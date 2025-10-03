Autorul atacului din Manchester, britanic de origine siriană, ucis de poliție

14:50

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis la summitul de la Copenhaga un mesaj privind securitatea europeană: dronele care pătrund ilegal în spațiul aerian al Europei sunt considerate o amenințare majoră și pot fi doborâte fără ezitare. „Este foarte important să avem un mesaj clar. Dronele, care încalcă teritoriile noastre, reprezintă un risc semnificativ. Pot fi […]