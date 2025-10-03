MAE: Rusia a interferat în procese electorale şi a încercat să influenţeze alegeri în România, aşa cum a încercat recent şi în Republica Moldova. O face sistematic. A eşuat pentru că cetăţenii acestor ţări preferă alte valori
Financial Intelligence, 3 octombrie 2025 10:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) afirmă, după declaraţiile preşedintelui rus Vladimir Putin referitoare la alegerile prezidenţiale anulate din România,
Acum 15 minute
11:20
Niculescu, ANRE: Sunt diverse scenarii de aplicare a tarifului binom; Încercăm să creionăm cea mai bună formă a acestei reglementări # Financial Intelligence
Subiectul tarifului binom este foarte important, îl avem pe agenda internă şi lucrăm la el, iar după ce
Acum o oră
10:50
Patru din zece români se tem că locuința lor ar putea fi afectată de furtuni (sondaj UNSAR) # Financial Intelligence
Patru din zece români se tem că locuinţa lor ar putea fi afectată de furtuni, iar trei din
10:50
MAE: Rusia a interferat în procese electorale şi a încercat să influenţeze alegeri în România, aşa cum a încercat recent şi în Republica Moldova. O face sistematic. A eşuat pentru că cetăţenii acestor ţări preferă alte valori # Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) afirmă, după declaraţiile preşedintelui rus Vladimir Putin referitoare la alegerile prezidenţiale anulate din România,
Acum 2 ore
10:30
Seeds for the Future: opt studenți din România și Moldova în inima tehnologică a Chinei # Financial Intelligence
Huawei România a încheiat cu succes ediția din acest an a programului internațional "Seeds for the Future 2025",
10:20
ROCA Industry anunță schimbări la nivelul conducerii executive; Camelia Ene a renunțat la funcția de Director General # Financial Intelligence
ROCA Industry, holdingul industrial specializat în materiale de construcții, informează asupra unor modificări în structura de conducere executivă.
10:20
ASF anunță lansarea în consultare publică a proiectului de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative # Financial Intelligence
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr.
10:20
UE ar putea elibera o parte din activele ruseşti îngheţate pentru a despăgubi Raiffeisen, susţine FT # Financial Intelligence
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a ridica sancţiunile impuse activelor care au legătură cu oligarhul rus Oleg Deripaska,
Acum 4 ore
08:20
Planul „zidului de drone” al Ursulei von der Leyen se lovește de realitatea UE- Politico # Financial Intelligence
"Când avioanele NATO au doborât trei drone rusești deasupra Poloniei luna trecută au folosit rachete de milioane de
08:20
Gabriel Dumitrașcu: Ce s-a întâmplat la FP – o preluare ostilă; FP – o gâscă grasă pe care fonduri speculative și-au propus să o jumulească # Financial Intelligence
"Mă îndoiesc că statul român va avea puterea, în viitorul apropiat, dar și pe termen mediu, să-și apere
Acum 6 ore
07:20
Indonezia începe construcția unei centrale solare plutitoare de 92 megawați # Financial Intelligence
Compania de utilități publice din Indonezia, Perusahaan Listrik Negara (PLN), a început construirea unei centrale solare plutitoare de
07:20
Rusia va câștiga aproximativ 1,2 miliarde de dolari din vânzările de uraniu către SUA — Putin # Financial Intelligence
Rusia este al doilea furnizor de uraniu către Statele Unite și se așteaptă să câștige aproximativ 1,2 miliarde
07:10
Toate țările NATO sunt acum în război cu Rusia și nu mai ascund acest lucru, a declarat președintele
06:50
Turcia va continua să cumpere gaze naturale din Rusia — ministrul turc al Energiei, Bayraktar # Financial Intelligence
„Avem nevoie să primim gaze din Rusia, Azerbaidjan și Turkmenistan", a remarcat ministrul turc al Energiei Turcia va
06:50
„Totul va urca imediat peste 100 de dolari [pe baril]", a adăugat președintele rus Retragerea petrolului rusesc de
06:50
Putin consideră că ar fi mai bine să se transfere guvernarea în Gaza către administrația Abbas # Financial Intelligence
Autoritatea în Fâșia Gaza ar trebui transferată administrației președintelui palestinian Mahmoud Abbas sau milițiilor locale, a declarat președintele
06:50
Membrii BRICS nu elaborează o astfel de politică împotriva nimănui, a subliniat Putin Rusia nu urmărește o politică
06:40
Oracle a declarat joi că clienții suitei sale de produse E-Business „au primit e-mailuri de șantaj", confirmând un
06:30
Consiliul ASF a aprobat, miercuri, modificarea Regulamentului privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii # Financial Intelligence
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în şedinţa de miercuri, proiectul de Regulament pentru modificarea şi
06:30
Kazahstanul ar urma să livreze Germaniei 1,7 milioane de tone de petrol în 2025 # Financial Intelligence
Kazahstanul se aşteaptă până la finalul anului să livreze Germaniei 1,7 milioane de tone de petrol prin sistemul
06:30
Putin afirmă că monitorizează “militarizarea Europei” şi promite un “răspuns la ameninţări”: “Răspunsul la ameninţări va fi, ca să spunem aşa, foarte convingător” # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Kremlinul monitorizează îndeaproape "militarizarea crescândă a Europei", promiţând un "răspuns
06:30
Venezuela: Avioane de vânătoare americane s-au apropiat de zonele de coastă (Ministrul Apărării) # Financial Intelligence
Cinci avioane de vânătoare americane "au îndrăznit să se apropie" de zonele de coastă ale Venezuelei, a denunţat
06:30
Putin consideră că trimiterea de rachete Tomahawk la Kiev ar fi o “nouă escaladare” între Moscova şi Washington # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că trimiterea de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune
Acum 24 ore
20:20
Gabriel Avrămescu, ASF: Fondurile de investiții reprezintă un pilon esențial al pieței de capital și un instrument tot mai important pentru finanțarea economiei românești # Financial Intelligence
Fondurile de investiții reprezintă un pilon esențial al pieței de capital și un instrument tot mai important pentru
20:10
Kelemen Hunor: Guvernul şi coaliţia sunt foarte stabile; PSD şi PNL se înţeleg foarte bine # Financial Intelligence
Guvernul este foarte stabil, la fel şi coaliţia de guvernare, fiindcă PSD şi PNL se înţeleg foarte bine,
19:50
Nicuşor Dan: Potrivit noii legi, voluntar, oamenii aleg să fie plătiţi şi învaţă disciplina militară # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a precizat joi despre proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare că, potrivit noii legi, în
19:50
Cancelaria prim-ministrului: Reducere de 10 ori a costului lunar al maşinilor, printr-un contract de leasing operaţional cu Dacia Renault # Financial Intelligence
Cancelaria prim-ministrului a încheiat cu Grupul Dacia-Renault un contract de leasing operaţional pentru 17 autovehicule N1 Dacia Duster
19:50
Contrabanda reprezintă o problemă majoră pentru economia naţională, ce afectează colectarea de venituri la bugetul statului şi distorsionează
19:50
Manea (BCR): Fraudele, unul dintre cei mai importanţi adversari ai extinderii plajei de investitori # Financial Intelligence
Fraudele, care ţin de social engineering, reprezintă unul dintre cei mai importanţi adversari ai extinderii plajei de investitori
17:50
Comisia pentru protecţia concurenţei Bulgaria (CPC) a aprobat o concentrare din sectorul de vânzare cu amănuntul a combustibililor,
17:40
Nicuşor Dan: Sistemul antidrone este în discuţie pe partea tehnică, operaţională # Financial Intelligence
Sistemul antidrone este în discuţie la nivel tehnic şi operaţional, a afirmat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.
17:30
Rusia ameninţă cu un răspuns dur la propunerea UE de a da un împrumut Ucrainei pe baza activelor ruseşti îngheţate în Europa # Financial Intelligence
Rusia a declarat joi că ideea UE de a utiliza activele ruseşti îngheţate pentru a acorda împrumuturi Ucrainei,
17:30
Ungaria cumpără gaze naturale de la compania franceză Engie, diversificându-şi aprovizionarea din Rusia # Financial Intelligence
Ungaria a semnat joi cel mai mare acord din istorie pentru achiziţionarea de gaz natural lichefiat (GNL) de
16:10
OMV Petrom, reacție la articolul din Die Presse despre pierderea licenței de explorare din blocul Neptun: Am început discuțiile cu autoritățile pentru prelungirea licenței, iar acestea vizează exclusiv suprafața din perimetru aflată în explorare și nu afectează proiectul de dezvoltare Neptun Deep # Financial Intelligence
OMV Petrom și Romgaz Black Sea au început discuțiile cu autoritățile pentru prelungirea licenței de explorare pentru blocul
15:30
Moşteanu: Dorim să finalizăm discuţiile privind producţia de drone cu un joint venture concret între România şi Ucraina # Financial Intelligence
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, vineri, că se doreşte finalizarea discuţiilor cu partea ucraineană privind producţia
15:30
Subsidiara din Rusia a grupului italian UniCredit SpA nu mai acceptă noi clienţi pe segmentul corporate şi a
15:20
Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Celco SA intenționează să preia compania Prefab SA, potrivit unui comunicat al
15:20
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare în urma blocajului bugetar din SUA # Financial Intelligence
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare în urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul său
15:20
Uniunea Europeană a decis să meargă la război, a declarat joi, la Copenhaga, premierul ungar Viktor Orban, adăugând
15:00
Banca Centrală Europeană a anunţat joi că a ales un startup portughez axat pe inteligenţa artificială (AI) pentru
14:40
România apelează din nou la piața euroobligațiunilor pentru a finanța deficitul bugetar în creștere – Bloomberg # Financial Intelligence
România se pregătește să apeleze la piețele internaționale pentru a patra oară în acest an, în încercarea de
14:30
O săptămână dedicată investițiilor în educație și cultură – Inaugurare simultană la ASE și Academia de Muzică din Cluj # Financial Intelligence
Compania Națională de Investiții are plăcerea să anunțe recepția lucrărilor la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima" din
13:50
Dronele care încalcă spaţiul european “pot fi distruse”, declară preşedintele Macron la summitul CPE # Financial Intelligence
Dronele care încalcă spaţiul aerian european "pot fi distruse. Punct final", a declarat preşedintele francez Emmanuel Macron joi,
13:50
Volodimir Zelenski cere liderilor europeni să specifice în scris garanţiile lor de securitate # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a solicitat joi, în discursul său adresat liderilor europeni reuniţi la summitul Comunităţii Politice
13:00
Autor: Cristian Bichi, Consilier guvernator, Cancelaria BNR Proiectul monedei euro digitale reprezintă un răspuns la digitalizarea în creștere a economiilor
Ieri
11:20
Ministerul Finanţelor a planificat împrumuturi de aproape opt miliarde de lei, în luna octombrie # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna octombrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7
11:10
ONJN a desfășurat o amplă acțiune de control asupra caselor de pariuri, în ziua disputării meciurilor din UEFA Champions League # Financial Intelligence
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a desfășurat o acțiune amplă de control în agențiile de pariuri
11:10
Danemarca solicită ca Europa să fie capabilă să se apere singură până în 2030 împotriva războiului hibrid al Rusiei # Financial Intelligence
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a insistat joi asupra necesităţii ca Europa să poată să se apere pe deplin,
11:10
Nicuşor Dan: Ameninţarea cu drone nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia; zidul anti-drone – în câteva luni # Financial Intelligence
Ameninţarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, iar zidul anti-drone ar
10:00
Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania, a finalizat achiziția Microinvest # Financial Intelligence
Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania și una dintre cele mai mari bănci din Republica Moldova, a finalizat
10:00
Bucur SA cumpără clădirea de birouri Dr. Felix 87, de la First Property Group, pentru 3,05 milioane de euro # Financial Intelligence
Fondul britanic de investiții First Property Group a finalizat vânzarea clădirii de birouri Dr. Felix 87, amplasată în
