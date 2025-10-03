Brand premium chinezesc de mașini electrice intră în România. Acuzații recente de umflare a vânzărilor
Profit.ro, 3 octombrie 2025 12:50
Brandul chinezesc de mașini electrice Zeekr își extinde prezența în Europa de Sud-Est și intră în România, Slovenia, Croația și Bulgaria.
• • •
09:00
Temerilor privind supraproducția coboară prețurile petrolului la minimul ultimelor patru luni # Profit.ro
Prețurile petrolului au continuat să scadă pentru a patra zi consecutiv atingând cele mai reduse niveluri din ultimele patru luni.
08:50
În multe familii există obiceiul de a găti în cantități mai mari, fie pentru a economisi timp, fie pentru a evita consumul zilnic de energie și efort.
08:30
Prof. Dr. Anca Coliță, Manager Institutul Clinic Fundeni, vine la Profit Health.forum - Ediția a XVI-a # Profit.ro
Prof. Dr. Anca Coliță, Manager Institutul Clinic Fundeni, vine la Profit Health.forum - Viitorul sănătății: între reformă, provocări și soluții durabile - Ediția a XVI-a, programat să fie organizat pe 16 octombrie.
08:20
Franck Neel, Membru Directoratul OMV Petrom, vine la Profit Energy.forum Ediția a IX-a, programat să fie organizat pe 6 octombrie.
08:00
Asirom și Allianz-Țiriac vor asigura Aeroportul Internațional Constanța pentru mai multe riscuri. Cât vor încasa cei doi asigurători # Profit.ro
Asirom VIG și Allianz-Țiriac Asigurări vor furniza Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța servicii de asigurări CASCO, de răspundere civilă aeroportuară, de incendiu și alte riscuri pentru bunuri și clădiri precum și asigurări autovehicule, autospeciale și utilaje în domeniul construcțiilor, agriculturii și/sau în alte domenii de activitate.
08:00
Cinci oferte pentru dotarea tuturor instanțelor cu sisteme de înregistrare a ședințelor de judecată, care vor include și o aplicație de transcriere audio în text. Bugetul se apropie de 40 milioane lei # Profit.ro
Ministerul Justiției a primit cinci oferte pentru furnizarea de sisteme de înregistrare a ședințelor de judecată și integrarea cu o aplicație de transcriere audio în text (speech2text) la nivel național.
07:50
Anularea Programului Rabla pentru companii și primării și reducerea drastică a bugetului pentru persoane fizice, cu un start al înscrierilor doar pe 30 septembrie, au fost condițiile în care producătorii și importatorii de automobile au fost nevoiți să se descurce în ultimele luni, iar cifrele din septembrie arată că piața a crescut pe segmentul electri, cu ajutorul a câtorva mărci, inclusiv electrice.
07:40
GRAFIC Industria din regiune se chinuie să iasă din recesiune. Încrederea managerilor din România, la cel mai ridicat nivel din ultimele 15 luni # Profit.ro
Sondajele de specialitate din industrie în Germania, România și Cehia converg către pragul de expansiune, în timp ce dată mai slabe sunt înregistrate de Polonia, care însă va avea cea mai mare creștere economică din regiune în acest an, arată o analiză a Erste. În România, deși sectorul nu a ieșit încă la liman, indicii industriei manufacturiere sunt la cel mai ridicat nivel din ultimele 15 luni, pe fondul creșterii după mai bine de un an a comenzilor noi, semn că recesiunea multianuală ar putea lua sfârșit.
07:30
GRAFIC Grecii de la PPC au demarat în România investiții în stocare la 6 centrale de producție de energie regenerabilă, cu bani nerambursabili de la Uniunea Europeană # Profit.ro
Subsidiare din România ale Public Power Corporation (PPC), cea mai mare companie energetică din Grecia, care a preluat în 2023 principalele operațiuni românești ale italienilor de la Enel, au demarat investiții în instalații de stocare la 6 centrale locale de producție de energie regenerabilă, proiecte calificate pentru finanțări nerambursabile UE din Fondul de Modernizare, alimentat cu încasări din vânzarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO2) alocate celor mai sărace state membre ale Uniunii.
07:30
Nou record - Guvernul și-a schimbat ținta, are nevoie de împrumuturi de 259 miliarde lei anul acesta. În primele nouă luni a împrumutat 213 miliarde de lei, iar la început de octombrie a ieșit din nou pe piața externă # Profit.ro
Guvernul și-a revizuit necesarul de împrumut pentru anul acesta, de la 232 miliarde de lei anterior la 259 miliarde de lei, ca urmare a adoptării rectificării bugetare, care urcă ținta de deficit bugetar de la 7% din PIB, 135 miliarde lei, la 8,4% din PIB, circa 159 miliarde lei. Suma de 259 miliarde lei ar reprezenta un nou record pentru împrumuturi ale statului într-un an.
07:20
FOTO Investiție pentru FAN Courier pregătită de WDP, deținut de una dintre cele mai bogate familii din Belgia # Profit.ro
Noul centru de distribuție pregătit de către dezvoltatorul Warehouses De Pauw (WDP), al cărui principal acționar este una dintre cele mai bogate familii din Belgia, în WDP Park București - Ștefănești va fi destinat în principal companiei de curierat FAN Courier, cel mai mare jucător de profil, relevă date analizate de Profit.ro.
07:10
Proprietarul șantierelor Vard din România urcă la un nivel record pe bursă și sparge pragul de 8 miliarde euro capitalizare # Profit.ro
Acțiunile Fincantieri, proprietarul șantierelor Vard din Brăila și Tulcea, au urcat la un nivel record joi, capitalizarea celui mai mare constructor de nave din Europa depășind, în premieră, pragul de 8 miliarde de euro.
07:00
Academia de Guvernanță revine: un nou sezon despre responsabilitate, profesionalizare și dialog între politic, business și educație # Profit.ro
Academia de Guvernanță revine într-un nou sezon, difuzat în fiecare vineri, de la ora 20:00, pe Prima News, cu reluare marți, ora 20:00. Proiect media realizat împreună cu Profit.ro și Envisia – prima școală de business din România dedicată guvernanței și profesionalizării membrilor consiliilor de administrație – emisiunea își propune să aducă în fața publicului un dialog aplicat între politic, business și educație, moderat de jurnalistul Sebastian Zachmann.
01:00
EXCLUSIV SURPRIZĂ Fondatorul Superbet, Sacha Dragic, a depus ofertă pentru One Tower. Posibilă tranzacție la un preț record # Profit.ro
Omul de afaceri Sacha Dragic, fondatorul Superbet, a avansat o ofertă dezvoltatorului imobiliar One United Properties pentru achiziția clădirii de birouri One Tower, din cartierul bucureștean Floreasca, la un preț record, cu care nu a mai fost vândută până acum nicio clădire de birouri din România, potrivit surselor Profit.ro.
01:00
Tranzacție surpriză în România: Gigant german cu o istorie de aproape 130 ani preia unul dintre principalii distribuitori de piese pentru vehicule comerciale din țară # Profit.ro
Auto Brand, printre cei mai mari jucători pe piața românească a importului și distribuției de piese de schimb pentru vehiculele comerciale grele, a fost cumpărată de furnizorul german de componente auto BPW Group, o afacere de familie cu o istorie de 127 de ani și vânzări anuale de peste 1,5 miliarde de euro, relevă datele analizate de Profit.ro.
01:00
EXCLUSIV Conducerea Casa Pariurilor și Fortuna - preluată de una dintre cele mai influente femei de afaceri, fost CEO la MOL Romania și proaspăt demisionară de la șefia MAG Ungaria # Profit.ro
Kinga Daradics, fost CEO al MOL Romania, care tocmai a demisionat de la conducerea eMAG Ungaria, la mai puțin de doi ani de când a preluat frâiele subsidiarei retailerului român din țara vecină, va prelua acum conducerea caselor de pariuri Fortuna și Casa Pariurilor (FEG), conform informațiilor Profit.ro.
01:00
Măsurile pentru stimularea achiziției de vehicule electrice sunt tot mai diversificate de-a lungul țărilor Uniunii Europene, fiind prezente situații în care programe de subvenționare au fost oprite și apoi repornite. Italia stabilește însă recordul de valoare pentru finanțarea de mașini electrice, suma acordată fiind mai mare și decât cele 7.500 de euro din România anilor trecuți.
23:30
Peste 145 de angajați vor fi disponibilizați colectiv de la două fabrici cu tradiție din județul Covasna.
23:30
Președintele rus, Vladimir Putin, vorbește despre alegerile prezidențiale anulate în România.
23:00
FOTO Unul dintre cele mai mari magazine din România, părăsit de C&A - preluat de un brand cu prețuri mici CONFIRMARE # Profit.ro
Spațiul rămas liber în centrul comercial bucureștean AFI Cotroceni, cel mai mare mall din țară, după plecarea retailerului de modă C&A, reprezentând unul dintre cele mai mari magazine din mall-uri, va fi ocupat de Lefties, brandul cu prețuri mici al Zara, confirmând astfel informațiile anunțate anterior de Profit.ro.
22:30
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost obligat să predea cheile casei din centrul Sibiului pe care a ocupat-o nelegal din 1999 până în 2015.
22:00
OMV Petrom vrea să vândă în avans energia proiectelor sale eoliene și solare la pachet cu cea pe gaze a centralei Brazi existente # Profit.ro
OMV Petrom, care are un portofoliu de proiecte de construire de unități de producție de energie regenerabilă, eoliană și fotovoltaică, de circa 2.500 MW, gândite să fie finalizate și puse în funcțiune treptat, până în 2030, vrea să vândă în avans electricitatea care va fi generată de acestea, la pachet cu cea a centralei sale pe gaze existente, de 860 MW, de la Brazi, potrivit unui document analizat de Profit.ro.
21:20
Elon Musk și-a șters contul de Netflix și îndeamnă la boicotarea platformei de streaming # Profit.ro
Invocând „sănătatea copiilor”, Elon Musk i-a îndemnat pe urmăritorii săi pe rețeaua socială X să anuleze Netflix.
