHIMBĂRI pentru corpul uman. Cum poți să profiți pentru a-ți regla stilul de viață # Gândul
Ora de iarnă marchează revenirea la timpul standard, prin darea ceasurilor cu o oră înapoi, fiind opusul orei de vară, când dăm timpul înainte cu o oră. Scopul acestei schimbări este adaptarea activităților zilnice la lumina naturală, tot mai redusă pe măsură ce ne apropiem de iarnă. Astfel, diminețile devin mai luminoase, iar serile se […]
23:20
Ionuț Moșteanu a comentat declarațiile lui Vladimir Putin de la Valdai, în care a declarat că „există o isterie a dronelor pentru alimentarea problemelor din Vest. Militarizarea Europei este un aspect căreia Rusia îi va răspunde”. „Trebuie să fii bine pregătit ca să descurajezi astfel de agresiuni. El este agresorul în ultimii ani, Putin. Nu […]
23:00
Moșteanu, noi DETALII despre achiziția de 214 tancuri: E nevoie de tancuri noi/ condiția e să fie construite în România /Vedem cine vine la licitație # Gândul
Ionuț Moșteanu a vorbit la Digi 24 despre achiziția celor 214 tancuri. „Avem 5 batalioane de tancuri, un batalion are 54 de tancuri, E nevoie de tancuri noi Producătorii au nevoie sa le producă aici. Le vom folosi 30 de ani, e nevoie sa avem mentenanță aici. Vedem cine vine la licitație E important sa […]
