Opera Iași va susține un spectacol într-una dintre cele mai celebre săli ale lumii!

17:10

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) este mai mult decât un spațiu dedicat cunoașterii, este o comunitate academică ce promovează excelența, susține dezvoltarea personală și profesională a studenților și le pune la dispoziție, încă din prima zi, resursele necesare pentru a-și construi un parcurs academic și profesional de succes, bazat pe cunoaștere, experiență și [...] The post UAIC îi ajută pe boboci să se integreze ușor și să aibă un parcurs academic de succes first appeared on IasiTV Life.