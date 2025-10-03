Se apropie sărbătoarea Sfintei Parascheva. Care este programul pelerinajului de la Iași?

Newsweek.ro, 3 octombrie 2025 14:20

Arhiepiscopia Iașilor a anunțat programul pelerinajului cu ocazia Sfântei Cuvioase Parascheva. Anul ...

Acum 10 minute
14:30
Remus Pricopie: România este sub atac hibrid continuu de 10 ani Newsweek.ro
România este sub un atac hibrid continuu de zece ani, atac ce are loc inclusiv astăzi, susține Remus...
14:30
Sarah Mullally este prima femeie arhiepiscop care conduce Biserica Anglicană Newsweek.ro
Sarah Mullally a fost numită vineri noul arhiepiscop de Canterbury, devenind liderul spiritual a 85 ...
Acum 30 minute
VIDEO Ilie Bolojan, anunț important la 100 de zile de mandat Newsweek.ro
Ilie Bolojan susține o conferință de presă unde își va prezenta bilanțul la 100 de zile de mandat....
14:20
Paradoxul Iohannis: 300.000€ din chirii, salariu de 4 ori mai mare ca în 2011. Nu a economisit nimic Newsweek.ro
Klaus Iohannis a câștigat peste 300.000 euro din chirii în 15 ani. Salariul de președinte a fost de ...
Acum o oră
13:50
O femeie a fost reținută după ce a pretins că este medic. A făcut intervenţii estetice Newsweek.ro
O femeie şi iubitul său au fost reţinuţi de procurorii din Timiş după ce ea a pretins, fără drept, c...
13:40
Prințul William vrea să schimbe monarhia. Ce spune despre tradiții și familie Newsweek.ro
Prinţul William a discutat cu actorul Eugene Levy la castelul Windsor, pentru emisiunea Apple TV+ „T...
Acum 2 ore
13:20
Cine sunt militarii români în unități strategice NATO. Operază avioane AWACS, pilotează imense C-17 Newsweek.ro
Militari români sunt prezenți în două unități aeriene strategice ale NATO lucrând lângă camarazi ame...
13:20
Greva pentru pensiile speciale continuă la Iași. Șefa înaltei Curți, salariu de 28.000 lei Newsweek.ro
Greva magistraților continuă la Iași pentru pensiile speciale. CCR va analiza în octombrie dacă un p...
13:00
MotoGP: Jorge Martin a declarat forfait pentru Marele Premiu al Australiei Newsweek.ro
Pilotul spaniol Jorge Martin, câştigătorul ediţiei trecute a Campionatului Mondial de MotoGP, a decl...
12:40
Legarea Poloniei de oleoductul NATO va costa 5,5 miliarde de dolari Newsweek.ro
Oficialii polonezi au anunţat vineri că planurile lor referitoare la legarea ţării la o reţea de con...
Acum 4 ore
12:30
Danemarca: Risc ridicat de sabotaj împotriva forţelor armate Newsweek.ro
Autorităţile daneze au semnalat vineri că există un risc ridicat ca forţele sale armate să fie ţinta...
12:20
FOTO Vântul a făcut prăpăd în București și alte 27 de localități. 100 de mașini, avariate de copaci Newsweek.ro
Vremea rea, și mai ales vântul puternic, au făcut prăpăd în București și alte 27 de localități. Pest...
12:00
Altercație incredibilă, în traficul din București. Un șofer nervos a luat pe capotă un bărbat Newsweek.ro
Un șofer a fost protagonistul unei altercații incredibile în traficul din București. S-a enervat că ...
11:50
Fostul președinte Klaus Iohannis a rămas fără casa din centrul Sibiului. ANAF i-a schimbat yala Newsweek.ro
ANAF a anunțat că preluat cota de o jumătate din imobilul din centrul Sibiului deţinut de fostul pre...
11:30
Avem și elevi de top. Patru medalii la Olimpiada Balcanică de Informatică, pentru România Newsweek.ro
Patru medalii au câștigat elevii români la cea de-a 32-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Informatic...
11:30
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor? Newsweek.ro
Ministrul muncii a anunțat că își dorește ca tot mia multe pensii să fie livrate pe card. Sindicaliș...
11:20
Ajutor la pensie pentru facturi. Tichetele pentru luna septembrie au început să fie emise Newsweek.ro
Ajutor la pensie pentru facturi. Tichetele în format electronic pentru luna septembrie au început să...
11:10
Care este cea mai bună bere din lume? A fost aleasă din 3.000 de sortimente Newsweek.ro
A fost aleasă cea mai bună bere fără alcool din lume. Produsul aparține unei fabrici germane de bere...
11:00
A început Romanian Creative Week, la București. Weekend dominat de arte vizuale, filme și dans Newsweek.ro
Romanian Creative Week, evenimentul care a transformat Iașul într-un punct central al industriilor c...
10:50
METEO. Peste 2.000 de case, fără curent din cauza vremii. În ce zone se află? Newsweek.ro
Peste 2.000 de case au rămas fără curent din cauza vremii. Distribuitorul de energie spune că a trim...
10:40
Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche. Trafic blocat Valea Oltului Newsweek.ro
Pompierii au anunțat că intervin la un incendiu izbucnit la Mănăstire Cozia Veche din județul Vâlcea...
Acum 6 ore
10:30
Un turist din București, neechipat corespunzător, a fost salvat după ce s-a rătăcit la Bâlea Lac Newsweek.ro
Un turist din București, neechipat corespunzător și fără experiență, a fost recuperat de salvamontiș...
10:20
Investiții în Sănătate cu bani din PNRR. Ministrul Rogobete: „Nouă proiecte, în construcție” Newsweek.ro
Ministrul Alexandru Rogobete anunță că mai multe proiecte de spitale rămân finanțate din PNRR. Acest...
10:10
Cu ce simptom de Covid ai putea rămâne toată viața? Oamenii de știință au descoperit de ce Newsweek.ro
Oamenii de știință au descoperit că unul dintre simptomele COVID ar putea rămâne toată viața pentru ...
10:10
Avocatul Poporului: 13.000 lei salariu, 3.300€ pensie de la UE, 6.000 lei din două pensii în România Newsweek.ro
Renate Weber este avocat al Poporului de 6 ani. Ea cumulează un salariu de 13.000 lei net cu nu mai ...
09:50
Putin a „naționalizat” imperiul alimentar al miliardarului cu rădăcini ucrainene Denis Ștengelov Newsweek.ro
Miliardarul rus cu rădăcini ucrainene Denis Ștengelov a rămas fără imperiul său alimentar din Rusia....
09:50
Alertă de drone în orașul în care Putin a vorbit de războiul din Ucraina și despre România Newsweek.ro
Activităţile pe aeroporturile din Soci şi Gelendjik au fost suspendate, a anunţat Rosaviaţia, autori...
09:40
METEO. Când se va încălzi vremea, în țară? Meteorologii au emis prognoza până în noiembrie Newsweek.ro
METEO. Meteorologii anunţă că, până la începutul lunii noiembrie, temperaturile se vor situa în juru...
09:20
METEO. Alerte de vreme extremă. Zeci de copaci căzuți și mașini distruse. Măsuri luate pe aeroport Newsweek.ro
Vremea rea face ravagii în România. Zeci de copaci au căzut peste mașini, în București, Iar pe aerop...
09:00
Câte grade trebuie să fie afară, ca să primească românii căldură? Ce scrie în lege Newsweek.ro
Românii care nu s-au debranșat de la rețeaua publică de distribuție a agentului termic se întreabă c...
09:00
România împrumută iar miliarde € pentru a plăti pensii și salarii. Termene și de 20 de ani, în 2045 Newsweek.ro
Cum cheltuielile statului sunt mult mai mari decât încasările, România împrumută iar miliarde €, la ...
Acum 8 ore
08:20
„Războiul dronelor”: Aeroportul din Munchen închis azi noapte, mii de pasageri afectați Newsweek.ro
Haos, în transportul aerian din Europa. Aeroportul din Munchen a fost închis, după ce aseară au fost...
08:20
Toți pacienții au dreptul la a doua opinie medicală decontată de CNAS. Ce a votat Parlamentul Newsweek.ro
Potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat, toţi pacienţii asiguraţi au dreptul la a doua opinie...
08:10
Drone în apropiere de Munchen. Zborurile au fost închise și a fost dată alerta Newsweek.ro
Aeroportul din Munchen, Germania, a anulat zeci de zboruri după ce au fost observate drone în apropi...
08:00
Plan al Ucrainei ca SUA să înlocuiască Rusia pe piața gazelor din Europa. România, implicată Newsweek.ro
Kievul a prezentat Washingtonului modalități prin care ar putea ajuta SUA să înlocuiască Rusia în vâ...
07:50
Vladimir Putin despre România: Unele țări încearcă să interzică propriii oponenți politici Newsweek.ro
Vladimir Putin a declarat miercuri că autoritățile din unele țări încearcă să interzică oponenții po...
07:40
Medicamente moderne pentru diabet și slăbit. Cum acționează cele două formule asupra organismului? Newsweek.ro
O nouă recomandare a Asociației Europene pentru Studiul Obezității (EASO) sugerează că medicamentele...
07:40
Putin sare în apărarea lui Călin Georgescu: „Guvernul României a organizat o farsă” Newsweek.ro
Putin a avut un discurs în care a sărit în apărarea lui Călin Georgescu considerând că acesta a fost...
07:30
Ai luat o piatră în parbriz și s-a fisurat? Poți să „repari” cu super glue? Specialiștii explică Newsweek.ro
Umblă vorba pe Internet că, dacă ai luat o piatră în parbriz și s-a fisurat, poți stopa sau chiar „r...
07:30
Proteste în Franța pentru că Shein deschide magazine cu haine foarte ieftine. Ce vor marii retaileri Newsweek.ro
Este scandal în Franţa după ce un gigant chinezesc anunţă că va deschide primele magazine de îmbrăcă...
07:20
Horoscop 4 octombrie. Luna în Pești aduce o zi norocoasă Vărsătorilor. Taurii impresionează Newsweek.ro
Horoscop 4 octombrie. Luna în Pești aduce o zi norocoasă Vărsătorilor. Taurii impresionează. Pentru ...
07:10
Cum ar putea scăpa pensionarii de CASS la pensie? 2 decizii CCR care le-ar aduce bani la pensie Newsweek.ro
Pensionarii ar putea scăpa de CASS la pensie ajutați fiind de două decizii ale Curții Constituțional...
Acum 24 ore
22:30
Elon Musk devine prima persoană cu o avere netă de 500 de miliarde de dolari Newsweek.ro
După ce fusese aparent deturnat de Larry Ellison, de la Oracle, Elon Musk devine prima persoană cu o...
21:50
Trump folosește închiderea Guvernului pentru a amenința cu concedieri și pedepse Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a profitat de închiderea Guvernului ca de o oportunitate de a remodela for...
21:50
Cine l-a otrăvit pe fostul președinte sirian Bashar Assad la Moscova? Era protejatul lui Putin Newsweek.ro
Bashar al-Assad a fost spitalizat după o tentativă de asasinat prin otrăvire, a declarat un grup pen...
21:30
Nicuşor Dan: Sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreşte Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că sprijinul nostru pentru Republica Moldova nu se opreş...
21:00
VIDEO Dorel Duţă, UNSICAR: Cu cât România evoluează, cu atât românii se vor asigura mai mult Newsweek.ro
Dorel Duţă, preşedintele UNSICAR, spune că, cu cât România evoluează economic mai multe, cu atât rom...
20:30
Nicuşor Dan se pregăteşte să-şi numească noua echipă de consilieri Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, se pregăteşte să îşi numească noua echipă de consilieri de la Pa...
20:10
Kelemen Hunor spune că o candidatură a Maiei Sandu la Preşedinţia României e &#34;un scenariu irealist&#34; Newsweek.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că o candidatură a Maiei Sandu, preşedintele Republicii Moldova, ...
