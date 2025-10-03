Tensiunile comerciale cu SUA au stârnit o revoltă împotriva produselor tech americane în cea mai mare țară din lume
HotNews.ro, 3 octombrie 2025 12:50
Trei miniștri din cabinetul prim-ministrului indian Narendra Modi promovează folosirea unor aplicații dezvoltate de rivali autohtoni ai Google Maps, WhatsApp și Microsoft ca parte a celei mai puternice susțineri de până acum pentru produsele „Made…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
13:00
Nouă proiecte de spitale cu șantiere în construcție, finanțate inițial din PNRR, continuă cu bani europeni dintr-un alt program # HotNews.ro
Nouă proiecte de spitale cu șantiere în construcție, care au fost finanțate inițial din PNRR, vor continua cu bani europeni nerambursabili din Programul Sănătate 2021–2027. Guvernul a aprobat, joi, un memorandum de transfer al celor…
13:00
Unul dintre cei 60 de copaci doborâți vineri de vântul puternic a căzut pe o mașină aflată în mers pe Șoseaua Luica din București. Incidentul a fost suprins de o cameră de supraveghere. În imaginile…
Acum 15 minute
12:50
Tensiunile comerciale cu SUA au stârnit o revoltă împotriva produselor tech americane în cea mai mare țară din lume # HotNews.ro
Trei miniștri din cabinetul prim-ministrului indian Narendra Modi promovează folosirea unor aplicații dezvoltate de rivali autohtoni ai Google Maps, WhatsApp și Microsoft ca parte a celei mai puternice susțineri de până acum pentru produsele „Made…
Acum o oră
12:30
Ce firmă-surpriză a cheltuit cei mai mulți bani în România cu publicitatea la televizor. „Următoarea din clasament are cu 40% mai puțin” # HotNews.ro
Două jurnaliste HotNews au mers în Polonia ca să documenteze amenințările rusești și felul în care românii și polonezii întâmpină riscuri asemănătoare. Dublă ca populație față de România și mai mult decât dublă ca PIB,…
12:30
O femeie a fost numită pentru prima dată la conducerea Bisericii Anglicane. Cine este Sarah Mullally # HotNews.ro
Sarah Mullally a fost numită vineri noul arhiepiscop de Canterbury, devenind astfel liderul spiritual al celor 85 de milioane de anglicani din întreaga lume și prima femeie care ocupă această funcție, potrivit CNN. Cel de-al…
12:20
Neregulile din raportul oficial: De ce spune ministrul Sănătății că avizul de funcționare pentru Spitalului de Copii din Iași a fost emis ilegal, iar în secția ATI se intra „ca în gară” # HotNews.ro
Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, care funcționează din anul 1970 în actuala locație, a primit aviz de funcționare de la DSP Iași pentru noua structură, renovată complet, în aprilie 2024. Ministrul Sănătății a…
12:20
Sindromul cuibului gol: părinții între „Mergi, copile, la facultate” și „E pustiu fără tine. Eu și taică-tu divorțăm” # HotNews.ro
Când copilul pleacă la facultate, părintele rămâne în fața unei dileme existențiale: dacă nu mai sunt „șofer de serviciu”, „bucătar full-time” și „căutătorul oficial de șosete murdare desperecheate”, cine mai sunt eu acum? „Sindromul cuibului gol”…
12:10
Criză a berii în Japonia, care rămâne fără marca preferată din cauza unui atac al hackerilor # HotNews.ro
Restaurantele, barurile și magazinele japoneze rămân fără bere și alte băuturi de la liderul industriei, Asahi Group, în condițiile în care grupul suferă de pe urma consecințelor unui atac cibernetic, care a intrat vineri în…
12:10
De ce Elon Musk a intrat în război cu Netflix din cauza unui serial de desene animate pentru copii # HotNews.ro
„Anulaţi Netflix pentru sănătatea copiilor voştri”, a fost mesajul transmis de miliardarul Elon Musk împotriva platformei de streaming zilele trecute, potrivit The Guardian și EuroNews.com. CEO-ul Tesla și X, autoproclamat „absolutist al libertății de exprimare”,…
12:10
Un miliardar aliat cu Viktor Orbán are șanse de a se întoarce la guvernare în Cehia după alegerile de azi și mâine. Bruxelles-ul și Kievul își țin răsuflarea # HotNews.ro
Cehii vor înlătura probabil de la putere actualul guvern de centru-dreapta, în urma alegerilor de vineri și sâmbătă, sondajele indicând că miliardarul populist Andrej Babiš ar putea reveni la guvernare pe baza promisiunilor de creștere…
Acum 2 ore
12:00
Cea mai rece zi de început de octombrie din ultimii 12 ani. Unde au fost temperaturi cu 13 grade Celsius sub media perioadei # HotNews.ro
Temperaturile maxime au fost, joi, la prânz, în unele locuri și cu 15 grade mai mici decât în mod normal, iar începutul lui octombrie a fost cel mai rece din ultimii 12 ani, din cauza…
12:00
Furia la copii: când poate fi semnal de alarmă. „Dacă episoadele includ autoagresiune și distrugerea obiectelor, atunci nu mai vorbim doar de o etapă firească” # HotNews.ro
Crizele de furie sunt firești la copiii mici, dar episoadele intense, zilnice sau greu de calmat pot ascunde anxietate, dificultăți de atenție, traumă sau tulburări de somn. Sunt situații în care problemele pot fi mai…
11:50
Surpriză uriașă la Netflix, care reînvie unul dintre cele mai longevive și populare seriale pe care le-a difuzat vreodată # HotNews.ro
Netflix și BBC au anunțat că au comandat două sezoane pentru un serial „sequel” care să continue povestea din „Peaky Blinders”, unul dintre cele mai longevive și apreciate seriale difuzate vreodată de platforma de streaming…
11:40
Pe 27 septembrie, parcarea Bibliotecii Naționale din București a vibrat de energie, muzică și zâmbete. A fost locul unde, timp de 12 ore, peste 10.000 de oameni s-au adunat pentru a celebra mișcarea la cea…
11:40
Niciodată nu este prea târziu să fii în formă! Obiceiurile care ajută corpul și creierul, indiferent de vârstă # HotNews.ro
O cercetare recentă arată că nu există „vârstă-limită” pentru a reveni în formă: combinația potrivită de mișcare, relații sociale, somn și alimentație echilibrată reactivează atât corpul, cât și creierul. Chiar și după perioade lungi de…
11:40
VIDEO „Ați mers în Polonia ca să vedeți un acoperiș distrus de dronele rusești?” Ce a răspuns ziarista # HotNews.ro
Jurnalistele HotNews Raluca Ion și Adelina Mărăcine au documentat în Polonia amenințarea rusească. Într-un dialog cu ziaristul Cătălin Tolontan, Raluca Ion povestește că lucrurile pe care le-au descoperit privesc direct România.
11:40
Uși de garaj automate și soluții personalizate pentru fiecare client din țară – de la Alexiana Group # HotNews.ro
Definiția ușilor de garaj automate moderne este dată extrem de bine de Alexiana Group, brand autohton, cu capital 100% românesc, din Rădăuți, Suceava. Când spui uși de garaj de la Alexiana, spui eficiență, confort și…
11:20
Purtător de cuvânt al MAE, după ce Putin a vorbit de alegerile din România: „Nu vom accepta niciodata lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova” # HotNews.ro
„Rusia a interferat în procese electorale și a încercat să influențeze alegeri în România așa cum a încercat recent și în Republica Moldova”, a transmis vineri purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Andrei Țărnea,…
11:10
Cel mai mare proiect din istoria umanității intră într-o fază decisivă. Sub conducerea unui gigant american, omenirea e aproape de a obține „energia infinită” # HotNews.ro
O încercare îndrăzneață de a stoca energia solară trece de la stadiul de proiect la realitate. O echipă internațională începe sarcina dificilă de a asambla una dintre cele mai complexe mașini construite vreodată. Miza este…
Acum 4 ore
11:00
Directorul unui prestigios muzeu a fost constrâns să demisioneze după ce a refuzat să îi dea lui Donald Trump sabia unui alt președinte american # HotNews.ro
Directorul Bibliotecii Prezidențiale Dwight D. Eisenhower, o bibliotecă și un muzeu din Statele Unite, a demisionat în urma unui conflict cu administrația Trump legat de predarea unei săbii din colecția instituției pe care președintele american…
10:50
„Comparați atunci și acum”. Cu o poză, primarul Ciucu a stârnit o dezbatere privind locurile de parcare / Viziunea lui despre situație, detaliată într-un interviu HotNews din 2024 # HotNews.ro
Primarul Sectorului 6 a postat pe Facebook o fotografie în care arată cum s-a schimbat o stradă din sectorul său, ceea ce a stârnit reacții în mediul online, în special pentru că primul lucru care…
10:50
Când trece valul de frig care a cuprins România. Jumătate de țară, sub alerte meteo, cu vreme deosebit de rece # HotNews.ro
Vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării până sâmbătă dimineață, cu temperaturi mai scăzute decât cele normale cu peste 10 grade, potrivit meteorologilor. În sudul țării plouă abundent, vântul…
10:30
Europa e chemată să își apere independența economică și financiară – prin competitivitate, disciplină fiscală și coordonare, pentru a face față atât presiunilor externe (SUA, China, Rusia), cât și celor interne (cheltuieli cu apărarea, încetinirea…
10:30
Ultimul client important al Gazprom din UE a decis să cumpere gaze naturale din Turkmenistan # HotNews.ro
Cel mai mare client rămas al Gazprom în Uniunea Europeană, Ungaria, ar dori să înceapă să achiziționeze gaze naturale din Turkmenistan. Acest lucru a fost anunțat de subsecretarul de stat al Ungariei pentru Afaceri Estice,…
10:20
FOTO Simbolul pictat discret pe un F-35 olandez dezvăluie ce s-a întâmplat în timpul unei confruntări fără precedent cu dronele Rusiei # HotNews.ro
Ministerul olandez al Apărării a publicat o imagine a unui avion F-35A cu un simbol care indică doborârea unei drone, imprimat pe fuselaj, observă Janes, o publicație specializată pe teme militare și de securitate națională.…
10:10
Alertă cu drone la Soci la scurt timp după discursul lui Putin privind lupta Rusiei împotriva „întregului bloc NATO” # HotNews.ro
Sirenele de alarmă care anunțau un atac cu drone ucrainene au sunat la scurt timp după ce președintele rus Vladimir Putin a vorbit joi despre războiul din Ucraina și alte chestiuni la un forum organizat…
10:10
Cum gestionăm corect deplasările în interes de serviciu din punct de vedere legal: Delegare sau clauză de mobilitate? # HotNews.ro
Într-o piață a muncii extrem de dinamică, mulți salariați își desfășoară activitatea atât la birou, cât și prin deplasări frecvente în interes de serviciu – vizite la clienți, la șantiere sau filiale, deplasări internaționale. Pentru…
10:00
Fă cunoștință cu o parte dintre câinii de la Adăpostul Speranța care își caută un cămin În România, adăposturile de animale sunt pline de câini și pisici care așteaptă să își găsească un cămin. Parte…
09:40
Ce poate face P-8A Poseidon, noul vânător de submarine al Bundeswehrului înarmat cu torpile și rachete # HotNews.ro
Forțele armate germane (Bundeswehr) au primit primul dintre cele opt avioane de patrulare maritimă P-8A Poseidon. Ambasada Germaniei la Washington a anunțat miercuri seară că prima aeronavă care va vâna submarine a fost predat Marinei…
09:20
Meta, obligată de o instanță din Europa să schimbe setări ale Facebook şi Instagram / „Este inacceptabil ca miliardarii tech să decidă cum vedem lumea” # HotNews.ro
Meta Platforms, compania care deține Facebook și Instagram, are două săptămâni pentru a oferi utilizatorilor platformelor sale opţiuni mai simple pentru a accesa un flux cronologic, care să nu se bazeze pe profilare algoritmică, potrivit…
Acum 6 ore
08:40
VIDEO Incendiu de proporții, după o explozie la rafinăria Chevron din California, cea mai mare de pe coasta de vest a SUA # HotNews.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit joi seara la rafinăria Chevron din El Segundo, lângă Los Angeles, în California, potrivit presei americane, scrie Reuters. Cauza incidentului nu este cunoscută, a precizat Los Angeles Times, în…
08:20
Cine este autorul atacului din fața sinagogii din Manchester. Trei persoane au fost reținute # HotNews.ro
Două persoane au fost ucise joi, când un bărbat a intrat cu mașina în pietoni și a înjunghiat un agent de pază într-un atac la o sinagogă unde credincioșii sărbătoreau Yom Kippur, cea mai însemnată…
07:40
Klaus Iohannis, executat silit de ANAF. Fostul preşedinte, obligat dea cheile casei din centrul Sibiului pe care a ocupat-o ilegal timp de 17 ani # HotNews.ro
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat silit de către Fisc, acesta fiind nevoit să predea cheile casei din centrul Sibiului pe care a ocupat-o nelegal din 1999 până în 2015, potrivit unor surse citate…
07:30
Pompierii au fost solicitați să intervină în mai multe zone din capitală din cauza fenomenelor meteo extreme. Angajații ISU au intervenit încă de joi seară pentru a îndepărta copaci sau elemente de construcţie care stau…
07:10
Măsurile pentru stimularea achiziției de vehicule electrice sunt tot mai diversificate de-a lungul țărilor Uniunii Europene, fiind prezente situații în care programe de subvenționare au fost oprite și apoi repornite. Italia stabilește însă recordul de…
07:10
Tehnologia acustică este implementată pentru a descuraja atacurile urșilor, în urma unei creșteri accentuate a incidentelor, scrie presa niponă. Dispozitivele emit sunete înalte, concepute pentru a provoca disconfort urșilor și a-i opri din mers, astfel…
07:10
Haos pe aeroportul din Munchen, după apariția unor drone. Pasagerii și-au petrecut noaptea în paturi de campanie # HotNews.ro
Aeroportul din München a anunțat vineri dimineața că apariția unor drone joi seara a obligat controlul traficului aerian să suspende operațiunile de zbor, ceea ce a dus la anularea a 17 zboruri, informează Reuters. Aproximativ…
Acum 8 ore
07:00
REPORTAJ în Polonia. Dronele rusești nu vin niciodată singure. „Acest lucru e cel care a creat haosul” # HotNews.ro
„Oboseala” lungului război stârnit de Rusia este o realitate de care societățile europene nu scapă, iar România nu face excepție. HotNews a mers într-o țară model în Europa de Est în privința atitudinii față de…
05:40
Prințul de Wales a declarat că va aduce schimbări în sistemul monarhic atunci când va fi rege, într-un interviu despre care oamenii din palat spun că este cel mai deschis dat de membrii Casei Regale.…
Acum 12 ore
01:00
A doua zi de „shutdown” în SUA: Trump se gândește la o sumă de „1.000-2.000 dolari” pentru americani, în timp ce amenință cu „tăieri definitive” și concedieri # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a afirmat joi că angajații federali ar riscă să fie concediați, iar unele proiecte să fie eliminate complet în cazul în care blocajul generat de „paralizia bugetară” va continua, chiar dacă…
00:10
De ce livările de rachete americane Tomahawk sunt puțin probabile. Surse de la Washington dezvăluie o veste proastă pentru Ucraina # HotNews.ro
Dorința administrației Trump de a trimite rachete Tomahawk, cu rază lungă de acțiune, către Ucraina ar putea fi imposibil de realizat, deoarece stocurile actuale sunt destinate Marinei SUA și altor utilizări, afirmă un oficial american…
Acum 24 ore
00:00
Peste 400 de militanţi pro-palestinieni aflaţi la bordul a 41 de nave dintr-o flotilă de ajutor pentru Fâşia Gaza au fost arestaţi de forţele navale israeliene, a declarat joi un oficial israelian, potrivit AFP. „Într-o…
2 octombrie 2025
23:40
Rusia găzduiește o reuniune de consultări pentru Afganistan. Țara condusă de talibani va deveni noua membră a „Formatului Moscova” # HotNews.ro
Capitala rusă va găzdui săptămâna viitoare o nouă reuniune a „Formatului Moscova” pentru Afganistan, întâlnire la care va participa și o delegație guvernamentală a talibanilor condusă de ministrul de externe Amir Khan Muttaqi, a anunțat…
23:40
Friedrich Merz l-a contrat direct pe Viktor Orban la summitul liderilor europeni. Ce i-a reproșat cancelarul german # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz l-a criticat miercuri pe Viktor Orban în timpul reuniunii de la Copenhaga a liderilor Uniunii Europene, acuzându-l pe premierul ungar că întârzie în mod deliberat discuțiile privind nevoile de securitate ale…
23:00
Vladimir Putin critică deschis alegerile din România: „Transformarea procedurilor electorale într-o farsă și manipularea voinței poporului nu va funcționa” # HotNews.ro
Autoritățile din unele țări încearcă să-i „interzică” pe oponenții politici care se bucură de o mare încredere în rândul cetățenilor, dar aceste încercări nu funcționează, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, în cadrul unei…
22:40
Hamas „nu are niciun rol” în viitorul Gazei, a afirmat joi ministrul de Externe al Egiptului, Badr Abdelatty, a cărui țară joacă rol de mediator între Israel și mișcarea islamistă palestiniană, informează AFP. „Există un…
22:20
URSS și Rusia au cerut să intre în NATO, susține Putin: „De fiecare dată am fost respinși categoric” # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin le-a reproșat joi aliaților europeni ai Kievului că sunt principalul obstacol în calea soluționării conflictului în Ucraina și le-a sugerat să se ocupe mai degrabă de problemele lor interne decât să…
22:10
SuperLiga: Ioan Ovidiu Sabău, precaut înainte de meciul cu FK Csikszereda: „Nu va fi absolut deloc ușor!” # HotNews.ro
Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul echipei Universitatea Cluj, a prefațat meciul cu FK Csikszereda, programat în etapa a 12-a dn SuperLiga. Partida va avea loc duminică, la Miercurea Ciuc, de la ora 15:00. Gazdele ocupă locul…
22:10
Atacul de la sinagoga din Manchester, soldat cu 2 morţi, este tratat ca un act de terorism. Două persoane au fost arestate # HotNews.ro
Poliţia britanică a anunţat că atacul comis joi asupra sinagogii din Manchester, soldat cu doi morţi, este considerat un „incident terorist” şi au fost făcute deja două arestări. Comisarul Laurence Taylor, şeful naţional al Poliţiei…
21:50
Avioane americane în apropierea coastelor din Venezuela, susține regimul lui Maduro. „Este o amenințare la adresa securității noastre” # HotNews.ro
Cinci avioane de vânătoare americane „au îndrăznit să se apropie” de coastele Venezuelei, a afirmat ministrul Apărării de la Caracas, în contextul unor tensiuni în creștere cu SUA după ce Washingtonul a trimis nave de…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.