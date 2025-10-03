Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 3 octombrie 2025

09:10

Un individ din judeţul Brăila a ajuns în arest preventiv, după ce ar fi violat o adolescentă de 16 ani. Bărbatul în vârstă de 32 de ani ar fi constrâns-o pe fată să întreţină raporturi sexuale cu el, chiar în propria locuinţă. Deşi iniţial a fost reţinut, magistraţii au decis mai apoi să fie arestat pentru 30 de zile. Este acuzat de viol şi lipsire de libertate.