O femeie a devenit noul lider al Bisericii Anglicane, pentru prima dată în istorie. Cine este Sarah Mullally
ObservatorNews, 3 octombrie 2025 12:50
Sarah Mullally a fost numită Arhiepiscop de Canterbury. Este pentru prima dată când o femeie ajunge în fruntea Bisericii Anglicane. Arhiepiscopul de Canterbury este recunoscut ca lider spiritual al milioanelor de anglicani din lume.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 30 minute
12:50
O femeie a devenit noul lider al Bisericii Anglicane, pentru prima dată în istorie. Cine este Sarah Mullally # ObservatorNews
Sarah Mullally a fost numită Arhiepiscop de Canterbury. Este pentru prima dată când o femeie ajunge în fruntea Bisericii Anglicane. Arhiepiscopul de Canterbury este recunoscut ca lider spiritual al milioanelor de anglicani din lume.
12:50
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 3 octombrie 2025.
12:40
Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 3 octombrie 2025. Preţul la benzină standard a scăzut cu 2 bani # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că vineri, 3 octombrie 2025, preţurile la carburanţi au suferit mici oscilaţii, faţă de preţurile afişate în ziua precedentă.
Acum o oră
12:30
Franța l-a eliberat pe căpitanul petrolierului Boracay din flota fantomă rusă. Putin o acuză de piraterie # ObservatorNews
Comandantul și secundul său au fost readuși la bordul petrolierului rusesc "Boracay", care și-a reluat traseul în noaptea de joi spre vineri. Căpitanul chinez trebuie să se prezinte în fața tribunalului din Brest pe 23 februarie 2026 pentru "refuz de a se conforma" ordinelor autorităţilor franceze. Preşedintele rus Vladimir Putin a acuzat Franţa de "piraterie".
12:20
Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 4 octombrie, şi duminică, 5 octombrie , fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
12:10
4 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 4 octombrie de-a lungul timpului.
Acum 2 ore
12:00
Rakow - Universitatea Craiova 2-0. Oltenii, fără şanse în Polonia mai ales după eliminarea lui Screciu # ObservatorNews
Universitatea Craiova a debutat cu stângul în grupa de Conference League, oltenii cedând joi seara, scor 0-2, pe terenul formaţiei Rakow, din Polonia.
12:00
4 octombrie, Sfântul Mucenic Ierotei. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox # ObservatorNews
Sâmbătă, 4 octombrie, este prăznuit Sfântul Mucenic Ierotei, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
11:50
Un bărbat a fost luat pe capotă pentru un loc de parcare neregulamentar în faţa Spitalului Universitar # ObservatorNews
Bărbat reţinut după ce a lovit cu maşina un alt bărbat care a vrut să îl împiedice să parcheze neregulamentar în faţa Spitalului Universitar/ Agresorul voia să oprească acolo pentru ca soţia lui să meargă la spital.
11:30
Deşi ni se tot recomandă să avem un fond de urgenţă pentru zile negre, din neputinţă, din lipsă de informare sau din dezinteres, puţini, prea puţini europeni iau în serios sfaturile experţilor financiari.
11:10
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că a preluat, în condiţiile legii, cota de o jumătate din imobilul din Sibiu deţinut de Klaus Iohannis până în 2015. "Foştii proprietari şi-au exprimat acordul cu privire la accesul AJFP Sibiu în spaţiu, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situaţia de a prelua bunul prin schimbarea yalei", explică ANAF.
Acum 4 ore
10:50
MAE îi dă replica lui Putin, după ce a criticat România: Ştim că sunt cozi interminabile la benzină în Rusia # ObservatorNews
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) i-a răspuns lui Vladimir Putin, după ce președintele rus a criticat, joi, la Forumul Economic Valdai, din stațiunea Soci de la Marea Neagră, procesele electorale din țările europene. Liderul rus a dat ca exemplu alegerile prezidențiale anulate din România, susținând că "actuala conducere nu vrea să cedeze puterea și este dispusă chiar să își înșele propriii cetățeni". România nu va accepta lecții despre democrație sau libertatea presei din partea Rusiei, o țară care interferează sistematic în alegeri, comite crime de război și suprimă opoziția și presa liberă, este replica MAE.
10:30
Kovesi: "Frauda cu fonduri europene este răspândită în toate statele UE. Nu există ţară fără corupţie" # ObservatorNews
Laura Codruța Kovesi a avertizat că fondurile agricole și alte subvenții UE alimentează corupția în întreaga Uniune. Şefa Parchetului European (EPPO) susţine că toate statele sunt afectate de corupție și fraudă financiară.
10:30
Vladimir Putin se amuză pe seama dronelor neidentificate din spaţiul aerian NATO: "Nu o să mai trimit" # ObservatorNews
În timp ce statele europene raportează din ce în ce mai multe incidente cu drone neidentificate deasupra oraşelor şi aeroporturilor, preşedintele rus se face glume. Într-o declaraţie făcută la Grupul de discuții Valdai din stațiunea Soci de la Marea Neagră, Putin a ironizat afirmaţiile conform cărora dronele din spaţiul aerian NATO ar fi ruseşti.
10:30
Incendiu la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, în Vâlcea. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale # ObservatorNews
Un incendiu a izbucnit, vineri, la chiliile Mănăstirii Cozia Veche din judeţul Vâlcea, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Traficul pe DN 7 este oprit pentru a permite intervenţia.
10:20
Vladimir Putin îi răspunde lui Donald Trump: "Dacă Rusia e tigru de hârtie, atunci NATO ce este în sine?" # ObservatorNews
Președintele rus Vladimir Putin a replicat joi omologului american Donald Trump după ce acesta a numit Rusia "un tigru de hârtie". Preşedintele rus a sugerat că NATO ar fi, de fapt, "un tigru de hârtie" şi a avertizat Statele Unite că furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei ar fi o nouă escaladare periculoasă.
09:50
Promisiuni false, fraude cu criptomonede și pericolul deepfake. Cum ne protejăm banii și identitatea # ObservatorNews
Specialistul economic al Observator, Iancu Guda, ne învaţă cum să ne ferim de promisiuni false de investiții și de tot felul de recomandări de platforme de criptomonede care devin fraude online.
09:50
Un bărbat din Timiş a dat foc în curtea casei sale şi şi-a ameninţat vecina că-i incendiază casa # ObservatorNews
Un bărbat din judeţul Timiş a pornit un incendiu în curtea casei sale şi şi-a ameninţat vecina că îi va da foc la locuinţă.
09:50
Sindicatul angajaţilor din Guvern acuză cancelaria premierului că a încălcat legislaţia, după ce a semnat un contract de leasing pentru 17 autovehicule noi.
09:40
Faleza Dunării urmează să fie modernizată. Contractul a fost semnat, mai lipsesc banii # ObservatorNews
"Vreau să-mi schimb mașina, să-mi ridic o casă de la zero, am vorbit deja cu meșterii… dar nu am banii încă!" – așa sună, în esență, mesajul Primăriei Galați atunci când vorbeşte despre modernizarea falezei Dunării, cea mai mare de pe întregul fluviu, de la izvor și până la vărsare.
09:30
Captură uriasă în Parcul Naţional Lunca Mureşului. Un pescar a prins un somn uriaş de peste doi metri şi jumătate în râul Mureş.
09:20
Teze de doctorat prezentate în 180 de secunde, în cadrul concursului internaţional MT180 # ObservatorNews
Cum să-ţi rezumi anii de cercetare doctorală într-o prezentare de 180 de secunde? Aceasta a fost provocarea acceptată de zeci de tineri reuniţi la Bucureşti pentru cea de-a unsprezecea ediţie a concursului internaţional MT180. Pentru o seară, Capitala a devenit scena francofoniei ştiinşifice şi a adus împreună tineri cercetători din întreaga lume.
09:10
Tensiuni între liderii UE privind apărarea Europei. Rusia se amuză pe seama dronelor # ObservatorNews
Vin valuri de reacţii de la Moscova după summitul liderilor europeni de la Copenhaga. Vladimir Putin susţine că este de neconceput ca Rusia să lovească state NATO, pentru că un asemenea scenariu ar contraveni intereselor sale.
09:10
Băut şi cu permisul suspendat, a rănit două persoane şi a fugit de la locul accidentului # ObservatorNews
Două persoane au ajuns de urgenţă la spital, după un accident provocat de un tânăr băut şi cu permisul suspedat. Imediat după impact, şoferul vinovat a fugi de la locul accidentului.
09:10
Brăilean de 32 de ani, arestat după ce ar fi violat o adolescentă de 16 ani. Ororile, chiar în propria casă # ObservatorNews
Un individ din judeţul Brăila a ajuns în arest preventiv, după ce ar fi violat o adolescentă de 16 ani. Bărbatul în vârstă de 32 de ani ar fi constrâns-o pe fată să întreţină raporturi sexuale cu el, chiar în propria locuinţă. Deşi iniţial a fost reţinut, magistraţii au decis mai apoi să fie arestat pentru 30 de zile. Este acuzat de viol şi lipsire de libertate.
Acum 6 ore
08:50
71 de cazuri de infecţii nosocomiale în doar două luni, la Spitalul Judeţean Constanţa. 3 angajaţi, amendaţi # ObservatorNews
După ce 7 copii au murit la spitalul de copii din Iaşi, sistemul de sănătate pare că atârnă de un fir de aţă şi tot mai multe nereguli din spitalele de la noi din ţară ies la iveală. La Spitalul Judeţean Constanţa, au fost confirmate 71 de cazuri de infecţii nosocomiale în doar două luni.
08:40
Accident cu o maşină de poliţie în misiune în Suceava. Un bărbat de 72 de ani nu a acordat prioritate # ObservatorNews
O autospecială de poliţie a fost lovită joi, în municipiul Suceava, în timp ce se afla în misiune. Deşi avea semnalele acustice şi luminoase pornite, a fost izbită în plin de un autoturism.
08:30
Horoscop 4 octombrie 2025. Astrologii au veşti bune şi anunţă schimbări pozitive în dragoste pentru mai multe zodii.
08:30
Un autobuz a ars ca o torţă, în Brăila. Patru autospeciale au fost mobilizate pentru intervenţie # ObservatorNews
Un autobuz a luat foc pe Şoseaua Vizirului, din municipiul Brăila, vineri dimineaţă. Patru autospeciale ale pompierilor au fost mobilizate pentru intervenţie.
08:30
Poliţia a anunţat cine este autorul atacului din fața sinagogii din Manchester. Trei persoane au fost reținute # ObservatorNews
Poliția din Manchester a anunțat identitatea suspectului care a ucis doi oameni și a rănit alți trei în fața unei sinagogi, în timpul sărbătorii Yom Kippur. Acesta se numeşte Jihad al-Shamie şi este un cetăţean britanic de 35 de ani, de origine siriană.
08:20
Aeroportul din Munchen a fost închis după ce în zonă au fost observate mai multe drone neidentificate # ObservatorNews
Traficul aerian pe aeroportul din Munchen, Germania, a fost oprit joi seară din cauza unor drone observate în zonă. Cel puţin 17 zboruri au rămas la sol la Munchen, afectând aproape 3.000 de pasageri. Alte 15 zboruri au fost redirecţionate în oraşe aflate în apropiere.
08:00
Rusia creşte taxele pentru a susţine cheltuielile militare. Economia dă semne de slăbiciune # ObservatorNews
Rusia intenţionează să introducă noi creşteri de taxe pentru companii şi populaţie, în încercarea de a susţine cheltuielile militare, în timp ce economia începe să arate semne de slăbiciune după patru ani de război în Ucraina.
Acum 8 ore
06:50
Facebook şi Instagram, obligate de o instanţă olandeză să schimbe modul în care afişează conţinutul # ObservatorNews
O instanţă olandeză a decis joi că Meta Platforms trebuie să ofere utilizatorilor Facebook şi Instagram opţiuni mai simple pentru a accesa un flux cronologic, care să nu se bazeze pe profilare algoritmică.
06:40
Milioane de americani cu venituri mici, în pericol după blocarea finanţării guvernului # ObservatorNews
Aproximativ 6,7 milioane de americani cu venituri reduse riscă să rămână fără sprijin alimentar esenţial din cauza blocajului bugetar de la Washington, care a intrat joi în a doua zi fără semne de rezolvare rapidă în Congres.
06:20
Vladimir Putin: "Monitorizăm militarizarea Europei. Răspunsul la ameninţări va fi foarte convingător" # ObservatorNews
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că Kremlinul monitorizează îndeaproape "militarizarea crescândă a Europei", promiţând un "răspuns la ameninţări", în contextul în care ţările europene îşi intensifică investiţiile militare de la atacul Rusiei asupra Ucrainei în 2022.
Acum 24 ore
22:00
Donald Trump: "Se pare că problema Orientului Mijlociu ar putea fi rezolvată după aproximativ 3.000 de ani" # ObservatorNews
Donald Trump a stârnit din nou controverse după ce a declarat că problema Orientului Mijlociu ar putea fi rezolvată "după aproximativ 3.000 de ani", susținând că planul său ar aduce "Gaza plus pace". Istoricii subliniază însă că afirmațiile sale despre vechimea conflictului israelo-palestinian sunt eronate.
22:00
Putin: "Transformarea procedurilor democratice într-o farsă, ca în România, nu va funcționa" # ObservatorNews
Președintele rus a spus la Clubul Valdai că "unele țări încearcă să-și interzică oponenții politici, care deja câștigă mai multă legitimitate și încredere din partea alegătorilor", dar a avertizat că "interdicțiile nu funcționează".
21:20
Delfinariul din Constanţa ar putea rămâne fără delfini. Ni Ni, ultima vedetă a spectacolelor # ObservatorNews
Se răresc aplauzele la Constanţa. Delfinariul şi-ar putea pierde patru dintre cele cinci vedete. Directorul încearcă să aducă alţi delfini. A ajuns să îi caute şi în Cuba, dar fără niciun rezultat deocamdată.
21:10
Merz și Orban, schimb tensionat în timpul discuțiilor despre sprijinul pentru Ucraina şi securitatea UE # ObservatorNews
Friedrich Merz și Viktor Orban au avut un schimb tensionat în timpul discuțiilor despre sprijinul pentru Ucraina și securitatea europeană. Premierul ungar a denunțat "propunerile pro-război", în timp ce liderii europeni și-au exprimat frustrarea tot mai mare față de pozițiile pro-ruse ale Budapestei.
21:10
Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Neamț: "Inconștiența administrativă nu va fi tolerată" # ObservatorNews
Alexandru Rogobete a anunțat că va semna vineri ordinul de demitere a conducerii DSP Neamț, după ce instituția a respins avizarea unui proiect tehnic pentru Spitalul Județean și a eliminat laboratorul de radioterapie din planuri. Ministrul a catalogat situația drept "intolerabilă".
21:10
Paris Fashion Week 2025, între eleganţă şi avangardism. Johnny Depp și Brigitte Macron, în primul rând la show # ObservatorNews
Eleganţă şi stil la Paris, unde casele de modă şi-au prezentat colecţiile pentru sezonul de primăvară-vară. Noul director artistic de la Dior a făcut spectacol cu rochiile de bal, pelerinele ample şi fustele mini din denim. Johnny Depp, Pamela Anderson şi Emma Stone şi prima doamnă a Franţei au stat în primul rând şi au admirat creaţiile.
21:00
Cazinoul din Constanţa, magnet pentru turişti: profit de 4,5 milioane lei în patru luni # ObservatorNews
Cazinoul din Constanţa merge pe profit. S-a tras linie după patru luni de la deschidere, iar cifrele fac valuri. Peste 170 de mii de turiști i-au trecut pragul, iar clădirea-simbol a orașului a adus un profit de 4,5 milioane de lei.
21:00
Studenţii îşi caută de muncă, după tăierea burselor. "Mi-ar plăcea şi un job part time" # ObservatorNews
Fără burse și cu taxe mai mari la universităţi, studenţii n-au încotro şi îşi caută un loc de muncă. Oferta e limitată și șanse reale au doar cei din anii terminali. Mulţi caută joburi part time şi nu renunţă la timpul pentru distracţie.
20:50
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări # ObservatorNews
Fiscul pune biciul pe vânzătorii sub acoperire. ANAF trimite notificări celor care haine şi parfumuri pe internet şi primesc ramburs sume mai mari de 10.000 de lei pe an. Atenţionările vizează doar persoanele care nu au firmă şi ascund câştigurile de stat.
20:50
Vladimir Putin: Rusia "şi-a declarat de două ori inclusiv disponibilitatea de a adera la NATO" # ObservatorNews
Vladimir Putin a acuzat liderii europeni că "alimentează isteria" unui conflict cu Rusia și a respins acuzațiile privind un posibil atac asupra NATO. Președintele rus a amintit că Moscova și Uniunea Sovietică au încercat de două ori să adere la NATO, dar au fost respinse.
20:50
Revoltă în Franţa, după ce Shein îşi deschide magazin în Paris, cu haine la câţiva euro # ObservatorNews
Este scandal în Franţa după ce un gigant chinezesc anunţă că va deschide primele magazine de îmbrăcăminte chiar în Paris, capitala modei haute couture. Comercianţii francezi sunt revoltaţi de competiţia cu un producător care vinde haine extrem de ieftine şi ameninţă cu proteste în stradă.
20:40
Putin, prima reacție după summit-ul liderilor UE: "Imposibil de crezut" că Rusia va ataca țări NATO # ObservatorNews
Președintele rus Vladimir Putin a respins scenariile privind un atac asupra țărilor NATO, spunând că ar contraveni intereselor de securitate ale Moscovei. Totuși, liderul de la Kremlin a avertizat că Rusia va da un "răspuns convingător" la militarizarea Europei.
20:40
În București, traficul sufocant a transformat străduțele cartierelor în labirinturi pentru mașini # ObservatorNews
Diminețile bucureștenilor încep cu nervi și claxoane. Nu doar bulevardele mari sunt blocate la primele ore. Acelaşi haos e şi pe străduțele dintre blocuri, transformate în rute ocolitoare. Reporterii Observator au făcut un experiment, la o oră de vârf.
20:30
Noapte critică pentru două judeţe din România: va ploua în câteva ore cât în două luni # ObservatorNews
Octombrie începe cu vreme rea. A nins la munte, iar milioane de localnici din jumătatea de sud a ţării au primit avertizări de vijelii, vânt şi frig. În Dolj şi Olt este cod roşu de inundaţii. Acolo urmează o noapte critică, în câteva ore va ploua cât în două luni.
20:20
3.000 de euro pentru stagiu militar de 4 luni. Armata caută să transforme în soldaţi 10.000 de voluntari # ObservatorNews
Armata va pierde peste 350.000 de rezervişti anii următori, în condiţiile în care deja suntem pe minus cu zeci de mii de soldaţi. Ca să suplinească lipsa lor, ministerul Apărării caută voluntari între 18 si 35 de ani pe care să îi antreneze, să îi plătească și să îi transforme în militari profesionişti.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.