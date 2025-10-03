Se apropie sărbătoarea Sfintei Parascheva. Care este programul pelerinajului de la Iași?
Newsweek.ro, 3 octombrie 2025 14:20
Arhiepiscopia Iașilor a anunțat programul pelerinajului cu ocazia Sfântei Cuvioase Parascheva. Anul ...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
14:30
România este sub un atac hibrid continuu de zece ani, atac ce are loc inclusiv astăzi, susține Remus...
14:30
Sarah Mullally a fost numită vineri noul arhiepiscop de Canterbury, devenind liderul spiritual a 85 ...
Acum 30 minute
14:20
Se apropie sărbătoarea Sfintei Parascheva. Care este programul pelerinajului de la Iași? # Newsweek.ro
Arhiepiscopia Iașilor a anunțat programul pelerinajului cu ocazia Sfântei Cuvioase Parascheva. Anul ...
14:20
Ilie Bolojan susține o conferință de presă unde își va prezenta bilanțul la 100 de zile de mandat....
14:20
Paradoxul Iohannis: 300.000€ din chirii, salariu de 4 ori mai mare ca în 2011. Nu a economisit nimic # Newsweek.ro
Klaus Iohannis a câștigat peste 300.000 euro din chirii în 15 ani. Salariul de președinte a fost de ...
Acum o oră
13:50
O femeie a fost reținută după ce a pretins că este medic. A făcut intervenţii estetice # Newsweek.ro
O femeie şi iubitul său au fost reţinuţi de procurorii din Timiş după ce ea a pretins, fără drept, c...
13:40
Prinţul William a discutat cu actorul Eugene Levy la castelul Windsor, pentru emisiunea Apple TV+ „T...
Acum 2 ore
13:20
Cine sunt militarii români în unități strategice NATO. Operază avioane AWACS, pilotează imense C-17 # Newsweek.ro
Militari români sunt prezenți în două unități aeriene strategice ale NATO lucrând lângă camarazi ame...
13:20
Greva pentru pensiile speciale continuă la Iași. Șefa înaltei Curți, salariu de 28.000 lei # Newsweek.ro
Greva magistraților continuă la Iași pentru pensiile speciale. CCR va analiza în octombrie dacă un p...
13:00
Pilotul spaniol Jorge Martin, câştigătorul ediţiei trecute a Campionatului Mondial de MotoGP, a decl...
12:40
Oficialii polonezi au anunţat vineri că planurile lor referitoare la legarea ţării la o reţea de con...
Acum 4 ore
12:30
Autorităţile daneze au semnalat vineri că există un risc ridicat ca forţele sale armate să fie ţinta...
12:20
FOTO Vântul a făcut prăpăd în București și alte 27 de localități. 100 de mașini, avariate de copaci # Newsweek.ro
Vremea rea, și mai ales vântul puternic, au făcut prăpăd în București și alte 27 de localități. Pest...
12:00
Altercație incredibilă, în traficul din București. Un șofer nervos a luat pe capotă un bărbat # Newsweek.ro
Un șofer a fost protagonistul unei altercații incredibile în traficul din București. S-a enervat că ...
11:50
Fostul președinte Klaus Iohannis a rămas fără casa din centrul Sibiului. ANAF i-a schimbat yala # Newsweek.ro
ANAF a anunțat că preluat cota de o jumătate din imobilul din centrul Sibiului deţinut de fostul pre...
11:30
Avem și elevi de top. Patru medalii la Olimpiada Balcanică de Informatică, pentru România # Newsweek.ro
Patru medalii au câștigat elevii români la cea de-a 32-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatic...
11:30
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor? # Newsweek.ro
Ministrul muncii a anunțat că își dorește ca tot mia multe pensii să fie livrate pe card. Sindicaliș...
11:20
Ajutor la pensie pentru facturi. Tichetele pentru luna septembrie au început să fie emise # Newsweek.ro
Ajutor la pensie pentru facturi. Tichetele în format electronic pentru luna septembrie au început să...
11:10
A fost aleasă cea mai bună bere fără alcool din lume. Produsul aparține unei fabrici germane de bere...
11:00
A început Romanian Creative Week, la București. Weekend dominat de arte vizuale, filme și dans # Newsweek.ro
Romanian Creative Week, evenimentul care a transformat Iașul într-un punct central al industriilor c...
10:50
Peste 2.000 de case au rămas fără curent din cauza vremii. Distribuitorul de energie spune că a trim...
10:40
Pompierii au anunțat că intervin la un incendiu izbucnit la Mănăstire Cozia Veche din județul Vâlcea...
Acum 6 ore
10:30
Un turist din București, neechipat corespunzător, a fost salvat după ce s-a rătăcit la Bâlea Lac # Newsweek.ro
Un turist din București, neechipat corespunzător și fără experiență, a fost recuperat de salvamontiș...
10:20
Investiții în Sănătate cu bani din PNRR. Ministrul Rogobete: „Nouă proiecte, în construcție” # Newsweek.ro
Ministrul Alexandru Rogobete anunță că mai multe proiecte de spitale rămân finanțate din PNRR. Acest...
10:10
Cu ce simptom de Covid ai putea rămâne toată viața? Oamenii de știință au descoperit de ce # Newsweek.ro
Oamenii de știință au descoperit că unul dintre simptomele COVID ar putea rămâne toată viața pentru ...
10:10
Avocatul Poporului: 13.000 lei salariu, 3.300€ pensie de la UE, 6.000 lei din două pensii în România # Newsweek.ro
Renate Weber este avocat al Poporului de 6 ani. Ea cumulează un salariu de 13.000 lei net cu nu mai ...
09:50
Putin a „naționalizat” imperiul alimentar al miliardarului cu rădăcini ucrainene Denis Ștengelov # Newsweek.ro
Miliardarul rus cu rădăcini ucrainene Denis Ștengelov a rămas fără imperiul său alimentar din Rusia....
09:50
Alertă de drone în orașul în care Putin a vorbit de războiul din Ucraina și despre România # Newsweek.ro
Activităţile pe aeroporturile din Soci şi Gelendjik au fost suspendate, a anunţat Rosaviaţia, autori...
09:40
METEO. Când se va încălzi vremea, în țară? Meteorologii au emis prognoza până în noiembrie # Newsweek.ro
METEO. Meteorologii anunţă că, până la începutul lunii noiembrie, temperaturile se vor situa în juru...
09:20
METEO. Alerte de vreme extremă. Zeci de copaci căzuți și mașini distruse. Măsuri luate pe aeroport # Newsweek.ro
Vremea rea face ravagii în România. Zeci de copaci au căzut peste mașini, în București, Iar pe aerop...
09:00
Românii care nu s-au debranșat de la rețeaua publică de distribuție a agentului termic se întreabă c...
09:00
România împrumută iar miliarde € pentru a plăti pensii și salarii. Termene și de 20 de ani, în 2045 # Newsweek.ro
Cum cheltuielile statului sunt mult mai mari decât încasările, România împrumută iar miliarde €, la ...
Acum 8 ore
08:20
„Războiul dronelor”: Aeroportul din Munchen închis azi noapte, mii de pasageri afectați # Newsweek.ro
Haos, în transportul aerian din Europa. Aeroportul din Munchen a fost închis, după ce aseară au fost...
08:20
Toți pacienții au dreptul la a doua opinie medicală decontată de CNAS. Ce a votat Parlamentul # Newsweek.ro
Potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat, toţi pacienţii asiguraţi au dreptul la a doua opinie...
08:10
Aeroportul din Munchen, Germania, a anulat zeci de zboruri după ce au fost observate drone în apropi...
08:00
Plan al Ucrainei ca SUA să înlocuiască Rusia pe piața gazelor din Europa. România, implicată # Newsweek.ro
Kievul a prezentat Washingtonului modalități prin care ar putea ajuta SUA să înlocuiască Rusia în vâ...
07:50
Vladimir Putin despre România: Unele țări încearcă să interzică propriii oponenți politici # Newsweek.ro
Vladimir Putin a declarat miercuri că autoritățile din unele țări încearcă să interzică oponenții po...
07:40
Medicamente moderne pentru diabet și slăbit. Cum acționează cele două formule asupra organismului? # Newsweek.ro
O nouă recomandare a Asociației Europene pentru Studiul Obezității (EASO) sugerează că medicamentele...
07:40
Putin a avut un discurs în care a sărit în apărarea lui Călin Georgescu considerând că acesta a fost...
07:30
Ai luat o piatră în parbriz și s-a fisurat? Poți să „repari” cu super glue? Specialiștii explică # Newsweek.ro
Umblă vorba pe Internet că, dacă ai luat o piatră în parbriz și s-a fisurat, poți stopa sau chiar „r...
07:30
Proteste în Franța pentru că Shein deschide magazine cu haine foarte ieftine. Ce vor marii retaileri # Newsweek.ro
Este scandal în Franţa după ce un gigant chinezesc anunţă că va deschide primele magazine de îmbrăcă...
07:20
Horoscop 4 octombrie. Luna în Pești aduce o zi norocoasă Vărsătorilor. Taurii impresionează # Newsweek.ro
Horoscop 4 octombrie. Luna în Pești aduce o zi norocoasă Vărsătorilor. Taurii impresionează. Pentru ...
07:10
Cum ar putea scăpa pensionarii de CASS la pensie? 2 decizii CCR care le-ar aduce bani la pensie # Newsweek.ro
Pensionarii ar putea scăpa de CASS la pensie ajutați fiind de două decizii ale Curții Constituțional...
Acum 24 ore
22:30
După ce fusese aparent deturnat de Larry Ellison, de la Oracle, Elon Musk devine prima persoană cu o...
21:50
Președintele Donald Trump a profitat de închiderea Guvernului ca de o oportunitate de a remodela for...
21:50
Cine l-a otrăvit pe fostul președinte sirian Bashar Assad la Moscova? Era protejatul lui Putin # Newsweek.ro
Bashar al-Assad a fost spitalizat după o tentativă de asasinat prin otrăvire, a declarat un grup pen...
21:30
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreş...
21:00
VIDEO Dorel Duţă, UNSICAR: Cu cât România evoluează, cu atât românii se vor asigura mai mult # Newsweek.ro
Dorel Duţă, preşedintele UNSICAR, spune că, cu cât România evoluează economic mai multe, cu atât rom...
20:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan, se pregăteşte să îşi numească noua echipă de consilieri de la Pa...
20:10
Kelemen Hunor spune că o candidatură a Maiei Sandu la Preşedinţia României e "un scenariu irealist" # Newsweek.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că o candidatură a Maiei Sandu, preşedintele Republicii Moldova, ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.