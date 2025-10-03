Mihai Jurca, culmea ipocriziei, după ce i-a lăsat pe ceilalți demnitari fără șofer: „Eu beneficiez de un șofer de la SPP”
Gândul, 3 octombrie 2025 12:50
Șeful Cancelariei lui Ilie Bolojan, Mihai Jurca, a declarat într-o conferință de presă, referitor la achiziția celor 17 mașini Dacia Duster, că demnitarii și cancelarii își vor conduce singuri mașinile și nu vor beneficia de șofer. Mihai Jurca a precizat, însă, că el beneficiază de un șofer RAPPS, deoarece e populist ca un ministru să-și […]
FALS medic estetician, prins în Timiș. Femeia a făcut mai multe operații fără a avea drept de practică # Gândul
O femeie din Timiș a fost reținută după ce s-a dat drept medic estetician și a făcut mai multe intervenții estetice fără să aibă drept de practică. Ea ar fi realizat proceduri precum lipoliză, mărirea buzelor cu acid hialuronic, corectarea cearcănelor sau reconturarea mandibulei în locații din Arad și Dumbrăvița. Potrivit procurorilor, femeia nu era […]
Jurca sfidează protestatarii care l-au acuzat de abuzuri: „Dacă n-a întrebat nimeni dacă ești la muncă, ar părea o întrebare ieșită din context” # Gândul
Mihai Jurca a vorbit despre acuzațiile sindicaliștilor care susțin că se comit abuzuri în ceea ce privește evaluările și că oficialul ar fi cerut numele care au fost la protestele împotriva concedierilor, ca o condiție pentru continuarea discuțiilor. „Tot ce vom face e în cadrul legal. Nu s-au făcut abuzuri se respectă cadrul legal. Detalii […]
Binecunoscuta cântăreață Paula Seling, în vârstă de 46 de ani, a făcut declarații despre fiica sa adoptată, Elena. Paula Seling s-a născut pe 25 decembrie 1978 în Baia Mare. A absolvit Colegiul „Gheorghe Șincai” din Baia Mare în 1997, iar apoi Școala Superioară de Jurnalistică din București. A studiat canto și pian și este […]
Care este preparatul recomandat de medicul nutriționist Mihaela Bilic în DIETELE pentru slăbit. Ce rol au zacusca, salata de vinete sau fasolea bătută # Gândul
Celebrele aperitive precum zacusca, salata de vinete sau fasolea bătută sunt gustoase, dar pot deveni și periculoase pentru siluetă, din cauza cantității mari de ulei folosite la preparare. În acest context, medicul nutriționist Mihaela Bilic explică care este cea mai potrivită alegere în curele de slăbire și care dintre ele poate fi inclusă cu încredere […]
Mihai Jurca sare în apărarea ministrului Pâslaru care s-a afișat cu Dragoș Anastasiu la un eveniment oficial: „Nu e un subiect care merită comentat” # Gândul
Mihai Jurca a fost întrebat în cadrul conferinței de presă cum comentează faptul că ministrul Pâslaru s-a afișat cu Dragoș Anastasiu, acuzat de abuz în serviciu și dare de mită. „Nu pot să comentez ce face dnul Pâslaru a fost un eveniment public cu mulți oameni au fost 200 de oameni. Nu cred că e […]
Urmează INUNDAȚII grele după episodul de iarnă din octombrie? Cod roșu pe râurile din Oltenia. Mobilizare la Apele Române # Gândul
Mobilizare generală a echipelor Apelor Române, în contextul Codului roșu activat pe râurile din Oltenia, valabil până mâine, 4 octombrie, la ora 12.00. Râurile din Muntenia sunt în continuare sub cod roșu hidrologic, ca urmare a prognozelor care indică precipitații de peste 100 l/mp în următoarele 24 de ore. Viiturile rapide pot afecta în special […]
Traficul aerian a fost reluat pe aeroportul din Munchen după ce a fost perturbat de apariția unor DRONE # Gândul
Operaţiunile pe aeroportul din Munchen au fost reluate după ce cu o zi în urmă au fost suspendate pe fondul apariţiei unor drone în spațiul său aerian. Incidentul a provocat anularea a 17 zboruri şi a perturbat călătoriile a circa 3.000 de pasageri. Controlorii de trafic aerian au impus restricții după ce mai multe drone […]
Luptătorii Dynamite Fighting Show se întâlnesc cu fanii la Pitești, înaintea galei „Luptă Totală” # Gândul
Cea mai importantă organizație de sporturi de contact din România, Dynamite Fighting Show, promoția fondată și dezvoltată de fostul mare campion Cătălin Moroșanu, ajunge pentru prima dată la Pitești cu o gală de amploare, programată pe 24 octombrie, la Pitești Arena. Înaintea spectacolului din ring, fanii vor avea șansa unică de a-i întâlni pe sportivi […]
Vasile Ernu atacă piesa manifest și videoclipul “oportunist” al trupei Taxi: „Critică moale, pufoasă, fără colțuri/Gurile rele zic că sunt cei de la „sarmalele inaugurale de la Cotroceni” # Gândul
Vasile Ernu a criticat piesa și clipul manifest „Rinocerii” de la trupa Taxi, în care apar o serie de personalități din bula progresistă, ce se revoltă împotriva „puterii”. Scriitorul consideră întregul demers o „critică moale, pufoasă, fără colțuri: să fie bine, să nu fie rău”. Vasile Ernu atrage atenția asupra ironiei generată de piesa Taxi, […]
Putin acuză Occidentul că MANIPULEAZĂ procesele electorale /„Așa cum s-a întâmplat în România” # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat forțele politice occidentale că se mențin la putere prin ”farse”, manipulând voința populațiilor în procesul electoral, ”așa cum s-a întâmplat în România”. ”Forțele politice care dețin puterea nu vor să o cedeze, încearcă să inducă în eroare în mod direct propriii cetățeni, escaladează situația la nivel internațional, recurg la […]
Denis Alibec, atacantul celor de la FCSB, l-a atacat pe Gigi Becali după eșecul cu Young Boys Berna. Atacantul este nemulțumit de faptul că joacă doar câte o repriză din cauza patronului. Gigi Becali se va dispensa de mai mulți jucători în iarnă, prinre cei vizați fiind și Denis Alibec. Alibec și-a semnat sentința: urmează […]
Imagini APOCALIPTICE în București. Momentul în care un copac uriaș cade pe o mașină în mers # Gândul
O cameră de supraveghere a surprins momentul halucinant în care un copac se prăbușește peste două mașini, dintre care una aflată în mers. Incidentul a avut loc în Sectorul 5. Incidentul s-a petrecut pe strada Zețarilor din Sectorul 5 al Capitalei. Din cauza vântului extrem de puternic, un copac uriaș s-a rupt și s-a prăbușit […]
Un fenomen meteo rar a atras atenția localnicilor și turiștilor din orașul Tsarevo, Bulgaria, pe 3 octombrie. Deasupra Mării Negre s-a format o trombă marină, un vârtej spectaculos de aer și apă, asemănător unei tornade. Imaginile surprinse arată coloana de apă ridicată spre nori, fenomen care, deși spectaculos, poate fi și periculos pentru ambarcațiuni. Trombele […]
AVERTISMENT important pentru șoferi în plină iarnă. Zonele pericol de pe DN 57 / Atenție la desprinderea rocilor și a copacilor de pe versanți # Gândul
Avertisment important pentru șoferi în plină iarnă! Precipitațiile abundente pot duce la desprinderea rocilor și a copacilor de pe versanți. În aceste condiții, conducătorii auto sunt sfătuiți să conducă cu prudență în aceste zone. Angajații SDN Orșova intervin pe DN 57 în zona localității Dubova. Natura s-a dezlănțuit în România, la început de octombrie, iar […]
Statele Unite, în a treia zi de BLOCAJ instituțional. La ce se așteaptă autoritățile americane # Gândul
Statele Unite au intrat vineri în cea de-a treia zi de blocaj instituțional, după ce Senatul nu a reușit să ajungă la un acord referitor la proiectul de lege privind bugetul federal. Senatorii s-au întrunit joi pentru a încerca să găsească o soluție, însă propunerile nu au ajuns la vot, aceasta deoarece joi s-a sărbătorit […]
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat prezența lui Nicușor Dan la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. „Pe rețelele sociale e un veritabil festival de ironii, sarcasme, glume stârnite de celebra secvență în care președintele României, Nicușor Dan, mergând împreună cu Emmanuel Macron la recepția […]
O femeie din Constanța s-a măritat în rochia pe care a purtat-o la serbarea de la grădiniță. Cum a fost posibil # Gândul
Ștefania este o tânără din Constanța care a recurs la un gest inedit în cea mai frumoasă zi din viața sa. Astfel, ea a ales să se mărite în rochia pe care a purtat-o la o serbare de la grădiniță. Ștefania a povestit întreaga experiență în mediul online, prin intermediul unui videoclip care s-a viralizat […]
”Căutătorul de comori” Daniel Roxin dezgroapă la ”ALTCEVA” adevărul despre strămoșii românilor: ”Istoria a fost mistificată” # Gândul
Un nou episod captivant al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” va fi difuzat sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube al emisiunii. Invitatul acestei ediții este scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, o voce importantă în peisajul cultural românesc. Cunoscut pentru preocupările sale legate de istorie, identitate națională și patrimoniu cultural, Daniel […]
Înșelătoria online care îți fură datele sau îți accesează contul bancar. Cum identifici un atac de tip „spoofing” # Gândul
Datele personale sau chiar conturile bancare pot fi accesate de la distanță de atacatorii cibernetici, folosindu-se de „spoofing”. Este un tip de atac prin care utilizatorul (care devine victimă, în acest caz) primește anumite apeluri sau mesaje din partea unor persoane care susțin că reprezintă o anumită entitate bancară. În spatele mesajului sau apelului se […]
ANAF CONFIRMĂ că a preluat locuința lui Iohannis. Fostul președinte dat afară din reședința din Sibiu # Gândul
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat vineri, 3 octombrie, că a preluat, în condiţiile legii, cota de o jumătate din imobilul din Sibiu deţinut de Klaus Iohannis până în 2015. Fostul președinte al României a fost executat silit de ANAF și i s-a solicitat să părăsească imobilul și să achite un milion de […]
Secretele unei evaziuni fiscale de sute de milioane €. Povestea grupării mafiote Socar-Jetfly Hub conduse de domnii Asadulzade și Berendel. Dezvăluim dedesubturile unei grupări transfrontaliere care guvernează banii negri din industria petrolieră # Gândul
Una dintre cele mai mari grupări evazioniste din domeniul produselor petroliere accizabile din România s-a țesut în ultimii ani, asemenea unei pânze de păianjen, în jurul colosului de stat SOCAR PETROLEUM și a antrepozitului fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești. Acolo unde se generează zeci și sute de milioane lunar, dar autoritățile suspectează că se operează […]
Israelul urmează să deporteze 470 de activiști care au încercat să intre în Gaza, alături de Greta Thunberg. Încă o navă a fost interceptată # Gândul
Poliția israeliană a anunțat că 470 de activiști reținuți de Marina Israeliană în cadrul operațiunii de interceptare a flotilei care încerca să spargă blocada maritimă israeliană asupra Fâșiei Gaza au fost înregistrați de autorități și urmează să fie deportați. Peste 600 de ofițeri de poliție, împreună cu funcționari ai serviciilor de imigrație au fost detașați […]
Ion Cristoiu: „DOCUMENTUL despre care vorbește Nicușor Dan este o prezentare în PowerPOINT” # Gândul
Ion Cristoiu explică în emisiunea lui Marius Tucă din 2 octombrie 2025 că nu există un raport oficial așa cum s-a prezentat, ci doar o prezentare PowerPoint care nu reprezintă un document autentic sau o cercetare serioasă. El susține că acest “document” este o escrocherie, fiind un fragment extras dintr-un rechizitoriu. Urmăriți aici, integral emisiunea […]
Klaus Iohannis, dat AFARĂ de ANAF din locuința din Sibiu. Agenții au preluat jumătate din imobil și au schimbat yala # Gândul
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat vineri, 3 octombrie, că a preluat, în condiţiile legii, cota de o jumătate din imobilul din Sibiu deţinut de Klaus Iohannis până în 2015. Fostul președinte al României a fost executat silit de ANAF și i s-a solicitat să părăsească imobilul și să achite un milion de […]
Românii racordați la sistemul centralizat de termoficare mai au de așteptat până când vor primi CĂLDURĂ. Anunțul făcut de autorități # Gândul
Pe măsură ce nopțile devin mai reci, mulți români racordați la sistemul centralizat de termoficare se întreabă când vor primi căldură în apartamente. Conform legislației, furnizarea agentului termic nu se face la o dată fixă, ci în funcție de temperaturile de afară. Astfel, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 425/1994, caloriferele se încălzesc după trei nopți […]
Angajații guvernului se denunță unii pe alții. După ce Bolojan a anunțat restructurări, funcționarii contraatacă: „Cancelaria premierului Bolojan fentează legea și cumpără 17 automobile” # Gândul
Cancelaria Prim-Ministrului se dotează cu mașini noi de la Dacia Renault. Contractul de leasing operațional este pe o durată de 3 luni, plus o lună de grație, începând cu data de 1 octombrie. În acest timp, vor fi derulate procedurile pentru încheierea unui acord-cadru pe 4 ani. În aceeași vreme, sindicatul angajaților din Guvern, vizați […]
UE, INTERDICȚIE pentru locuințele care nu mai pot fi scoase la vânzare sau închiriere. Cum vor fi afectați proprietarii # Gândul
Locuințele care nu sunt izolate termic și eficiente energetic nu mai pot fi scoase la vânzare sau închiriere, iar o directivă a Uniunii Europene (UE) prevede ca acestea să atingă o clasă energetică minimă. Toți proprietarii sunt afectați de noua lege, care ar putea bloca milioane de case și apartamente în România. În România, există […]
Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, din județul Vâlcea. Flăcările au cuprins acoperișul clădirii, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru a stinge focul. Traficul a fost blocat pe Valea Oltului. „Incendiul se manifestă cu flacără la nivelul acoperişului. Nu sunt anunţate victime”, au transmis reprezentanții ISU Vâlcea. […]
Guvernul cumpără 17 Duster de la Dacia Renault, pentru demnitari. RAAPPS a cerut aproape dublu pentru același număr de autoturisme # Gândul
Cancelaria Prim-Ministrului se dotează cu mașini noi de la Dacia Renault. Contractul de leasing operațional este pe o durată de 3 luni, plus o lună de grație, începând cu data de 1 octombrie. În acest timp, vor fi derulate procedurile pentru încheierea unui acord-cadru pe 4 ani. Guvernul a cerut oferte pentru mașini fără șofer […]
Ofertă RECORD în domeniul imobiliarelor din România. Clădirea One Tower ar putea fi achiziționată de fondatorul Superbet la o sumă colosală # Gândul
Afaceristul Sacha Dragic, fondatorul Superbet, a făcut o ofertă dezvoltatorului imobiliar One United Properties pentru achiziția clădirii de birouri One Tower, din cartierul Floreasca al Capitalei. Suma avansată de omul de afaceri ar fi una record, la care nu a mai fost vândută până acum nicio clădire de birouri din România, transmite Profit.ro. Victor Căpitanu, […]
Accident cu un microbuz școlar, un camion și două autoturisme a avut loc vineri dimineață în Dâmbovița. Două persoane au fost rănite. Coliziunea s-a produs pe DN 71, în interiorul localității Ulmi. Din primele date, este vorba despre un impact între 4 vehicule, respectiv 2 autoturisme, un ansamblu de vehicule și un microbuz de transport […]
Cea mai friguroasă noapte din această toamnă. Temperaturi la limita înghețului. Zăpadă de jumătate de metru. Județe inundate. Harta frigului # Gândul
Natura s-a dezlănțuit în România, la început de octombrie, iar meteorologii avertizează că aceste fenomene extreme vor continua și în următoarele 48 de ore. În jumătate de țară, vremea deosebit de rece, ploile torențiale, intensificările vântului și ninsorile viscolite – la altitudini mai mari de 1.500 de metri – au transformat începutul de toamnă într-o […]
Semnal de ALARMĂ al salvamontiștilor din Sibiu în plină iarnă. Ce mesaj au transmis, după ce au salvat un turist rătăcit pe munte # Gândul
Un bărbat de 37 de ani din Bucureşti a fost salvat de salvamontiştii din Sibiu, după ce a urcat pe munte deşi nu avea echipament adecvat şi nici nu cunoştea traseele montane. Când a fost găsit de salvatori era uşor hipotermic, fiind dus în siguranţă la baza de la Bâlea Lac. ”Echipa Salvamont aflată de […]
Ion Cristoiu: „Singura acuzație a implicării RUSIEI în alegeri este că anumite firme i-au făcut publicitate lui Georgescu” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a criticat acuzațiile privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din România, susținând că dovezile oferite de către autorități nu ar fi suficient de concludente. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu susține că dovezile prezentate de autorități privind implicarea Rusiei în alegerile […]
Compania Apple elimină din App Store aplicația ICEBlock, cea mai populară aplicație de urmărire a Agenției de Imigrare și Control Vamal (ICE), în urma cererilor repetate ale autorităților statului. Atât ICEBlock cât și alte aplicații similare au fost eliminate din magazinul Apple la presiunea administrației președintelui Donald Trump. Scopul aplicației era să alerteze utilizatorii cu […]
Te-ai întrebat vreodată care ar fi momentul potrivit al zilei în care să faci duș? Medicul dermatolog Sarah Bechstein a vorbit despre importanța acestei rutine, dar și despre modul în care ar fi indicat ca o persoană să se spele. Vezi mai jos, în articol, despre ce este vorba. Medicul dermatolog Sarah Bechstein a vorbit […]
Profesorii trebuie să aștepte până în 2026 ca să-și primească restanțele salariale. Bolojan le-a amânat plata, pe ascuns # Gândul
Angajații din educație au câștigat în instanță achitarea de către Guvern, prin Ministerul Educației, a diferențelor salariale prevăzute de articolul al XVIII-lea din Ordonanța de Urgență nr. 52/2025. Numai că, premierul Ilie Bolojan a amânat până în 2026 plata acestor bani, fără ca nimeni să fie anunțat de acest lucru. Guvernul de la Palatul Victoria […]
BOALA de care Monica Tatoiu suferă de la vârsta de 24 de ani: „Nu te vindeci, într-o zi voi ajunge în scaunul cu rotile” # Gândul
Celebra femeie de afaceri Monica Tatoiu (69 de ani) a dezvăluit, în cadrul unui podcast, că suferă de o boală autoimună, precizând că s-a obișnuit cu gândul că într-o zi va ajunge într-un scaun cu rotile. Afecțiunea, pe care a moștenit-o de la tatăl său și i-a transmis-o și fiului ei, nu are vindecare și, […]
Zapad-2025 și capabilitățile de vârf ale Rusiei. „Și-a arătat «colții militari», nu este foarte clar dacă NATO e capabilă să ofere un răspuns decisiv” # Gândul
Rusia și Belarus au organizat exerciții militare comune – Zapad-2025 – în luna septembrie. Însă aceste exerciții au fost „umbrite” de evenimente îngrijorătoare la nivel european. Incursiunile cu drone în Polonia și statele nordice-baltice au evidențiat o realitate îngrijorătoare, respectiv vulnerabilitatea membrilor NATO la atacuri dezastruoase asupra sistemelor fragile precum aeroporturile civile. Zapad-2025 este o […]
Maria Zaharova „plânge” de mila moldovenilor după alegeri: „Se transformă într-o colonie a Occidentului” / „S-au trezit ostatici” # Gândul
Maria Zaharova a avut o primă reacție după alegerile din Moldova. „Situația politică de după alegerile parlamentare din Republica Moldova demonstrează faptul că țara devine o colonie a Occidentului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe. Reamintim că Maia Sandu a devenit președintele Republicii Moldova pe 24 decembrie 2020. Zaharova a subliniat […]
SURPRIZA de care a avut parte o româncă, atunci când a mers pentru prima dată acasă la soțul său nepalez # Gândul
O româncă a mers pentru prima dată acasă la soțul său ei nepalez, anul acesta, în luna septembrie, unde a avut parte de o surpriză emoționantă. Astfel, Daniela și Balaram au devenit virali pe TikTok, după ce au împărtășit imagini din vizita lor în țara natală a bărbatului. Cei doi s-au cunoscut în România, în […]
Ion Cristoiu: „SLUGĂRNICIA față de Uniunea Europeană a politicienilor români explică votul lui Călin Georgescu” # Gândul
Ion Cristoiu, în emisiunea moderată de Marius Tucă pe 2 octombrie 2025, a explicat votul lui Călin Georgescu ca fiind o reacție împotriva slugărniciei îndelungate a politicienilor români față de Uniunea Europeană. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu a subliniat că după 35 de ani, românii și-au exprimat dorința de demnitate, iar […]
Andreea Bălan (41 ani) și George Burcea (37 ani) au fost surprinși împreună, în public, la 5 ani de la divorț. Cei doi foști soți au îngropat securea războiului de dragul copiilor, iar CANCAN i-a fotografiat în zona de Nord a Capitalei. În urmă cu cinci ani, cântăreața și actorul aveau să înceapă un „război”, […]
Numele bărbatului care a comis joi un atac la o sinagogă din orașul britanic Manchester, soldat cu doi morți și alți trei răniți, a fost făcut public de Poliție. Atacatorul a fost numit de autorități ca fiind Jihad Al-Shamie, un britanic de origine siriană în vârstă de 35 de ani. Acesta a condus o mașină […]
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 3 octombrie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Călin Georgescu, Ion Cristoiu, prof. Dan Dungaciu și Victor Ponta. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece a celor mai importante […]
Vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare pe șosele. Unde se circulă în condiții de iarnă în România # Gândul
În mai multe zone din România se circulă în condiții de iarnă, anunță Centrul InfoTrafic. Sunt semnalate fenomene meteorologice precum vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare. Potrivit datelor furnizate de Centrul InfoTrafic din IGPR, până la ora 06:45 nu au fost semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită din cauza vreunui eveniment rutier sau a […]
