Laura Codruța Kovesi: Nu există țări curate. Frauda cu subvenții UE este prezentă în toate statele membre
Digi24.ro, 3 octombrie 2025 12:50
Procurorul-șef european Laura Codruța Kövesi avertizează că frauda cu fonduri europene și corupția nu sunt fenomene izolate, ci generalizate în toate statele membre. Ea atrage atenția că după subvențiile agricole, crima organizată își concentrează acum atacurile asupra fondurilor de reziliență, un mecanism care gestionează sute de miliarde de euro, într-un interviu pentru POLITICO.
Acum 30 minute
12:50
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!” # Digi24.ro
George Simion a anunțat că și-a anulat abonamentul de Netflix și îi îndeamnă pe români să procedeze la fel. „Netflix nu este altceva decât o platformă pentru propagandă bolnavă, woke și pro-transgender”, a mai precizat președintele AUR. Internauții au comentat postarea lui George Simion, unii l-au ironizat, alții au lăudat gestul liderului partidului Alianța pentru Unirea Românilor.
12:50
Alertă la o bază militară din Belgia: un întreg roi de drone necunoscute a zburat deasupra locației # Digi24.ro
La câteva ore după ce drone au fost observate deasupra aeroportului din München, aparate de zbor neidentificate au fost reperate în apropierea unei baze militare din sud-estul oraşului Liège, nu departe de graniţa cu Germania.
12:50
Acum o oră
12:30
Trendul de scădere a preţurilor la energie electrică va continua, pentru că suntem într-o piaţă a consumatorilor, furnizorul fiind obligat să vină cu un preţ competitiv, ca să nu rămână fără portofoliul de consumatori, consideră preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, George Niculescu.
12:30
Șeful cancelariei lui Bolojan explică închirierea mașinilor de tip pick-up la Guvern: Am redus cheltuiala de 10 ori. Cine le folosește # Digi24.ro
Mihai Jurca, șeful cancelariei prim-ministrului, a transmis că legea le permite instituțiilor să închirieze autoutilitare, astfel că și la cancelarie a închiriat astfel de mașini pentru a reduce cheltuielile. Inițial, cancelaria avea un contract cu RAAPPS, pentru 30 de mașini, în valoare de aproximativ 850 de mii de lei pe lună. De la 1 octombrie, contractul a fost reziliat, iar cheltuiala cu noile mașini ar fi de 80 de mii de lei, a explicat Jurca.
12:20
„Zidului de drone” al lui Von der Leyen se ar putea fi spart chiar de realitatea UE (POLITICO) # Digi24.ro
Cea mai recentă dezbatere privind apărarea Europei divide țările care cer protecție imediată împotriva Rusiei și cele mai îndepărtate de amenințare. Ideea Comisiei Europene privind zidul de drone începe să dea semne de slăbiciune înainte chiar de a intercepta primul intrus rus, se arată într-o analiză POLITICO.
12:20
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia pregătea atacuri în trei țări din Europa. Planul dejucat de Polonia # Digi24.ro
Serviciile de informații poloneze au dejucat o operaţiune de sabotaj în care conserve de porumb umplute cu explozibili şi componente pentru drone urmau să fie folosite pentru atacuri în Polonia, Lituania şi Germania. Potrivit Euromaidan Press care citează publicații poloneze și anunțurilor oficiale, un presupus curier GRU a fost arestat, iar cazul confirmă avertismentele privind operaţiuni sub steag fals care urmăresc să destabilizeze sprijinul pentru Ucraina.
12:20
E.S. Angela Ganninger, ambasadorul Germaniei: „Prioritățile guvernului nostru sunt acum securitatea, prosperitatea și libertatea” # Digi24.ro
Europa devine tot mai unită şi mai categorică în faţa Federaţiei Ruse. Ştie deja că are nevoie de apărare comună şi liderii avansează cu mai multă eficienţă planurile pentru asta. Timpul este foarte scurt, pentru că vedem deja că ruşii au trecut la alt nivel de provocare: dronele şi avioanele lor încalcă frecvent spaţiul aerian NATO. La acestea se adaugă şi lipsa unei perspective de pace în războiul început în Ucraina.
12:10
Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și a câștigat zeci de mii de euro. Acum riscă închisoarea # Digi24.ro
Susținerea examenului auto este stresantă pentru majoritatea tinerilor. Însă nu și pentru un român de 23 de ani, care a profitat de teama candidaților și a făcut bani din asta în Franța. Tânărul de 23 de ani a dat examenul pentru permis auto de cel puțin 20 de ori și l-a luat de fiecare dată. Printr-o schemă bine pusă la punct de el și managera unei școli de șoferi din Grenoble, Franța, cei doi au câștigat zeci de mii de euro, relatează actu.fr.
Acum 2 ore
12:00
ANAF anunță că i-a confiscat lui Klaus Iohannis jumătate din casa de la Sibiu. Recuperatorii i-au schimbat yala # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a anunțat, vineri, că i-a confiscat lui Klaus Iohannis jumătate din imobilul său de la Sibiu. Instituția precizează că, deși și-a dat acordul, fostul președinte nu a participat la demers, iar recuperatorii „au preluat bunul prin schimbarea yalei”.
11:20
Pompierii militari intervin de urgenţă, vineri dimineaţa, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la chiliile vechii Mănăstiri Cozia, situată pe malul lacului de acumulare al Hidrocentralei Turnu, foarte aproape de DN7.
11:20
Incendiu uriaș la una dintre cele mai mari rafinării din SUA, după mai multe explozii care s-au auzit de la 20 de kilometri # Digi24.ro
Un incendiu de amploare a izbucnit la cea mai mare rafinărie de petrol de pe coasta de Vest a Statelor Unite. Mai multe explozii au fost auzite la puțin peste 20 de kilometri distanță de Los Angeles, înainte ca cerul să fie luminat de flăcări masive.
11:10
Semnal de slăbiciune al Moscovei. Populația rusă, forțată să achite „nota de plată” pentru războiul lui Putin din Ucraina # Digi24.ro
Rusia vrea să introducă noi creşteri de taxe pentru companii şi populaţie, în încercarea de a susţine cheltuielile militare pentru războiul împotriva Ucraina, relatează CNBC.
Acum 4 ore
11:00
„Nu vom accepta niciodată lecții de la Rusia”. Prima reacție a MAE după ce Putin a acuzat că alegerile din România au fost manipulate # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat, vineri, după ce Vladimir Putin a vorbit despre alegerile prezidenţiale anulate din România și le-a dat ca exemplu de „manipulare a voinţei poporului”, într-un discurs rostit la Forumul de discuţii Valdai, la care participă anual. „Rusia a intervenit în alegerile din România, la fel a făcut și la scrutinul din Republica Moldova și intervine sistematic în alegerile altor țări, însă a eșuat, a spus purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea.
10:30
Un autobuz care transporta muncitori a luat foc, vineri dimineață, pe Șoseaua Vizirului din municipiul Brăila. Pompierii au intervenit de urgență cu patru autospeciale.
10:20
Un turist din Bucureşti s-a rătăcit pe munte după ce a urcat pe munte fără echipament de iarnă. Avertismentul Salvamont # Digi24.ro
Un bărbat de 37 de ani din Bucureşti care s-a rătăcit după ce a urcat pe munte fără echipament adecvat şi fără să cunoască ntraseele montane a fost recuperat de salvamontiştii din Sibiu. El era uşor hipotermic și a fost dus în siguranţă la baza de la Bâlea Lac. Salvamontiștii le recomandă amatorilor de drumeții să nu se aventureze în zone montane înalte și să rămână la loc sigur.
10:00
Trump decretează „conflict armat” cu cartelurile drogurilor pe care le numește „organizaţii teroriste” # Digi24.ro
Donald Trump a notificat Congresul, prin Pentagon, că Statele Unite se află într-un „conflict armat” cu cartelurile drogurilor, desemnate drept „organizații teroriste”. Declarația urmărește să ofere acoperire legală operațiunilor militare recente din largul coastelor Venezuelei, unde forțele americane au distrus mai multe ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri.
09:50
Marea Britanie acuză Rusia că îi bruiază sateliții militari „săptămânal”. „Sunt interesați de ceea ce facem” # Digi24.ro
Șeful Comandamentului Spațial al Regatului Unit, generalul-maior Paul Tedman, a prezentat pentru prima dată nivelul de interferență al Rusiei împotriva sistemelor sale spațiale. Într-un interviu pentru BBC, el a spus că Moscova încearcă în fiecare săptămână să bruieze sateliții militari britanici cu sisteme terestre.
09:40
Nouă proiecte de spitale din PNRR vor fi construite cu finanțare europeană. Rogobete: „România are nevoie de spitale moderne și sigure” # Digi24.ro
Ministrul Sănătății a anunțat, vineri, că nouă proiecte de investiţii în spitale cu şantiere în derulare au fost transferate din PNRR în Programul Sănătate 2021 - 2027, cu fonduri europene nerambursabile.
09:30
Urmează săptămâni cu temperaturi apropiate celor normale pentru această perioadă, uşor mai coborâte în următoarele două săptămâni, în anumite regiuni, anunță meteorologii. Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările pentru intervalul 6 octombrie – 3 noiembrie.
09:20
Franța presează UE pentru coridoare de transport rapid al trupelor și un coordonator unic de mobilitate militară # Digi24.ro
Franța cere Uniunii Europene să accelereze mobilitatea militară prin stabilirea de coridoare rapide de transport pentru trupe și echipamente și desemnarea unui coordonator unic la nivel european. Parisul avertizează că birocrația actuală încetinește răspunsul în caz de conflict, în timp ce războiul Rusiei împotriva Ucrainei subliniază urgența unor măsuri concrete.
09:20
Nisoare la munte: zonele în care drumarii intervin pentru deszăpezire. Sfaturile InfoTrafic pentru șoferi # Digi24.ro
Ninge în continuare la munte. La altitudini de peste 1.500 de metri s-a depus deja un strat de zăpadă de jumătate de metru, iar Transalpina rămâne închisă. A nins noaptea trecută și pe Valea Prahovei, iar drumarii au intervenit pentru a curăța zăpada.
09:10
Sirenele de alarmă care anunţau un atac cu drone ucrainean au sunat la scurt timp după ce preşedintele rus Vladimir Putin a vorbit, joi, despre războiul din Ucraina şi alte chestiuni la un forum organizat la Soci, în sud-vestul Rusiei, relatează vineri dpa, citată de Agerpres.
Acum 6 ore
09:00
„Voi schimba monarhia când voi ajunge rege”. Declarațiile emoționante făcute de Prințul William în cel mai recent interviu # Digi24.ro
Prințul de Wales a declarat că va produce schimbări în sistemul monarhic atunci când va fi rege. Declarațiile au fost făcute într-un interviu despre care surse din palat spun că este cel mai deschis interviu al Prințului William, scrie BBC.
09:00
Rusia a lansat aproape 6.900 de drone asupra Ucrainei în septembrie. Planul Ucrainei pentru a contracara ofensiva aeriană rusă # Digi24.ro
Rusia a lansat aproape 6.900 de drone asupra Ucrainei în septembrie, a raportat comandantul-șef al armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, scrie Kiev Independent.
08:30
Cine este suspectul atacului mortal de la sinagoga din Manchester. Anunțul făcut de poliție # Digi24.ro
Poliţia din Marea Britanie a anunțat că suspectul atacului mortal din faţa unei sinagogi din Manchester, în nordul Angliei, se numeşte Jihad al-Shamie şi este un cetăţean britanic de 35 de ani, de origine siriană, informează Reuters.
08:10
Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut 36 de intervenţii în urma vântului puternic. 23 de mașini au fost avariate # Digi24.ro
Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut, de joi seară până vineri dimineaţă, 36 de intervenţii pentru a îndepărta efectele provocate de vântul puternic. 27 dintre acestea au fost pentru a îndepărta copaci căzuţi, care au avariat 23 de autoturisme.
08:00
Alerte de vreme rea în jumătate de țară, cu temperaturi sub pragul înghețului. Vin însă primele vești bune de la meteorologi # Digi24.ro
Sunt alerte de vreme rea în jumătate de țară. Temperaturile au scăzut foarte mult, în unele zone sub pragul înghețului. Sunt ploi abundente în sudul țării și ninsori în zonele montane. Alina Șerban, meteorolog ANM, a explicat la Digi24 cât mai ține acest episod de vreme neobișnuit de rece și când încep să crească temperaturile.
07:40
Aeroportul din Munchen a fost închis după ce în apropiere au fost observate drone. Zboruri anulate, mii de pasageri afectați # Digi24.ro
Aeroportul din Munchen, Germania, a anulat zeci de zboruri după ce au fost observate drone în apropierea spaţiului său aerian. Cel puţin 17 avioane au rămas la sol, afectând aproape 3.000 de pasageri. Două dintre ele aveau ca destinație România. Activitatea a fost reluată în această dimineață, după șapte ore.
07:10
Simptomul de COVID cu care unii pacienții vor rămâne toată viața. Un nou studiu arată că o recuperare completă ar putea fi imposibilă # Digi24.ro
Un nou studiu arată că unele persoane care și-au pierdut mirosul după ce s-au îmbolnăvit de Covid s-ar putea să nu mai scape niciodată de acest simptom. La doi ani după infectare, 80% dintre pacienții care au raportat că li s-a modificat simțul olfactiv au obținut rezultate slabe în urma unui test clinic de detectare a mirosurilor.
07:10
Siguranța călătoriilor cu avionul în Europa, în pericol: ce rol au parfumurile și alcoolul de la bord, pandemia și goana după profit # Digi24.ro
Piloții și personalul de cabină al companiilor aeriene europene se simt din ce în ce mai presați să lucreze ore lungi și să ascundă semnele de oboseală în detrimentul siguranței, potrivit unui studiu citat de The Guardian. Reducerea costurilor și urmărirea profitului de către companiile aeriene au „slăbit sistematic” siguranța, iar mulți angajați epuizați se simt prea intimidați pentru a contesta deciziile conducerii, potrivit cercetării efectuate de Universitatea din Ghent, Belgia.
07:10
O nouă tulpină COVID-19. Cum descriu specialiștii simptomele variantei Stratus: „A fost o creștere clară a cazurilor” # Digi24.ro
Varianta Stratus a COVID-19 (denumită și XFG sau XFG.3), identificată recent la nivel global, se manifestă prin simptome deja cunoscute, precum tuse seacă, dureri în gât, oboseală și febră. Ce simptome trebuie urmărite pentru depistarea timpurie a bolii și prevenirea răspândirii, conform specialiștilor.
07:10
După alegerile parlamentare de duminica trecută, partidul fondat de către Maia Sandu, actual președinte al Republicii Moldova a reușit să obțină 55 de mandate. Cu toate acestea, viitoare guvernare poate fi extrem de fragilă. Digi24.ro explică într-o analiză care ar putea fi vulnerabilitățile.
07:10
Schimbarea carierei la a doua tinerețe. Aproape un milion de români trecuți de 45 de ani și-au depus CV-urile în ultimele luni # Digi24.ro
Tot mai mulți români trecuți de jumătatea vieții profesionale, considerați până acum reticenți la schimbare, își caută un loc de muncă nou. Aproape un milion dintre cei cu vârsta peste 45 de ani și-au depus CV-urile pe platforme de recrutare de la începutul anului, cu 10% mai mulți față de anul trecut. Unii dintre ei au rămas fără joburi, alții caută stabilitate sau venituri mai bune.
07:10
Ministrul Moșteanu: Se vorbește mult de drone. Multe țări n-au legislație să le dea jos. Noi avem printre cele mai avansate legi # Digi24.ro
Ionuț Moșteanu a vorbit la Digi24 despre „isteria” dronelor rusești invocată de Vladimir Putin în legătură cu reacția europenilor după incidentele provocate de aceste aparate de zbor în ultimul timp. Ministrul Apărării spune că acestea sunt foarte importante în prezent, dar că până acum trei ani nimeni nu vorbea despre ele, ci despre tancuri, rachete și alte sisteme militare. „Putin le folosește în prezent să semene foarte multă panică în societățile noastre vestice”, spune Moșteanu.
07:10
Zidul anti-drone și Santinela Estului. Explicațiile ministrului Apărării despre proiectele de apărare ale UE și NATO # Digi24.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a explicat, la Digi 24, ce presupun proiectele Santinela Estului și zidul anti-drone, care ar trebui să ofere o capacitate sporită de protecție statelor de pe flancul estic al NATO.
07:10
Teatrul de Vară din Mamaia, abandonat din nou. Firma care făcea lucrările a intrat în insolvență. Fost director: „Sunt trist” # Digi24.ro
Lucrările la Teatrul de Vară din Mamaia se blochează din nou, iar clădirea-simbol a stațiunii nu mai poate fi reabilitată. Firma care se ocupa de lucrări a intrat în insolvență, deși muncitorii se apucaseră de renovat în luna aprilie. Contractul era de 29 de milioane de lei, iar acum reprezentanții Consiliului Județean Constanța urmează să organizeze o nouă licitație. În tot acest timp, turiștii și localnicii privesc ruinele și se întreabă dacă teatrul de vară își va recăpăta faima de altădată.
07:10
Scandal provocat de cremele cu SPF în țara cu una dintre cele mai mari rate de cancer de piele: Mai multe produse au fost retrase # Digi24.ro
Peste 10 creme pentru protecţie solară au fost retrase de pe piaţă în urma unei anchete realizate de o asociaţie a consumatorilor care a ajuns la concluzia că mare parte din aceste produse nu garantează indicele de protecţie revendicat de fabricanţi.
07:10
Compania de apă din România care a devenit vedetă pe TikTok. Clipurile despre cum ajunge apa la robinete adună mii de vizualizări # Digi24.ro
O companie de apă din România a devenit vedetă pe TikTok după o serie de videoclipuri scurte, în care se vorbește despre apă. Cum este extrasă, cum ajunge ea la robinete, ce se întâmplă cu apele uzate, dar și cum ar trebui folosită apa în perioadele de secetă - sunt doar câteva dintre temele atinse în „reel-urile” Companiei de Apă Someș, din Cluj-Napoca. În nici 3 luni, clipurile educative au adunat zeci de mii de vizualizări, dar și sute de comentarii.
Acum 12 ore
04:20
Donald Trump vede o „oportunitate fără precedent” de a pedepsi democrații, pe fondul blocajului guvernamental din SUA # Digi24.ro
Blocajul guvernamental din SUA a intrat în a doua zi, iar Donald Trump a descris situația drept o „oportunitate fără precedent” pentru a reduce agențiile federale și a concedia angajați. Președintele american i-a acuzat pe democrați că i-au oferit această șansă și a anunțat tăieri masive de fonduri pentru proiecte susținute de opoziție.
02:50
Vladimir Putin condamnă „isteria UE” împotriva Moscovei și atrage atenția că Rusia voia integrarea în NATO: „Am fost respinși” # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a reproşat, joi, aliaților europeni ai Kievului că sunt principalul obstacol în calea soluţionării conflictului din Ucraina şi le-a sugerat să se ocupe mai degrabă de problemele lor interne decât să alimenteze „isteria” unui război cu Rusia.
00:30
Pompierii au intervenit în București în urma fenomenelor extreme: crengi pe carosabil și cabluri rupte # Digi24.ro
Pompierii au intervenit joi seară, 2 octombrie 2025, în mai multe zone ale Bucureștiului pentru a îndepărta copaci sau elemente de construcție care prezentau risc de prăbușire din cauza vremii extreme, conform News.ro.
00:30
Putin îi răspunde lui Trump: NATO este un tigru de hârtie. „Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi!” le transmite membrilor alianței # Digi24.ro
Liderul rus Vladimir Putin a ripostat joi la afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump, care a numit Rusia un „tigru de hârtie”, sugerând că NATO ar putea fi ilustrarea unei astfel de caracterizări şi a avertizat pe de altă parte Statele Unite că, dacă vor furniza rachete Tomahawk Ucrainei, acest lucru va declanşa o nouă escaladare periculoasă, relatează Reuters, citată de News.ro.
00:20
Echipa poloneză Rakow Czestochowa a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia Universitatea Craiova, în prima etapă a grupei Conference League. Oltenii au jucat în zece din minutul 53.
Acum 24 ore
00:00
Sfatul lui Ionuț Moșteanu pentru militarii români, după ce în SUA „generalii grași” au fost luați în vizor # Digi24.ro
După ce forma fizică a trupelor fost adusă în discuție în SUA la o reuniune a liderilor militari, Ionuț Moșteanu a afirmat, în direct la Digi24, că recomandă tuturor să facă sport. Totuși, ministrul Apărării a susținut că rolurile în armată sunt diverse, iar unii angajați, precum specialiștii în politici de apărare, pot să nu fie în cea mai bună formă fizică, dar să exceleze profesional.
00:00
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării: Organizăm licitație pentru 216 tancuri moderne. Condiția este să fie fabricate în România # Digi24.ro
România va achiziționa 270 de tancuri noi, în cadrul unui contract care ajunge la aproape 8 miliarde de euro fără TVA. Scopul este creșterea capacității operaționale a armatei, pentru a putea îndeplini atât misiunile de apărare a țării, cât și angajamentele internaționale. Ionuț Moșteanu spune că 54 de tancuri s-au achiziționat din Statele Unite în 2022. Iar în etapa următoare a acestui program de înzestrare, pentru 216 astfel de vehicule de luptă se va organiza o licitație. „Să vedem ce producători vin, cu ce propuneri vin. Sunt americani, sunt coreeni, sunt europeni care fac tancuri bune, competitive.
2 octombrie 2025
23:50
Moșteanu, despre înarmare: SUA vor să ne pregătim, să stăm bine pe picioare. Marcel Ciolacu a băgat adânc mâna în bugetul înzestrării # Digi24.ro
România trebuie să investească în înzestrarea armatei sale, pentru a fi bine pregătită pentru viitor și a descuraja ideile beligerante ale lui Vladimir Putin, a punctat, joi seara, în direct la Digi24, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Demnitarul a subliniat că, deși țara noastră are avantajul de a se afla sub umbrela protectoare a NATO, are datoria - și așa i-a fost indicat și de către Statele Unite - să aibă o armată puternică, bine înzestrată cu capacități de apărare, chiar dacă în trecut acest aspect a fost defavorizat: „Se putea face mai mult încă din 2023, când a băgat Marcel Ciolacu mâna în buget adânc și n-a mai făcut rectificare și a dus toți banii în fondul de rezervă. (...) Guvernului de atunci i-a păsat un pic mai puțin de armată și de înzestrare”.
23:50
Moșteanu susține, optimist, că România va produce drone în colaborare cu Ucraina din 2027: Am văzut 4 fabrici, nu e foarte complicat # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că România va produce primele drone militare, în colaborare cu Ucraina, din 2027. Chestionat dacă nu este prea optimist privind acest termen, ministrul a spus că a vizitat patru fabrici de drone și că procesul de producție nu este complicat. Moșteanu a precizat că România va finanța fabrica de producere a acestor drone prin programul SAFE al Uniunii Europene, termenul limită de semnare a contractelor fiind luna mai 2026.
23:40
Ionuț Moșteanu: Primii tineri vor fi înrolați în serviciul militar voluntar din 2026. Cine poate aplica și ce teste sunt obligatorii # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat în exclusivitate la Digi24 că legea pentru serviciul militar voluntar a fost trimisă în procedură de urgență la Parlament și că primii voluntari vor fi înrolați din 2026, dacă actul normativ va fi adoptat înainte de aprobarea bugetului. Programul, destinat tinerilor între 18 și 35 de ani, presupune selecţie pe criterii medicale şi psihologice şi teste de pregătire fizică, nu impune bacalaureatul şi vizează o capacitate iniţială de instruire de circa 10.000 de persoane pe an. Moșteanu a subliniat că proiectul urmărește „întinerirea rezervei Armatei Române” şi transformarea celor mai bine pregătiţi dintre voluntari în militari profesionişti.
23:30
Moșteanu: Putin menține mobilizarea în Rusia prin propagandă, nu reușește să miște linia frontului. Bravii ucraineni resping atacurile # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a argumentat, joi seară, la Digi24, nevoia pregătirii militare în fața unui „agresor precum Putin”, care „a venit în 2014 peste ucraineni în Crimeea și din nou în 2022 peste ucraineni”. „Trebuie să fii bine înarmat și bine pregătit, ca să poți să descurajezi un agresor”, explică oficialul din Guvern. El de asemenea mai spune că de la declarațiile inițiale ale liderului rus privind „o operațiune specială de trei zile” pentru a captura Ucraina, „suntem la trei ani și jumătate de atunci, în care e o linie a frontului pe care Putin, cu toată forța lui, nu reușește să o miște”. „Bravii ucrainieni se apără și resping toate atacurile”, mai afirmă ministrul, care transmite că „prin mașinăria lui de propagandă, Putin trebuie să își mențină mobilizarea în Rusia, pentru că rușii o duc prost economic”.
